Дверные доводчики относятся к механическим устройствам, предназначение которых - автоматическое плавное возвращение открытых дверей в закрытое положение. Установка их на двери значительно продлевает жизнь дверной фурнитуре, особенно петлям. С помощью доводчика обеспечивается не только закрытие дверей, но и их прижимание к установленному по дверному контуру уплотнителю.

Обеспечивая надежное прикрытие дверей, механизм устанавливается на входные двери жилых помещений, противопожарные выходы, предусмотренные для эвакуации в экстренных случаях.





Разделение доводчиков для входных дверей по способу монтажа

Существует три способа установки доводчика. Это верхний, напольный и рамный. Доводчики для входных дверей с верхней установкой относятся к самым универсальным и востребованным. Они одной частью крепятся к двери, другой к дверной рамке.

Для их установки годятся любые дверные конструкции. Для монтажа стеклянных дверей больше подходят напольные доводчики. Вместе со своим прямым назначением они являются дополнительной петлей удерживания дверных полотен.





Принцип действия рамных дверных доводчиков мало чем отличается от напольной системы. В дверную коробку он монтируется еще на стадии ее изготовления и внешне не заметен. Дверь удерживается опорой, закрепленной к полу. В действие доводчик приводится через систему рычагов, давящих на ролики при открывании дверей.







Влияние веса двери на выбор доводчика

Все дверные закрыватели по мощности классифицируются по принятым европейским стандартам. Каждый класс стандарта соответствует определенной мощности. На обычные входные и межкомнатные двери устанавливают механизмы, соответствующие 3-5 классу.

Всего в европейском стандарте 7 классов. Самый низкий из категории European Norms записан под EN1, заканчивается классификация EN7. При выборе закрывателя для дверей учитывается вес двери и ее параметры.

Если исходить из параметров дверных полотен, то класс:

EN1 соответствует облегченным дверям, с шириной полотна, не превышающей 700 миллиметров.

EN2 соответствует дверным полотнам с шириной 750-900 миллиметров.

EN3 соответствует дверным полотнам из листового стального полотна толщиной 1,5 миллиметра.

EN4 соответствует дверным полотнам из профиля алюминия, устойчивым к возгоранию, с врезками из стекла или полностью стеклянным.

EN5 соответствует тяжеловесным дверным полотнам, с шириной не превышающей 125 сантиметров.

EN6 соответствует дверным полотнам, с шириной не превышающей 1400 миллиметров, вес котрых начинается от 140 килограмм.

EN7 соответствует массивным бронированным полотнам, используемых в местах хранения больших сумм денег.

При выборе доводчика так же обращают внимание на погодные условия, температуру воздуха, которых будет подвергаться дверной доводчик. К примеру, для двери, подверженной ветрам, стоит обратить внимание на более высокий класс доводчика, чем указано в инструкции.

При размерах и весе дверного полотна, подходящего к нескольким классам механизма, предпочтение отдается более мощному доводчику. Запас прочности положительно скажется на сроках эксплуатации. Не всегда можно ориентироваться на мощность доводчика, считая, что чем она выше, тем лучше для двери.

К примеру, если пластиковую дверь оснастить более мощным доводчиком, чем указано в инструкции, прилагаемой к двери, увеличится нагрузка на дверные петли. Это приведет к их преждевременному износу и поломке.

Пластиковая дверь с мощным доводчиком тяжелая в открывании, что, согласитесь, не очень удобно. И наоборот, слабо мощный доводчик не сможет справиться с тяжелой металлической дверью или быстро придет в негодность. В продаже уже появились доводчики с тормозной системой открытия и закрытия дверей.

Система, замедляющая открывание и закрывание, убережет входную дверь, выходящую на улицу от порывов ветра. Диапазон действия тормозной системы 80-180 градусов. Кроме снижения скорости движения, современные доводчики способны удерживать дверь в открытом состоянии по способу фиксации.

Для входных дверей частных домостроений, выходящих на улицу, подбираются доводчики, способные противостоять минусовым температурам и сильному нагреванию. Современная промышленность выпускает доводчики для входных дверей, способные выдерживать морозы доходящие до 40 градусов и жару, поднимающуюся до 70 градусов.





Срок эксплуатации любых моделей доводчиков, в том числе и термостабильных, можно увеличить применяя сезонное регулирование механизма закрытия. Попытки ручной помощи дверным закрывателям может привести к их скорейшему выходу из строя.

Доводчикам помогает переносить перепады температур воздуха устройство под названием термозаслонка. Оснащенные таким устройством клапаны доводчика не нуждаются в дополнительном регулировании со сменой сезонов. Термозаслонка, расширяясь под действием повышенных температур, снижает вязкость масла, при понижении температуры воздуха – повышает вязкость.







Чтобы немного определиться с весом двери, рассмотрим примерный их вес, исходя из разных материалов:



Для дубовых полотен вес изделия колеблется в пределах 35-50 килограмм.

Для сосновых полотен соответствует вес в пределах 20-35 килограмм.

Для металлических полотен толщиной от 1,5 до 2 миллиметров с односторонним покрытием и толщиной, не превышающей 15 миллиметров, вес изделия колеблется в пределах 60-90 килограмм.

Для входных стальных дверей толщиной 2 миллиметра с двусторонней облицовкой, толщина которой превышает 15 миллиметров, вес изделия колеблется в пределах 80-120 килограмм.

Для профильных металлопластиковых, алюминиевых и ПВХ дверей, с частичным остеклением вес изделия колеблется в пределах 40-90 килограмм.

Для профильных металлопластиковых и алюминиевых дверей по типу сэндвич панелей вес изделия колеблется в пределах 40-60 килограмм.

Для противопожарных дверей с огнестойким наполнителем и толщиной стального листа 1,5 миллиметра, вес изделия колеблется в пределах 50-90 килограмм.

Для бронированных дверей с усиленной защитой от пуль и подрывов, с шириной полотна более 1 метра за расчетом веса лучше обратиться к специалистам.

Разделение дверных доводчиков по принципу работы

Принцип работы всех доводчиков основан на накоплении энергетического потенциала, поступающего в пружину во время открывания дверей. Возвращение пружины в первоначальное состояние происходит за счет ранее накопленной энергии при открытии.

За плавность закрытия дверей отвечает встроенный в корпус доводчика специальный гидравлический механизм. В его комплект входит цилиндр, поршень, два резервуара, заполненные маслом, система каналов для передачи масла по назначению.





Поршень приводится в действие пружиной, которая сжимается во время открытия дверей, и разжимается во время их закрывания. Благодаря действию поршня масло перемещается между резервуарами по системе каналов, обеспечивая плавное закрытие дверного полотна.



Скорость закрывания дверей зависит от поперечного сечения каналов, по которым циркулирует масло с одного резервуара в другой. Ширина сечения каналов, влияющая на скорость закрытия двери, регулируется винтами, установленными на корпусе дверного закрывателя.

Не допустимо полное закручивание регулировочных винтов. Это чревато подтеканием масла и замещение его воздухом, а значит выводом из строя механизма.





Функциональные свойства пневматических доводчиков основаны на перемещении воздуха с одной части механизма в другую во время открытия и закрытия дверей. На его работу не влияют погодные условия, тяжесть дверного полотна. Доводчик легкий в монтаже, снабжен длительным сроком эксплуатации.







Помимо регулировки скорости закрывания пневматический доводчик способствует плотному вхождению дверного полотна в лутку и фиксации двери в открытом состоянии. Пневматика без нанесения вреда механизму способна удерживать в открытом состоянии дверь определенное время. Плавному движению закрывающейся двери способствует сопротивление воздуха в одной из двух камер.



Гидравлические доводчики для входных дверей снабжены автоматическим бесшумным плавным закрыванием дверей. Принцип их работы похож с пневматическим доводчиком. Разница в том, что в отличие от пневматического, у гидравлического доводчика цилиндр заполнен не воздухом, а маслом или заменяющим его водно-гликольным составом.

Жидкости помогает передвигаться из одной камеру в другую встроенный в цилиндр поршень.





Самые дешевые и распространенные гидравлические доводчики имеют складной рычаг. Дополненные клапаном защиты от порывов ветра стоят на порядок дороже. Более привлекательным видом среди гидравлических доводчиков выделяются приспособления, имеющие скользящий канал вместо рычага.

Правда, и стоимость их выше, чем у имеющих рычаг. Обе системы могут иметь направляющие, при помощи которых происходит фиксация двери в открытом состоянии. Но надо быть готовым к тому, что стоимость изделий с фиксатором на половину увеличивает их цену.





