Ремонт в санузле не будет полным без замены дверей. Это нужно и для гармоничного дизайна, и для лучшей функциональности помещений. Но такая замена для многих – сложный вопрос, так как нужно выбрать подходящую модель, купить ее, а потом искать профессионалов, которые проведут замену.

Но есть и другой путь: установить двери в ванную и туалет самостоятельно. И в этой статье вы найдете подробную инструкцию по монтажу, которая поможет все сделать не хуже профессионалов.

Выбор дверей для туалета и ванной

Начинать стоит с этого, так как в случае с санузлом нельзя ориентироваться только на внешний вид. Главное здесь – влагостойкость. Ведь в санузле всегда повышена влажность, и ситуацию не исправить принудительная вентиляция – она работает только по необходимости, соответственно, сырость в ванной есть всегда.

Именно поэтому не стоит покупать обычные межкомнатные двери. Ищите те, что предназначены для установки в ванную и туалет. Они изготовлены из влагостойкого МДФ, покрыты защитным лаком или эмалью, поэтому не боятся сырости или воды, попавшей на поверхность.

А выбор моделей достаточно большой для того, чтобы подобрать дверь под любой стиль и дизайн интерьера. Хотя МДФ – не единственное решение.

При выборе нужно учесть:

В санузле обязательно должен быть высокий порог, от 10 см – для защиты комнату, коридора от затопления. Двери для раздельного санузла выбирайте так, чтобы не было взаимной блокировки створок в раскрытом положении. Оптимальное решение – двери, распахивающиеся в разные стороны. Предусмотрите зазор между краем створки и порогом, от 10 мм – это нужно для вентиляции. Лучшим вариантом будет дверь с вентиляционными отверстиями или прорезями – тогда можно обойтись без зазора.

Какую установить дверь в туалет и ванную комнату

Теперь о том, какие же двери лучше выбрать.

Важные моменты:

Выбирайте дверь в комплектации с высоким порогом. Если такой модели нет, придется сделать порог самостоятельно – из дерева, бетона, пластика или металла. Важно, чтобы материал был стойким к влаге, прочный и не скользил. Высокий порог не потребуется, если перепад высоты предусмотрен при строительстве дома. Выбирайте размер двери так, чтобы она идеально подходила к проему, но учитывается необходимый зазор между нижним торцом и полом (минимум 10 мм). Этот зазор не нужен, если вы покупаете дверь с вентиляционными отверстиями. Для совмещенного санузла в небольшой квартире хорошим решением будут двери-купе.

Еще важный момент – материал, из которого изготовлена дверь.

Сегодня есть достаточный выбор, но лучшим решением будут такие материалы:

ПВХ;

стекло;

дерево;

МДФ.

1. ПВХ

С практической точки зрения это идеальный вариант для ванной и туалета. Пластик не боится влаги, легко очищается от грязи и мыльного налета, не нуждается в уходе. Двери из ПВХ эстетичны, можно найти немало красивых моделей, а цена дверей вполне доступная.

Тем не менее, выбор пластиковых дверей не настолько широк, чтобы можно было подобрать модель, подходящую для вашего интерьера.

2. Стекло

Оно тоже устойчиво к влаге и грязи, не деформируется, служит долго. Двери из стекла красивы, пропускают свет, легко вписываются в любой интерьер – моделей достаточно. Но нужно выбрать модели из каленого стекла или триплекса – они устойчивы к повреждениям, а если и разобьются, то осколки не смогут поранить.

Но стеклянные двери более сложны в установке, а цена качественных моделей намного выше средней. Кроме того, стеклянное полотно не обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

3. Дерево

Да, натуральное дерево боится сырости. Но если дверь изготовлена из массива ольхи, дуба или другой, устойчивой к влаге древесины, ее срок службы будет долгим. А продлит его качественное покрытие – лак или эмаль, защищающие дерево от воды. Конечно же, такие двери будут стоить дороже, но вложения оправдаются сроком службы и красотой двери.

4. МДФ

Достаточно бюджетный вариант, но, если вы купите качественную модель, она прослужит долго. Двери для ванной и туалета изготавливают из влагостойкого МДФ, покрывают экошпоном и защитным лаком. Поэтому они служат много лет и не нуждаются в особом уходе. И высокая влажность, попадание воды не смогут им навредить.

Инструменты для установки двери в ванную и туалет

Итак, двери куплены, доставлены. Пора переходить к установки. Следует подготовиться к работе – купить все необходимое, продумать каждый этап монтажа.

Какие инструменты понадобятся:

перфоратор;

дрель;

шуруповерт;

болгарка;

сверла;

уровень;

ножовка;

стамеска;

зубило;

стусло;

молоток;

гвоздодер;

монтажная пена;

силиконовый герметик;

крепеж (анкера, гвозди, саморезы, дюбеля);

клинья из дерева для распорки лутки.





Демонтируем старую дверь в ванной перед установкой

Это первый этап, ведь чтобы установить новую дверь, придется убрать старую.

Процесс относительно простой:

Снять с полотна ручки и другую фурнитуру, чтобы она не мешала. Снять створку с петель – для этого воспользуйтесь любым рычагом (той же монтировкой). Рычаг подсовывают под низ полотна и приподнимают – дверь снимается с петель. Если створка крепилась неразъемными петлями, процесс упрощается – достаточно выкрутить фиксаторы и снять полотно. Демонтаж наличников – нужно открутить саморезы или вытащить гвозди, чтобы снять наличник. Демонтаж коробки. Для упрощения процесса ее распиливают на несколько частей и отделяют каждую часто гвоздодером.

На этом демонтаж окончен, можно приступить к установке свежекупленной двери. Вам понадобятся помощники, два или три человека – одному будет слишком сложно.

Подготовка к установке дверей в ванную комнату

Речь идет об обработке проема – он должен быть ровным и очищенным от штукатурки. Если вы приложили слишком большое усилие для удаления коробки двери, проем может потерять правильную геометрию. Дело в том, что вход в санузел делают не в несущей, а во внутренней стене или перегородке.

Они слабее несущих стен, и кладку достаточно легко нарушить. Поэтому в рамках подготовки проема нужно его выровнять, в том числе, по размеру новой двери. А это – размеры двери плюс 10 мм технологического зазора.

Исправление геометрии и выравнивание проема делают с помощью специальной цементной смеси. После ее высыхания рекомендовано обработать проем пропиткой для биозащиты – так вы предотвратите появление плесени в кладке.

Самостоятельная установка двери в ванную и туалет пошагово

Все готово для монтажа новой двери в санузел.

1. Начинают ее с подготовки створки

Она проста – нужно наметить на полотне места установки навесов (двух более чем достаточно), просверлить соответствующие отверстия. После чего петли крепят к створке. Как правило, петли располагают на расстоянии 25 см от торцов двери. Не торопитесь сразу устанавливать другую фурнитуру – это лучше сделать после монтажа двери.

Иначе фурнитура будет мешать установке двери в короб. Но отверстия под ручку и замок нужно обозначить и просверлить заранее. После установки петель нужно поднять полотно, приставить его к косяку и отметить места крепления на нем.

Здесь уже нужны помощники – одному держать створку на весу и делать разметку просто невозможно. Также отмечают место для ответной части замка.

2. Следующий этап – монтаж коробки двери в ванную

Она состоит из этапов:

Разметка косяка для креплений коробки. Выбирайте наиболее прочные места в проеме, чтобы обеспечить максимально жесткую посадку анкеров.

Высверливание отверстий под анкера, по разметке.

Установка коробки в проем, ее выравнивание с помощью уровня. Выровняв короб, зафиксируйте его в проеме распорками.

В проеме наметьте точки крепления – естественно, они должны совпадать с отверстиями в косяке.

Уберите косяк, просверлите отверстия в проеме согласно разметке.

Установите дюбели.

Установите косяк, проверьте уровнем его положение, установите короб, затягивая анкера. Их нужно затягивать по одному с каждой стороны, контролируя положение косяка – он должен быть установлен идеально ровно.

Заполните зазор между проемом и коробом монтажной пеной, оставьте до полного высыхания (примерно на сутки).

Загерметизируйте порог силиконом.

Монтаж коробки окончен. Теперь остается навесить полотно и установить на него фурнитуру. Делать это можно только после полного схватывания монтажной пены, и сутки – срок ориентировочный. Если вы работаете в дождливый период, срок схватывания и полного высыхания увеличивается до двух суток.

3. Следующий этап – навешивание створки и установка фурнитуры

Для этого полотно поднимают, ставят в проем, выравнивают (эта работа выполняется с помощниками). Вам нужно совместить вырезы в коробке со второй половиной петель, потом закрепить их с помощью саморезов.

Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь, нет ли дефектов установки. Если все правильно, установите в створку ручку и другую фурнитуру – все, что вам нужно.

4. Установка наличников

Их устанавливают по желанию – это зависит от модели двери, отделки стен в ванной и коридоре. Если наличники нужны, подберите планки из тех же материалов и того же дизайна, что и сама дверь.

Установить наличники достаточно просто:

Подрезание планок под углом 45 0 или 90 0 – для верхнего соединения.

Удаление распорок из проема.

Обрезка лишней пены.

Разметка крепления – между краем наличника и коробки должно быть около 3 мм, иначе при открывании дверь будет цепляться.

Крепление планок к торцу. Можно крепить саморезами или гвоздями.

Если вы купили телескопические наличники, их крепление проще – предусмотрен специальный замок.

Если толщина перегородки больше глубины дверного короба, образовавшееся пространство закрывают с помощью декоративных планок (доборов). Их крепят с помощью саморезов, а свободное пространство заполняют пеной.

На этом самостоятельная установка дверей в ванную и туалет окончена. И можно с чувством выполненного долга оценить ее результат. При соблюдении рекомендаций он будет превосходным. Если у вас раздельный санузел, остается повторить все для второго помещения, в том же порядке.

Установка двери-купе в ванную комнату и туалет

В санузел преимущественно ставят распашные двери. Это классический вариант, имеющий множество плюсов. Но в ряде случаев целесообразно установить раздвижные двери.

Они позволяют сэкономить пространство, идеально подходят для совмещенного санузла. В основном, такие модели изготавливают из стекла, а это – красивое, изысканное решение для любого интерьера. Но у дверей-купе есть и минус: они не обеспечивают хорошую звукоизоляцию, что важно для санузла, это нужно учитывать.

Установка раздвижной двери в санузел более проста. Обычно в комплект включают все необходимое – ролики, направляющие, фурнитуру и крепежные элементы. Но если вы хотите, чтобы дверь заходила в замок и защелкивалась, нужно будет заказать дополнительную деревянную стойку.

Установка раздвижной двери в ванную состоит из таких этапов:

Установка роликов на верхнюю часть полотна, закрепление их с помощью шурупов. Выполнение разреза в нижней части полотна – 3 мм шириной и 1,5 см глубиной. Установка дери с роликами в проеме – нужно отмерить необходимый зазор между полотном и полом, с учетом роликов. На этом расстоянии устанавливают направляющую. Если высоты порога недостаточно, на него укладывают брусок. Установка роликов в направляющую. Навешивание двери. Установка стабилизирующих упоров. Для этого дверь максимально раздвигают, продевают упор в левый паз и закрепляют его с помощью саморезов. Установка дополнительной фурнитуры, если это необходимо.

Далее проводят отделку проема, устанавливают декоративные планки, но это уже не обязательный этап.

Таким образом, установка дверей в ванную и туалет самостоятельно – работа длительная, требующая помощников, но не невыполнимая. При правильной подготовке и выполнении рекомендаций вы справитесь с этой задачей не хуже профи.