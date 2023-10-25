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Советы от мастеров, которые помогут уложить ламинат на профессиональном уровне

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта #Своими руками

Современные материалы позволяют нам создать напольное покрытие самостоятельно, но при проведении работ можно совершить досадные ошибки, которые приведут к неаккуратному внешнему виду и недолговечности. Несколько полезных советов позволят уложить ламинат по технологии и не допустить промахов, что грозит преждевременным ремонтом ламелей.

Главные требования к основанию под напольное покрытие и к ламинату перед укладкой

Ламинат имеет замковое соединение, поэтому процесс укладки считается простым и доступным для самостоятельного проведения работ. Покрытие можно монтировать на старый пол, будь это паркетная доска, линолеум или бетон, исключением может быть только ковролин, который подлежит демонтажу перед использованием материала.

  • Основным требованием к основанию будет исключение перепадов высот более чем на 2 мм на кв. метр. Если пол неровный, то его обязательно заливают специальными смесями или укладывают прочные листовые материалы, чтобы исключить деформацию ламелей при использовании.

  • При укладке ламината на бетонное основание нужна пароизоляция, что обеспечивает защиту материала от влаги, а также специальная подложка, которая снижает вибрацию, повышает шумоизоляцию и выравнивает пол до идеальных значений.

  • Приобретать напольное покрытие необходимо за 48-72 часа до укладки, в течение которых оно должно вылежаться в сухом помещении и при комнатной температуре. Хранение материала в гаражах и на улице недопустимо, от перепадов влажности ламели потеряют геометрию, и уложить их ровно уже будет проблематично.


Советы по укладке ламината своими руками от мастеров

Материал продаётся в магазинах и подразделяется на классы. Прежде чем приобретать ламинат, необходимо определиться в каком помещении он будет укладываться. От класса зависит, насколько покрытие будет стойким к истиранию, влаге и механическим повреждениям. Также материал может быть разным по толщине ламелей, в квартирах и домах используется параметр 8-12 мм, при этом, чем выше это показатель, тем более стоек ламинат будет к весовым нагрузкам.

Рекомендуемые классы покрытий для укладки в разных комнатах:

  • 31 – предназначен для сухих помещений с небольшой проходимостью: спальня или детская комната;

  • 32 – может быть уложен на кухне и в коридоре;

  • 33 – используется в комнатах с высокой проходимостью и влажностью: санузлы и прихожие;

  • 34 – может быть использован в офисах и производственных зданиях;

  • 43 – обладает повышенной износостойкостью, поэтому может применяться в помещениях любого назначения.

От класса ламината зависит срок эксплуатации, на который он рассчитан. 31-32 – может прослужить 10 лет, 33-34 – эксплуатируется 20 лет, а 43 – имеет срок гарантии не менее 30 лет.

Выбрав подходящий ламинат для дома, стоит учесть небольшие нюансы, которые позволят уложить напольное покрытие правильно и использовать его максимальный срок бед проведения ремонта.

Самостоятельный расчёт материалов для укладки ламината

Покупайте материал с запасом 10% — это обеспечит укладку ламината без изъянов и подгонок размеров. При монтаже напольного покрытия всегда образуются обрезки, которые нельзя использовать, небольшой излишек обеспечит нормальную и качественную работу.


Тонкости хранения ламината до укладки на пол

Весь ламинат, который планируется уложить на пол, должен находиться в одной комнате. Если хранить запас в другом помещении, то вряд ли можно обеспечить материалу идентичную влажность и температуру, что может привести к вздутию и деформации ламелей после монтажа.

Подготовка основания под ламинат перед укладкой

Ламинат достаточно чувствителен к базовому полу, поэтому не стоит пренебрегать технологией укладки. Выравнивание поверхности и использование пароизоляции и специальной подложки – это обязательные этапы производства работ, что обеспечит долгий срок эксплуатации покрытия.

Обеспечение чистоты поверхности, на которую будет укладываться ламинат

Распил и другие манипуляции с материалом нужно производить на защитной плёнке или в ближайшей комнате. Подложка, на которую укладывается ламинат, должна быть сухой и чистой. Нельзя допускать наличие опилок, грязи или пыли, что может привести к деформации ламелей в процессе эксплуатации пола.


Как обеспечить схему укладки ламината

Перед скреплением ламелей необходимо сразу определить, как будет укладываться ламинат. Освободите от защитной плёнки пару упаковок материала и разложите на полу – это поможет сориентироваться со схемой монтажа. При этом нельзя соединять ламели, разъединить которые будет проблематично.

Оставление технологических зазоров в процессе укладки ламината

Ламинат изготавливается из дерева, поэтому под воздействием температуры и влажности может изменять размер. Технологический зазор у стены 5-10 мм обеспечит материалу возможность нормального функционирования, что убережёт от вздутий ламелей и нарушения замкового соединения.

Для того, чтобы напольное покрытие служило долго, перед началом работ стоит внимательно изучить технологию укладки и требования к основанию. Тогда процесс монтажа ламината не займёт много времени и сил, а также исключит необходимость ремонта или замены ламелей.

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