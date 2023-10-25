Плитка на пол в ванную: какую выбрать

​Ванная комната – особое помещение в доме. Довольно часто это не только место для принятия гигиенических процедур, но и своеобразный оазис для релаксации. Понятно, что здесь совершенно определённый микроклимат, который предъявляет к отделочным материалам повышенные требования. Особенно серьёзный вопрос – какие выбрать полы в ванной комнате.

Требования к полу в ванной комнате

Пол ванной комнаты должен быть:

Влагостойким – это прежде всего. Ванная – комната с повышенной влажностью, где на пол попадает много воды. Не скользким, чтобы избежать травм. Гигиеничным – то есть лёгким в уходе Экологически безопасным – стойким против грибков, микробов и прочих микроорганизмов Прочным, чтобы выдержать нагрузку ванны с водой, стиральной машины, мебели и так далее. Долговечным и эстетически привлекательным, гармонично сочетающимся со стилистикой помещения.

И ещё одно требование не обязательно, но желательно, чтобы пол в ванной был тёплым, это увеличивает комфорт. С этой целью в ванной часто прокладывают систему тёплого пола.

Таким образом, пол в ванной комнате – это многослойное покрытие, которое так и называется пирогом. Что такое пирог пола? Это:

гидроизоляция (эластичная);

армированная цементно-песчаная стяжка;

резиновая лента, компенсирующая деформацию стяжки;

водостойкий клей для напольного покрытия;

напольное покрытие.

Мы с вами разберём этот пирог на составные части в этой статье. Система тёплого пола составляет ещё один слой, но мы в этой статье её касаться не будем.

Разновидности напольного покрытия для ванной комнаты

Итак, выбираем пол для ванной.

Встречаются следующие покрытия для пола в ванной:

наливной пол;

керамическая или керамогранитная плитка;

виниловая плитка;

ламинат;

линолеум.

Выбирать будем, ориентируясь на:

эксплуатационные характеристики;

цветовую гамму и стиль оформления;

планируется ли система «тёплый пол»;

бюджет.

1. Наливной пол может быть акриловым, эпоксидным, метилметакрилатным, полиуретановым. Оцениваем его согласно приведённым выше критериям. Достоинства такого покрытия:

Высокая влагостойкость.

Гигиеничность, простота ухода.

Долговечность.

Прочность, устойчивость к механическим воздействиям.

Высокая гидроизоляция из-за отсутствия швов.

Экологическая безопасность.

Красота, высокая декоративность.

Недостатки:

Сложность монтажа и демонтажа.

Высокая цена.

Тёплый пол в данном случае не предусматривается, но поверхность камня достаточно тёплая, по сравнению с керамической плиткой, например.

2. Виниловая плитка – один из наиболее бюджетных вариантов напольного покрытия.

Чем она хороша:

Широкий ассортимент по размерам, форме и текстуре.

Простой уход, гигиеничность.

Быстрый и лёгкий монтаж.

Но и недостатков хватает.

Сильные температурные перепады могут спровоцировать деформацию.

Теряет со временем яркость цвета.

При горении выделяет токсичные вещества.

3. Ламинат – для ванной используется только водостойкий. Плюсы у такого выбора тоже есть:

Он не скользит.

Приятное на ощупь тёплое покрытие.

Обладает высокой износостойкостью.

Прост в монтаже.

Гигиеничен, прост в уходе.

Долговечен за счёт ремонтопригодности.

Обладает широким ассортиментом расцветок и фактур.

Демократичная цена.

Минусы ламината:

Требует идеально ровного основания.

Не стоек перед ударами и механическими нагрузками.

Агрессивные и химически активные вещества могут оставлять на нём пятна.

Его нельзя назвать экологически чистым материалом.

4. Линолеум – ещё одна бюджетная разновидность напольного покрытия. Что в нём привлекательного:

Эластичность;

лёгкий монтаж;

лёгкий уход;

широкий ассортимент.

Однако долговечным такое покрытие назвать нельзя, линолеум подвержен механическим повреждениям.

5. Керамическая плитка – наиболее популярное напольное покрытие для ванной, и вот почему:

Она влагостойкая.

Не боится перепадов температур.

Не боится химических и механических воздействий.

Экологически чистый гипоаллергенный материал.

Прочная и долговечная.

Пожаробезопасная.

Она не обладает электропроводностью, что особенно важно для влажного пола ванной комнаты.

Эстетически привлекательная.

Минусы у такого выбора, к сожалению, тоже есть:

Наличие швов, куда любит забиваться грязь.

Низкая звукоизоляция.

Холодная поверхность, зато самое подходящее покрытие для системы «тёплый пол».

При сильном точечном воздействии (падение тяжёлого предмета) может треснуть.

Довольно высокая цена.

Сравнивая все эти покрытия и решая, какой пол в ванной комнате выбрать, оптимальным вариантом по соотношению цена-качество, нам кажется, именно плитка. Дальнейший разговор мы посвятим именно этому покрытию.

Виды напольной плитки для ванной конаты

Сначала определимся с разновидностями. Плитка бывает настенная и напольная. Укладывать на пол настенную плитку не стоит, она не выдержит нагрузок. Напольная – более прочная. Их легко различить по обозначению.

На упаковке настенной плитки нарисована ладонь, на напольной – ступня. Чтобы решить, какую плитку выбрать на пол в ванной, надо разобраться, какой она вообще бывает. Сравниваем.









Керамогранитная плитка на пол в ванную

Шероховатая поверхность, не скользит даже при попадании воды.

Очень водостойкая.

Не восприимчива к агрессивной среде.

Не боится перепадов температур.

Красивая и долговечная.

В общем, дама приятная во всех отношениях, если бы не цена. Стоит на порядок дороже других разновидностей.









Преимущества укладки на пол в ванную мозаичной плитки

Очень влагостойкая.

Устойчива к перепадам температур.

Прочная и износостойкая.

Долговечная.

Не теряет своей яркости, не выцветает и не выгорает.

Эстетически привлекательна.

Препятствием опять же является высокая цена и сложность укладки.









Особенности использования в ванной клинкерной плитки в качестве напольной

Изготавливается по особой технологии из сланцевой обожжённой глины. Благодаря этому получает повышенную прочность, этой плиткой даже облицовывают фасады.

И вот её достоинства:

Экологическая чистота и натуральность материала.

Высокая водостойкость.

Огнестойкость.

Не боится перепадов температур.

Не выгорает на солнце.

Устойчива к химическим и механическим воздействиям.

Гигиенична, за ней легко ухаживать.

Недостаток – высокая цена, хотя при таком наборе достоинств вряд ли это можно назвать серьёзным недостатком. Хороший долговечный материал не может стоить дёшево.

Что такое напольная плитка без эмали для ванной

Обрела поклонников из-за своей внешней лаконичности. Кроме того, она обладает хорошей прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям.

Строгий дизайн придаст ванной комнате стильный вид и прекрасно впишется в обстановку в духе минимализма или хай-тек.

Пол в ванной комнате из прессованной плитки

Очень востребованный материал, получается из глины методом прессования под высоким давлением. Обладает всеми достоинствами, свойственными для плитки, отличается особо ровной поверхностью и оригинальным способом укладки – квадратной, прямоугольной, ромбовидной.

В одном комплекте может быть разных размеров, создаёт на полу интересный узор. Органичней всего такая плитка будет смотреться в ванной в стиле классика или модерн.

Особенности использования глазурованной плитки для укладки на пол в ванной комнате

Сама яркость и блеск. Водостойкая, очень плотная, легка в уходе, универсальная, то есть хороша в любом дизайне.

Самый существенный её недостаток – скользкая. Обязательно положите на пол ванной коврик.

Все плюсы выбора для пола ванной метлахской плитки

Своё название получила от немецкого города Метлах, где её начали производить.

У плитки довольно солидная история, но более новые материалы не вытеснили её с рынка и вот почему она:

очень прочная;

устойчива перед большими механическими нагрузками;

водонепроницаема;

не выцветает и не выгорает;

легка в уходе;

не боится перепадов температуры, морозостойкая.

Именно поэтому метлахская плитка имеет очень обширную сферу применения. Ей выкладывают не только полы, причём не только в ванной, но и в бассейнах и саунах, а также фасады домов и садовые дорожки. Она имеет матовую текстуру и всегда выглядит стильно.

Критерии выбора напольной плитки в ванную

Теперь, когда вы познакомились со свойствами напольной плитки, встаёт вопрос, как выбрать плитку для пола в ванной.

Немного поможет упаковка. Если на ней изображена не просто ступня, а заштрихованная – значит плитка обладает повышенной прочностью и другими улучшенными эксплуатационными качествами. Если вы делаете ремонт ванной комнаты впервые, то цвет и фактура плитки выбирайте произвольно в соответствии с предполагаемой вами концепцией интерьера.

Остальная сантехника и мебель будет подбираться к полу. Если же вы перекладываете плитку в уже готовом интерьере, то её надо подобрать, чтобы она соответствовала всему, что уже находится в ванной.

Конечно, надо знать площадь ванной комнаты, чтобы купить нужное количество плитки. Покупайте с запасом. Если возникнет необходимость заменить плитку, не всегда можно найти в магазине такую же партию. Составьте план ванной комнаты, наметьте, где у вас будет стоять ванна или душевая кабина, а также другая сантехника и мебель.

Подготовка пола в ванной комнате для укладки плитки

Плитку следует укладывать на идеально ровный пол, поэтому начинаем с подготовки:

Очищаем пол от мусора и пыли.

Расставляем маяки по периметру и с помощью прочной нити размечаем безупречно горизонтальную поверхность.

Далее следует сделать гидроизоляцию. Специальными смесями обрабатываются все щели (можно сделать это и мастикой). После обработки щелей гидроизоляционным составом промазывается вся поверхность.

Для увеличения эффекта гидроизоляцию наносят в несколько слоёв, между ними иногда прокладывают плёнку или линолеум. Это даёт максимальную защиту от проникновения влаги.

Теперь можно произвести бетонную стяжку пола по расставленным маякам. Готовим раствор из песка и цемента и заливаем пол. Выравниваем его длинной гладкой палкой. Правильно приготовленный раствор растекается сам. Слишком густой или слишком жидкий ровно не ляжет, будут бугры или трещины.

Пол приготовлен для укладки. Как скоро можно приступить к укладыванию плитки?

Это зависит от характера стяжки:

Мокрая – жидкий состав из песка, цемента и воды. Она сохнет дольше всего. Ей для отвердения нужно 10-14 дней.

Сухая – вода не участвует, гранулированный цемент и керамзит накрываются древесно-стружечными плитами, время на высыхание не требует, но и качество такой стяжки сомнительно.

Полусухая стяжка – это нечто среднее между первыми двумя. Вода используется в ограниченном количестве, поэтому требуется для полного высыхания меньше времени – 7-8 дней.

Время высыхания пола зависит ещё и от следующих факторов:

Температурно-влажностный режим помещения.

Количества слоёв цементного раствора.

Есть ли в стяжке какие-либо наполнители.

Качество гидроизоляции.

Мы рекомендуем выдержать не мене 10 дней, прежде чем начать укладывать плитку.

Укладка плитки на пол ванной: пошаговая инструкция

Теперь приступаем к самому интересному – укладке плитки. Для начала приготовьте все инструменты.

Вам для этого потребуются:

Строительный уровень.

Болгарка или плиткорез.

Гребенчатый шпатель.

Строительный миксер или перфоратор для приготовления клея.

Резиновый молоток.

Далее надо решить, как именно вы будете укладывать плитку: укладка может быть прямой или классической, диагональной, шахматной или художественной.

Выполните сухую раскладку плитки, чтобы понять:

Как будет выглядеть пол в итоге.

Откуда удобнее начинать укладку.

Сколько понадобится целых изделий и сколько плиток и как разрезать.

Как укладывать с учётом имеющейся сантехники.

Распечатайте упаковку плитки и внимательно осмотрите каждую. На лицевой стороне не должно быть никаких сколов. Если они есть – такая плитка пойдёт на подрезку.

Следующий шаг – готовим клей. При этом придерживаемся инструкции на упаковке плиточного клея. Наливаем в ёмкость нужное количество воды, высыпаем сухую смесь, перемешиваем с помощью миксера или дрели. Это принципиально, при ручном замешивании раствор получится некачественный. Дадим клею схватиться в течение 5-20 минут.

Наносим клей на основание обычным шпателем, приглаживаем гребенчатым. Движение выполняем в одну сторону, бороздки должны иметь одно направление. Обратную сторону плитки слегка увлажним смоченной в воде губкой, это нужно, чтобы она лучше схватилась с клеем.

На обратную сторону плитки также наносится слой клея. При этом важно соблюсти правило: бороздки на основании и на плитке должны быть перпендикулярны.

Укладываем плитку на основание, прижимаем и легонько пристукиваем резиновым молотком. Контролируйте плоскость строительным уровнем. Откуда начинать укладывать плитку – принципиального значения не имеет – можно от любого угла, можно от центра. Определитесь с этим во время сухой раскладки. Когда вы уложили целые плитки, можно приступать к подрезке, чтобы заполнить пробелы.

И завершающая операция – затирка швов. К этому следует приступить не ранее, чем через сутки-двое после укладки – это зависит от качества клея и толщины его слоя. Швы обрабатываются специальными смесями – фугами. В ванной, где влажность сильно повышена, можно дополнительно обработать стыки герметиком.

Мы с вами разобрались, какую плитку выбрать на пол в ванной комнате, как её уложить своими руками. Надеемся, что статья была полезной для вас.