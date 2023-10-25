Относительно новое напольное покрытие быстро завоёвывает рынок отделочных материалов. Кварц-виниловая плитка имеет массу достоинств, которыми другие покрытия похвастаться не могут. Материал красив и может быть использован в помещениях любого назначения, дизайн его разнообразен, поэтому подобрать напольное покрытие под стиль помещения будет достаточно легко.
Плюсы кварцвиниловой плитки для пола
Рассматривая все плюсы и минусы, многие мастера-отделочники склоняются к тому, что у материала гораздо больше достоинств, а недостатки такие незначительные, что о них можно и не говорить. Но, прежде чем покупать напольное покрытие этого вида, необходимо знать его особенности и достоинства при использовании в помещениях.
-
Стоит отметить, что кварц-виниловая плитка – это безопасный материал, поэтому его легко можно использовать в детских комнатах и спальнях и стойкий, чтобы укладывать в прихожих.
-
Винил в составе даёт необходимую пластичность и влагостойкость, а кварц прочность, что относит напольное покрытие к 43 классу.
-
Материал хорошо зарекомендовал себя при замачивании в воде – эта характеристика будет интересна потребителям, которые уже сталкивались с потопами.
Достоинства кварц-виниловой плитки:
-
Лёгкая укладка. Плашки пластичны и легко режутся, при этом имеют небольшой размер, что делает монтаж доступным даже в одиночестве. Если сравнивать с укладкой ламината, то даже у начинающего мастера напольное покрытие получается более аккуратным.
-
Устойчивость к воде. Плитка имеет несколько слоёв, но не один из них невосприимчив к влаге. Материал никогда не потеряет форму и не вспучится, даже при постоянном контакте с водой.
-
Не издаёт звуков. Напольное покрытие никогда не будет скрипеть, что часто случается с паркетной доской и ламинатом. Материал отлично гасит звуки, что немаловажно при использовании в комнатах, где постоянно играют дети и офисных помещениях, где ходят в обувИ на каблуках.
-
Относительная мягкость. Случайно упавшая посуда на пол не будет повреждена. Винил смягчает удар, поэтому покрытие часто используют на кухне.
-
Не скользит. Если приобрести виниловую плитку с фактурным покрытием для ванны, то риск падения значительно снижается, также эта характеристика будет оценена на кухне, где велика вероятность пролитого масла или воды.
-
Возможность укладки на тёплый пол. Материал хорошо переносит как пониженные, так и повышенные температуры. Производители допускают нагрев напольного покрытия до 28 градусов, чего будет достаточно, чтобы обеспечить нормальный прогрев воздуха в комнате.
Рассматривая все плюсы напольного покрытия, можно уверенно использовать его в любых помещениях. Кварц-виниловая плитка изготавливается в разных дизайнах, можно выбрать фактуру дерева или камня, а также разноцветные варианты, которые могут имитировать кафель.
Минусы кварцвиниловой плитки для пола
Пластичность и мягкость плитки можно отнести как к достоинствам, так и к минусам.
- Если в комнате стоит тяжёлая и массивная мебель, то при перестановке на поверхности могут остаться вмятины, которые уже не восстановятся.
- Некоторые потребители утверждают, что поверхность можно поцарапать при контакте с металлическими предметами. Проявление дефектов в период эксплуатации говорит о том, что куплен некачественный материал и производитель сэкономил на кварце в составе. Если приобретать плитку в надёжных магазинах, то царапин на поверхности не будет.
- Также напольное покрытие склонно к образованию пятен от красящих веществ. Любой материал способен впитывать агрессивный пигмент, поэтому такой минус спорный. Кварц-виниловая плитка легко переносит моющие средства, что поможет быстро избавиться от любого пятна. При этом материал не допускает использование составов на основе хлора.
Напольное покрытие производится в двух видах – это клеевой и с замковым соединением. Оба типа не нуждаются в специальной подложке, но достаточно требовательны к ровности основания, поэтому придётся сделать тщательную подготовку пола.
-
Клеевая виниловая плитка не допускает даже минимальных перепадов высот, которые сразу проявятся на готовом покрытии.
-
Материал с замковым соединением потребует тщательности при укладке, шип-паз неспособен на вторичное открытие и закрытие.
- С осторожностью надо применять кварц-виниловое покрытие с системой «тёплый пол», нужно исключать перегрев. А также материал не пропускает инфракрасное излучение, поэтому использовать такую плёнку для обогрева комнаты не получится.
Если поставить рядом все плюсы и минусы напольного покрытия, то первых у него гораздо больше. Выбирая кварц-виниловую плитку от надёжных производителей, можно по достоинству оценить прочность и стойкость материала к большинству негативных факторов.