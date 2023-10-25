Ламинат – один из самых популярных материалов для напольного покрытия. Данный материал отличается повышенной устойчивостью к истиранию и образованию пятен с царапинами, выгоранию и так далее. Единственное, что ламинат не переносит – это большое количество воды, когда проводится влажная уборка.

Повышенное количество воды может достаточно серьезно повредить это половое покрытие. Поэтому данный материал нельзя использовать в помещениях с повышенным процентом влажности (например: в ванных комнатах, саунах, бассейнах).

Но не только перечисленные плюсы помогли ламинату «приобрести» большую популярность. Главное его достоинство – это относительная легкость в укладке. Поэтому с такой работой может справиться даже домашний мастер с небольшим количеством опыта по ремонту.

Однако при укладке ламината своими руками необходимо в точности следовать рекомендациям от производителя. В противном случае вместо красивого напольного покрытия можно получить вздувшийся, непригодный для эксплуатации пол.

Структура ламината

Если перевести наименование этого напольного покрытия на русский язык, то оно звучит как «слоистый материал». Это соответствует строению ламината. Его структура выглядит как множество прослоек из крафт-бумаги, ДВП, слоя с декоративным рисунком, смолы.

Из всех составляющих базовым и самым прочным признается плотная древесноволокнистая плита. Толщина этого слоя определяет прочность, устойчивость и долговечность материала.

Крафт-бумага, которая находится с обратной стороны плиты ламината, не позволит влаге проникнуть внутрь. Сверху основы наносят декоративный слой, с рисунком. И завершает композицию полимерное покрытие, которое качественно защищает материал от всех внешних воздействий.

Такая технология производства используются для всех типов ламината. Благодаря структуре есть возможность производить самые разные типы ламинированного покрытия с различным декором и условиями эксплуатации.

Виды ламината

На современном рынке строительных материалов можно встретить несколько видов ламината.

Стандартный ламинат, или покрытие, имитирующее паркет. Такая доска не является деревянной – верхний бумажный слой имитирует дерево благодаря принту.

Материал дешевле натурального деревянного пола, при этом обладает достаточно прочностью для длительной эксплуатации. К недостаткам относят пониженную влагоустойчивость.

Пробковый ламинат отличается мягкостью. Это пористое покрытие хорошо сохраняет тепло, не накапливает статическое электричество и имеет хорошие звукопоглощающие свойства.

Данный ламинат стоит дороже стандартного, обладает плохой влагостойкостью и требует укладки гидроизоляционной подложки до монтажа. К преимуществам покрытия можно отнести экологичность и наиболее приближенный к натуральному дереву внешний вид.

Виниловый ламинат отличается повышенной влагоустойчивостью, гибкостью и простотой монтажа. Чаще всего покрытие встречается в кухне и ванной комнате – помещениях с повышенной влажностью.

Кварц-виниловый ламинат схож с виниловым покрытием, однако обладает больше прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды.

В том числе к выцветанию. Укладка этого ламината проходит наиболее быстро и просто, в дальнейшей эксплуатации он неприхотлив к уборке и почти не подвергается деформации. Кроме того, кварц-виниловый ламинат является экологичным вариантом покрытия.

Ламинат 3D впервые появился на рынке менее 10 лет назад. Покрытие выделяется нестандартным внешним видом.

Классификация ламината

Для правильного выбора покрытия важно ориентироваться на характеристики, классы износостойкости.

Так, ламинат подразделяется на следующие группы:

Класс 21, 22, 23

Такие ламинированные планки отличаются пониженной степенью истираемости. Поэтому подойдут для мест с высокой проходимостью. Этот вид ламината нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью. Но он отлично подойдет для спальни и иных комнат, где невысокая нагрузка на пол.

Класс 31-33

Изделия, отмеченные этим кодом, можно уложить в помещениях с повышенной проходимостью и нагрузкой на пол.

Класс 34

Панели этого класса отличаются самой высокой степенью износостойкости. Это особенно прочная разновидность ламината, которая выдерживает даже продолжительное воздействие влаги. Такое покрытие рекомендуется выбирать для конференц-залов, коридоров различных организаций и лечебных учреждений.

Класс 42,43

Это уникальные виды ламината, которые производят строго под заказ. Они отличаются высокой стоимостью и выдерживают самые сложные нагрузки. К примеру, проходимость в железнодорожных вокзалах, аэропортах и иных помещениях, где необходимо особенно прочное покрытие.

Различие ламината по устойчивости к воде

По степени устойчивости, к воздействию влаги ламинированные панели подразделяют на влагостойкие и водостойкие. Они обладают разными свойствами.

Влагостойкий ламинат

Этот тип материала не имеет особых отличий от обычного. В его основе плита МДФ либо ДВП с определенными композитными материалами, которые повышают устойчивость к влаге. Увидеть это можно в разрезе панели: на срезе можно рассмотреть отдельные зеленые вкрапления, которые есть по все поверхности внутри. Замок на таком ламинате обрабатывают специальным раствором, который отталкивает влагу.

Но эти приемы не дают абсолютной гарантии, что в случае продолжительного контакта с влагой покрытие не повредится. Упаковка с влагостойким ламинатом помечена пиктограммой, на которой изображена капля воды либо зонтик.

В быту такое покрытие подойдет для укладки на полу в кухне либо в прихожей. Для помещений с большими перепадами температуры (загородный дом, веранда с отоплением) или же повышенной влажностью (ванная комната, сауна либо баня), лучшим вариантом будет отдать предпочтение водостойкому ламинату.

Водостойкий ламинат

Панели этого типа имеют большую разницу в водоотталкивающих свойствах от обычного либо водостойкого вида ламината. При их изготовлении для основы используют поливинилхлорид (ПВХ), который абсолютно не восприимчив к влаге.

Поэтому, укладывая такой ламинат в помещениях с очень высокой влажностью, не стоит опасаться вздутий, деформации поверхности. Однако такое покрытие отличается высокой ценой и небольшим ассортиментом дизайнерских решений. Водостойкий ламинат на упаковке отмечен пиктограммой с двумя либо тремя каплями или надписью «water resist».

Классификация ламината по способу крепления

При планировании укладки ламината важно правильно выбрать материал. Одним из критериев подбора панелей является способ их крепления. Выделяют два типа ламината: замковый и клеевой.

Разница заключается в методике монтажа:

Замковый тип предполагает создание «плавающего покрытия». Оно основано на соединении панелей замком на краях. Дополнительного закрепления к стене либо полу не предусмотрено;

Клеевой метод крепления производится с помощью приклеивания к полу, стенам, специальным средством. Оно наносится на тыльную сторону панелей в момент производства.

В сфере строительства наибольшей востребованностью пользуется замковый метод.

Это связано с перечнем преимуществ, которые присуще этому способу крепления:

быстрый, простой монтаж;

при необходимости одну доску можно заменить, не разбирая весь пол;

отсутствует необходимость идеального выравнивания поверхности для укладки ламината.

Выделяют два типа замков с разными конструкциями:

Lock – это упрощенный метод соединения. На одной из сторон расположен паз, в который требуется вставить шип, который выточен на другой стороне второй панели. Click – улучшенный метод крепежа. В этом способе в момент сборки панели вставляют друг в друга под углом 45 градусов. После этого они опускаются с характерным щелчком, подтверждающим закрытие замка.

Преимущества использования ламината в качестве напольного покрытия

Покрытие пола ламинированными панелями имеет свои минусы и преимущества. Важно оценить все качества при выборе материала.

Специалисты выделяют следующие преимущества ламината:

Визуальное сходство с паркетом. Безусловно, ламинат не экологичный материал, однако внешне его крайне сложно отличить от древесины. Обширное разнообразие дизайна и оттенков позволяет подобрать подходящее под интерьер напольное покрытие. Доступная стоимость. Большой плюс ламината в том, что он дешевле, нежели древесный пол. А в случае, если он уложен профессионалом, то его и вовсе невозможно будет отличить. Ламинат относится к самым износостойким напольным покрытиям. Он с легкостью переносит механическое воздействие, ультрафиолет, влажность. Ламинированные панели термоустойчивы. Они с легкостью переносят перепады температур. И легкое воздействие горячего предмета также неспособно повредить эту поверхность. Термо- и шумоизоляция этого напольного покрытия упростят монтаж. Ламинат можно использовать сразу после окончания укладки. В отличие от большинства напольных покрытий, за ламинатом не требуется ухаживать особым способом. Длительный срок эксплуатации ламинированного напольного покрытия позволяет не переживать о его замене. Должные условия эксплуатации позволяют не беспокоиться о нем от 10 до 30 лет. Легкость укладки. Обращение к мастеру может потребоваться только в отдельных, особо сложных случаях. В большинстве ситуаций даже новичок в ремонте сможет произвести монтаж. Простота замены покрытия. Отдельный участок покрытия владелец сможет заменить сам. При этом не потребуется полностью снимать покрытие по всей площади.

Недостатки ламината

Но помимо очевидно положительных качеств ламинированных панелей, специалисты выделяют также перечень недостатков:

Неустойчивость к влаге. Большая часть разновидностей ламината плохо переносят воздействие жидкостей. Поверхность покрытия может разбухать и деформироваться в случае продолжительного воздействия воды. Ламинат имеет высокую теплопроводность, что делает его поверхность холодной. Поэтому перед укладкой напольного покрытия рекомендуется сделать утепление. Для этого используют пробковую подложку или теплый пол. До начала укладки ламината необходимо окончить все подготовительные работы (выравнивание поверхности, укладка подложки, утепление).

Таким образом, прежде чем начать укладывать ламинированные панели, стоит оценить все плюсы и минусы такого покрытия. А также продумать, для всех ли помещений оно подойдет.

Подготовка ламината к укладке

Важный нюанс, который одновременно и облегчит работу, и продлит «срок жизни» напольному покрытию: после покупки и транспортировки ламината домой материал должен «отлежаться» в комнате как минимум 48 часов.

Обязательно: температура в комнате должна быть стабильной, а влажность воздуха должна составлять не ниже 70%.

Обратите внимание: в этот период времени перекладывать ламинат не нужно! Это может только повредить материал, и даже привести к повторной покупке, дабы компенсировать поврежденный процент.

1. Подготовка инструментов и дополнительных материалов

Следующий важный пункт – это подготовка всех необходимых инструментов и дополнительных материалов. Это необходимо, чтобы во время работы все было под рукой, и не потребовалось срочно бежать в магазин для покупки нужного материала.

Что потребуется из инструментов?

Это:

рулетка,

простой карандаш (маркеры, фломастеры и ручки здесь использовать не нужно, так как это только приведет к появлению трудновыводимых пятен),

строительный уровень (желательно в виде линейки, чтобы можно было проверить большую площадь укладки),

молоток,

электролобзик (ножовка с тонким зубцом или ручной лобзик).

Из дополнительных материалов следует отметить: полиэтиленовую пленку (для гидроизоляции) и подложку из пробки. Последней пренебрегать не стоит, так как от нее зависит шумоизоляция, равномерное распределение нагрузки и гарантия на покрытие (так как подложка предусмотрена во всех инструкциях по укладке ламината).

Для того чтобы постелить ламинат в помещении, площадь которого 15-24 кв. м. на подготовленную базу, потребуется около 4 часов. Эта разновидность покрытий относится к «плавающим». Они не имеют жесткой фиксации на основе. Поэтому достаточно разложить по стяжке либо на настиле отдельные ламинированные панели, скрепив их между собой.

Никакой специализированной техники для монтажа ламината не требуется. Также как нет необходимости в особых навыках. Как правило, с вышеперечисленными инструментами с успехом справляется большинство домашних мастеров.

2. Подготовка пола

Стоит сразу отметить, что ламинат укладывается строго на ровный пол (погрешность перепадов может составлять всего пару миллиметров). Поэтому, если пол неровный, то ламели просто невозможно будет качественно закрепить между собой. Они будут расходиться, образуя большие зазоры. То же самое условие надо учитывать, если пол «прогибается» и «танцует» под ногами человека.

Выровнять пол можно при помощи плит ДВП, ДСП, ГВЛ. Это наиболее быстрый и экономный (по деньгам и времени) вариант. Стоит сразу отметить, что при попадании большого количества воды (например, при прорывах труб) необходимо будет полностью или частично вместе с ламинатом менять и данные плиты.

Если же есть время и возможности, то можно выровнять пол при помощи бетона. Но если будет использоваться данный вариант, то необходимо дождаться полного высыхания бетонного основания! Так как ламинат запрещено укладывать на непросохшую бетонную стяжку. В противном случае, материал очень быстро начнет гнить, а в комнате распространится плесень.

Еще один небольшой нюанс: если ламинат будет укладываться на основание с подогревом, то необходимо заранее проверить, чтобы данная система была на водной основе. В противном случае, повышается риск возникновения пожаров.

Потребуется пленка для гидроизоляции. Дополнительная термоизоляционная подложка может быть из пробки, вспененного полиэтилена либо другого схожего материала. Она должна изолировать звук и распределить нагрузку с других планок ламината на основание.

Не стоит избегать укладки подложки. Ее необходимость указывается в инструкциях от всех производителей ламината. В случае ее отсутствия при укладке можно не рассчитывать на гарантийный срок покрытия.

Процесс укладки ламината

После выравнивания пола можно укладывать ламинат.

Порядок действий следующий:

Укладывание подложки

Важно: если подложка укладывается вдоль линий ламелий, то необходимо следить, чтобы стыки ламината не совпадали со стыками подложки.

Распределение по периметру помещения распорных гребней/ клиньев. Они помогают соблюдать отступы (не более 4 - 7 миллиметров) от труб, стен, углов комнаты, дверных проемов, сводов и других фиксированных объектов.

Разметка ламината строго по размеру. Важно: если ламинат будет укладываться по диагонали, то необходимо это учитывать при расчете (для последующей покупки) и разметке материала.

Обратите внимание: при разметке ламината необходимо учитывать все фиксированные объекты и трубы! Другими словами, заранее разметить и вырезать часть доски, чтобы спокойно «обойти» объект во время укладки ламелий.

Обрезка досок по разметке при помощи электрического лобзика (ножовки с тонким резцом или ручного лобзика). Все обрезки лучше сразу собрать в большой мешок или ведро, но оставить емкость под рукой. Это связано с тем, что иногда получаются при укладке ситуации, когда требуются маленькие кусочки. И тогда можно использовать именно остатки, чтобы не резать целую доску.

при помощи электрического лобзика (ножовки с тонким резцом или ручного лобзика). Все обрезки лучше сразу собрать в большой мешок или ведро, но оставить емкость под рукой. Это связано с тем, что иногда получаются при укладке ситуации, когда требуются маленькие кусочки. И тогда можно использовать именно остатки, чтобы не резать целую доску. Процесс укладки начинается от стены. Первая доска укладывается замком на человека пазом к стене, чтобы облегчить последующую укладку материала.

Вторая ламель укладывается также вдоль стены , соединяясь с первой при помощи торцевого замка. В результате должна получиться ровная плоскость, без зазоров и перепадов высот.

Укладывается второй и последующие ряды досок. Проводится проверка при помощи строительного уровня. Если есть значительный перепад, то лучше работу переделать, пока не уложено много ламелей.

Обратите внимание: распорные гребни/ клинья не должны смещаться во время работы!

Небольшой нюанс: ламинат можно крепить не только при помощи «замков», но и при помощи обычного строительного клея. Да, это необязательно, но клей помогает повысить защиту от воды и грязи. Другими словами, если швы скреплять клеем, то вода и лишняя грязь не попадет под ламинат, на подложку. Следовательно, напольное покрытие может прослужить намного дольше.

При монтаже последней доски у стены необходимо использовать специальную скобу (струбцину). Это предотвратит расхождение ламелий.

После укладки ламината можно использовать плинтуса и порожки в качестве финишной отделки

Подготовка пола перед укладкой ламината

Для увеличения срока службы ламината потребуется выровнять пол. Допускаются перепады в пределах двух миллиметров на один квадратный метр покрытия. В случае наличия большого количества неровностей ламели могут разойтись в стыках по причине неправильного распределения нагрузки.

Допускается укладка ламината на основание, которое состоит:

древесного пола либо паркета;

плит из древесины;

кафеля;

линолеума;

бетонной стяжки.

Основное условие – ровная, стабильная поверхность. Любые прогибы, выемки, выпуклости недопустимы. Все изъяны такого типа необходимо устранить до укладки ламината.

В случае, если перекрытие или же напольное покрытие отвечает всем требованиям, то его можно оставить. Иначе потребуется демонтировать имеющееся покрытие и только после этого укладывать ламинированные панели.

Выравнивание пола до укладки ламината

Для выравнивания чернового основания обычно применяют мокрую или полусухую стяжку из ЦПС. Это самый надежный и устойчивый к воздействию материал.

Бетон может выдерживать высокие нагрузки, не восприимчив к влаге. Но для того, чтобы схватиться и застыть, ему необходимо около трех недель. Если запланировано класть ламинат на стяжку из бетона, то ремонту может длиться больше месяца.

Черновой вариант пола можно изготавливать из плит ГВЛ, ДСП, ДВП либо фанеры. Подобные варианты исключают мокрые процессы, также они быстрее, поскольку не требуется ожидать, пока раствор цемента схватится.

Но в случае прорыва трубы такое основание потребуется полностью либо частично заменить вместе с ламинатом. Контакты влаги с листами из древесины и гипсоволокна запрещены. Но в готовом виде стяжка такого типа будет намного легче бетонной.

Укладка подложки под ламинат

Почти все изготовители ламината вкладывают в упаковку с продукцией инструкции по укладке. И в большинстве из них есть рекомендация по необходимости подложки. Дело в том, что такой подстилающий слой призван перераспределить нагрузку на пол, снизить уровень шума и дополнительно защитить ламинированные панели от воздействия влаги.

Обычно в качестве подложки используют специальный вкладыш из вспененного полиэтилена толщиной до 3 мм. Она устойчива к воздействию влаги и доступна по цене. Также можно использовать пробковый, хвойный аналог либо пенополистрирол.

Варианты из пробки или хвои натуральные и экологичные, но приходят в негодность от воздействия влаги. Плиты из пенополистрирола обеспечивают отличную звуко- и теплоизоляцию, но отличаются горючестью.

Способы укладки ламината

Перед тем как приобретать напольное покрытие, важно правильно рассчитать, сколько материала потребуется на конкретную площадь. Лишние панели могут впоследствии пригодиться для замены, а вот если планок будет мало, то найти точно такие же может быть затруднительно. Немаловажно, какой именно метод выбран для выкладки ламината.

Выделяют два способа:

прямой (палубный);

диагональный.

Первый метод отличается простотой монтажа и требует меньшее количество материала. Во второй ситуации будет много обрезков, поскольку требуется срезать планки углом около стены. Но следует отметить, что ламели, уложенные углом, выглядят привлекательнее.

Но в обоих методах доски укладывают, смещая их на 10-35 см в сторону соседнего ряда. Ламинированные планки соединяют как с помощью клея, так и без него. Использование клеевого метода оправдано, если требуется увеличить влагостойкость покрытия. Он защищает от проникновения воды стыки и, как следствие, подложку и нижний слой ламината.

Но следует отметить, что бесклеевой вариант зачастую предпочтительнее. Ведь такую кладку при необходимости можно разобрать, заменить одну либо несколько панелей. Если стыки будут склеены, то оторвать доску без повреждения не удастся.

Ламинат соединяют с помощью торцевых замков:

«Lock», который предполагает стык паз-гребень. «Click» - обычная защелка. «UniClick», предполагает использование усложненной защелки.

Первый тип замка наиболее слабый для разрыва. Самый прочный и надежный – третий вариант. Но если ламинат укладывается профессионально, то все замки гарантируют прочное соединение панелей в единое покрытие.

Как правильно резать ламинат

Пилить ламинированные панели на нужные куски можно:

с помощью электролобзика;

ножовкой по металлу с мелкими зубчиками;

прочным строительным ножом.

Во время раскроя важно следить, чтобы на поверхности плит не было повреждений. Поскольку они впоследствии будут сильно заметны под светом.

Для ровного, красивого среза лучше использовать металлический угольник или другую прочную направляющую. Все отверстия необходимо выпиливать аккуратно, не торопясь.

При применении всех вышеперечисленных рекомендаций срез, практически всегда получается без неровностей. Но если все же они есть, то их можно убрать с помощью ножа или же плоского рашпиля по дереву.

Советы по укладке ламината своими руками от профессионалов

Стелить панели лучше всего, ориентируясь на следующие рекомендации:

До монтажа ламелям необходимо дать пролежать в помещении, горизонтально как минимум сутки. Это позволит им подстроиться под температуру комнаты. Ламинат можно укладывать только на сухое основание. Если была проведена бетонная стяжка, то покрытие можно монтировать только после полного высыхания. Перед выкладыванием черновое основание необходимо очистить от камней и другого мусора. В противном случае они прорвут подложку, а после и само покрытие. Выявлять перепады на черновом полу нужно с помощью уровня. Он позволит выявить все неровности. Укладывать лучше от окна, чтобы швы между панелями были менее заметны. Между стеной и ламинатом должны остаться пространства 8-10 мм. В противном случае панели под воздействием тепла будут расширяться, упрутся в стену, и образуется бугор в середине комнаты.

Для того чтобы ламели не сдвигались во время монтажа, расставляются распорные клинья. После окончания их убирают. Компенсационные зазоры также оставляют в середине помещения, если покрытие более 10 метров в длину. Затем эти стыки закрывают декоративным пластиковым или металлическим порожком. Подложка либо гидроизоляция проклеивается скотчем по стыкам. Крепить ее к основанию гвоздями или саморезами нельзя. Недопустимо наличие отверстий. Первый ряд укладывают в сторону стены шипом. Для этого он срезается, чтобы не мешать. При неровностях на стенах требуется особенно тщательно выставлять распорные клинья. Чем ровнее они будут, тем надежней будет скрепление остальных панелей.

Точное соблюдение вышеперечисленных рекомендаций позволит уложить ламинат не только красиво, но и качественно. В результате готовое покрытие будет служить долгие годы.

Можно ли класть ламинат на ламинат

Часто у владельцев жилья возникает вопрос, можно ли укладывать новое покрытие на старое. На самом деле однозначного ответа тут нет.

Важно помнить, что существуют базовые требования для выкладки ламината:

основание должно быть максимально ровным. Недопустимы перепады больше 2 мм;

должна быть качественная подложка со звуко- и теплоизолирующими свойствами;

предупредить появление гриба на стыках сможет только обработка специальными антисептиками.

Поэтому все зависит, сможет ли имеющееся покрытие из старого ламината соответствовать всем условиям. То есть на нем не должно быть провалом, явных повреждений на стыках, панелях, следов грибка или плесени. Если есть хотя бы одно несоответствие, то покрытие необходимо снять.

В противном случае можно укладывать новый ламинат. Однако важно сделать это так, чтобы он выглядел достойно.

Поэтому стоит обратить внимание на рекомендации:

панели необходимо укладывать перпендикулярно старому;

потребуется проложить новую, качественную влаго- и звукоизоляционную подложку;

способ крепления должен быть клеевым.

Важно понимать, что такая укладка отразится на высоте помещения. Ведь она приподнимет пол. Поэтому предварительно стоит оценить целесообразность такого покрытия.

Ламинат – практичное, красивое покрытие с множеством преимуществ. Но крайне важно правильно уложить ламели. Поскольку положительные качества такого пола напрямую зависят от уровня профессионализма специалистов, которые его выкладывали.

Правила ухода за ламинатом

Ламинат прост в уходе, однако есть несколько моментов, которые заслуживают более пристального внимания.

Поскольку покрытие боится влаги, лучше всего производить уборку сухой или средне-влажной тряпкой.

Выливать воду на этот пол недопустимо. Возможность влажной уборки зависит от класса ламината: к примеру, покрытие 21-23 класса рекомендуют пылесосить и протирать сухой влажной салфеткой.

В качестве моющих средств следует выбирать щадящие продукты. Активная химия может навредить защитному слою ламината.

Чрезмерное трение при уборке недопустимо, поскольку оно также может навредить верхнему слою покрытия.

По той же причине в помещениях с ламинатным покрытием следует избегать ношение обуви на каблуке.

Обилие вариантов ламината на рынке позволяет подобрать покрытие под любой интерьер и кошелек. Помимо эстетической составляющей есть и другие аспекты, на которые стоит обращать внимание при выборе. К примеру, к ним относится устойчивость. Этот показатель во многом объясняется проходимостью помещения.