Вы затеяли в квартире ремонт, а значит, перед вами встал вопрос о выборе напольного покрытия. Их представлено на рынке огромное множество. Мы выбрали два вида, чтобы сравнить их между собой и помочь вам в выборе. Это ламинат и ПВХ-плитка.

Структура и разновидности ламината

Ламинат можно увидеть во многих помещениях. Но что это за покрытие?

Выражение, что ламинат – слоёный пирог, стало уже расхожим штампом, но тем не менее оно лучше всего отражает его структуру:

Защита ламината от истирания, грязи и солнечных лучей поручена верхнему слою, он так и называется – защитный. Это прозрачная плёнка, а иногда и две из полиуретана. Красивым и разнообразным ламинат делает второй слой – декоративный. Он представляет из себя плотную бумагу с нанесённым рисунком. Благодаря этому слою ламинат может имитировать любую поверхность. Сразу под ним расположен несущий слой, который является основным. По составу это древесноволокнистая плита очень высокой плотности. Основная функция её – обеспечивать жёсткость и стабильность покрытия. Всё бы ничего, но боится воды – впитывает её как губка, разбухает и вообще деформируется. Поэтому важно не допустить проникание влаги под защитный слой. Всё это покоится на стабилизирующем слое – толстой, пропитанной полимерными смолами бумаге.

Иногда это всё замыкает дополнительный слой для лучшего звукопоглощения. Это может быть полистирол, плотный картон или пробка.

Ламинат на производстве тестируют по многим параметрам.

Прежде чем он пойдёт в продажу, его испытывают на:

абразивную стойкость (то есть, к истиранию);

сопротивляемость ударам и механическим нагрузкам;

термостойкость;

способность противостоять ультрафиолетовым лучам;

влагостойкость;

способность накапливать статическое электричество;

защиту от скольжения;

уровень эмиссии формальдегида.

По совокупности всех этих характеристик присваивается класс, который обозначается двумя цифрами. В продаже сейчас можно увидеть ламинат от 31 до 34 класса. Чем выше класс, тем больше прочность ламината. Соответственно:

31-32 класс подходит для бытовых нужд – его можно положить на пол в домах и квартирах, а также в помещениях, где, образно говоря, мало топчутся (кладовые, мелкие офисы с небольшой проходимостью).

33 класс уже годится для общественных помещений. Он способен выдержать довольно большие нагрузки. Его мы можем встретить в офисах и на некоторых производствах.

34 класс – ещё более прочный, его можно положить даже в спортивных залах.

Сейчас на рынке появился и суперпрочный ламинат 43 класса. Этому покрытию не страшна даже толкучка вокзалов и аэродромов.

Вся эта классификация присваивается только предприятиями, входящими в ассоциацию европейских производителей ламинированных покрытий, EPLF. Обратите внимание на это, потому что если предприятие-изготовитель не входят в эту ассоциацию, то класс ламината, указанный на упаковке, может не соответствовать его техническим характеристикам.

Плюсы и минусы ламината

Ламинат полюбился за свои привлекательные потребительские качества:

Высокая прочность, в случае если класс ламината подобран правильно.

Простота монтажа. Доски ламината снабжены замковой системой и укладываются наподобие паззлов.

Лёгкость в уходе – достаточно протереть влажной тряпкой.

Разнообразие дизайна.

Демократичная цена.

Также повреждённую доску ламината легко заменить на другую. Правда, чтобы добраться до неё, придётся разобрать половину покрытия. Срок службы напольного покрытия может достигать 20 лет, при правильном выборе и должном уходе.

Недостатки ламината, о которых тоже необходимо знать:

Шумность – каблуки и передвигаемая мебель будут гулко раздаваться по всей квартире и вероятно мешать нижним соседям.

Ламинат – холодный материал. Это не существенно, если уложить его на тёплый пол, но его нагрев не должен превышать 28 градусов, иначе ламинат может начать плавиться.

Из-за гладкой текстуры ламинат отлично скользит, что скорее недостаток, чем достоинство для напольного покрытия.

Требует идеально ровного основания.

Про ламинат, надеемся, сказано достаточно. Что касается ПВХ-плитки, то она появилась на рынке не так давно, но уже снискала вполне заслуженную популярность.

Плюсы и минусы ПВХ-плитки

Структурно это всё тот же многослойный пирог, но в основании не ДВП-плиты, а поливинилхлорид, более мягкий, гибкий, и, главное, водостойкий материал. Все остальные слои присутствуют: защитный, стабилизирующий, декоративный.

ПВХ-плитка для пола имеет такую же классификацию, как ламинат, поэтому нет нужды на этом останавливаться. Она различается по типу крепления: может быть клеевой и замковой. Разберём теперь плюсы и минусы виниловой плитки.

Достоинства:

Высокая прочность.

Герметичность – плитка совершенно не боится воды.

Лёгкий и быстрый монтаж.

Лёгкий уход – можно мыть любыми средствами

Бесшумность.

Плитка не горит и не плавится.

Виниловая плитка тёплая и не скользит. По ней приятно ходить.

Минусов совсем не много, самый существенный из них – высокая цена. Но это касается кварцвиниловой плитки – более прочной разновидности. Некоторых смущает не натуральный состав.

Действительно, в структуре плитки натуральные компоненты отсутствуют. Однако, это отнюдь не снижает её экологическую безопасность. Никаких вредных веществ в атмосферу она не выделяет, её смело можно укладывать даже на пол в детской комнате.

Повреждённую плитку на клеевой основе легко заменить, и для этого даже не потребуется разбирать половину покрытия: достаточно смочить её горячей водой, чтобы размяк клей, после чего аккуратно вынуть.

Дополнительным бонусом является то, что ПВХ-плитку легко перевозить. Она не обладает ни большими габаритами, как панели ламината или рулоны линолеума, ни значительным весом. Пачки с плитками легко перевезти на легковой машине и поднять на этаж, не прибегая к услугам грузчиков.

Как уложить ламинат

Укладка ламината не представляет особых технических сложностей, с ней справится и новичок, но:

Черновой пол должен быть идеально ровным, без бугров и перепадов. Укладке ламината должен предшествовать довольно длительный этап подготовки пола.

Ламинат перед укладкой должен полежать в вашей комнате в горизонтальном положении двое суток.

Укладывать ламинат надо обязательно на подложку, для лучшей звукоизоляции.

Между стеной и ламинатом обязательно оставьте зазор в 5-10 мм, чтобы предупредить деформацию. В помощь вам специальные колышки.

Начинать укладку рекомендовано с угла, противоположного входу.

Ламели ламината снабжены двумя видами замков: Локк-замки и клик-замки. Локк-замки работают по принципу шип-паз и старше и дешевле своих собратьев. С одной стороны панели имеется шип с гребёнкой, с другой – паз.

При монтаже шип резиновым молочком забивается в паз. К сожалению, этот способ монтажа не безупречен: шипы могут сломаться или износится гребёнка от длительной эксплуатации, и тогда в покрытии могут образоваться зазоры.

Клик-замок – более современный вариант и сделан с учётом ошибок предыдущего. При монтаже раздаётся характерный щелчок, который и дал ему название. Одна сторона ламели имеет форму крючка, другая – впадины, чтобы это крючок зацепить.

Панель с крючком заводится в паз под углом 45 градусов и опускается. В результате монтаж происходит быстро и без особых усилий. Клик-замок более удобен и долговечен.

После укладки ламината по нему сразу можно ходить, но лучше всё же подождать сутки, а мебель заносить через двое суток.

Укладка ПВХ-плитки

Имеет свои особенности. Во-первых, она может быть двух видов: клеевая и замковая. Клеевая плитка может выпускаться уже с нанесённым клеем, закрытая защитной плёнкой. Такая плитка называется самоклеящейся.

И здесь тоже перед монтажом надо выровнять основание и очистить его от пыли и грязи. Клеевую плитку начинаем монтировать при влажности воздуха 40%, это идеальный вариант. Колебания допустимы, но не выше 60%.

Температура воздуха в помещении не ниже 15 градусов и не выше 20. Исключите сквозняки. Если помещение находится на солнечной стороне, то лучше затенить его, чтобы не возникло локального перегрева и не пересох клей.

Действуем следующим образом:

Наносим на пол разметку в соответствии с выбранным рисунком. Делать это лучше не мелом, а карандашом: мел пылит, а этого клей не любит.

Готовим клей. Делаем это, строго соблюдая приложенную инструкцию.

Приклеиваем первую пластину. В зависимости от узора двигаться следует либо от центра, либо от дальней стены.

Вплотную, без зазоров, прикладываем вторую и последующие плитки.

Прокатываем валиком, чтобы не осталось воздушных пузырьков. Излишки клея убираем мягкой ветошью.

Ждём сутки, чтобы клей полностью отвердел.

ПВХ-плитка оставляет меньше отходов, а подрезать её можно столярным ножом или строительными ножницами.

Приготовленный клей следует нанести на основу, старайтесь делать это равномерно, и дать ему примерно полчаса на то, чтобы «схватиться» с полом. Какая именно нужна пауза клею, обычно пишут в инструкции. Теперь можно уложить плитку и прокатить сверху валиком, движением «от себя». Выступивший клей сразу удаляем.

Клей готовьте небольшими порциями, поскольку у него ограниченный срок существования в открытом состоянии. Имейте ввиду, что плитку ПВХ можно укладывать прямо на бетонную стяжку, без подложки. При бесклеевом способе укладки поступаем так же, как с ламинатом.

Ламинат или ПВХ-плитка?

Осталось подвести итог и сравнить, какое напольное покрытие лучше. Мы не будем давать вам советов, оставляя выбор за вами.

Ориентируйтесь по параметрам:

Экологическая безопасность.

Простота монтажа и ухода.

Назначение помещения. Иным требуется повышенная влагостойкость и долговечность.

Дизайн помещения.

Бюджет, который вы готовы выделить на напольное покрытие.