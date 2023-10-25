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Кварцвиниловая плитка для пола: рассматриваем все достоинства и недостатки

#Ремонт #Напольные покрытия #Плитка #Виниловая плитка

Относительно новое напольное покрытие быстро завоёвывает рынок отделочных материалов. Кварц-виниловая плитка имеет массу достоинств, которыми другие покрытия похвастаться не могут. Материал красив и может быть использован в помещениях любого назначения, дизайн его разнообразен, поэтому подобрать напольное покрытие под стиль помещения будет достаточно легко.

Плюсы кварцвиниловой плитки для пола

Рассматривая все плюсы и минусы, многие мастера-отделочники склоняются к тому, что у материала гораздо больше достоинств, а недостатки такие незначительные, что о них можно и не говорить. Но, прежде чем покупать напольное покрытие этого вида, необходимо знать его особенности и достоинства при использовании в помещениях.

  • Стоит отметить, что кварц-виниловая плитка – это безопасный материал, поэтому его легко можно использовать в детских комнатах и спальнях и стойкий, чтобы укладывать в прихожих.

  • Винил в составе даёт необходимую пластичность и влагостойкость, а кварц прочность, что относит напольное покрытие к 43 классу.

  • Материал хорошо зарекомендовал себя при замачивании в воде – эта характеристика будет интересна потребителям, которые уже сталкивались с потопами.

Виниловая плитка Vivo Click Дуб Пасадена
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Пасадена
5 701
Виниловая плитка Vivo Click 245 Дуб Бостон
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Бостон
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 270 Дуб Канзас
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Канзас
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Амарилло
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Амарилло
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 231 Дуб Колорадо
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Колорадо
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Ричмонд
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Ричмонд
7 427

 

Достоинства кварц-виниловой плитки:

  1. Лёгкая укладка. Плашки пластичны и легко режутся, при этом имеют небольшой размер, что делает монтаж доступным даже в одиночестве. Если сравнивать с укладкой ламината, то даже у начинающего мастера напольное покрытие получается более аккуратным.

  2. Устойчивость к воде. Плитка имеет несколько слоёв, но не один из них невосприимчив к влаге. Материал никогда не потеряет форму и не вспучится, даже при постоянном контакте с водой.

  3. Не издаёт звуков. Напольное покрытие никогда не будет скрипеть, что часто случается с паркетной доской и ламинатом. Материал отлично гасит звуки, что немаловажно при использовании в комнатах, где постоянно играют дети и офисных помещениях, где ходят в обувИ на каблуках.

  4. Относительная мягкость. Случайно упавшая посуда на пол не будет повреждена. Винил смягчает удар, поэтому покрытие часто используют на кухне.

  5. Не скользит. Если приобрести виниловую плитку с фактурным покрытием для ванны, то риск падения значительно снижается, также эта характеристика будет оценена на кухне, где велика вероятность пролитого масла или воды.

  6. Возможность укладки на тёплый пол. Материал хорошо переносит как пониженные, так и повышенные температуры. Производители допускают нагрев напольного покрытия до 28 градусов, чего будет достаточно, чтобы обеспечить нормальный прогрев воздуха в комнате.

Рассматривая все плюсы напольного покрытия, можно уверенно использовать его в любых помещениях. Кварц-виниловая плитка изготавливается в разных дизайнах, можно выбрать фактуру дерева или камня, а также разноцветные варианты, которые могут имитировать кафель.

 

Минусы кварцвиниловой плитки для пола

Пластичность и мягкость плитки можно отнести как к достоинствам, так и к минусам.

  • Если в комнате стоит тяжёлая и массивная мебель, то при перестановке на поверхности могут остаться вмятины, которые уже не восстановятся.
  • Некоторые потребители утверждают, что поверхность можно поцарапать при контакте с металлическими предметами. Проявление дефектов в период эксплуатации говорит о том, что куплен некачественный материал и производитель сэкономил на кварце в составе. Если приобретать плитку в надёжных магазинах, то царапин на поверхности не будет.
  • Также напольное покрытие склонно к образованию пятен от красящих веществ. Любой материал способен впитывать агрессивный пигмент, поэтому такой минус спорный. Кварц-виниловая плитка легко переносит моющие средства, что поможет быстро избавиться от любого пятна. При этом материал не допускает использование составов на основе хлора.

Напольное покрытие производится в двух видах – это клеевой и с замковым соединением. Оба типа не нуждаются в специальной подложке, но достаточно требовательны к ровности основания, поэтому придётся сделать тщательную подготовку пола.

  • Клеевая виниловая плитка не допускает даже минимальных перепадов высот, которые сразу проявятся на готовом покрытии.

  • Материал с замковым соединением потребует тщательности при укладке, шип-паз неспособен на вторичное открытие и закрытие.

  • С осторожностью надо применять кварц-виниловое покрытие с системой «тёплый пол», нужно исключать перегрев. А также материал не пропускает инфракрасное излучение, поэтому использовать такую плёнку для обогрева комнаты не получится.

Если поставить рядом все плюсы и минусы напольного покрытия, то первых у него гораздо больше. Выбирая кварц-виниловую плитку от надёжных производителей, можно по достоинству оценить прочность и стойкость материала к большинству негативных факторов.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

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