Каким должен быть пол в нашем жилище? Мы хотим, чтобы он был долговечным, износостойким, влагостойким и, конечно, красивым. По совокупности этих качеств лидируют по популярности и востребованности ламинат и кварцвиниловая плитка. О них и пойдёт речь.

Что такое ламинат

Ламинат – современное напольное покрытие на основе древесно-волокнистых плит.

По составу это такой своеобразный многослойный пирог, который состоит из:

Самый верхний слой – прозрачная плёнка, защищающая от повреждений и загрязнений.

Под ним – декоративный слой. Это прочная бумага с нанесённым рисунком. Рисунок может быть любым, имитировать любую фактуру. За то, как будет выглядеть ваш пол, отвечает именно этот слой.

Средний слой – основной. Он как раз и отвечает за прочность покрытия. Древесно-стружечная плита несёт на себе основную нагрузку. Поэтому она толще остальных слоёв. Средний слой, несущий, отвечает за жёсткость и износостойкость покрытия.

– основной. Он как раз и отвечает за прочность покрытия. Древесно-стружечная плита несёт на себе основную нагрузку. Поэтому она толще остальных слоёв. Средний слой, несущий, отвечает за жёсткость и износостойкость покрытия. Последний, нижний слой – стабилизирующий. Это снова бумага, пропитанная смолами. Она выполняет также защитную функцию, способствует звукоизоляции.

На производстве ламинат испытывают по семи параметрам: на сопротивление давлению и высоким температурам, на износ, на влагостойкость и стойкость к загрязнениям. По результатам тестирования присваивают класс, от 31 до 34. Чем он выше, тем прочнее и, соответственно, дороже.

В быту, где нагрузки на пол невелики, можно ограничиться 31-32 классом. 31 класс можно уложить в те помещения, куда заходят совсем редко, и нет нужды переплачивать. Это, например, спальня.

33, 34 класс – ламинат повышенной износостойкости, предназначен для помещений с довольно высокой проходимостью – в офисах, общественных учреждениях.

Сейчас появился ещё ламинат 43 класса. Это самый прочный и влагостойкий ламинат.

Его используют на вокзалах, в спортивных учреждениях, где от напольного покрытия требуется особая прочность. Бытовое употребление не целесообразно.

Что такое кварцвиниловая плитка

А что такое кварцвиниловая плитка? А это, представьте, тоже многослойный пирог, только состав отличается.

Разложим и его на составляющие.

Верхний слой – полиуретановая плёнка. Её функция – защищать от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Защитный слой – он отвечает за износостойкость пола. Он также состоит из полиуретана или оксида алюминия. Благодаря ему покрытие устойчиво к механическим повреждениям и давлению.

– он отвечает за износостойкость пола. Он также состоит из полиуретана или оксида алюминия. Благодаря ему покрытие устойчиво к механическим повреждениям и давлению. Декоративный слой – это бумага с нанесённым рисунком. Главный по красоте.

Наконец, нижний слой, основной, представляет из себя сложный состав из поливинилхлорида с добавлением кварца. Толщина его может быть разной, в среднем – тоньше, чем у ламината, а вот прочность, влагостойкость и звуконепроницаемость при этом выше. ПВХ-слой с обеих сторон ещё может быть защищён армирующим стеклохолстом.

Самые современные коллекции кварцвиниловой плитки ещё имеют нижний слой – подложку IXPE.

Кварцвиниловая плитка тоже подразделяется на классы подобно ламинату 31-34. Чем выше класс, тем прочнее пол. И точно так же в быту можно ограничиться 31-32 классом. Плитка 34 класса выдержит экстремальные условия промышленных объектов, а также открытых веранд.

Плюсы и минусы ламината

Ну а теперь разберём по отдельности достоинства и недостатки каждого напольного покрытия.

Ламинат хорош тем, что:

Прост в монтаже и после монтажа не требует никакой дополнительной обработки. Нет нужды его циклевать и покрывать лаком.

Он устойчив к ультрафиолету.

Очень прост в уходе и уборке – одна из самых привлекательных черт для потребителя.

Обладает хорошей износостойкостью – напольное покрытие прослужит вам 10-15 лет, не теряя потребительских качеств.

Разнообразен по дизайну – может имитировать не только любой натуральный материал, включая кожу, но и авангардные задумки: металл, стекло и так далее.

Не горит.

При всех этих достоинствах имеет весьма демократичную цену.

Минусов у ламината, к сожалению, тоже хватает:

Укладывать его можно только на идеально ровную поверхность.

Влагонепроницаемость ламината не безупречна. Поэтому пролитую жидкость лучше сразу удалить. Если она впитается в ламинат, он набухнет и вздуется. Хотите этого избежать? Покупайте ламинат с маркировкой «влагостойкий»

И звукоизоляция не на высоте. Дети топают, каблуки стучат, и всё это будут слышать ваши соседи снизу.

От падения на пол предметов с большой высоты на ламинате могут остаться следы.

С точки зрения экологии ламинат имеет класс эмиссии Е1, то есть он безопасен в быту, несмотря на не совсем натуральный состав. Ламинат вполне подходит для системы «тёплый пол».

Плюсы и минусы кварцвиниловой плитки

Кварцвиниловая плитка – отличное напольное покрытие, потому что:

Очень долговечна. Иные производители гарантируют до 30 лет безотказной эксплуатации.

Незначительные, и даже довольно значительные механические воздействия не страшны. Так, например, тяжёлые предметы, упавшие с высоты, практически не оставляют следов.

Хорошо себя чувствует при температурном диапазоне от -30 до +60 градусов, поэтому годится для укладки в любых помещениях.

Не поддерживает горения и не плавится. Упавшая на пол сигарета не оставит тёмных пятен.

Обладает отличной водонепроницаемостью. Не впитывает, а отталкивает влагу, поэтому подходит для бассейнов и саун.

Не скользит, не шумит.

Не боится воздействия химических и абразивных веществ.

В случае повреждения не требуется замена всего покрытия, достаточно отремонтировать только повреждённый участок.

Просто и легко монтируется.

Не накапливает статическое электричество

Экологически безопасен.

Однако, не смотря на столь внушительный список достоинств, и этот материал не свободен от недостатков:

Требует ровного основания для укладки.

Ограниченная цветовая гамма.

Кварцвиниловую плитку на клеевой основе довольно трудно уложить на цементную стяжку.

Очень тяжёлая мебель от долгого стояния может оставить вмятины.

Довольно высокая цена.

Кварцвиниловое покрытие тоже можно класть на «тёплый пол».

Укладка ламината

Как уложить на пол ламинат? Он продаётся в виде квадратных плиток или досок и укладывается всухую с помощью замкового соединения.

Однако, перед тем как приступить к этим работам, ламинату надо дать полежать в горизонтальном положении не менее двух суток при комнатной температуре, чтобы привыкнуть к микроклимату комнаты.

А пол надо подготовить:

Если на полу бетонная стяжка, надо проверить её строительным уровнем. Если перепады высоты более 5 мм, это надо выровнять. Иначе со временем пол начнёт скрипеть. Конечно, стяжка должна быть сухой. Это значит, что если вы её только положили, то подождите как минимум месяц. С бетонного пола надо удалить шпателем остатки шпаклёвки, мусор, и пропылесосить.

Деревянный пол надо проверить на прочность. Исследуем, нет ли прогнивших досок, не шатаются ли они, не скрипят. При необходимости заменяем старые дощечки на новые. Далее вооружаемся строительным уровнем. Деревянный пол редко бывает идеально ровным. Поэтому самым правильным решением будет постелить сверху листы фанеры. Только следите, чтобы зазоры между листами не превышали 3-5 мм. Пропылесосьте пол.

Если возникла потребность или желание уложить ламинат на керамическую плитку, то она тоже должна быть чистая, крепкая и ровная. Проверьте каждую плиточку, нет ли шатающихся и сколотых.

Линолеум – такой вариант тоже возможен. Линолеум здесь выступает в качестве подложки. Надо, чтобы на нём не было волн.

Теперь можно приступить к укладке. Сам процесс сложностей не вызывает, дощечки и плитки соединяются между собой с помощью замков. Но под него надо положить гидроизоляционную плёнку с заходом на стены примерно на 10 см. Затем положить подложку под ламинат. Её важно уложить без нахлёстов, встык. Стыки скрепляем скотчем.

Укладываем ламинат в соответствии с выбранным рисунком (чертёж раскладки у вас уже есть на бумаге). Начинать лучше с дальнего левого угла. Оставляем зазор от стены 8-10 миллиметров. Нам в этом помогут специальные колышки. Работа не сложная, но требует аккуратности и терпения.

Как укладывать кварцвиниловую плитку

Кварцвиниловое напольное покрытие выпускают не только в виде квадратных плиток, но и панелями. Эти панели называют ещё кварцвиниловый ламинат, но это неправильно. Кварцвинил укладывается не только всухую – на замковое соединение, но и на клей.

При этом кварцвиниловая плитка, которая крепится на клей, может продаваться без клеящего слоя – его надо будет нанести перед укладкой, причём не только на плитку, но и на основание. А есть самоклеющаяся плитка – клей уже нанесён и закрыт защитной плёнкой, перед укладкой её надо просто удалить.

Перед укладкой покрытию тоже надо дать отлежаться пару суток, тем временем подготовив основание так, как было описано выше. Монтаж производится при температуре от +15 до +30 градусов и влажности воздуха 40-60%. Самоклеящаяся плитка должна прогреться до +18 градусов.

Замковая укладка ничем не отличается от укладки ламината, только подложка в данном случае не обязательна. Клеевой состав готовится по приложенной инструкции, наносится на основание. После этого ему надо дать «схватиться» примерно полчаса, затем укладывать плитку.

Зазоры не предусмотрены, поэтому листы надо подогнать резиновой киянкой, затем прокатить валиком, чтобы выдавить воздух и лишний клей. Если на лицевую сторону выступили потёки, их можно легко удалить этиловым спиртом.

Хотя ходить по этому полу можно практически сразу после укладки, но лучше подождать несколько часов, чтобы клей хорошо «схватился». Ставить мебель можно через пару суток, а вот мыть пол – через пять дней. Этому напольному покрытию не угрожают ни красящие жидкости (вино, соки и так далее), ни жир, ни бытовая химия.

Сравниваем ламинат и кварцвинил

Подведём итог: что же всё-таки лучше – ламинат или кварцвинил.

Сравнительные характеристики для удобства оформим в таблице:

Кварцвиниловая плитка Ламинат Достоинства Долговечная Водонепроницаемая Прочная Термостойкая Не скользит Хорошие звукоизоляционные качества Прост в монтаже и уходе Устойчив к загрязнениям Большое разнообразие расцветок и фактур Хорошая износостойкость Демократичная цена Недостатки Дорогая Ограниченность расцветок и фактур Низкая влагостойкость Подвержен механическим деформациям Шумит Скользит

Что выбрать – зависит от задач, которые вы ставите, а также от вашего бюджета. Если вам нужен быстрый и не дорогой результат, то ламинат – вполне хорошее решение. В ближайшие по крайней мере 10 лет вы сможете не беспокоиться о своём напольном покрытии. Если же вам нужен более долговечный результат и бюджет позволяет, то, конечно, лучше кварцвиниловое покрытие.