Современные материалы позволяют нам создать напольное покрытие самостоятельно, но при проведении работ можно совершить досадные ошибки, которые приведут к неаккуратному внешнему виду и недолговечности. Несколько полезных советов позволят уложить ламинат по технологии и не допустить промахов, что грозит преждевременным ремонтом ламелей.
Главные требования к основанию под напольное покрытие и к ламинату перед укладкой
Ламинат имеет замковое соединение, поэтому процесс укладки считается простым и доступным для самостоятельного проведения работ. Покрытие можно монтировать на старый пол, будь это паркетная доска, линолеум или бетон, исключением может быть только ковролин, который подлежит демонтажу перед использованием материала.
- Основным требованием к основанию будет исключение перепадов высот более чем на 2 мм на кв. метр. Если пол неровный, то его обязательно заливают специальными смесями или укладывают прочные листовые материалы, чтобы исключить деформацию ламелей при использовании.
- При укладке ламината на бетонное основание нужна пароизоляция, что обеспечивает защиту материала от влаги, а также специальная подложка, которая снижает вибрацию, повышает шумоизоляцию и выравнивает пол до идеальных значений.
- Приобретать напольное покрытие необходимо за 48-72 часа до укладки, в течение которых оно должно вылежаться в сухом помещении и при комнатной температуре. Хранение материала в гаражах и на улице недопустимо, от перепадов влажности ламели потеряют геометрию, и уложить их ровно уже будет проблематично.
Советы по укладке ламината своими руками от мастеров
Материал продаётся в магазинах и подразделяется на классы. Прежде чем приобретать ламинат, необходимо определиться в каком помещении он будет укладываться. От класса зависит, насколько покрытие будет стойким к истиранию, влаге и механическим повреждениям. Также материал может быть разным по толщине ламелей, в квартирах и домах используется параметр 8-12 мм, при этом, чем выше это показатель, тем более стоек ламинат будет к весовым нагрузкам.
Рекомендуемые классы покрытий для укладки в разных комнатах:
-
31 – предназначен для сухих помещений с небольшой проходимостью: спальня или детская комната;
-
32 – может быть уложен на кухне и в коридоре;
-
33 – используется в комнатах с высокой проходимостью и влажностью: санузлы и прихожие;
-
34 – может быть использован в офисах и производственных зданиях;
-
43 – обладает повышенной износостойкостью, поэтому может применяться в помещениях любого назначения.
От класса ламината зависит срок эксплуатации, на который он рассчитан. 31-32 – может прослужить 10 лет, 33-34 – эксплуатируется 20 лет, а 43 – имеет срок гарантии не менее 30 лет.
Выбрав подходящий ламинат для дома, стоит учесть небольшие нюансы, которые позволят уложить напольное покрытие правильно и использовать его максимальный срок бед проведения ремонта.
Самостоятельный расчёт материалов для укладки ламината
Покупайте материал с запасом 10% — это обеспечит укладку ламината без изъянов и подгонок размеров. При монтаже напольного покрытия всегда образуются обрезки, которые нельзя использовать, небольшой излишек обеспечит нормальную и качественную работу.
Тонкости хранения ламината до укладки на пол
Весь ламинат, который планируется уложить на пол, должен находиться в одной комнате. Если хранить запас в другом помещении, то вряд ли можно обеспечить материалу идентичную влажность и температуру, что может привести к вздутию и деформации ламелей после монтажа.
Подготовка основания под ламинат перед укладкой
Ламинат достаточно чувствителен к базовому полу, поэтому не стоит пренебрегать технологией укладки. Выравнивание поверхности и использование пароизоляции и специальной подложки – это обязательные этапы производства работ, что обеспечит долгий срок эксплуатации покрытия.
Обеспечение чистоты поверхности, на которую будет укладываться ламинат
Распил и другие манипуляции с материалом нужно производить на защитной плёнке или в ближайшей комнате. Подложка, на которую укладывается ламинат, должна быть сухой и чистой. Нельзя допускать наличие опилок, грязи или пыли, что может привести к деформации ламелей в процессе эксплуатации пола.
Как обеспечить схему укладки ламината
Перед скреплением ламелей необходимо сразу определить, как будет укладываться ламинат. Освободите от защитной плёнки пару упаковок материала и разложите на полу – это поможет сориентироваться со схемой монтажа. При этом нельзя соединять ламели, разъединить которые будет проблематично.
Оставление технологических зазоров в процессе укладки ламината
Ламинат изготавливается из дерева, поэтому под воздействием температуры и влажности может изменять размер. Технологический зазор у стены 5-10 мм обеспечит материалу возможность нормального функционирования, что убережёт от вздутий ламелей и нарушения замкового соединения.
Для того, чтобы напольное покрытие служило долго, перед началом работ стоит внимательно изучить технологию укладки и требования к основанию. Тогда процесс монтажа ламината не займёт много времени и сил, а также исключит необходимость ремонта или замены ламелей.