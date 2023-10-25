Повлиять на визуальное восприятие комнаты можно, сменив способ декора стен с обоев и покраски на декоративные рейки. Они станут запоминающимся элементами в интерьере и создадут ощущение порядка за счет ровной геометрии линии.





Горизонтальное расположение элементов расширят помещение, а вертикальное – сделают выше потолок. Диагональное крепление планок не повлияет на восприятие габаритов комнаты, но внесет изюминку в ее оформление.





Декоративные планки в интерьере имеют ряд плюсов:

гипоаллергенность, что позволяет их использовать для оформления детской комнаты;

огромный ассортимент предложений на рынке продукции, среди которых изделия, отличающиеся материалом изготовления, фактурой и цветом;





обеспечение звукоизоляции;

возможность маскировки неровной стены или расположенных на ней технических элементов, таких как провода;





приемлемая стоимость;

простота монтажа;

возможность преобразовать внешний вид за счет покраски в случае, если нужно сменить дизайн в помещении.





Оформление участков стены планками не подходит для небольших помещений, поскольку декоративная конструкция объемная и делает комнату меньше. Она нуждается в регулярной уборке, поскольку в ее элементах скапливается пыль.





Деревянные планки со временем разрушаются. Чтобы продлить их срок службы нужно перед креплением нанести на них специальное покрытие. Конструкция станет пожаробезопасной, устойчивой к влаге и воздействию микроорганизмов.





Рейки для отделки стены играют не только декоративную роль, но и функциональную. Конструкция позволяет скрыть крепеж телевизора и провода к нему. Она используется для зонирования пространства и для решения ряда практических жилищных задач. При любом способе размещения реек, к их поверхности возможно прикрепить телевизор.





Варианты использования декоративных реек с телевизором

Зонирование помещения

Чтобы в большом помещении было комфортно находиться, в нем выделяют отдельные зоны. Это может быть место для отдыха, для работы или для приема гостей. Зонировать комнату можно при помощи реек. Они пропускают свет и поэтому не будут затенять пространство. На оформленной ими импровизированной стене можно крепить телевизор, размещать картины и различные элементы декора.







К такой методике оформления часто прибегают в квартирах – студиях, в котором в одном помещении приходится решать множество задач. Реечная перегородка не лишит жильцов естественного освещения и при этом может служить опорой для телевизора.







Перила

Если в доме есть лестница, то перила в ней можно заменить на вертикально расположенные рейки во всю высоту пролета. Они обеспечат безопасность спускающихся по лестнице, внесут интересные нотки в оформление помещения.







Если с другой стороны от лестницы с конструкцией размещается комната, то, закрепив телевизор на декоративных рейках, можно создать уютный уголок для приятного времяпровождения.





Двери

Для тех, кто не боится выставить на показ, что у него хранится в системах хранения, можно заменить двери на декоративные планки. Такое решение вряд ли можно назвать практичным, поскольку внутрь шкафов будет проникать пыль.

Однако оно популярно при оформлении современного стиля минимализма. Телевизор на такую конструкцию не получится прикрепить. Однако его можно разместить внутри системы хранения в отдельном отсеке, что будет выглядеть интересно.





Декор

При помощи реек можно красиво оформить стены, придав им объем. Такое решение актуально для помещений, в котором преобладает стиль минимализм или лофт. Чтобы добиться нужного эффекта, ламели можно подобрать в тон стены, что придаст ощущение глубины.

Если нужно скорректировать геометрию комнаты, то цвет стены и реек должен быть контрастным. Интересно будут смотреться металлизированные элементы отделки.







Освещение

Хорошо смотрятся замаскированные между рейками светильники. Они могут совпадать с ламелями по ширине, и тогда замаскировать их между ним не составит труда. Спрятать между рейками можно светодиодные ленты, и тогда будет эффект свечения изнутри.







Можно использовать разноцветную подсветку, которая будет выполнять функцию ночника или элемента освещения на вечеринках. При размещении телевизора на стене вдоль его линий можно разместить светодиодные ленты или точечную подсветку.







Стилевые ограничения при размещении телевизора на декоративных рейках

Стену, на которой планируется размещать телевизор, не стоит перегружать яркими элементами декора. Акцент должен быть на чем-то одном. Рейки разбавят строгую атмосферу минимализма и скандинавского стиля. Они добавят тепла в холодный индустриальный стиль помещения и мягкость в дерзком лофте.







Виды декоративных реек под телевизор

Реечную конструкцию можно создать из любого материала. В любом случае она будет выглядеть эффектно. При выборе элемента нужно учитывать стиль помещения и ожидаемую функциональность конструкции.







Универсальным материалом рейки является дерево различных пород. Такие изделия экологичны и удобны в монтаже.







Они изготавливаются из такого вида сырья:

сосна – имеет приятный запах, тяжелая и не выдерживает воздействие высоких температур, однако под телевизор в комнате будет идеальна;

дуб – прочный, гипоаллергенный, устойчив к влаге, но дорого стоит;

бук – обладает всеми преимуществами дуба, но стоит намного дешевле, требует дополнительной обработки;

шпон в виде склеенных между собой пластин древесины – недорогой, в широком ассортименте изделий разной факторы и цвета, легко поддается реставрации путем снятия и замены верхнего слоя;





МДФ – не отличается от натурального дерева, практичен, устойчив к влаге, к резким температурным перепадам и к воздействию ультрафиолета, поддается окраске;

металл – подходит для интерьеров в стиле хай-тек или лофт, можно придать любой оттенок или оставить в первоначальном виде, удобно использовать для маскировки коммуникаций.





Какого размера декоративные рейки можно использовать под телевизор

Планки для оформления стеновых поверхностей или для зонирования пространства можно заказать любого размера. Однако их типовые габариты впишутся в любой интерьер и будут смотреться гармонично.

В продаже всегда можно найти стандартные рейки с показателями ширины и толщины 4х2,5 см, широкие – 5х2,5 или 5х2,2 см и толстые 4х4 см.





Где можно разместить телевизор на декоративных рейках

Современный интерьер допускает размещение телевизора в любом помещении. Это может быть гостиная, спальня, детская, кухня, балкон или лоджия. В каждом случае нужно учитывать специфику помещения и его общий интерьер.





В гостиной на оформленной рейками стене можно сделать акцент. Она должна располагаться напротив дивана, чтобы было удобно смотреть телевизор. Его можно обрамить рейками или прикрепить к поверхности с равномерно расположенными в одном направлении ламелями. По бокам в свободном пространстве между элементами можно встроить лампы.





В гостиной будут хорошо смотреться рейки в натуральном оттенке или белые. Если интерьер помещения оформлен в современном стиле, то можно выделить их ярким цветом, покрасив базовые изделия краской или лаком.





В спальне баффели под телевизор нужно оформить в нежных тонах, не привлекающих к себе внимания. Они не должны отвлекать от сна, поэтому встроенное освещение должно быть приглушенное. Рейки для спальной комнаты можно подобрать в натуральном цвете.





Темные тона подчеркнут графичность комнаты, что важно в стили минимализм. Экспериментировать с яркими цветами не стоит. Если нужно акцентировать на конструкции внимание, то лучше это сделать за счет особого расположения ламелей.





Телевизор в детской комнате размещают редко. Если все же было принято решение, что ребенку нужна такая техника в его комнате, то лучшим вариантом будет его подвесить на стене из реек. Телевизор можно разместить и на перегородке зонирования пространства, в котором выделяется область для отдыха и для обучения.





Альтернативой оформления балкона или лоджии различного плана отделочными материалами являются рейки. Они визуально облегчают пространство. В расстоянии между ними удобно скрывать визуально неприглядные коммуникации, размещать осветительные элементы.





Эффектно такая отделка смотрится на лоджиях с панорамными окнами. На ламелях можно закрепить телевизор и использовать помещения как комнату для отдыха.





Рейки используются для оформления стен, для скрытия неприглядных коммуникаций, как элемент крепления для телевизора и для зонирования пространства. В зависимости от ожидаемой функциональности приобретается строительный материал из дерева, МДФ, шпона или металла.





Можно ориентироваться на стандартные размеры изделия или оформить заказ на изготовление реек по своим замерам. При оформлении из баффелей зоны крепления телевизора нужно учитывать, в каком помещение он будет размещен и в соответствии с этим определяться с дизайном и со спецификой общего интерьера пространства.