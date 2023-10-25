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Виды козырьков над входными дверями, монтаж своими руками

#Входные двери #Монтаж #Двери #Своими руками

При строительстве частного дома или оборудовании входной группы в магазин, учреждение, необходимо учитывать множество важных нюансов. Одним из них является обустройство козырька над входной дверью. Правильно установленная конструкция служит защитой от атмосферных осадков, выполняет эстетические функции. Современный рынок предлагает владельцам недвижимости, бизнесменам, широкий ассортимент материалов для создания навесов над входными дверями. 

Задача потребителя – подобрать подходящий дизайн, определиться с характеристиками будущей конструкции. Чтобы упростить себе задачу, стоит ознакомиться с особенностями разных материалов, посмотреть красочные фото фасадов с примерами навесов.

Назначение козырьков над крыльцом и входными дверями

Значение данных конструкций трудно переоценить. Они выполняют сразу несколько важных функций:

  • Защищают полотна деревянных или металлических входных дверей и фурнитуру от воздействия снега, дождя, града;

  • Обеспечивают комфорт для жителей и гостей дома, посетителей во время дождя, снегопада. На таком крыльце можно без опаски задержаться, открывая или закрывая замок, отвечая на телефонный звонок или определяясь с дальнейшими действиями;

  • Под защитой навеса ступеньки и крыльцо меньше скользят, на них не скапливается снег, что снижает риск травм в зимнее время года;

  • Правильно подобранный материал и дизайн козырька служат украшением входной группы, придают строению завершенный, привлекательный внешний вид.

Кроме того, навесы служат защитой для светильников или подвесных фонарей, освещающих крыльцо снаружи. Из них получаются прекрасные опоры для различных вывесок, кашпо с цветущими растениями, вьющихся лиан.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Какие навесы над крыльцом бывают

Конструкции различаются формой самого козырька и способом крепления. Владельцы домов выбирают оптимальные варианты, ориентируясь на их вес, выбранный материал и эстетические предпочтения.

Существует три типа крепления козырьков над входными дверями:

  • Навесные, с угловыми опорами, закрепленными на стенах;

  • Изделия на столбах-опорах отличаются надежностью. Они устойчивы, способны выдержать вес не только самого навеса, но и дополнительных элементов, растений;

  • Подвесные устанавливают на подвесах. Обычно их используют при оборудовании конструкций из стекла, профнастила.

Самым практичным, но и дорогостоящим, является закрытый навес-веранда, полностью огораживающий крыльцо. Как правило, такая пристройка возводится из кирпичей, металлопластиковых секций, деревянных или металлических рам, и дополняется большими оконными блоками. Также, интересно смотрятся балконы или террасы второго этажа, играющие роль навеса над входом.

По форме различают следующие варианты:

  • Арочные. Экономичный вариант, позволяющий обойтись минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Конструкции прекрасно отводят дождевую воду, на них не скапливается снег;

  • Односкатные. Плоские козырьки, с наклоном в одну сторону. Обычно устанавливаются над входными группами с протяженным пандусом для инвалидов и мам с колясками;

  • Двускатные напоминают привычные крыши домов, отлично гармонируют с кровлями аналогичной формы. Для создания определенного стиля, многие хозяева делают козырек из того же материала, которым перекрывалась крыша;

  • Плоские конструкции представляют собой ровный листовой материал, уложенный ровно, без наклона. Прекрасно смотрятся изделия из стекла или прозрачного поликарбоната. На такой своеобразной площадке можно создать небольшой висячий сад;

  • Купольные (сферические) экономичны, занимают минимальное пространство и органично вписываются в любой фасадный дизайн. У них значительно уменьшена парусность, что сказывается на долговечности и безопасности конструкций;

  • Вогнутые варианты с необычными формами – превосходное украшение, «изюминка» фасада и входной группы. На таких конструкциях не задерживается вода и снег, они отличаются разнообразием дизайнов.

Выбирая форму и способ крепления, стоит обратить внимание на каркас. Он может быть предельно простым, сваренным из профилированных труб. Либо сложным, с разнообразными узорами, декоративными элементами, как показано на фото.

 

 

Какие материалы можно использовать для козырька над крыльцом и входной дверью

Долговечность и функциональность изделий во многом зависят от выбранного материала. Если каркас сегодня предпочитают делать из металла и, в редких случаях, из бруса, то для полотна возможны различные варианты.

  • Профнастил – дешевый, практичный и долговечный вариант. Небольшой вес, простой монтаж, прочность при достаточной гибкости, позволяют изготавливать конструкции на свой вкус. Такие навесы способны служить в течение 30-50 лет, не требуя ремонта. Единственный минус – возможность деформации металла при больших нагрузках.

  • Металлочерепица. По функциональности и сроку службы не уступает профнастилу, но дороже по цене. Обычно такие козырьки делают в комплекте с основной кровлей, из того же материала, чтобы создать единую композицию. Часто их объединяют с крышей, делая своеобразный наклонный навес.

  • Поликарбонат. Еще один популярный вариант для создания козырьков. Подкупают простота монтажа, легкий вес и прозрачная структура. Но, со временем он мутнеет, не отличается прочностью. Если хочется установить пластик, то лучше использовать листы ПВХ.

  • Дерево. Такие навесы используют для домов из бруса или бревен. Они требуют тщательной пропитки и прокрашивания, наличия гидроизоляции сверху. Еще один минус – значительный вес конструкции.

Можно также использовать гибкие, рулонные кровельные материалы или натуральную черепицу.

Дверь входная Trust Mass PP 9S-109 Белый софт/Белый софт 9S-164 mirror
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче
Дверь входная Trust Mass MP 9SD-2 Черный муар металлик/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
44 818
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-135 МДФ Бьянко ларче E-140 mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-135/E-140 Шоколад ларче/Бьянко ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
37 098
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Бетон серый MD-1 МДФ Белый ларче M-140 mirror
Дверь входная Family Mass PP MD-1/M-140 Бетон серый/Белый ларче, с зеркалом, 2 замка
41 805
Дверь входная City Prime PP 182/164 mirror Белый софт/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 182/164 (чёрная фурнитура) Белый софт/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

 

Как сделать козырек над крыльцом своими руками

Прежде, чем отправляться за покупками, необходимо определиться каким именно будет навес.

Конструкция должна отвечать определенным требованиям:

  • Опоры и материал достаточно прочные, чтобы выдержать собственный вес и массу снега в зимнее время года. Также важен наклон, чтобы снег скатывался;

  • Если в регионе часто выпадает крупный град, важна устойчивость к ударам;

  • Достаточные габариты, чтобы защитить дверь и часть стены рядом, а также крыльцо;

  • Желательно обустроить систему сбора и отвода дождевой воды;

  • Гармоничное сочетание с архитектурными особенностями фасада, дизайном входной двери и крыльца.

Как только размеры и особенности конструкции ясны, можно приступать к монтажу козырька своими руками.

  • Опоры под конструкцию вкапывают на 1 метр в землю и бетонируют.

  • Покупной или самостоятельно сваренный каркас по размеру монтируют к стене анкерными болтами.

  • Фиксируют на опорах поперечные балки.

  • Из листа профнастила или поликарбоната вырезают кусок нужных размеров и формы.

  • Крепят саморезами с резиновыми прокладками к каркасу.

Навес – необходимый элемент фасада здания. Правильно сделанный козырек служит отличным акцентом для входной группы, а также не позволяет осадкам заливать двери и крыльцо.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

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