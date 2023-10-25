Использование напольных покрытий разного типа – модный дизайнерский прием. Таким способом зонируют пространство в квартирах-студиях. Оформляют просторные кухни-гостиные, выделяют рабочую и столовую зоны в кухнях, место у двери в прихожих. Наиболее популярно сочетание кафельной плитки или керамогранита с ламинатом 43 класса износостойкости.

Первые обеспечивают прочное, водостойкое и износостойкое покрытие. А ламинат создает атмосферу уюта. Кроме того, искусственный материал обходится дешевле и укладывать его проще, чем плитку.

Но при таком способе оформления пола создается проблемный участок – место стыка между ламинатом и кафелем или керамогранитом. Совместить их так, чтобы не осталось зазора, практически невозможно. Даже если работать предельно аккуратно, не допускать перепадов высот и подобрать напольные материалы по высоте, все равно останется минимальная щель между торцами.

Используем между ламинатом и плиткой стыковые порожки

Самый простой и распространенный способ соединения ламината с керамикой или керамогранитом – это специальные порожки для стыков. Они позволяют совместить покрытия с перепадами уровня, замаскировать дефекты и сколы, визуально обыграть место соединения.

Современная промышленность выпускает порожки в огромном и разнообразном ассортименте. В качестве материала используется алюминий, ПВХ, сталь. Они могут быть жесткими и гибкими, прямыми и дугообразными.

Профиль бывает Г-, Т-, Н-, ∫-, П-образным, треугольным, с радиусной или прямой верхней частью. При наличии перепада высот более 0,5 см подойдет разноуровневый профиль. Также, он может визуально выделяться или полностью уходить в щель, создавая ровное покрытие без опасных перепадов.

Разнообразие видов и оттенков позволяет подобрать идеальный вариант. Порожки выбирают под цвет напольного покрытия или плинтуса, создают с их помощью интересные акценты. Учитывают собственные вкусы и особенности быта.

Например, выпуклые модели опасны для маленьких детей, людей с ограниченными возможностями, неудобны для инвалидов-колясочников.

Жесткие прямые порожки для задекли стыка ламината с плиткой

Их изготавливают из дерева или металла. Используют в том случае, если линия стыка между кафельной плиткой и ламинатом вытянута в прямую линию вдоль или поперек комнаты, по диагонали, имеет большой перепад высот.

Или данное место находится в дверном проеме. Иногда таким профилем оформляют ломаные линии, пространство четкой геометрической формы. Перед установкой элементы замеряют, отрезают лишнее.

При необходимости срезают концы под нужным углом (чаще всего это 450). Подготовленную деталь крепят на саморезы, прикручивая к бетонному основанию, твердой подложке. Также выпускаются самоклеящиеся модели, на нижнюю сторону которых нанесен клей с повышенной адгезией. Чтобы исключить попадание мусора, пыли под порожек, места стыков обрабатывают герметиком.

Алюминиевые и стальные изделия прочны, долговечны, выдерживают интенсивные нагрузки. Их выпускают без окраски или покрывают цветными стойкими пигментами, отделывают под натуральную древесину, бетон, мрамор, гранит. Такие дизайны отлично сочетаются с дизайнерской плиткой или древесной фактурой ламината.

Гибкие порожки

Данный тип элементов изготавливают из ПВХ. Это лучший вариант для плавно изогнутых, дугообразных стыков, линий сложной формы. Состоят они из двух частей – основания в виде перевернутой буквы Т и накладной крышки. Также, есть цельные T-образные изделия. Окрашивают их в самые разнообразные цвета, от ярких, золотистых до маскировочных, под конкретный тип напольного покрытия.

Установка достаточно проста:

основание гибкого профиля укладывают вдоль плитки, закрепляют саморезами или дюбелями;

затем укладывают ламинат, в стык с уложенным порожком;

устанавливают на место накладку.

Если приобрести разноуровневый пластиковый порожек, то можно качественно замаскировать перепад высот до 9 мм.

Гибкие металлические профили для оформления стыка между плиткой и ламинатом

Эластичные порожки из алюминия или стали могут изгибаться, как угодно, благодаря особому составу металла и тщательно выверенной форме конструкции. Их выпускают Т- или Г-образной конфигурации, окрашивают в разнообразные цвета, выпускают без дополнительной обработки.

Такие профили устанавливают на стыках со сложной геометрией, дугообразных, плавно изогнутых, круглых. Основание профиля заходит под ламинат. После чего начинают укладку плитки. Срезы плитки должны располагаться вплотную к торцу профиля так, чтобы верхняя часть полностью закрывала их.

Данный тип порожков востребован там, где акцент на месте стыка неуместен или выпуклые детали будут мешать. Например – в прихожих.

Разноуровневые порожки для стыка плитки с ламинатом

Такие элементы незаменимы в случае перепада между уровнями напольных покрытий от 0,5 до 5-7 см. Изготавливают их из металлического профиля (сталь, алюминий, бронза, латунь), ПВХ, древесины. Чаще всего они уже окрашены в тон напольных покрытий, но есть в продаже и неокрашенные глянцевые, матовые изделия. Разноуровневые планки отлично маскируют неровный стык.

Изделия для открытого монтажа уже имеют отверстия для крепления на саморезы. Их достаточно прикрутить к бетонной стяжке или основанию. Скрытый монтаж также осуществляется на саморезы, на специальный клей с высокой степенью адгезии, нанесенный на нижнюю часть планок.

Оформление стыков плитки и ламината без использования порогов

Порожек далеко не всегда выглядит презентабельно и уместно. Он выделяется на фоне напольного покрытия, затрудняет уборку. Если планка закреплена плохо, со временем она расшатывается, а дети часто спотыкаются о высокие порожки. Поэтому стоит рассмотреть альтернативные варианты оформления линии соединения различных типов покрытий – кафеля или керамогранита, каменной плитки, ламината.

Пробковый герметик

Данный состав – новое слово в области заделки швов, стыков в полах. Вязкий состав состоит из мелкой крошки пробковой древесины, диаметром не более 0,1 см и связующих полимеров. Она полностью заполняет свободное пространство между торцами, защищает от пыли, образует ровный, красивый шов.

Перед началом монтажа стык очищают от мусора, обезжиривают. Составом наполняют тубус пистолета или выливают его в подходящую емкость. Пробковую массу наносят в шов, выравнивают шпателем, удаляя излишки. Время высыхания – двое суток.

Компенсатор из пробки

Привычный порожек можно заменить пробковым компенсатором. Их производят из мелкой крошки методом прессования, оставляя естественный цвет или окрашивая в разнообразные оттенки. Изделия отличаются высокой гибкостью, упругостью. После сжатия полоска возвращает первоначальную форму.

Монтаж полосок предельно прост. Сначала укладывают ламинат. Подбирают наполнитель достаточной длины, под цвет напольного покрытия. Линию стыка очищают от загрязнений. На основание и линию среза ламината наносят клей, укладывают полоски, прижимая их к торцу.

Можно в линию стыка внести немного герметика. Затем приступают к укладке плитки. Если напольные покрытия уже уложены, пробку вставляют в смазанный клеем стык.

Мозаика

Если линия стыка получилась очень широкой, или хочется создать оригинальную интерьерную «изюминку», есть прекрасное решение – мозаика. Ее выкладывают на плиточный клей вдоль всего соединения, подбирая элементы по ширине и узору. Оставшиеся минимальные щели заделывают обычной плиточной затиркой.

Эпоксидная затирка

Простой, доступный и практичный вариант для стыков без перепадов высот. В отличие от цементной, эпоксидная затирка водонепроницаема. Ее можно использовать для маскировки щелей в «мокрых зонах», прихожих. Она не боится едкой бытовой химии и легко очищается от загрязнений. Эпоксидную затирку рекомендуется использовать для стыков шириной от 1 мм до 1,5 см.

Шов заполняют массой с помощью резинового шпателя, слегка надавливая, чтобы не осталось пустот. Поверхность тщательно выравнивают, удаляют излишки. После чего влажной губкой размывают шов.

Плиточная затирка

Если после укладки плитки осталась затирка, ее вполне можно использовать для маскировки ровного, без перепадов, шва. Зазор наполовину заполняют силиконовым герметиком, дожидаются его полного высыхания. Затем в щель закладывают затирку, используя резиновый шпатель или любой подходящий инструмент. Шов выравнивают, дожидаются высыхания и покрывают лаком для пола.

Жидкий герметик

Для заделки стыков лучше использовать силиконовые составы с подходящим колером. Они хорошо держат нагрузки, отличаются водостойкостью. Но, ширина шва не должна превышать 0,7 см. Также, можно использовать акриловые, полиуретановые смеси. Или комбинации с жидкой пробкой, эпоксидкой. Технология не отличается от заделки щелей в ванной или на кухне.

Стык очищают, обезжиривают. С помощью пистолета выдавливают герметик непрерывной линией, выравнивают шпателем из гибкого пластика или резины. Излишки удаляют влажной салфеткой.

Красиво, правильно оформленный стык гармонично сочетается с керамическим напольным покрытием и ламинатом. Он может служить выразительным акцентом или быть полностью незаметным. Какой вариант оформления выбрать – решать владельцам недвижимости.