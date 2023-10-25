Если вы живете в частном доме - такая проблема вам знакома. Когда на улице холодно, а дома тепло на двери появляется роса. Капельки воды, которые появляются не понятно откуда. Что это за эффект и как от него избавиться читайте ниже.

Причины появления конденсата на входной двери

В любой проблеме сначала нужно установить причину, а потом приступить к ее устранению. Так почему дверь неожиданно начинает плакать?

Влажность на двери объясняется столкновением тепла и холода. Яркий пример мы наблюдаем, когда достаем продукты из морозильной камеры. Через полчаса на нем появляется конденсат. По тому же принципу появляются капли на вашей двери.

Поэтому у квартирных дверей такое явление - редкость. В основном с такой проблемой сталкиваются владельцы частных домов.

Входная дверь - металлическая. А металл имеет свойство быстро проводить тепло или холод. Поэтому в холодное время года дверь становится причиной войны между домом и улицей. А результат появляется на ней в форме конденсата. Иногда сама дверь остается сухой, а коробка двери становится мокрой.

Влажность на двери объясняется столкновением тепла и холода.

Максимальную влажность дверь приобретает тогда, когда у нее внутри присутствуют металлические элементы для надежности и прочности.

Последствия появления конденсата на входных дверях

Конечно, дверь не предназначена постоянно находится во влажном состоянии. И поселившийся конденсат принесет негативные последствия.

Декоративная панель со стороны дома разбухнет. Это закономерно. Ее свойство - впитывать влагу. После поражения внешнего вида влага переходит внутрь двери и если там есть впитывающие материалы, они с радостью примут такого гостя. А это уже приведет к изменению всей конструкции в целом. Не говоря уже о потерянных свойствах.

Появление ржавчины. Все таки металл и вода не дружат. Об этом известно всем. И вывод напрашивается сам.

Логично предположить, что входная дверь должна быть готова к таким нагрузкам. И это правда. Хорошая качественная дверь включает в себе внутренние водостойкие панели. Для квартир - это панели из МДФ со специальным покрытием, а для частных домов - окрашенные поверхности.

Максимальную влажность дверь приобретает тогда, когда у нее внутри присутствуют металлические элементы для надежности и прочности.

Большинство думают, что роса на двери говорит нам о ее плохом качестве. Но это совсем не так. Это физические свойства столкновения двух температур и не более. Конденсат появится даже на самой дорогой и самой супер-мега качественной двери. Не смотря на то, что она утеплена и полностью выполняет свои функции защиты дома от холода.

А вот некачественная дверь наоборот не будет лить слезы, так как герметичность плохая и воздух без препятствий охлаждает полотно с двух сторон. И дома при этом, мягко говоря, прохладно.

Так что делать, когда хочется, чтобы и дома было тепло, и дверь оставалась сухой. Разбираем ниже.

Решение проблемы конденсата на входных дверях

Самое лучшее решение проблемы - это купить дверь с терморазрывом. Они специально разработаны для условий эксплуатации в режиме тепло-холод. В их конструкции находятся элементы, которые препятствуют эффекту плачущей двери.

Благодаря этому вы навсегда забудете об этой проблеме. У вас дома будет тепло и дверь останется сухой. Но такой вариант лучше использовать владельцам частных домов. Потому что условия эксплуатации действительно экстремальные.

Некачественная дверь останется сухой, так как герметичность плохая и воздух без препятствий будет охлаждать полотно с двух сторон.

В квартирах можно решить этот вопрос также покупкой новой двери. Но если таких трат не было в плане, есть другие пути. О них вам сейчас расскажем.

Как легко решить проблему образования конденсата на входной двери подручными способами

Открыть окно и дверь для проветривания

Когда на кухне, во время активной готовки, запотевают окна, мы точно знаем что делать. Открыть окно на 5 минут. И все пройдет. В случае с дверью работает тот же принцип.

Ликвидация влажности

Прихожая - самое грязное место в доме. Мы приходим с улицы после дождя или зимой в снежных ботинках. Не удивительно, что источников воды здесь много. Устраните все источники и проблема решится.

Убавьте батареи

В районе прихожей рекомендуется снижать температуру воздуха. Таким образом сопротивление тепла холоду снизится и проблема разрешится. Но не всегда есть такая возможность.

Поставьте батареи возле двери

Если влага будет быстро испаряться, тогда не возникнет конденсата. Просто потому, что влага испарится. Как вы думаете, почему батареи всегда устанавливают под окнами? Только здесь кроется опасность. Человеку полезен увлажненный воздух. И если вы высушите всю квартиру - этот фактор плохо повлияет на ваше здоровье.

Устранение образования конденсата на входной двери радикальными методами

Вентиляция помещения

Здесь два варианта. Провести вентиляционную систему по всему дому. Благодаря этому вы избавитесь не только от конденсата на дверях, а также освежите воздух в квартире. Избавитесь от духоты. Второй вариант - это установка приточной установки. Она компактная и ее легче поставить, чем проводить вентиляцию по всему дому.

Тамбурная зона

Это зона перед входной дверью. Небольшое помещение, как в подъездах. Когда мы заходим в дом, то первое, что мы видим - это вторая дверь. Благодаря тамбурной зоне сглаживается контраст холода и тепла. А значит и дверь перестанет плакать.

Установить подогрев двери

Есть такая система, которую можно установить и на уже существующую дверь. Нагревательные элементы встраивают в короб двери. И держат в тепле обе части двери. Внутри и снаружи. Но такой вариант не практичный. Ведь по идее, вы начинаете отапливать улицу.

Подводим итог

Капли на двери могут появиться даже в том случае, если она дорогая и качественная..

Когда на улице сильные морозы, дверь будет плакать еще более активно.

Для решения проблемы приобретите дверь с терморазрывом.

Влажность негативно влияет на внешний вид двери и ее эксплуатационные свойства.

Проветривание дома поможет решить проблему, если у вас небольшое количество конденсата на двери.

Подумайте о том, чтобы провести вентиляцию или вообще заменить дверь на такую, которая будет учитывать особенности эксплуатации.