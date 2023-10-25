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Способы монтажа кварц-виниловой плитки с замковым соединением: пошаговая инструкция

#Монтаж #Ремонт #Для кухни #Для ванной #Своими руками #Виниловая плитка

Любой отделочный материал требует соблюдения определённой технологии укладки. Кварц-виниловая плитка не будет исключением, считается, что у этого покрытия простой монтаж, но и для такой работы нужно знать тонкости подготовки основания и соединения материала между собой. Советы профессионалов помогут вам произвести укладку по всем правилам, что обеспечит долгий срок эксплуатации и красивый внешний вид пола.

Типы замковых соединений на кварцвиниловой плитке

Производители напольных покрытий стараются максимально облегчить монтаж своих материалов, чтобы у потребителей была возможность уложить их самостоятельно и сэкономить деньги на мастерах.

Виниловая плитка изготавливается с двумя типами замков, которые позволяют легко соединить элементы между собой и не использовать клеевые составы на основе. При монтаже напольного покрытия стоит учитывать, что материал, изготовленный с системой «шип-паз» не предназначен для постоянной сборки и разборки.

Замковое соединение облегчает укладку плитки плавающим методом, при этом фиксация её производится плинтусами по периметру комнаты.

1. Смарт-лента

Такое дополнение кварц-виниловой плитки максимально облегчает монтаж. Каждый элемент напольного покрытия имеет замок и клеевую ленту, которая фиксирует соединение и делает его надёжней.

При укладке достаточно выложить плитки на основании, снять защитную плёнку и пригладить материал руками. Такой способ монтажа допустимо использовать в помещениях с небольшой проходимостью и низкой влажностью.

Виниловая плитка Vivo Click Дуб Пасадена
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Пасадена
5 701
Виниловая плитка Vivo Click 245 Дуб Бостон
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Бостон
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 270 Дуб Канзас
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Канзас
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Амарилло
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Амарилло
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 231 Дуб Колорадо
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Колорадо
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Ричмонд
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Ричмонд
7 427

 

2. Замковое соединение

Такой тип материала имеет схожую конструкцию с паркетной доской или ламинатом. Специальная замковая система обеспечивает максимальное прилегание плиток друг к другу.

Монтаж производится по плавающему методу, что исключает деформацию материала при повышенных температурах и звуки, которые можно часто услышать при хождении по полу из паркетной доски и ламината. Замковое соединение надёжно и даёт возможность при необходимости разобрать и заново установить напольное покрытие.

 

Подготовка пола для укладки кварцвиниловой плитки с замком

Относится к главным этапам работ, от результата которого зависит красота и аккуратность финишного покрытия. Согласно инструкции производителя по укладке виниловой плитки, пол должен быть максимально ровным. Материал имеет небольшую толщину, которая варьируется в пределах 3-6 мм, поэтому любые неровности основания могут быстро проявиться на поверхности.

Подготовка пола для монтажа кварц-виниловой плитки с замком:

  1. Бетонное основание. Если стяжка имеет выбоины, то их необходимо заделать цементно-песчаным раствором. Бетонный пол выравнивается специальными наливными смесями, которые при затвердевании образуют идеально ровную поверхность.

  2. Деревянное основание. Черновой пол не должен иметь больших щелей, которые при наличии заделываются монтажной пеной или шпаклёвкой. Деревянное основание перед укладкой плитки нужно застелить любыми листовыми материалами.

Предварительно можно установить пароизоляцию и утеплитель, если доска находится на уровне цокольного этажа частного дома, то под напольное покрытие рекомендуется использовать специальную подложку.

Перепады высот на горизонтальной поверхности перед монтажом виниловой плитки нежелательны. Допустимо расхождение не более 3-4 мм.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

 

Инструкция по укладке кварцвиниловой плитки с замком на пол своими руками

Перед монтажными работами нужно подготовить материал и сделать разметку на полу под каждый элемент, что поможет ровно выложить материал. При укладке плитки недопустимо понижение температуры в помещении меньше +15 градусов.

Инструкция по монтажу напольного покрытия:

  1. Процесс начинают от угла комнаты, которое имеет окно. Монтаж производят по траектории слева направо, выкладывая элементы от одной до противоположной стены.

  2. Первый ряд кварц-виниловых плиток должен располагаться пазом к стене. Между напольным покрытием и вертикальными поверхностями оставляется технологический зазор 5-10 мм, который потом закрывается плинтусами.

  3. При укладке первого ряда, следующие плитки фиксируются замковым соединением. Для обеспечения нормальной фиксации можно использовать резиновый молоток, который не повредит материал.

  4. Каждый ряд необходимо проверять на линейность пола и выравнивать покрытие по горизонту с помощью строительного уровня.

  5. Последние плитки у стены подрезаются по размеру острым инструментом с учётом необходимости технологического зазора.

После укладки всех элементов рекомендуется оставить напольное покрытие на сутки для возможной усадки, по истечении которых можно монтировать плинтуса.

Работы по устройству напольного покрытия в виде кварц-виниловой плитки просты, доступны и не потребуют специальных инструментов. Если подготовить основание и аккуратно произвести укладку, то поверхность будет долго радовать хорошим внешним видом и красивым дизайном.

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