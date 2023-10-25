При строительстве частного дома или оборудовании входной группы в магазин, учреждение, необходимо учитывать множество важных нюансов. Одним из них является обустройство козырька над входной дверью. Правильно установленная конструкция служит защитой от атмосферных осадков, выполняет эстетические функции. Современный рынок предлагает владельцам недвижимости, бизнесменам, широкий ассортимент материалов для создания навесов над входными дверями.

Задача потребителя – подобрать подходящий дизайн, определиться с характеристиками будущей конструкции. Чтобы упростить себе задачу, стоит ознакомиться с особенностями разных материалов, посмотреть красочные фото фасадов с примерами навесов.

Назначение козырьков над крыльцом и входными дверями

Значение данных конструкций трудно переоценить. Они выполняют сразу несколько важных функций:

Защищают полотна деревянных или металлических входных дверей и фурнитуру от воздействия снега, дождя, града;

Обеспечивают комфорт для жителей и гостей дома, посетителей во время дождя, снегопада. На таком крыльце можно без опаски задержаться, открывая или закрывая замок, отвечая на телефонный звонок или определяясь с дальнейшими действиями;

Под защитой навеса ступеньки и крыльцо меньше скользят, на них не скапливается снег, что снижает риск травм в зимнее время года;

Правильно подобранный материал и дизайн козырька служат украшением входной группы, придают строению завершенный, привлекательный внешний вид.

Кроме того, навесы служат защитой для светильников или подвесных фонарей, освещающих крыльцо снаружи. Из них получаются прекрасные опоры для различных вывесок, кашпо с цветущими растениями, вьющихся лиан.

Какие навесы над крыльцом бывают

Конструкции различаются формой самого козырька и способом крепления. Владельцы домов выбирают оптимальные варианты, ориентируясь на их вес, выбранный материал и эстетические предпочтения.

Существует три типа крепления козырьков над входными дверями:

Навесные, с угловыми опорами, закрепленными на стенах;

Изделия на столбах-опорах отличаются надежностью. Они устойчивы, способны выдержать вес не только самого навеса, но и дополнительных элементов, растений;

Подвесные устанавливают на подвесах. Обычно их используют при оборудовании конструкций из стекла, профнастила.

Самым практичным, но и дорогостоящим, является закрытый навес-веранда, полностью огораживающий крыльцо. Как правило, такая пристройка возводится из кирпичей, металлопластиковых секций, деревянных или металлических рам, и дополняется большими оконными блоками. Также, интересно смотрятся балконы или террасы второго этажа, играющие роль навеса над входом.

По форме различают следующие варианты:

Арочные . Экономичный вариант, позволяющий обойтись минимальными финансовыми и трудовыми затратами. Конструкции прекрасно отводят дождевую воду, на них не скапливается снег;

Односкатные . Плоские козырьки, с наклоном в одну сторону. Обычно устанавливаются над входными группами с протяженным пандусом для инвалидов и мам с колясками;

Двускатные напоминают привычные крыши домов, отлично гармонируют с кровлями аналогичной формы. Для создания определенного стиля, многие хозяева делают козырек из того же материала, которым перекрывалась крыша;

Плоские конструкции представляют собой ровный листовой материал, уложенный ровно, без наклона. Прекрасно смотрятся изделия из стекла или прозрачного поликарбоната. На такой своеобразной площадке можно создать небольшой висячий сад;

Купольные (сферические) экономичны, занимают минимальное пространство и органично вписываются в любой фасадный дизайн. У них значительно уменьшена парусность, что сказывается на долговечности и безопасности конструкций;

Вогнутые варианты с необычными формами – превосходное украшение, «изюминка» фасада и входной группы. На таких конструкциях не задерживается вода и снег, они отличаются разнообразием дизайнов.

Выбирая форму и способ крепления, стоит обратить внимание на каркас. Он может быть предельно простым, сваренным из профилированных труб. Либо сложным, с разнообразными узорами, декоративными элементами, как показано на фото.

Какие материалы можно использовать для козырька над крыльцом и входной дверью

Долговечность и функциональность изделий во многом зависят от выбранного материала. Если каркас сегодня предпочитают делать из металла и, в редких случаях, из бруса, то для полотна возможны различные варианты.

Профнастил – дешевый, практичный и долговечный вариант. Небольшой вес, простой монтаж, прочность при достаточной гибкости, позволяют изготавливать конструкции на свой вкус. Такие навесы способны служить в течение 30-50 лет, не требуя ремонта. Единственный минус – возможность деформации металла при больших нагрузках.

Металлочерепица . По функциональности и сроку службы не уступает профнастилу, но дороже по цене. Обычно такие козырьки делают в комплекте с основной кровлей, из того же материала, чтобы создать единую композицию. Часто их объединяют с крышей, делая своеобразный наклонный навес.

Поликарбонат. Еще один популярный вариант для создания козырьков. Подкупают простота монтажа, легкий вес и прозрачная структура. Но, со временем он мутнеет, не отличается прочностью. Если хочется установить пластик, то лучше использовать листы ПВХ.

Дерево. Такие навесы используют для домов из бруса или бревен. Они требуют тщательной пропитки и прокрашивания, наличия гидроизоляции сверху. Еще один минус – значительный вес конструкции.

Можно также использовать гибкие, рулонные кровельные материалы или натуральную черепицу.

Как сделать козырек над крыльцом своими руками

Прежде, чем отправляться за покупками, необходимо определиться каким именно будет навес.

Конструкция должна отвечать определенным требованиям:

Опоры и материал достаточно прочные, чтобы выдержать собственный вес и массу снега в зимнее время года. Также важен наклон, чтобы снег скатывался;

Если в регионе часто выпадает крупный град, важна устойчивость к ударам;

Достаточные габариты, чтобы защитить дверь и часть стены рядом, а также крыльцо;

Желательно обустроить систему сбора и отвода дождевой воды;

Гармоничное сочетание с архитектурными особенностями фасада, дизайном входной двери и крыльца.

Как только размеры и особенности конструкции ясны, можно приступать к монтажу козырька своими руками.

Опоры под конструкцию вкапывают на 1 метр в землю и бетонируют.

Покупной или самостоятельно сваренный каркас по размеру монтируют к стене анкерными болтами.

Фиксируют на опорах поперечные балки.

Из листа профнастила или поликарбоната вырезают кусок нужных размеров и формы.

Крепят саморезами с резиновыми прокладками к каркасу.

Навес – необходимый элемент фасада здания. Правильно сделанный козырек служит отличным акцентом для входной группы, а также не позволяет осадкам заливать двери и крыльцо.