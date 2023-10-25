Керамическая плитка – частый «гость» или элемент в дизайнере интерьера разных комнат.

Большинство людей привыкли видеть плитку в двух помещениях: ванная и кухня. Намного реже она используется для отделки пола или небольшого участка стены в прихожей. Но современные дизайнеры предлагают массу идей использования такого привычного строительного материала.

Также специалисты настоятельно рекомендуют обратить внимание на плитку с узором. Это поможет привнести в помещение новые краски.

Итак, какие есть варианты использования плитки.

Оформление узорной плиткой пола в прихожей

Один из классических вариантов использования керамической плитки. Такой материал имеет массу преимуществ в этой зоне.

Вот несколько основных:

Легко убирать. Грязь не засыхает, образуя трудно выводимые пятна.

Износостойкая и долговечная.

Устойчивость к множеству типов повреждения.

При использовании плитки с рисунком можно визуально расширить небольшое пространство, добавить ярких красок и «оживить» помещение.

Оформление плиткой с узором стен в гостиной, ванной и на кухне

Сразу стоит отметить, что для декора стен в указанных комнатах отлично подойдет плитка с изображением птиц, животных или насекомых.

Можно составить различные по размерам панно, обрамленные другими материалами (например, деревом, тонкими металлическими полосками или однотонной плиткой другого цвета). Или декорировать всю стену такой узорчатой плиткой.

Важно отметить: плитка с таким рисунком привлекает практически все внимание.

Вследствие этого мебель, текстиль и остальной декор в комнате должны быть максимально сдержаны по цветовой гамме. И желательно, чтобы они не имели яркого и крупного рисунка. Максимально стоит ограничиться мелким или средним по величине узором на 1-2 тона светлее основного материала.

Это позволит подчеркнуть красоту выбранной плитки. Картины в гостиной, оформленной в таком стиле, лучше не размещать. Иначе будет конфликт между декором и оформлением стен.

Декор лестницы узорной плиткой

Этот вариант относительно новый, но достоин самого пристального внимания. Здесь можно использовать плитку с разным узором: пэчворк, растительный или животный мир, геометрический орнамент, этнические мотивы и так далее.

Главное, чтобы узор на плитке подходил к дизайну всего помещения.

Такое решение позволит превратить обычную лестницу в доме или на улице в настоящее произведение искусства!

При выборе плитки, кроме дизайна, необходимо учитывать два нюанса:

Размер плитки.

Месторасположение лестницы: на улице или в доме.

От этого будут зависеть некоторые технические характеристики плитки и необходимость (отсутствие) создания дополнительного защитного слоя, чтобы сохранить на долгое время рисунок.

Декор мебели узорной плиткой

Современные дизайнеры предлагают массу нестандартных идей по использованию привычных материалов.

Одна из них – это декор мебели плиткой. Мебель может быть абсолютно любой: обеденный или кухонный стол, тумбы под телевизор, табуретка, кухонные шкафчики, старый сервант, табуретки и так далее.

На любом из перечисленных предметов такой декор будет смотреться очень стильно и необычно. Это позволит реанимировать любимую мебель, и вернуть ее в обиход! То есть, приводит к существенной экономии семейного бюджета, физических и моральных сил.

Важно отметить: при выборе плитки с узором для дальнейшего декора необходимо учитывать вес материала. Иначе предмет меблировки невозможно будет полноценно использовать. На данный момент есть небольшие и тонкие плитки, которые дают незначительную прибавку к весу готовой мебели.

Панно из плитки в спальне

Здесь стоит сразу оговориться: для такого решения используется специальная большая плитка. Но это только один из вариантов, который смотрится наиболее эффектно и необычно в современной квартире. Альтернативой может послужить узорчатая плитка с любым рисунком и любого размера.

Важно: плитка дает дополнительную прохладу в комнате, поэтому не стоит абсолютно все помещение отделывать данным материалом.

Декорирование узорной плиткой камина

Это может быть как настоящий камин в собственном доме (на даче), так и электрокамин. Плитка с интересным узором (пэчворк, геометрический орнамент или этнические мотивы) позволит декорировать ничем не примечательное место вокруг камина. И при этом исчезнет необходимость прятать трубу (если камин настоящий).

Наоборот, она станет стильным украшением интерьера, который можно с гордостью демонстрировать гостям.

Отдельно стоит отметить, что можно декорировать еще и лицевую часть камина, как по примеру некоторых английских домов. Это позволит создать «рамку» для огня, придать ему немного фантастические или аристократические нотки в зависимости от выбранной плитки.

Пол в кабинете или библиотеке из плитки с узором

Не самое стандартное решение по использованию плитки. Ведь в этих комнатах всегда царствовал ламинат, натуральная доска или, в самом худшем случае, ковролин, линолеум.

Но использование узорчатой плитки позволяют решить ряд проблем:

Легкость в ежедневной уборке. Ведь в таких местах чаще скапливается большое количество пыли. Спокойное перемещение на офисном кресле по помещению. Отсутствует торможение о ворс. Также отсутствие страха повредить поверхность полового покрытия из-за частых перемещений на стуле. Зонирование пространства. Особенно это актуально, если кабинет (библиотека) расположен в небольшой комнате. То есть необходимо зонирование одного большого помещения, без создания жестких перегородок. Узорчатая плитка помогает создать интересный рисунок – границу, которая будет отделять кабинет и зону отдыха. Или библиотеку и рабочий кабинет. Создание рабочего настроя и творческой атмосферы.

Акценты из плитки в ванной

Керамическая плитка в данной комнате – классика. Но современные дизайнеры предлагают не отделывать комнату полностью этим материалом, а комбинировать его с другими.

Например, с краской, водостойким ламинатом или даже с интересными по рисунку обоями.

Какую роль здесь отводится плитке? В этом случае, плитка выделяет и декорирует отдельные зоны в ванной комнате. Это может быть ниша в душевой, небольшой ложный «ковер» из плитки перед ванной, отделка выступающих мест из-за сантехники и так далее.

Активный рисунок на плитке позволяет оживить пространство, сделать его более интересным и необычным. Но при этом малое количество данного материала не перегружает пространство, позволяя оценить и материалы – компаньоны.

Фартук из узорной плитки на кухне

Тоже классика использования керамической плитки.

Но здесь дизайнеры предлагают несколько вариантов, чтобы преобразить пространство:

Полная отделка фартука и близлежащих стен плиткой с очень активным рисунком.

Это позволит создать иллюзию единого и безграничного пространства.

Создание панно в комбинации из однотонной плитки.

Отделка плиткой фартука кухни и пола около рабочей зоны. Или полностью всего пола на кухне. Это позволит создать единую композицию в комнате, добавить немного уюта.

Отделка только фартука.

Классика, которая будет актуальна еще долгое время.

Плитка с узором на полу балкона

Это решение актуально только в том случае, если балкон (лоджия) хорошо отапливаются. В противном случае, при отделке керамической плиткой пол превратится в каток. Узорчатая плитка в этом случае – сильный декоративный материал.

Она может добавить цвета, зрительно расширить и увеличить пространство, задаст динамику всему помещению.

Пол гостиной или спальни

В этих комнатах можно использовать узорчатую плитку как замену традиционному ковру или ковролину.

В этом случае дизайнеры рекомендуют два варианта:

Выкладывание узорчатой плитки единым полотном

Но такой вариант отлично подходит только для небольших комнат. В более просторных помещениях от обилия рисунка начинают уставать глаза.

Комбинирование с контрастной по цвету плиткой без узора

Этот вариант наиболее распространен. Да и по характеру укладки он больше всего визуально напоминает классические ковры. Благодаря разнообразию техник укладывания, можно повторить практически любой рисунок или форму ковра.

Единственное: необходимо подбирать оба вида плитки под стиль интерьера.