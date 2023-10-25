Крыльцо относится к небольшим архитектурным пристройкам домов. Часто помимо практической стороны (входа и выхода в дом, защиты жилого помещения от попадания в него ветра, дождя, снега, грязи) оно имеет и декоративные функции. Это сложное архитектурное дополнение к дому обладает своей индивидуальностью. От его оформления зависит общий вид всего строения, отличие от других построек.

Какой формы и из каких материалов можно сделать крыльцо в частном доме

Для устройства крыльца можно использовать практически любые строительные материалы. Это может быть: бетон, металл, кирпич, камень, дерево, любое их комбинирование. Крыльцо можно изготовить простой или сложной формы в виде: прямоугольника, квадрата, полукруга, трапеции.

Для сооружения крыльца можно выбрать закрытую и открытую форму постройки, с наличием перил и без них. Это может быть просто навес, защищающий входные двери от атмосферных осадков.

Открытый вариант крыльца для частного дома

Такой тип постройки в основном используют перед верандой дома. Открытое крыльцо обычно невысокое, с 3-4 ступеньками, выступающими за пределы наружных стен. Открытый вариант относится к самым простым. На его постройку уходит минимум времени, сил и материалов. Конструкцию можно накрыть навесом или оставить доступной атмосферным осадкам.

Что касается перил, то это дело хозяина строения. Можно обойтись без них, так как высота площадки со ступеньками небольшая. Но все же для безопасности проживающих в доме перила лучше установить. Ограждение будет не только защищать жителей и гостей дома от падения, но и служить красивой декорацией всей постройки.

Надстройка с навесом защит крыльцо от воды и снега, станет дополнительным аксессуаром в фасаде домостроения. Часто навесы устраивают по всей длине здания, используя в качестве защиты стоянок транспорта или мест отдыха на природе.

Закрытое крыльцо в частном доме

Сооружения закрытого типа больше подходят для просторных домов загородного типа с широкой свободной площадкой возле постройки. Просторное закрытое крыльцо кроме дополнения к фасаду постройки, отличается практичностью. Его можно использовать:

для принятия гостей, когда на улице ветер и дождь;

для расширения полезной площади дома;

для выноса на летнее время плиты для приготовления пищи;

для защиты ступеней от неблагоприятных погодных условий и разрушений;

в качестве затененной террасы для беседы с друзьями, совместными обедами в кругу семьи.

Правда закрытый тип крыльца не подходит домам с выносной кровлей перед входом или выступающим перед входной дверью балконом, который сам по себе будет исполнять функцию накрытия. Закрытые варианты предусматривают возведение ограждающих перегородок или легких панелей, фундамента под тяжелые основательные стены, дающие усадку.

В качестве верхнего перекрытия может выступать навес с общей с домом крышей.

Частный дом с крыльцом из дерева

Обустройство деревянного крыльца подходит для разных дизайнов загородных построек. В частном доме под него не требуется возведения фундамента. При открытом варианте сооружения на фоне загородной постройки красиво смотрятся массивные деревянные ступени с резными перилами.

Правда, от влаги их необходимо защитить хотя бы навесной конструкцией, и вместо обычных входных дверей установить противопожарные. А, впрочем, выбор за хозяином дома.

Особенно красиво смотрится сочетание деревянного крыльца с облицовкой стен здания панелями сайдингами. Для изготовления перил так же выбирают дерево или кованые металлические детали ограничений. В качестве стоек можно использовать массивные гладкие деревянные столбы.

Легкость обработки натурального материала позволяет вырезать на стойках фигуры животных, людей, красивые необычные узоры. Не составит труда деревянное изделие защитить от порчи, непогоды, вредных насекомых покрытием из лакокрасочных материалов и современных пропиток. Крыльцо из бруса и бревен только подчеркнет величие особняка и достаток его владельца.

Комбинированное крыльцо с металлическими элементами

Изделия из металла относятся к долговечным. Обработанные современными пропитками, они не подвержены коррозии, ржавчине, деформации. Вес перил, ступеней, ограждений не такой большой, как кажется на первый взгляд. Поэтому под их установку не требуется сооружение фундамента.

Оригинально выглядит сочетание металла с изделиями из дерева и стекла. Кованые металлические изделия не просто великолепно смотрятся на входе и выходе из здания, отделанного камнем, вагонкой из дерева, современным пластиком, они придают всему сооружению великолепие и торжественность. Оригинально смотрится фурнитура для дверей, подобранная в одном дизайне с металлическими изделиями.

Дорого и презентабельно смотрятся с кованными боковыми ограничителями ступени, отделанные мрамором, гранитом, искусственным камнем с имитацией натуральных аналогов. Сборка комбинированного крыльца занимает мало времени, а вот изготовления кованых деталей по индивидуальным заказам придется подождать. Художественная обработка металла относится к тяжелому физическому труду, требует терпения и профессиональных навыков.

Бетонное крыльцо для частного дома

Отделку крыльца бетоном можно отнести к стилю минимализма. Вместе с пристройкой оно не утратит своих первоначальных качеств несколько десятилетий, будет исправно служить владельцам дома в качестве входа в постройку. Для строительства бетонной пристройки с крыльцом используют кирпич, натуральные камни.

Чтобы стены как можно меньше препятствовали прохождению света с улицы, в них вставляют окна. Оригинально выглядит крыльцо из бетона вместе с арочным входом в пристройку. При сооружении таких пристроек следует учесть, что конструкция имеет немалый вес и без соответствующего основания, служащего опорой для пристройки, здесь не обойтись.

Крыльцо из натуральных видом камней для частного дома

Выбирая оформление крыльца кирпичом или любым другим натуральным камнем, проектировщик подчеркивает фундаментальность массивной постройки. Необязательно выдумывать необычные формы. И на строгих формах пристройки можно соорудить оригинальные выступы, эркеры, арки, полуколонны.

Только не стоит переусердствовать с украшениями. Они должны соответствовать общему стилю постройки, подчеркивать его неповторимость, а не являться нагромождением стильных аксессуаров.

Сочетание натурального камня с деталями керамических и металлических отделок придадут всему зданию красоту, индивидуальность, уют. А покрытие пристройки черепицей в одном стиле с крышей сооружения и установка боковых приборов освещения позволят придать крыльцу видимую целостность с жилым помещением. Для придания пристройки уюта на пол закрытого варианта крыльца можно настелить половое покрытие.

Крыльцо из натурального камня или кирпича прослужит хозяевам загородной постройки долгие годы. Материал устойчив к изменению температур, выпадению атмосферных осадков, подлежит реставрации. Из кирпича можно выложить колоннады, отделать их плитами из натуральных дорогих камней. Единственное, что стоить такое сооружение недешево.

При проектировании любого из рассмотренных вариантов крыльца необходимо учесть размеры сооружения, расположение соответствующих конструкций, количество и высоту каждой ступени, ширину, длину, форму перекрытий. Нельзя обойти вниманием высоту и постановку перил, предотвращающих травматизм, размер площади крыльца, уровень которого должен соответствовать уровню основания частного домостроения.