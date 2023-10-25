Современные материалы позволяют нам создать напольное покрытие самостоятельно, но при проведении работ можно совершить досадные ошибки, которые приведут к неаккуратному внешнему виду и недолговечности. Несколько полезных советов позволят уложить ламинат по технологии и не допустить промахов, что грозит преждевременным ремонтом ламелей.

Главные требования к основанию под напольное покрытие и к ламинату перед укладкой

Ламинат имеет замковое соединение, поэтому процесс укладки считается простым и доступным для самостоятельного проведения работ. Покрытие можно монтировать на старый пол, будь это паркетная доска, линолеум или бетон, исключением может быть только ковролин, который подлежит демонтажу перед использованием материала.

Основным требованием к основанию будет исключение перепадов высот более чем на 2 мм на кв. метр. Если пол неровный, то его обязательно заливают специальными смесями или укладывают прочные листовые материалы, чтобы исключить деформацию ламелей при использовании.

При укладке ламината на бетонное основание нужна пароизоляция, что обеспечивает защиту материала от влаги, а также специальная подложка, которая снижает вибрацию, повышает шумоизоляцию и выравнивает пол до идеальных значений.

Приобретать напольное покрытие необходимо за 48-72 часа до укладки, в течение которых оно должно вылежаться в сухом помещении и при комнатной температуре. Хранение материала в гаражах и на улице недопустимо, от перепадов влажности ламели потеряют геометрию, и уложить их ровно уже будет проблематично.

Советы по укладке ламината своими руками от мастеров

Материал продаётся в магазинах и подразделяется на классы. Прежде чем приобретать ламинат, необходимо определиться в каком помещении он будет укладываться. От класса зависит, насколько покрытие будет стойким к истиранию, влаге и механическим повреждениям. Также материал может быть разным по толщине ламелей, в квартирах и домах используется параметр 8-12 мм, при этом, чем выше это показатель, тем более стоек ламинат будет к весовым нагрузкам.

Рекомендуемые классы покрытий для укладки в разных комнатах:

31 – предназначен для сухих помещений с небольшой проходимостью: спальня или детская комната;

32 – может быть уложен на кухне и в коридоре;

33 – используется в комнатах с высокой проходимостью и влажностью: санузлы и прихожие;

34 – может быть использован в офисах и производственных зданиях;

43 – обладает повышенной износостойкостью, поэтому может применяться в помещениях любого назначения.

От класса ламината зависит срок эксплуатации, на который он рассчитан. 31-32 – может прослужить 10 лет, 33-34 – эксплуатируется 20 лет, а 43 – имеет срок гарантии не менее 30 лет.

Выбрав подходящий ламинат для дома, стоит учесть небольшие нюансы, которые позволят уложить напольное покрытие правильно и использовать его максимальный срок бед проведения ремонта.

Самостоятельный расчёт материалов для укладки ламината

Покупайте материал с запасом 10% — это обеспечит укладку ламината без изъянов и подгонок размеров. При монтаже напольного покрытия всегда образуются обрезки, которые нельзя использовать, небольшой излишек обеспечит нормальную и качественную работу.





Тонкости хранения ламината до укладки на пол

Весь ламинат, который планируется уложить на пол, должен находиться в одной комнате. Если хранить запас в другом помещении, то вряд ли можно обеспечить материалу идентичную влажность и температуру, что может привести к вздутию и деформации ламелей после монтажа.

Подготовка основания под ламинат перед укладкой

Ламинат достаточно чувствителен к базовому полу, поэтому не стоит пренебрегать технологией укладки. Выравнивание поверхности и использование пароизоляции и специальной подложки – это обязательные этапы производства работ, что обеспечит долгий срок эксплуатации покрытия.

Обеспечение чистоты поверхности, на которую будет укладываться ламинат

Распил и другие манипуляции с материалом нужно производить на защитной плёнке или в ближайшей комнате. Подложка, на которую укладывается ламинат, должна быть сухой и чистой. Нельзя допускать наличие опилок, грязи или пыли, что может привести к деформации ламелей в процессе эксплуатации пола.





Как обеспечить схему укладки ламината

Перед скреплением ламелей необходимо сразу определить, как будет укладываться ламинат. Освободите от защитной плёнки пару упаковок материала и разложите на полу – это поможет сориентироваться со схемой монтажа. При этом нельзя соединять ламели, разъединить которые будет проблематично.

Оставление технологических зазоров в процессе укладки ламината

Ламинат изготавливается из дерева, поэтому под воздействием температуры и влажности может изменять размер. Технологический зазор у стены 5-10 мм обеспечит материалу возможность нормального функционирования, что убережёт от вздутий ламелей и нарушения замкового соединения.

Для того, чтобы напольное покрытие служило долго, перед началом работ стоит внимательно изучить технологию укладки и требования к основанию. Тогда процесс монтажа ламината не займёт много времени и сил, а также исключит необходимость ремонта или замены ламелей.