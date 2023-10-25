Ремонт большинства жилищных помещений не обходится без отделки пола или стен декоративной плиткой. Будь то кафель, камни или керамогранит, швы между блоками наверняка потребуется защитить от влаги, пыли и загрязнений.

С таким заданием отлично справиться затирка для плитки. Какую выбрать смесь, чтобы она была надежной, долговечной и гармонировала с оттенком плиточного покрытия, мы расскажем в этой статье.

Что представляет из себя затирка для плитки

Затирка для плитки, или фуга – это смесь, которую используют, чтобы заделать швы между плиточными блоками. С помощью пластичной массы заполняют зазоры между отдельными элементами облицовки, после чего средство схватывается и высыхает. Таким образом вы формируете водонепроницаемую перегородку, которая защищает клеящий состав для крепления плитки от воздействия влаги.

Отвердевшая фуга не дает усадку после затвердевания, благодаря чему затирка не растрескивается, и вы достигаете главной цели – укладка становится полностью герметичной.

Для чего нужна плиточная затирка

На строительный материал возложены такие функции:

защита межплиточных швов от попадания загрязнений, а также воздействия повышенной влажности и воды;

маскировка небольших изъянов облицовки;

укрепление кладки, благодаря которому она прослужит дольше;

предотвращение образования плесени и грибка;

сглаживание стыков;

обеспечение дополнительного декоративного эффекта.

Затирка для плитки в ванной: какую выбрать

Среди многообразия затирочных смесей, предлагаемых современными производителями легко запутаться даже профессионалам.

В зависимости от состава затирки делятся на несколько подвидов:

цементные, основу которых составляет портландцемент, а в качестве наполнителя допустимо использование просеянного песка;

цементно-полимерные, состоящие из цементно-песчаного раствора, дополненного полимерными пластификаторами;

латексные, отличительной особенностью которых является разведение цементно-песчаной смеси жидким латексом вместо воды, который позволяет сделать фугу влагонепроницаемой и долговечной;

эпоксидные, в состав которых входят смолы и отвердитель;

полиуретановые, которые продаются в виде водно-дисперсионного состава смол полиуретана;

силикатные, являющие собой смеси из жидкого стекла;

силиконовые, которые также можно отнести к герметикам;

фурановые, изюминкой которых является их черный оттенок.

Рассмотрим каждый подвид более подробно.









Цементные плиточные затирки

Затирочная смесь на основе портландцемента является самой популярной. Способ ее приготовления довольно прост. Для этого нужно только развести состав белого либо серого оттенка водой до состояния густой сметаны, и затирка готова к применению.

Кроме удобства подготовки, у цементной смеси есть ряд других преимуществ:

невысокая стоимость;

надежная фиксация;

неплохая стойкость к износу;

длительное время остывания, плюс которого в том, что вы можете без лишней спешки подравнять поверхность заделанного зазора;

сохранение белизны в течение всего срока службы. Поэтому если вы ломаете голову, какую затирку выбрать для белой плитки – это идеальный вариант;

межплиточные швы можно восстановить, если на их поверхности образуются изъяны.

К недостаткам цементной затирки относятся:

наличие на поверхности пор, которые способствуют впитыванию влаги, грязи и ржавчины, вследствие чего увеличивается риск развития патогенной микрофлоры;

потенциальная усадка при отвердевании, требующая коррекции;

долгое застывание, длящееся до семи суток;

цвет смеси становится светлее после остывания;

скудная цветовая гамма;

подверженность воздействию кислотных химикатов.

Цементную затирку можно использовать для отделки зазоров между плитками кухонного фартука, стен и напольных покрытий туалета, коридора, кухни и балкона.

Важно! Для заделки межплиточных швов в ванной смесь категорически не подойдет, поскольку ее гигроскопичность приводит к образованию плесени и грибка.

Достоинства и недостатки латексных затирок для плитки

Продаются в виде эмульсий цементного состава с жидким латексом. Плюсами такой смеси являются:

водонепроницаемость;

способность восстанавливать форму после сжатия;

упругость, благодаря которой изгиб хорошо переносит большую нагрузку;

красочная палитра;

сохранение формы после остывания;

устойчивость к появлению трещин;

резистентность к моющим средствам;

первозданный цвет в течение длительного срока;

высокая переносимость температурных перепадов.

Существенными недостатками латексной затирки могут оказаться:

высокая цена;

утрудненная смывка несовершенств после завершения работ, связанная с появлением разводов;

деформация при паровом воздействии.

Такая смесь отлично подойдет для устранения зазоров между плиткой в ванной комнате, туалете, на кухне и любых других помещениях. А чтобы немного сэкономить, можно использовать латексное средство в качестве верхнего защитного шара для затирки с цементной основой.

Эпоксидные затирки для плитки и их особенности

Такая затирка изготавливается на основе эпоксидных смол, к которым добавляют различные отвердители, например песок. Более того, от количества примесей зависит то, какой ширины зазор можно затереть.

Неоспоримыми достоинствами смолистого материала являются:

надежность фиксации на уровне плиточного клея;

длительный срок эксплуатации до 50 лет;

широкая сфера применения – затирка подойдет для заделки швов между керамическими, керамогранитными, стеклянными и другими блоками;

гидроизоляция, гарантированно предотвращающая появление патогенных микроорганизмов;

устойчивость к механическим повреждениям;

упругость, позволяющая исключить растрескивание при остывании;

разнообразная палитра матовых и глянцевых оттенков;

химическая инертность;

защита от выцветания под УФ-излучением;

хорошее перенесение температурных перепадов;

стильное декоративное решение.

Когда речь заходит о минусах эпоксидной затирки, специалисты чаще всего называют следующие:

стоимость, которая превышает цену обычной цементной смеси в пятикратном эквиваленте;

высокая вязкость, утрудняющая затирку шпателем;

деформация при нагревании до 70-80 градусов по Цельсию;

сложность в смывании с плиточных блоков;

быстрое остывание, требующее профессиональных навыков корректировки швов.

Средство можно использовать в ванной комнате, на кухне, в бассейне, лаборатории и многих других помещениях.









Полиуретановые плиточные затирки: плюсы и минусы

Затирочная смесь появилась на рынке относительно недавно, поэтому достоверных данных о ее долговечности пока нет. В лабораторных условиях удалось сформировать общее впечатление о преимуществах и недостатках этого средства.

Итак, к достоинствам полиуретановой затирки относят:

продажу в готовом виде;

уровень фиксации, который по прочности превосходит даже эпоксидные смеси;

широкий диапазон втирки – ею можно заделать промежутки от 1 мм до 1 см;

водонепроницаемость;

универсальность – отлично взаимодействует с керамикой, керамогранитом, камнем, стеклом, металлом и древесиной;

резистентность к появлению трещин при вибрациях и деформации;

стойкий оттенок;

длительное остывание, позволяющее скорректировать шов без спешки.

Среди недостатков можно выделить:

медленное остывание, способное растянуться на неделю;

взаимодействие с хлором и спиртом в составе бытовой химии;

высокая стоимость.

Состав можно наносить на горизонтальные и вертикальные поверхности в ванной, туалете, на кухне, балконе – ограничений практически нет.

Силиконовые затирки для плитки

Затиркой эту смесь стали называть вследствие масштабной рекламной кампании, однако по своей сути материал ничем не отличается от силиконового герметика, который используют для проработки стыка стены с напольным покрытием для защиты от влаги.

Плюсы:

прочно скрепляет керамику, стекло, дерево, пластик, металл, бетон;

достаточно упругая, чтобы растягиваться в зазорах без смещения;

надежная;

отталкивает воду;

не дает усадку, когда застынет;

доступна в разных цветах.

Минусы:

высокая стоимость;

быстрое высыхание;

способствует размножению патогенной микрофлоры;

утрудненная смывка;

тускнеет от бытовой химии.

Силиконовую затирку можно применять только точечно, например для оформления стыка между стеной и полом. Также не рекомендуем использовать ее в ванной комнате из-за потенциального образования плесени и грибка.

Достоинства силикатных плиточных затирок

Фуга на основе жидкого стекла имеет такие преимущества, как:

инертность к моющим средствам;

устойчивость к скачкам температуры;

водонепроницаемость;

стойкость к деформациям;

отличная склейка с облицовочными материалами любого типа;

надежность.

Недостаток у силикатной затирки всего один – ограниченная сфера применения. Внешний вид смеси не позволяет использовать ее для заделки зазоров между плиткой. Тем не менее, средство отлично зарекомендовало себя для отделки витражей.









Почему не стоит использовать фурановые затирки для плитки

Поскольку смесь разработана для использования в экстремальных условиях, на полках строительных магазинов ее просто так не найти. Однако ее свойства настолько совершенны, что позволяют использовать ее без каких-либо ограничений.

Тем не менее, существует ряд очевидных минусов, из-за которых от фурановой смеси стоит отказаться в гражданском строительстве:

бессменный черный оттенок;

токсичность;

высокая стоимость;

потребность в натирании плитки воском перед нанесением фуги, поскольку она настолько крепко схватывается, что малейший ляп прикипит к облицовке намертво.

Подытоживая этот пункт, отметим, что для заделки зазоров между плиткой в ванной комнате подойдут латексная, эпоксидная и полиуретановая затирки.

5 советов, какой цвет затирки выбрать для плитки

Выбор оттенка не менее важен, чем материал изготовления, поскольку если вы прогадаете с цветом, внешний вид плитки может пострадать – она больше не будет смотреться так эффектно.

Цветовая гамма цементной затирки ограничена, что сужает выбор практически до нескольких оттенков. Если среди них есть тот, который вам подходит, отлично. В противном случае, можно добавить немного колера в белый состав. Красочная палитра эпоксидной смеси намного обширнее, вплоть до прозрачной, золотой, серебряной и бронзовой окраски.

Существует несколько тенденций в подборе цвета затирки для плитки.

Затирка для плитки тон в тон

Затирка в единой стилистике с плиткой – беспроигрышное решение. Такой подход поможет поддержать гармонию облицовки.

Оформление плитки контрастной затиркой

Если вы полностью доверяете своему вкусу и готовы к ярким экспериментам, советуем подобрать затирку, цвет которой будет контрастировать с оттенком плит.

Классическое сочетание – коричневая плитка с бежевой затиркой, а чтобы еще больше отойти от стандартов и добавить в интерьер сочных красок, купите желтую плитку и заделайте швы красной затиркой.

Отметим, что с яркими цветами важно не переборщить. Насыщенные стены хорошо сочетаются с нейтральным полом.

Когда можно выбрать белую затирку для плитки

Затирка такого оттенка подойдет под любую облицовку.

Желательно заделывать ее зазоры только на стенах, поскольку на полу она быстро испачкается. Для напольного покрытия лучше взять серую или другую темную смесь.

Какую затирку использовать для комбинированной плитки

Если в отделке задействовано сразу несколько цветов, не стоит отдельно покупать затирку для каждого из них. Достаточно выбрать смесь, которая хорошо сочетается со всеми оттенками покрытия.

Для дихромных вариантов можно подобрать затирку, оттенок которой с одним цветом плитки совпадает, а со вторым – контрастирует.

Какой цвет затирки выбрать для белой плитки

Когда вы приобрели белую плитку, советуем подобрать к ней затирку в тон, либо же использовать насыщенный контрастный цвет. От полутонов и пастельных оттенков лучше отказаться – светлый серый и бежевый покажутся неряшливыми на белом фоне.

Тем не менее, не все оттенки серого категорически запрещены. Практичный скандинавский стиль, например, допускает сочетание плитки с темно-серой затиркой в интерьере ванной комнаты, поскольку тон не будет желтеть и сохранить первозданный вид надолго.

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