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Стили входных дверей

#Входные двери #Двери #Дизайн

Входная группа имеет важное значение. Она производит первое впечатление со стороны фасада дома и одновременно сочетается с внутренним интерьером, придавая прихожей особый шарм. Сегодня существует множество стилистических решений для дверей, вам остается только выбрать.

Входная дверь в американском стиле

Входные двери в американском интерьере создают ощущение тяжеловесности, но это лишь иллюзия. В оригинальном исполнении у них имеется большая площадь остекления, благодаря чему прихожая всегда наполнена естественным светом. В нашем климате и менталитете такой вариант невозможен. Будет холодно и не безопасно.

Поэтому у нас в качестве американских входных дверей используют имитацию внешнего вида, без остекления. Для них характерно присутствие боковых декоративных панелей, которые выполняют в том же цвете и дизайне.

Уличная или подъездная часть двери выполняется из металлического листа. Если это загородный дом, тогда она имеет классические очертания. Имитацию филенчатых вставок и даже ударопрочного стекла. С внутренней стороны это натуральное дерево в классических очертаниях. В городской среде, для входной двери в квартиру не рекомендуют использовать особенно изящный и красивый внешний вид со стороны подъезда. Она сразу покажет ваш статус и привлечет недоброжелателей.

Входная дверь в английском стиле

Входная дверь в английском стиле сохраняет все украшения классики, но в более сдержанном и строгом исполнении. Внешний вид солидный, благородный, уравновешенный и аристократичный. Очень популярны такие модели в коммерческих организациях. Они сразу показывают высокий статус предприятия и производят положительное впечатление.

В частных домах и квартирах, двери в английском стиле, также устанавливают, но гораздо реже. Во внешнем облике присутствует строгость линий и правильная геометрия. Иногда используют филенки арочной формы, что придает изысканность и элегантность дверному полотну.

Отличительной особенностью английской двери является наличие орнамента решетки. Ее выполняют в качестве имитации, с помощью накладных элементов и заполняют деревянными вставками или стеклом. Стоит сказать и о материалах, из которых изготавливают это дверное полотно. Это натуральная древесина с неповторимым природным рисунком в темных тонах. Но сегодня существуют и более бюджетные аналоги, которыми вы с легкостью можете воспользоваться.

Входная дверь в деревенском стиле

Входные двери в деревенском стиле выполняются в соответствии с общей концепцией дизайна интерьера. Их отличает массивность и монументальность. В них нет утонченности и элегантности. Только деревенская простота, которая создает теплую и уютную атмосферу сельского домика, построенного из бревен.

Для их изготовления используют натуральное дерево с крупным природным рисунком. Поверхность тонируют и, часто, придают налет благородной старины. Внешне они выглядят так, что их собрали вручную. Несколько досок соединяют в одной плоскости, украшают коваными заклепками и закрепляющими элементами. Даже петли имеют массивную и грубую форму. Как будто кузнец, живущий с вами по-соседству сделал их для вас. Ручка оформляется оригинально, в стиле старого замка.

На дощатом полотне сверху устанавливают поперечины буквой “Z”, что придает особого шарма и наполняет интерьер деревенским шиком. Только благодаря двери, интерьер преобразится и станет полностью завершенным. Ведь ей вы будете пользоваться чаще всего и она всегда на виду.

Входная дверь в скандинавском стиле

Входные двери в скандинавском стиле отличаются простотой и лаконичностью. Их легко узнать по внешнему минимализму и, даже, невзрачности. В их оформлении нет украшений и выступающих элементов, рисунков и орнаментов. Их основная задача защищать дом и на этом функции заканчиваются.

Входная дверь в скандинавском стиле не привлекает к себе внимания, не является акцентом и украшением интерьера. Чистое полотно без роскоши и помпезности. Максимальный декор присутствует только в классическом обрамлении. Здесь допускается использование филенчатых вставок, максимально простой формы.

Цветовая гамма также не отличается широким ассортиментом. Часто, это просто белое полотно. Очень редко, дверное полотно выполняют в контрастном ярком оттенке, таким образом жители дома заявляют о своем нестандартном взгляде на вещи и внешний вид жилья. Но такое оформление не является стандартным и совсем немногие решаются на это. Элементы фурнитуры выполнены в нейтральном металлическом оттенке в серых тонах.

Входная дверь в современном стиле

Входная дверь в современном стиле представляет собой отражение интерьера, в котором вы выполняете свой дом. Модные веяния и тенденции затрагивают дверной рынок не очень часто, поэтому смело выбирайте любой вариант из широчайшего ассортимента современности.

В процессе поиска вы обнаружите огромное количество оригинальных и очень интересных дверей, которые подчеркнут фасад вашего дома или сольются с ним в единое целое.

Самой популярной моделью входной двери является минимализм. Он выполняется из современных материалов. Металл, хром, стекло, краска. Их изготавливают в простом и лаконичном дизайне, который смотрится легко и не имеет лишних деталей.

В загородном доме прекрасно смотрятся двери из ударопрочного стекла. Они выглядят оригинально и подчеркивают индивидуальность внешнего оформления дома.

Входные двери из стали станут надежным защитником вашего дома и прекрасным дополнением для интерьера. Сегодня изготавливают интересные модели с бархатистой поверхностью в черном, сером, белом исполнении.

Входная дверь в стиле лофт

Интерьеры в стиле лофт стали появляться тогда, когда экономика стала приходить в упадок. В связи с этим входные двери должны были быть надежными, массивными, внушающими доверие. В то время вдохновлялись моделями, которые вели в производственные цеха или гараж. Высокие, монолитные, грубые и непробиваемые. Или, по-крайней мере, казались такими.

Второй особенностью является внешний вид с налетом старины. Они отражают название стиля лофт, который буквально переводится как чердак. Поэтому в качестве украшения входной двери часто выступают трещины, сколы, потертости, неровности и шероховатости. За счет этого, создается впечатление, что дверное полотно имеет свою историю и побывало во многих передрягах.

Цветовая гамма входных дверей в стиле лофт состоит из нейтральных черных, серых, белых и коричневых тонов. Иногда входную группу делают акцентом и потому используют более яркие тона, такие как бордовый, желтый, синий, цвет хаки. В этом случае в интерьере расставляют элементы такого же оттенка.

Входная дверь в стиле минимализм

Стиль минимализм сегодня очень популярен. Люди стараются отказаться от всего лишнего. Ценят и планируют свое время, четко распределяя работу и дом. Подходят к оформлению жилья практично и без лишних эмоций. Любят упорядоченность и спокойствие, без лишней суеты.

Входная группа в стиле минимализм отражает это настроение и подходит для тех, кто ценит простоту и лаконичность в деталях. Такие полотна отличаются отсутствием декоративных элементов, витиеватых рисунков, линий и узоров. Их изготавливают из таких материалов, которые будут служить долго и не доставят хлопоты раньше времени.

Внешний вид входной двери в стиле минимализм представляет собой ровную и гладкую поверхность. Подходит древесная отделка, листы металла или шпона. Часто используют небольшие фрагменты стекла в виде одной или двух полос в горизонтальном или вертикальном исполнении.

Цветовая гамма состоит из нейтральных тонов серого, черного или белого. Важно, чтобы цвет быть чистым, без примесей и оттенков.

Входная дверь в стиле прованс

Интерьер в стиле прованс оставляет ощущение романтического сельского домика, оформленные с изяществом и элегантностью. Он отражает гармонию с природой и самим собой в окружении деревенских строений, тропинок и лесочков.

Входные двери в стиле прованс изготавливаются из натуральных, природных материалов. Никакие синтетические заменители не приветствуются. Кроме материалов, природные мотивы наносят на полотно в виде ручной росписи. Это орнаменты цветов, листьев, птиц и деревьев. Стиль прованс любит творческий подход и не приветствует рамки. Поэтому в оформлении двери присутствует асимметричность.

Цветовая гамма состоит из природных приглушенных тонов. Выбор здесь необычайно широк, ведь природа разнообразна и подарила нам множество цветов самых разных расцветок. Но все же самыми популярными оттенками являются зеленый и голубой. Особое внимание уделите насыщенности колера. Его делают припудренным, как будто за легкой дымкой, приглушенным и нежным.

Входная дверь в стиле эко

Входная дверь в стиле эко, это отражение природного интерьера. Он является самым зеленым и живым дизайнерским направлением. В этой стилистике обращают внимание не только на внешний вид, хотя он очень важен, но и на материалы из которых изготовлена дверь. Их выбирают по критериям экологичности, чтобы она была безопасной для вашего здоровья.

Натуральная древесина здесь стоит на первом месте. Она безопасна для здоровья, дарит тепло и уют, а также является прекрасным украшением. Полотно двери с природным рисунком древесины создает неповторимую атмосферу, которая дополняется чудесным ароматом. Для их изготовления используют дуб, бук, ольху, ясень или березу.

Более бюджетным экологичным материалом является МДФ. Это древесная мука в которую добавляют смолу для того, чтобы склеить плотную плиту разных толщин. Это тоже экологичный и безопасный для здоровья материал, но более бюджетный, чем массив дерева.

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