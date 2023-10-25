Многие жители Москвы и области сдают жилые квартиры и студии в аренду. Такая недвижимость требует особого внимания, периодических ремонтов, так как далеко не все арендаторы добросовестны. При этом владельцы заинтересованы в получении прибыли, стараясь вкладывать минимальные средства в материалы и наемных специалистов.

Качественно выполненный ремонт квартиры под аренду имеет существенные отличия. К нему предъявляются следующие требования:

недорогая и износостойкая отделка стен, полов;

надежные узлы и детали водопроводной, отопительной систем и электроснабжения;

достойный, привлекательный внешний вид;

минимум сложных, требующих особого ухода, элементов;

практичные, функциональные дизайнерские и конструкционные решения;

лицензированные по ЕАС приборы учета, исключающие манипуляции недобросовестными квартиросъемщиками;

легкость в уборке и высокая ремонтопригодность.

Выполненные грамотно интерьеры не доставляют хлопот арендаторам. Быстро приводятся в порядок при смене жильцов, за небольшие суммы. Сломать или повредить что-либо в такой квартире достаточно сложно, так как для отделки выбираются специальные материалы, обладающие устойчивостью к механическим, химическим воздействиям, влаге и действиям детей, домашних животных.

Подготовка дизайн-проекта перед началом ремонта арендной квартиры

Бытует мнение, что для бюджетного ремонта не обязательно составлять какие-то планы, дизайн-проекты. Однако, опытные специалисты разбивают этот миф. Создание хотя бы схематичного плана-сметы решают сразу несколько задач:

позволяет визуализировать планируемые изменения, провести предварительную оценку выбранного стиля, планировки;

оптимизирует расходы на материалы, позволяет быстро и без особых проблем заменять отсутствующие позиции аналогами, а также следить за ходом ремонта;

дает возможность реализовать проект последовательно, без ошибок и накладок;

конкретизирует расходы, от предварительного демонтажа и транспортных расходов до итоговой суммы.

Проект можно проработать самостоятельно, в специальном редакторе, взяв за основу готовые дизайны. Обязательно следует составить смету расходов, с точной фиксацией объема материалов, транспортных расходов, услуг профессионалов. Если нет уверенности в своих умениях и знаниях, стоит заказать дизайн у опытного специалиста.

Последовательность ремонтных работ в квартире под сдачу в аренду

Любые переделки и косметические ремонты делаются по определенному плану.

В первую очередь делают замер комнат, коридоров, подсобных помещений, фиксируя не только ширину и длину, но и высоту потолков, расположение окон и дверей, коммуникаций.

Затем составляют проект, рассчитывают нужное количество черновых и чистовых материалов. Можно воспользоваться помощью сотрудников крупных компаний по продаже мебели, стройматериалов – они быстро сделают расчеты по предоставленным цифрам.

Закупают материалы для черновой отделки, приступают к заливке стяжки, оштукатуриванию стен, потолков. Оборудуют гипсокартонные конструкции, капитальные перегородки.

Приобретают все необходимое для финишной отделки, приступают к малярным и отделочным работам. Устанавливают оборудование, сантехнику.

Проводят генеральную уборку, после чего расставляют мебель, вешают люстры.

Если нарушать последовательность, то может получиться так, что уже готовые декоративные покрытия будут испорчены цементной пылью, брызгами краски. Именно поэтому сначала делают все «грязные» процедуры, и только после этого переходят к чистовой отделке.

Особенности отделки при ремонте квартиры под аренду

Чтобы получить не только красивый, но долговечный результат, необходимо придирчиво отбирать нужные материалы и комплектующие, соблюдать технологии при монтаже и черновых работах.

Существует несколько правил, которых придерживаются профессионалы при выполнении проектов в таких квартирах:

стойкие, нетребовательные к уходу материалы, антивандальные покрытия фасадов, стен, пола;

возможность быстрого демонтажа, съемные и сменные панели, окрашенные поверхности;

особое внимание уделяется соединениям на коммуникациях, качеству и безопасности оборудования, труб и проводки, узлов. Обеспечивается свободный доступ к основным узлам через просторные смотровые люки. Минимум встроенного, закрытого оборудования, так как его сложно заменять и ремонтировать;

использование самых простых, проверенных временем, решений.

Основные, базовые объекты (стяжка, стены, потолки, отопление и трубы, проводка) должны находиться в идеальном состоянии. В этом случае можно в течение многих лет ограничиваться несложными косметическими процедурами, заменой или реставрацией мебели.

Если же база будет слеплена кое-как, то неизбежно появление протечек, грибка, трещин по стенам или вздутие напольных покрытий.

Какие работы необходимы в процессе ремонта квартиры под аренду

Общая стоимость ремонта квартиры под аренду может существенно различаться. Все зависит от целевой аудитории, на которую рассчитывают владельцы. Если основными квартиросъемщиками являются студенты, сезонные рабочие, то выбираются самые практичные, стойкие и дешевые материалы, минимальный набор мебели и бытовой техники.

Даже межкомнатные двери можно поставить не за 10-12 тысяч рублей, а за 3-5. В этом случае вполне можно уложиться в минимальную сумму в 4 500-5 000 рублей за 1 м2.

В том случае, если владельцы сдают квартиру на длительные сроки, надежным семейным парам с детьми, или позиционируют жилплощадь как элитную гостиницу для солидных клиентов, то дешевыми материалами не обойтись.

Потребуется вложиться, чтобы интерьер удовлетворял потребностям людей, радовал глаз и был по-домашнему комфортным. Обязательно наличие кондиционера, стиральной машинки, минимального кухонного оборудования с гарнитуром, удобной столовой зоны. Также следует предусмотреть отдельную спальню или отгороженное от зала спальное место.

Что требуется сделать для качественного ремонта?

Этап работ Действия Инженерно-коммуникационные Электромонтаж с прокладкой проводов и кабелей, установкой щитка, розеток и выключателей, осветительных приборов

Замена или установка системы отопления, радиаторов, теплых полов

Прокладка труб канализации, горячей и холодной воды на кухне и в санузле

Установка и подключение сантехники, мойки, смесителей Отделка потолков Выравнивание поверхности под покраску, оклейку обоями

Устройство натяжных потолков из ПВХ

Монтаж гипсокартонных конструкций Отделка стен Выравнивание стен по маячкам

Оштукатуривание гипсовыми смесями, грунтование

Нанесение базовой и финишной шпатлевки с затиркой

Покраска в 3 слоя, наклеивание обоев или любого другого покрытия

Укладка настенной плитки, пластиковых панелей

Монтаж межкомнатных и входных дверей Обустройство полов Заливка выравнивающей стяжки по маякам или безмаяковым способом

Укладка напольной плитки

Оборудование полов из ламината, паркетной доски, линолеума, виниловой плитки и других материалов, с подложкой и плинтусами





Расценки на ремонт квартиры под аренду

Самый беспроблемный вариант ремонта квартир, предназначенных в аренду, – это найм профессиональной бригады, с отделкой «под ключ». Опытные мастера не только сделают все качественно и быстро, но и выберут лучшие материалы из доступных по ценам вариантов.

Они знают все тонкости, понимают, в каких случаях экономия уместна, а в каких – нет. Кроме того, владельцу квартиры не приходится бегать по магазинам и рынкам в поисках нужных стройматериалов и расходников, тратить драгоценное время и нервы. Да, за работу придется переплатить.

Но при этом достойный по качеству результат гарантирован. Ниже приведена таблица со средними ценами на услуги по Москве и МО.

Тип квартиры Цена проекта, руб. Этап работ Материалы Квартира-студия от 220 000 Обустройство перегородок, заливка стяжки

Электромонтаж Водоснабжение и отопление

Отделка потолков Отделка стен в комнатах Отделка стен в санузле Отделка полов Монтаж межкомнатных дверей ГКЛ, стеклянные блоки с направляющими, ЦПС, стройматериалы

Электрощиток, автоматы, силовые и слаботочные кабеля, светильники

Трубы, радиаторы, фитинги и узлы, котел, водогрейка

Краска, ГКЛ или натяжные потолки, профиль, реечные потолки

Штукатурка, шпатлевки, стеклохолст, грунтовка, краска, обои, панели

Кафельная плитка или панели ПВХ, клей

Ламинат 33 класса, инженерная доска, керамическая плитка или керамогранит

Керамическая плитка

Распашные или раздвижные двери, стеклянные, «гармошки» Однокомнатная от 240 000 Двухкомнатная от 290 000 Трехкомнатная от 480 000

Предложенные расценки предусматривают строительные и отделочные материалы, продукцию в среднем ценовом сегменте. Если владельцы квартиры заинтересованы в более дорогих, эксклюзивных материалах, или предпочитают бюджетные, то стоимость проекта увеличивается или уменьшается соответственно.

Дизайн квартир для сдачи в аренду

Чтобы квартира пользовалась спросом у съемщиков, ее интерьер должен быть удобным и эстетичным. Дизайнеры предлагают множество недорогих и стильных решений, которые можно взять на вооружение при подготовке к ремонту.