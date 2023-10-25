Ламинат сегодня – один из самых распространенных видов покрытия. В зависимости от бюджета, физических свойств и эстетических предпочтений в магазинах можно найти разные виды покрытия. С укладкой подобного материала может справиться каждый, однако перед тем, как приступить к работе, важно ознакомиться с подробной инструкцией.





Важные нюансы при укладке ламината

Перед укладкой ламината важно не только выровнять поверхность, но и создать максимально комфортный микроклимат в помещении. Температура комнаты не должна быть больше 22 градусов. Относительная влажность – до 55%. При проведении ремонта в зимний период специалисты также рекомендуют отключить отопительные приборы перед началом укладки.





Важно дать ламинату привыкнуть к микроклимату помещения. По этой причине его стоит занести в помещение за 48 часов до начала укладки. В дальнейшем, уже после укладки, стоит также дать ламинату время усесться. Заносить мебель стоит только спустя 4 дня после завершения работ.







В зависимости от предпочтений и желаемого рисунка ламинат может укладываться параллельно, перпендикулярно стенам либо по диагонали.

Выбор подложки под ламинат

Первый шаг при укладке ламината – монтаж подложки. Это может быть любой материал, способный увеличить звуко- и теплоизоляционные свойства, а также снизить нагрузку на напольное покрытие. В качестве подложки можно использовать следующие материалы:





Пробка – экологичный материал, устойчивый к нагрузкам и увеличивающий амортизацию. Выпускается в рулонах или листах толщиной от 2 мм.

Хвойная подложка состоит из стружки хвойных пород. К плюсам можно отнести экологичность, хорошие физические показатели и доступную стоимость.

Льняная или комбинированная подложка изготавливается из отходов льняного производства. Экологичная и имеет доступную стоимость. Боится влажности.

Экструдированный пенополистрирол отличается доступной ценой, хорошей шумоизоляцией и теплопроводностью, устойчив к влаге. При этом легко подвергается деформации, почти не восстанавливает форму.





Общая схема укладки ламината

Общую схему укладки ламината можно разделить на отдельные этапы:



Подготовительные работы – создание ровной поверхности и уборка строительного мусора;

Установка выбранной подложки;

Примерка ламината – на этом этапе важно понять, какое количество ламелей потребуется для площади комнаты. Также специалисты рекомендуют определиться с необходимыми подрезами;

Укладка ламината с учетом компенсаторного зазора.





В зависимости от особенностей геометрии помещения и нужного рисунка возможна укладка ламината классическим способом, по диагонали либо елочкой. Первый способ уместен в том случае, если большая часть напольного покрытия будет перекрыта мебелью и коврами – рисунок неважен, а линии покрытия не будут заметны.







Укладка по диагонали наиболее распространенный способ. Это позволяет создать ощущение монолитного деревянного покрытия. Укладка елочкой визуально приближает ламинат к паркетной кладке, смотрится красиво, но необычно. Подобный рисунок подойдет тем, кто не боится экспериментов в интерьере.





Типы соединения при укладке ламината

В современных строительных магазинах встречается ламинат с тремя типами фиксации. Клеевая основа предполагает отсутствие стыков и соединение ламелей с помощью специального раствора. Этот способ фиксации особенно восприимчив к влаге и термическому воздействию. Его не рекомендуют совмещать с технологией теплого пола.





Замок Lock – тип соединения, которое осуществляется за счет дополнительного воздействия. Для того чтобы объединить ламели – достаточно совместить их и простучать молотком. Момент стыковки и закрытия замка в этом случае сопровождается характерным щелчком.

Такую конструкцию не так просто разобрать, однако данный замок создает надежное полотно покрытия. При работе важно рассчитывать силу удара – чрезмерное воздействие может навредить ламелям и деформировать их.







Замок Click позволяет стыковать ламели без дополнительного давления. Благодаря особой форме шипов и пазов ламели легко соединяются друг с другом под углом 45 градусов. Как и при работе с замком Lock в этом случае при правильной стыковке должен раздастся щелчок. Крепление легко поддается демонтажу.







Распространенные ошибки при укладке ламината

С укладкой ламината действительно может справиться даже новичок. Однако те, кто мало знаком с подобной технологией, часто совершают типичные ошибки:





Неправильный выбор класса износостойкойти – для жилых помещений лучше всего выбирать ламели 31 и 32 класса;

Несвоевременная укладка пола – в случае новой бетонной стяжки важно дать полу время на высыхание, это займет от недели до 22 дней;

Несоблюдение мер предосторожности, повышенный температурный режим и влажность помещения в момент установки приведет к тому, что покрытие может деформироваться;

Выбор некачественной подложки как и покупка дешевого ламината приведут к сокращению срока эксплуатации;

Слишком тонкие или толстые ламели также могут навредить покрытию, оптимальная ширина доски – 8 мм;

Неправильное направление кладки приведет к тому, что при хорошем освещении вы всегда будете видеть стыковочные линии ламинатных панелей;

Если вы забудете о компенсаторном зазоре, будет сложно установить плинтуса. Также после усидки ламинат может немного расшиться, при этом места для покрытия будет недостаточно.





Последствия большинства описанных ошибок будут заметны сразу после проделанных работ. В этом случае лучшим решением будет разобрать покрытие и собрать его вновь с учетом всех нюансов.



Уход за ламинатом после укладки

После того, как ремонтные работы будут завершены, важно соблюдать правила ухода за напольным покрытием. Поскольку ламинат боится воды следует отказаться от влажной уборки, либо свести ее к минимуму.

Оптимальным решением будет пылесос или обработка пола сухой тряпкой. Стандартный способ мытья полов стоит применять только в исключительных случаях, когда в этом есть необходимость.





Также следует с осторожностью относиться к отделочному материалу – не царапать его и не применять излишнее механическое воздействие. Дополнительно – ограждать ламинат от воздействия высоких температур.

Выводы

Ламинат – стильное покрытие, которое уместно смотрится как в квартире, так и в загородном доме. Однако при работе с ним важно учитывать несколько простых нюансов. Если вы все сделали правильно, полученное покрытие прослужит от 5 до 25 лет. Точные показатели износостойкости зависят от физических характеристик и производителя.



