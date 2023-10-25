У дверей с обеих сторон расположены панели, по которым можно оценить особенности конструкции, отделки и другие детали, а затем подобрать подходящую модель. Но также есть часть дверного полотна, которая скрыта от глаз. Это внутреннее наполнение, от которого зависят важные качества двери: прочность, сохранение тепла, экологичность, противопожарная защита и др.





Прежде чем покупать входную дверь, необходимо определиться с наполнителем, который будет отвечать требованиям безопасности и качества.

Сотовые наполнители для входных дверей

Основное свойство наполнителя — ячеистая структура, похожая на соты. Изоляционный материал составляется из слоев, проложенных прочными, долговечными разделителями. Таким образом достигается многослойность, улучшающая изоляционными характеристики.





Материалы характеризуются высокой прочностью, и одновременно легкостью. Это обусловлено гофрированным способом формирования полотен. Сотовые полотна не утяжеляют конструкцию полотен, что актуально для тяжелых дверей из металла.





Дверь обшивается сотовым наполнителем в два шага:

создается металлический каркас будущей двери;

внутри размещаются ячеистый материал и герметично проклеивается.

Такой способ изготовления дверного полотна недорогой и подходит для дверей технического назначения. Если нужна легкая, прочная и недорогая модель — стоит выбрать дверь из сотового наполнителя.

Напонитель для входной двери из пенополиуретана

Это утеплитель, обычно применяющийся для укрепления тяжелых дверей из металла. Он представляет собой пенопластовую пену. Материал состоит из двухкомпонентной пластмассы. При производстве в ППУ создаются ячейки, заполненные газом. Утеплитель придает жесткость готовой конструкции.





Способ утепления двери пенополиуретаном:

Подготавливаются инструменты: пистолета и насадки

Внутреннее пространство двери под давлением заполняется пеной таким образом, что не остается пустот.





Наполнение прокладывается после работ с металлом и окрашивания.

В чем состоят преимущества наполнителя из ППУ

Пенополиуретановый наполнитель отличается следующими качествами:

Материал увеличивает плотность полотна, в котором не предусмотрены ребра жесткости. Конструкция получается недорогой, и относится к категории товаров эконом-сегмента.

ППУ увеличивает безопасность двери, защищает от проникновения холода и предотвращает заледенение.





Недостатки использования ППУ в качестве наполнителя входной двери

Не менее важно при выборе пенного материала для обработки двери, ознакомиться с недостатками утеплителя:

Пенополиуретан укладывается таким образом, что полностью заполняет внутреннее пространство, не оставляя место для установки дополнительных деталей.

В случае повреждения такую дверь будет невозможно отреставрировать, так как ППУ плавится при нагревании.

Внутренняя панель не подлежит замене. Металлический лист и наполнитель во время установки прочно склеивается, поэтому разделить конструкцию без повреждения полотна невозможно.





Наполнитель для входной двери в виде плиты из минваты

Минеральная вата изготавливается из натуральных экологичный материалов, которая разделяется на волокна и прессуется в листы. Пласты минваты обладают негорючими, звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами. Дверное полотно, утепленное спрессованным материалом, становится прочнее в несколько раз.





В изготовлении минеральной ваты применяются современные технологии обработки. Прочность и безопасность материала подтверждается опытом.

Утеплитель, применяемый для уплотнения двери из железа, защитит от холодного воздуха зимой и не впустить в помещение летнюю жару. также такие изделия имеют свойство звукоизоляции.





Минвата устойчива к термическому воздействию. Нанесение огнезащитных пропиток на дверное полотно не требуется. Но такой утеплитель требует дополнительной герметизации для предотвращения попадания влаги.

В противном случае, попадание влаги на волокна минеральной ваты действует разрушительно. Герметик наносится по всей поверхности полотна.





Для утеплителя используются экологичное и безопасное сырье:

из обработанных горных пород;

из доменного шлака;

из сырья на основе стекла.

Применяются листы минваты для дверей из металла. Кроме того, минеральной ватой утепляются фасадные части домов и других зданий.





Утепление двери проводят следующим образом:

Плиту из минеральной ваты разделяют на несколько частей;

Выкладывают плитами поверхность полотна: его закрывают полностью, вместе с рёбрами жёсткости.

Чтобы избежать усадки материала, устанавливают специальные металлические крючки. Они удерживают материал в статичном положении. Материал из минеральных плит может применяться практически для всех моделей входных дверей.





Минеральную вату для утепления, установленную в дверном полотне, можно красить полимерно-порошковым способом с использованием печи. Материал не горюч, температура воздействия может достигать 650 градусов.

Применение минеральной ваты для утепления, обеспечивает следующие возможности:

Можно в любое время заменить сломавшиеся при эксплуатации детали.

На дверное полотно можно будет установить механические детали и другие дополнительные элементы.

Внутри дверного полотна есть полости для прокладывания проводов по кабель-каналам.

Современные минераловатные плиты производятся с использованием инновационных технологических методов, нейтрализующих выделение токсичных смол, которое раньше было недоступно. Это достигается благодаря использованию добавок, обеспечивающих огнестойкость и экологичность.

Наполнитель в виде плиты из базальтовых пород

Особого внимания в категории наполнителей минерального происхождения, заслуживает материал из базальтовой плиты, который обеспечивает:

Функцию шумопоглощения — постороннего шума или шороха в прихожей не будет слышно.

Качественную звукоизоляцию — никто из проходящих мимо входной двери, не услышит шума или разговоров из квартиры.

Возможность установки внутреннего листа в комбинации с другими видами изоляции.

Наполнитель из базальтовой плиты изготавливается из специальных искусственных волокон разного диаметра и длины. К ним добавляются гидрофобные и связывающие компоненты. Основу производства листов составляют вулканические породы природного происхождения.





Как и минераловатные панели, базальтовые панели разделяются на отдельные блоки. Они устанавливаются внутри дверного полотна после завершения сварочных работ.

Следующим этапом является обработка в печи для нанесения полимерно-порошкового покрытия. Панели обеспечивают противопожарные свойства двери.

Стоимость наполнителей для входных дверей

В производстве дверей используют различные виды изоляции по разной стоимости, в зависимости от их полезных качеств. Гофрированный картон, пенопласт и наполнители из синтетических волокон считаются бюджетными.

Преимущество гофрированного картона в том, что он является хорошим и очень недорогим изолятором.





К эконом-классу относится полипропилен или пенополистирол. Вспененный полиэтилен демонстрирует наилучшие изоляционные свойства, что делает его наиболее популярным выбором. Самоклеящийся изоляционный полиэтилен используется в сочетании с наполнителями, которые повышают его полезные качества.





Двери повышенной комфортности премиум-класса утепляются пенополиуретаном и минеральной ватой. Эти материалы экологичны, водонепроницаемы, с высокими изоляционными показателями и долгим сроком службы.

Надежные двери с этими материалами заполнения могут успешно использоваться в любых условиях, надежно защищая помещения от неблагоприятных факторов.

Как выбрать вид наполнителя для входной металлической двери

При выборе наиболее подходящего наполнителя, нужно руководствоваться следующими критериями:

Конструктивные особенности дверного полотна.

Назначение двери.

Свойства наполнителя.

Цена.

Подбирая утеплитель для входной двери, нужно обращать внимание на его устойчивость к нагреву и шуму, стоимость и способ использования. Окончательный выбор зависит от личных предпочтений владельца дома и типа устанавливаемой двери.

Как сэкономить на наполнителе для входной двери

Если говорить о входной двери для офиса, подойдут модели с прослойкой из минваты. Если устанавливаются двери для второстепенной зоны здания, например, на склад — можно установить модель упрощенной конструкции. Экономия будет достигнута за счет этих компонентов.

Не требуется дорогостоящая изоляция.

Не нуждается во внутренней отделке.

Есть альтернативный экономичный вариант — двери с наполнителем из ППУ или гофрокартона. Однако, выбирая изделие для помещений с повышенным риском возгорания, стоит заказать противопожарную дверь из базальта и гипсокартона.

Перед покупкой двери с определенным видом наполнения, решающим фактором могут стать условия эксплуатации. Также следует разобраться в особенностях важном элементе конструкции — изоляции. Это поможет сделать правильный выбор.