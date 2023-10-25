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Варианты отделки входной двери изнутри своими руками с фото-примерами

#Входные двери #Монтаж #Ремонт #Дизайн #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Входная дверь – не просто преграда для тех, кто хочет без спроса зайти в квартиру. Это первое, что видит гость: и снаружи, и уже войдя в дом. Поэтому входные двери должны быть надежными и красивыми. Но как быть, если установлена не самая привлекательная дверь, например, просто металлическая? 

Или пришло время обновить интерьер, но нет желания менять полотно двери, которое не вписывается в новый дизайн? Есть решение – отделка входной двери изнутри своими руками.

Плюсы и минусы отделки входной двери изнутри

Конечно же, такое решение не стоит принимать без раздумий, ведь всегда есть две стороны медали. 

К плюсам отделки двери изнутри своими руками можно отнести:

  • широкий выбор материалов, фактур, цвета и стиля отделки;

  • экономичность решения;

  • это творческий процесс и возможность самовыражения;

  • приобретение новых навыков, а это всегда полезно.

Но не обходится и без минусов:

  • самостоятельная отделка входной двери изнутри может быть неудачной, а это – напрасная трата времени и материалов;

  • нужно выделить время, и не один час;

  • не у всех есть нужные инструменты, а их покупка на один раз нецелесообразна;

  • отделка двери своими руками требует места, а после нее придется сделать генеральную уборку.

Варианты внутренней отделки входной двери

Существует несколько вариантов отделки, каждый из которых по-своему хорош. 

Выбирайте:

  • окрашивание;

  • обивка искусственной кожей (да, это снова в моде);

  • обшивка МДФ;

  • обшивка деревом – готовыми панелями или вагонкой;

  • пластиковые накладки;

  • отделка панелями ПВХ;

  • обшивка ламинатом;

  • отделка фанерой, ДСП или ОСП.

Что выбрать – каждый решает сам, исходя из своих пожеланий, навыков и финансовых возможностей. А мы подробнее рассмотрим каждый вариант внутренней отделки входной двери

Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089

 

Окрашивание входной двери изнутри

Если внутренняя сторона входной двери не нуждается в ремонте, и нужно только обновить ее цвет – окрашивание станет лучшим вариантом. Это самый простой и недорогой способ обновить дизайн как деревянной, так и металлической двери. 

К тому же с этой работой справится каждый, и понадобится только краска, валик, ванночка. Но способ не подходит тем, кто хочет дополнительно утеплить дверь.

Какую купить краску:

  • Акриловая эмаль

Быстро сохнет, обладает хорошей укрывистостью, не имеет неприятного запаха. Идеально подходит для внутренних работ, применяется для окрашивания любых поверхностей.

  • Алкидная эмаль

Используется и для внутреннего и для наружного окрашивания. Долговечная, хорошо переносит температурные перепады, имеет красивый блеск. Одна из самых популярных эмалей на рынке.

  • Молотковая краска

Идеально подходит для металла, покрытие напоминает порошковое окрашивание, очень стойкое к повреждениям. Ею часто покрывают стальные двери. Единственный недостаток краски – более высокая цена. Но она оправдана.

  • Кузнечная краска

Покрытие стойкое к повреждениям, перепадам температуры и ультрафиолету. Краска идеально подходит для металлических поверхностей, внутренних и наружных работ. Но стоит дороже других, к тому же не всегда хорошо смотрится на гладких поверхностях – нужно грамотно подобрать цвет.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Обивка входной двери изнутри искусственной кожей

К плюсам этого решения можно отнести возможность дополнительного утепления и шумоизоляции двери, что добавит квартире уюта. Кроме того, при грамотном подходе такая отделка красиво, солидно выглядит. 

Главное – удачно подобрать искусственную кожу. Сегодня можно найти разные оттенки и фактуры, но стоит обратить внимание и на долговечность материала. Искусственную кожу легко мыть, и она не нуждается в особом уходе.

К минусам обивки относят ее подверженность повреждениям. Этот вариант не подойдет владельцам домашних питомцев (кошачьи или собачьи когти легко повредят покрытие). А если покрытие повреждено, отремонтировать его нельзя, возможна только полная замена.

Обивка входной двери искусственной кожей – процесс средней сложности. С ним справится человек без специальных навыков. Кроме того, с помощью декоративных гвоздей и шнуров можно создавать различные узоры, что придает двери больше солидности.

Дверь входная Trust Mass PP 9S-109 Белый софт/Белый софт 9S-164 mirror
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-135/E-140 Шоколад ларче/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
37 098
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Бетон серый MD-1 МДФ Белый ларче M-140 mirror
Дверь входная Family Mass PP MD-1/M-140 Бетон серый/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка
41 805
Дверь входная City Prime PP 182/164 mirror Белый софт/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

 

Отделка входной двери изнутри МДФ

Входные металлические двери с МДФ – популярная позиция во многих магазинах. Но если вам тоже хочется украсить двери накладками, сделать это можно самостоятельно.
МДФ – один из видов древесноволокнистой плиты с ламинацией или отделкой шпоном. 

За счет структуры плита достаточно прочна, устойчива к повреждениям. А ламинация придает ей привлекательный внешний вид.

В продаже есть готовые накладки МДФ для дверей, поэтому все, что нужно – купить накладку и установить ее с внутренней стороны двери. Кроме того, можно дополнительно утеплить полотно, если монтировать МДФ на каркас. 

Для этого потребуется сам каркас (из деревянных реек), утеплитель, шуруповерт и набор саморезов. Но более простой подход – крепление панелей жидкими гвоздями. Правда, утеплить полотно не получится, так как МДФ нужно крепить непосредственно на поверхность двери.

 

Внутренняя отделка входной двери деревянными панелями или вагонкой

Деревянный массив – это красиво, благородно и статусно. С помощью готовых панелей можно придать достойный внешний вид даже простой двери. Крепление накладок из массива – такое же, как и из МДФ. 

Вы можете выбрать вариант с жидкими гвоздями или с саморезами – если хотите дополнительно утеплить полотно. Отделка входной двери деревом – долговечный вариант. Массив устойчив к случайным повреждениям, его несложно очистить от грязи. При должном уходе он не будет трескаться, гнить.

Но нужно учитывать, что натуральное дерево требует периодической обработки лаком – для защиты от влаги, грязи, грибкового поражения. Впрочем, раз в 2-3 года вскрыть дверь лаком – работа несложная. Минусом деревянной отделки считают ее стоимость. Действительно, накладки на дверь из массива стоят дороже, чем из МДФ.

Более доступным вариантом становится вагонка. У нее те же достоинства, что и у массива. Это натуральное дерево, прочное, долговечное. И при правильном уходе отделка входной двери долго не потребует замены. А за счет особенностей реек можно собрать накладку с любым узором. 

Недостатком вагонки является то, что накладку на входную дверь придется собрать самостоятельно, с нуля. Но такая отделка входной двери своими руками не станет слишком сложной. Правда, понадобится верстак или большой стол, электролобзик, столярный и измерительный инструмент, гвозди, столярный клей. Плюс – лак по дереву.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

 

Отделка входных дверей изнутри пластиком

Есть два решения: использование готовых накладок из ПФХ и обшивка обычными пластиковыми панелями. 

Первый вариант выглядит эстетичнее. Накладки прочные, не подвержены гниению, выдерживают случайные удары, а модели «антикоготь» подходят владельцам домашних питомцев. Выбор дизайнов большой, но у ПВХ накладок только гладкая фактура. Минус такой отделки входной двери – ПВХ накладки сложно найти.

Поэтому используют альтернативу – ПВХ панели. Самые обычные, те, которыми отделывают стены, потолки. Из них легко собрать щит и прикрепить его к полотну двери. 

Плюсы решения очевидны:

  • это несложно;

  • ПВХ панели стоят недорого;

  • большой выбор дизайнов, цветов и фактур;

  • легкий монтаж (на жидкие гвозди).

Кроме того, пластик долговечен, не гниет и не выгорает. Его единственным минусом считают низкую прочность. Но если вы не собираетесь отрабатывать на двери боксерские удары – вариант с ПВХ имеет право на рассмотрение. Тем более такая отделка может быть действительно красивой.

Внутренняя отделка входной двери ламинатом

Еще один бюджетный вариант, который используют те, кто хочет обновить входную дверь без лишних затрат. Или создать оригинальный дизайн, соответствующий вкусам.
Крепят ламинат на двери с помощью фасонки. В ее пазы заводят планки, монтируют ламели точно так же, как и при отделке пола. 

Быстро, бюджетно, достаточно долговечно. И красиво, особенно, если удачно сочетать несколько разных планок. Откосы входной двери из ламината – более популярное решение, но ведь оба варианта можно совместить. 

Поэтому этот материал становится популярным выбором между деревом (дорого), вагонкой (сложно), МДФ-накладками (не так много простора для фантазии). Тем более, если ламели остались после отделки полов – даже ничего не нужно покупать.

Если рассматривать ламинат с практической точки зрения, его плюсы очевидны:

  • прочность;

  • устойчивость к повреждениям;

  • долгий срок службы;

  • устойчивость к влаге;

  • эстетичность;

  • простота отделки.

Дверь входная City Smart PP 130 Csmart/130 Черный матовый/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 130 Csmart/130 Черный матовый/Бетон серый, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 Антрацит букле (порог)/Бетон темный
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 (порог) Антрацит букле/Бетон темный, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575
Дверь входная Termo Split MP 10T-136 Шоколад букле (порог)/R-4 Бетон серый
Дверь входная Termo Split MP 10T-136 (порог) Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575
Дверь входная City Prime PP 190/164 mirror Бетон серый/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 190/164 (чёрная фурнитура) Бетон серый/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная Termo Split MP 10T-100 Шоколад букле (порог)/Бетон серый
Дверь входная Termo Split MP 10T-100 (порог) Шоколад букле/Бетон серый, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575
Дверь входная City Smart PP 163/164 Бетон темный/Белый матовый mirror
Дверь входная City Smart PP 163/164 (чёрная фурнитура) Бетон темный/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка
99 575

 

Отделка входных дверей изнутри фанерой, ДСП или ОСП

Еще один простой и бюджетный вариант, который при грамотном подходе будет выглядеть не хуже, чем дорогие двери с отделкой МДФ. Для отделки лучше выбирать влагостойкую фанеру, ЛДСП и влагостойкие плиты ОСП. 

Все это – недорогие листовые материалы, которые можно крепить на полотно двери с помощью жидких гвоздей. Или как накладки из МДФ, на каркас – если планируете сделать утепление полотна. Самое простое решение – гладкая поверхность. 

У ЛДСП она привлекательна сама по себе, за счет ламинации пленкой – выглядит не хуже, чем двери из МДФ. Если вы выбрали фанеру, ее рисунок можно подчеркнуть тонированным лаком для дерева. 

Плиты ОСП тоже вскрывают лаком, и такое покрытие придает поверхности особую красоту. Но нужно учитывать, что слой лака должен быть толстым, чтобы выровнять поверхности плиты.

Но можно сделать и филенчатые накладки из фанеры и ОСП. Это более сложная работа, но посильная даже для человека без особых навыков. Главное – подготовить рабочее место и запастись нужными инструментами. 

Можно использовать только фанеру, можно комбинировать ее с ОСП. После изготовления щита его вскрывают лаком или краской, а дальше монтируют на дверь.

Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Дуб кофейный матовый
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/Дуб кофейный матовый, 2 замка
29 435
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Mass MM Шоколад букле/R-5 Шоколад букле, 2 замка
30 622
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче ED-2 МДФ Шоколад ларче ED-2 Задвижка
Дверь входная Family Eco PP ED-2/ED-2 Шоколад ларче/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
33 208
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Венге MD-4 МДФ Венге MD-4
Дверь входная Family Mass PP MD-4/MD-4 Венге/Венге, 2 замка
38 054
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой
Дверь входная Family Mass MP M-109 Шоколад букле/Дуб золотой, 2 замка
31 610
Дверь входная Family Eco MP E-142 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Lakobel White Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-142 Lakobel White Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная Family Eco MP ED-1 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная Family Eco MP ED-2 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435

 

Оборудование и инструменты для внутренней отделки входных дверей

Итак, для облагораживания или обновления входной двери не обязательно покупать новую. Хотя выбор входных дверей широк, и многие из них стоят более чем демократично. Но если вы твердо решили выполнить отделку своими руками, стоит понять, что потребуется для работы.

1. Место

Для обивки двери, изготовления щита требуется свободное место, которое можно без зазрения совести заполнить обрезками, опилками и пылью. В идеале это гараж, пустующая комната, пристройка к дому. Но, в крайнем случае, можно работать и в прихожей или на балконе.

2. Оборудование и инструменты

Для удобной работы с полотном, накладками или элементами щита нужен верстак. Но часто его функции выполняет обычный стол, который не жалко поцарапать или покрыть пятнами. В ход идут и импровизированные подставки из ящиков, тумб, другой мебели.

Инструменты нужны такие:

  • электролобзик – для работы с фанерой, ЛДСП, ОСП, вагонкой;

  • шуруповерт – для монтажа накладок на каркас;

  • измерительный инструмент – рулетка, линейка, уголки;

  • столярный инструмент – для выполнения мелких работ;

  • крепеж (саморезы, гвозди) – для сборки накладки и ее крепления к каркасу (вариант с утеплением);

  • жидкие гвозди – для крепления накладки, щита непосредственно на полотно.

Естественно, для окрашивания полотна нужны кисти, валики, емкости для краски и лака. И не забудьте о респираторе, перчатках, защитных очках – отделка входной двери своими руками не должна привести к травмам и плохому самочувствию.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

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