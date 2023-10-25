Некоторые виды кварцвиниловой плитки не требуют подложки. Она укладывается без клея и имеет эластичную поверхность. Однако есть и разновидности такой плитки, которые без подложки укладывать нельзя, иначе напольное покрытие прослужит вам совсем недолго. О том, как правильно подобрать подложку, расскажем в этой статье.

Нужна ли подложка для кварцвинила

Для того, чтобы определиться, нужно ли покупать подложку для плитки, нужно разобраться с тем, что вообще из себя представляет кварцвинил. Она изготавливается из смеси ПВХ, а также смеси минеральных наполнителей, стабилизаторов, окрашивающих средств и других составов.

У плитки несколько слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию. Например, нижний слой ПВХ нужен для сцепления с поверхностью, а декоративный придает плитке определенный рисунок. Верхний слой нужен для защиты напольного покрытия от царапин и других повреждений, также благодаря ему плитка становится не скользкой.

Кварцвиниловая плитка имеет несколько разновидностей.

В зависимости от формы выпуска отделочного продукта и нужно решать, потребуется ли подложка при укладке напольного покрытия:

Кварцвинил может иметь вид клеевой пленки, которая гнется. Для ее укладки нужны специальные адгезионные составы, предназначенные для виниловых покрытий. Такая плитка не требует подложки.

Более плотный вид кварцвинила – плитка с замками. Она гнется хуже предыдущей плитки, однако в укладке проще и служит, как правило, дольше. Может иметь замки как со всех сторон, так и только по длинным сторонам. В последнем случае плитка требует подбивания с коротких сторон.

Самая твердая кварцвиниловая плитка относится к сериям SPC и WPC. Первая по-другому называется каменной, а вторая – древесно-композитной. Такое напольное покрытие – самое долговечное из всех вышеописанных, имеет долгий срок службы и устойчиво к механическим повреждениям.

Если вы кладете гибкую плитку, подложка не нужна. А среднеэластичная и жесткая облицовка в большинстве случаев ее требуют. Обязательно прочитайте рекомендации производителей в инструкции к плитке, на упаковке или на сайте производителя.

Обычно там написано, что подложка рекомендуется. Это означает, что плитку можно уложить и без нее, но ее наличие значительно продлевает срок службы напольного покрытия. Если производитель только рекомендует, то ориентируйтесь на условия эксплуатации плитки.

Когда без подложки под кварцвиниловую плитку можно обойтись

Как уже было сказано, подложка не потребуется для клеевой плитки.

Клеевую фиксацию можно использовать, если:

Плитка укладывается на площади более 65 м2.

Плитка укладывается в общественном месте. В таком случае фиксация на клей – более практичный вариант, поскольку нагрузка на напольное покрытие намного выше, чем в квартирах.

В комнатах необычной планировки. Если в помещении много углов, колонн и других особенностей, будет удобнее укладывать плитку при помощи клея.

Также подложка не нужна в случае, когда используется замковый виниловый ламинат. Дело в том, что виниловая плитка достаточно мягкая благодаря тому, что производится из ПВХ. Это гибкий материал, поэтому незначительные неровности пола никак не повлияют на целостность напольного покрытия.

Если же под плитку постелить подложку, замковые соединения могут повредиться из-за прогибов в месте, где они соединяются. В результате в скором времени напольное покрытие может полностью прийти в негодность и его потребуется заменить.

Также без подложки можно обойтись, если плитка укладывается на идеально ровный пол. Его можно предварительно отшлифовать перед укладкой напольного покрытия, если есть незначительные неровности и шероховатости. Подложка не нужна и при настиле на деревянное основание. Как правило, оно всегда ровное.

Когда подложка под кварцвиниловую плитку нужна

Использование подложки – обязательное условие, если вы кладете SPC. Другое его название – каменно-полимерный композит. Поскольку такое напольное покрытие жесткое и свободнолежащее, при этом еще и крепится на замки, необходима подложка. Она служит своего рода разделительной прокладкой между плиткой и поверхностью пола, уменьшая тем самым все неровности.

Подложка предотвратит появление многих проблем, например, не даст появиться скрипам, снизит нагрузку на замковые соединения, улучшит звукоизоляцию. Благодаря ей вы будете меньше слышать шум, который исходит от соседей снизу, а они, в свою очередь, не будут слышать ваши шаги. Без подложки жесткая плитка быстро расшатается.

Какой должна быть подложка под кварцвинил

Стоит учитывать, что подложки бывают разными. Если при укладке ламината к ним не выдвигаются определенные требования, то при укладке плитки важно тщательно подбирать подложку. Это связано с особенностями плитки: она имеет большой вес, при этом достаточно тонкая.

Обращайте внимание на следующие характеристики подложки:

Толщина . Она должна находиться в пределах от 1,5 мм до 3 мм. Больше выбирать не стоит, так как толстая подложка может спровоцировать расшатывание замковых систем.

Прочность на сдавливание должна быть не меньше 50 килопаскаль, на растягивание – от 2 килопаскаль, на сопротивление нагрузкам – больше 10000 при давлении 25 килопаскаль.

Плотность хорошей подложки начинается от 90 кг на м3.

Если подложка будет подходить по всем этим критериям, она выдержит высокие нагрузки и прослужит вам гарантированно долго. Однако важную роль играет и материал ее изготовления.

Самыми качественными подложками считаются те, в составе которых главных компонент – каучук, ППУ или EVА, потому что они:

Одни из самых долговечных материалов.

Не усаживаются. Даже по истечении длительного срока напольное покрытие будет таким же ровным, а замковые соединения не расшатаются. Подложки из таких материалов устойчивы к механическим нагрузкам.

Влагостойкие. Благодаря этой особенности подложки можно использовать при укладке плитки в ванной комнате и на кухне, где есть повышенная влажность и высока вероятность попадания воды на плитку.

Устойчивы к появлению грибка и плесени.

Отлично подходят для систем «теплый пол».

Распространенные заблуждения о подложках

При покупке подложки важно точно понимать, для чего она нужна.

Возможно, вы слышали следующие мифы:

Подложка не помогает с гидроизоляцией. На самом деле она может защитить плитку от влаги, потому что сама по себе влагостойкая.

Подложка не обладает тепло- и звукоизолирующими свойствами. Однако при ее наличии в комнате становится теплее, особенно если помещение расположено над неотапливаемым подвалом или плитка укладывается в частном доме. Также подложка поглощает вибрации при ходьбе, поэтому соседи не будут жаловаться на шум, исходящий из вашей квартиры. Вы же не будете слышать шум от них. Особенно это актуально для современных квартир, где достаточно тонкие стены.

Подложка не нужна для выравнивания пола. Это неправда, поскольку выравнивание основания – одна из главных функций подложки. Многие виды напольных покрытий можно укладывать только на идеально ровную поверхность, в противном случае они быстро расшатаются.

Если вы не хотите самостоятельно подбирать подложку, можете приобрести плитку, в которой она уже интегрирована. Это очень удобно: вам не придется тратить время и деньги. Можете быть уверены, что подложка уже подходит для плитки, ведь ее подобрал сам производитель.

Какие бывают подложки для кварцвинила

Выпускается много видов подложек для напольных покрытий. Важно понимать, что некоторые напольные покрытия, например, кварцвинил, требуют определенную подложку. Для такой плитки не подойдут стандартные и распространенные хвойные или пробковые изделия, потому что в большинстве случаев они слишком толстые и неплотные.

Если использовать их для кварцвинила, то в скором времени плитка испортится. Она будет прогибаться, в результате чего замки сломаются.

Нужно выбирать специальные подложки, которые относятся к категории высокоплотных. Они, в свою очередь, также разделяются на несколько видов.

Термопластовая подложка для кварцвиниловой плитки

Подложка продается «гармошкой» или в рулонах. Производится из прочного полиэтилена. Это надежный долговечный материал, который не имеет неприятного запаха. Такие подложки влагостойкие, что позволяет использовать их в любых комнатах, даже в ванной. Как правило, в термопластовой подкладке есть два дополнительных слоя: пароизоляционный и теплоотражающий. Они улучшают эксплуатационные характеристики подложки.

Такие подкладки из полиэтилена очень удобно укладывать. С одной стороны у них находится полоса, на которую подложка фиксируется, а с другой – клапан. Чтобы уложить отрезы, нужно просто снять защитный слой на клеевой полосе и склеить их между собой.

Термопластовые подкладки достаточно дешевые. Стоимость составляет примерно 300 рублей за м2.

Подложка из модифицированного экструдированного пенополистирола для кварцвинила

Пенополистирол – материал, который обычно используется в качестве утеплителя. Кроме того, он очень легкий, стойкий к появлению грибков и плесени, служит более 50 лет. Подстилки из пенополистирола подойдут для утепления комнаты.

Конечно, поскольку подложка тонкая, сильно утеплить помещение не получится, но пол точно станет теплее. Особенно это будет полезно для частных домов. Подстилка отличается от аналогов маленькой толщиной. Несмотря на это, они прочные и имеют долгий срок службы, потому что имеют очень плотную структуру.

Продаются такие подложки чаще всего в виде матов. Они дешевле термопластовых подкладок: стоимость начинается от 90 рублей за м2.

Подложка из ЭВА для кварцвинила

ЭВА – это этиленвинилацетат. Вещество производят из этилена и винилацетата. Материал легче и эластичнее ПВХ, очень упругий и теплый. Подложки из ЭВА особенно подойдут для комнат, где холодно. Например, если помещение находится над подвалом или на первом этаже. ЭВА – довольно новый материал, при этом он используется уже во многих сферах производства.

Кроме подложек под напольные покрытия, из него изготавливают клеевые составы, пленки, шланги. Влагостойкость и эластичность материала позволяет задействовать его и в производстве подошв для обуви. Стоимость подложек из ЭВА составляет примерно 150 рублей за м2.

Подложка из полиуретана с минеральными наполнителями для кварцвинила

Производится либо на ПЭТ-основе, либо на флизелиновой основе. Из всех вышеперечисленных видов подложек эта самая дорогая, однако и самая долговечная. Подложка плотная, при этом тонкая – не более 2 мм. Самые тонкие подложки могут иметь толщину 0,8 мм.

Такие подкладки бывают двух типов:

Стандартные . Настилаются без клея. Предназначены для ровных поверхностей.

Самоклеящиеся. Имеет две стороны, одна из которых шершавая. Этой стороной подложка настилается на пол. Перед этим с самоклеящегося слоя нужно снять защитную пленку. Подложка поможет избежать таких проблем, как скрип напольного покрытия, расхождение замковых соединений. Стоимость начинается от 580 рублей за м2.

Комбинированная пробковая подложка, подходящая для кварцвиниловой плитки

Обычные пробковые подложки для кварцвинила не подойдут. Нужно обращать внимание на специальные изделия, предназначенные для композита. В основе таких подложек – смесь пробкового гранулята и каучука. Пробковые гранулы обладают высокими теплоизоляционными свойствами.

Также они способны понижать уровень шума в помещении. Пробковые гранулы – практически натуральный материал, который производится из коры пробкового дерева. Он безопасен для здоровья, не выделяет в воздух опасных для человека веществ. Пробка не плесневеет и не поддается появлению грибка.

Для производства таких подложек используется и вспененный каучук – современный гибкий материал, который обычно используется для теплоизоляции трубопроводов. Помимо отличных теплоизоляционных свойств, каучук имеет и другие достоинства: он устойчив к появлению плесени и микроорганизмов, а также выдерживает влажные условия. Стоимость комбинированных пробковых подложек в среднем начинается от 350 рублей за м2.

Если у вас есть система «теплый пол», то вы можете использовать практически любую подложку. Однако у некоторых производителей можно найти и подложки, специально предназначенные для таких систем. К примеру, можете обратить внимание на Quick Step HEAT10.

Как уложить кварцвиниловую замковую плитку

Укладка кварцвинила можно сравнить с укладкой ламината: здесь для фиксации также используются система «клик-клик» и «клик-дроп».

Укладка производится в несколько этапов:

Очистите пол. Тщательно вымойте его и уберите все камушки и прочие загрязнения. В противном случае они могут стать причиной расшатывания напольного покрытия. Уложите подложку в соответствии с инструкцией, которая идет с ней в комплекте. Отметьте первую линию уровнем. Все ряды должны быть ровными. Только после нанесения разметки начинайте укладку. Начинайте укладывать плитку с угла комнаты. Помните, что между стеной и плиткой должен быть небольшой зазор примерно 5 мм. Соедините первый ряд. На замки не нужно сильно надавливать, иначе они могут сломаться. Планку одной из плиток соедините с замком другой, образуя угол в 45 градусов. Следите за тем, чтобы между плитками не было зазора. В ходе укладки проверяйте ровность каждого ряда при помощи уровня.

Как ухаживать за кварцвиниловой плиткой

Чтобы плитка и подложка прослужили вам как можно дольше, два раза в неделю очищайте пол от загрязнений.

Не используйте для уборки грубые щетки и вещества с абразивами в составе – они могут повредить поверхность плитки.

Применяйте бытовые моющие средства, а для придания напольному покрытию блеска в них можно добавить масло жожоба.

Подложка под кварцивиниловую плитку нужна не всегда. Если вы укладываете клеевую плитку, она не понадобится. Для замковых же плиток подложка всегда требуется, потому что без нее соединения разойдутся, и напольное покрытие придется менять.

Выбирайте только тонкие и плотные подложки, чтобы они не прогибались под давлением. Самая рекомендуемая толщина – 1 мм.