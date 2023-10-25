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Каким сделать пол в гараже: 100 фото с вариантами покрытия

#Ремонт #Напольные покрытия #Своими руками

К напольному покрытию в гараже традиционно предъявляются повышенные требования. Ведь пол этого помещения должен регулярно выдерживать большие нагрузки. Также он должен быть гипоаллергенным и огнеупорным.

Деревянный пол в гараже

Дерево – один из универсальных натуральных материалов. Он легко выдерживает большие нагрузки, хорошо сохраняет тепло. Такой пол относительно прост в укладке и ремонте. Дополнительное удобство также заключается в доступной стоимости. 

Среди недостатков – повышенная способность к гниению, низкая влагоустойчивость и подверженность механическому воздействию. При должной обработке и своевременном уходе описанные минусы легко нивелируются. Арсенал средств по уходу за полом при этом могут состоять из древесного лака, антисептика и краски. 

В начале дерево следует обрабатывать антисептиком, а затем – лаком. Это обеспечит полу повышенную долговечность.

Важный момент установки этого пола – подбор правильной древесины. Специалисты рекомендуют использовать для этого хвойные породы, поскольку они отличаются повышенной износостойкостью. Дубовое покрытие также может прослужить несколько десятилетий, однако оно обойдется значительно дороже.

Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм LAC 3S
 
14 780
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium Gray Oiled 1S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм Gray Oiled
 
14 322
Паркетная доска FW OAK Orlando Milk White Matt 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм MILK WHITE MATT 3S
 
15 816
Паркетная доска FW ASH Madison Dark Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Madison толщина 14 мм Dark brown MATT LAC 3S
 
14 790
Паркетная доска FW OAK Richmond Gold Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм Gold LAC 3S
 
14 828
Паркетная доска FW OAK Orlando Snow Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Orlando толщина 14 мм Snow OIL 3S
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм WHITE MATT LAC 3S
 
16 167
Паркетная доска FW OAK Richmond Gray Oil 3S
Паркетная доска Floorwood Richmond толщина 14 мм Gray OIL 3S
 
15 257

 

Полимерный пол в гараже

Этот материал по свойствам превосходит бетонное покрытие. Он позволяет создать плотную однородную поверхность. К преимуществам можно отнести быстрое застывание после заливки. Использовать помещение по назначению можно уже на следующий день после заливки. 

Также к преимуществам можно отнести повышенную износостойкость, до 50 лет эксплуатации, тепло и влагоизоляция, простоту в уходе, огнеупорность. Главный недостаток – в стоимости покрытия. Еще одна сложность в том, что полимерный пол невозможно отреставрировать фрагментарно. При появлении небольших дефектов придется полностью заменять напольное покрытие.

Различают несколько разновидностей полимерного пола:

  1. Эпоксидный. Из-за кварцевого песка в составе его часто называют стеклянным. Кварц увеличивает механическую стойкость поверхности. Устойчив к вибрациям и ударам. К недостаткам данного покрытия можно отнести недостаточную эластичность и стоимость.

  2. Метилметакрилатный. Отличается повышенной прочностью, при этом эластичен. Главный минус – токсичность. После заливки в момент засыхания выделяются летучие вещества. В дальнейшей эксплуатации при повторном нагревании это никак не проявляется.

  3. Цементно-акриловый. Смесь цемента, наполнителя и полиакрилатного сополимера. Наиболее дешёвый и легкий в укладке материал. Отличается также повышенной устойчивостью к влаге. Этот пол не будет скользить, он легко выдерживает повышенные механические нагрузки. Обладает низкой эластичностью, из-за этого в процессе эксплуатации на покрытии могут проявляться трещины.

Важно отметить, что укладка любого полимерного пола невозможна без привлечения профессионалов. С этим процессом крайне сложно справиться самостоятельно.

Виниловая плитка Vivo Click 245 Дуб Бостон
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Бостон
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 270 Дуб Канзас
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Канзас
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 231 Дуб Колорадо
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Колорадо
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Ричмонд
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Ричмонд
7 427

 

Бетонный пол в гараже

Один из универсальных и наиболее часто встречаемых материалов среди напольного покрытия – бетон. Это – простой и доступный способ обустройства гаража. Заливку покрытия можно произвести самостоятельно. Уровень допустимых нагрузок зависит от выбранной марки цемента.

Бетонный пол является относительно экологичным, то есть не выделяет вредных паров. Он легок в уборке, не требует дополнительного ухода, устойчив к механическим воздействиям. При этом – очень холодный и обладает низкой амортизацией. Длительное пребывание на бетонном полу – дискомфортно для человека.

Onyx Rainbow Керамогранит 60х60 Полированный
Onyx Rainbow Керамогранит 60х60 Полированный
1 390
Romano Grey Керамогранит серый 60x60 полированный
Romano Grey Керамогранит серый 60x60 полированный
2 490
Leda Black Керамогранит 60x60 Карвинг
Leda Black Керамогранит 60x60 Карвинг
2 790

 

Пол в гараже из керамогранита

Это – один из наиболее дорогих современных материалов. По этой причине его редко используют в гаражах, однако керамогранит обладает нужной твердостью и устойчивостью для использования в гараже. При правильной укладке он может прослужить до 50 лет.

К недостаткам керамогранита стоит отнести повышенную хрупкость. Это усложняет установку. Также важно отметить, что из-за низких теплоизоляционных качеств этот материал малоприменим в неотапливаемых помещениях. 

 

Пол в гараже из тротуарной плитки

Еще один вариант гаражного покрытия – это уличная плитка. Ее отличает гладкая поверхность, что помогает снизить скольжение и травмоопасные ситуации. Такое покрытие устойчиво к внешнему давлению и легко очищается с помощью веника. При этом выглядит более эстетично, чем просто залитый бетонный пол.

Самое важное при этом – грамотно выбрать исходный материал. Тротуарная плитка часто изготавливается частными предпринимателями, которые не слишком озабочены качеством сырья. Лучше всего отдавать предпочтения профессиональным фирмам, которые изготавливают плитку на оборудовании и соблюдают технологии. 

Плитка не будет при трении образовывать пыль, колоться и ломаться, поскольку традиционно не обладает повышенной хрупкостью.

Кислотоупорная керамическая плитка для пола в гараже

Когда-то кислотоупорная керамическая плитка была разработана для промышленных предприятий. Сегодня материал прижился на строительном рынке. Его полюбили за повышенную прочность, износостойкость и устойчивость к активным химическим составам. 

Такую плитку производят из огнеупорной глины с добавлением специальных компонентов, которые и делают плитку стойкой к агрессивной среде. Отличительной особенностью материала является отсутствие красителей. Этим объясняется ограниченность в выборе дизайнерского решения, однако для гаражного помещения это не имеет существенного значения.

 

Резиновый пол в гараже

Если вы заинтересованы в том, чтобы ваше напольное покрытие не просто было прочным, но и обладало высокой амортизацией – отдайте предпочтение резиновому полу. Основой для него служит резиновая крошка, смешанная с клеющими элементами и красителями. 

Материал обладает высокой эластичностью и устойчивостью к ударам, экологичен и пожаробезопасен, имеет хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. К недостаткам такого пола стоит отнести сложность в укладке. Она требует большого профессионализма и трудозатрат – отсюда повышенная цена работ.

На современном рынке резиновое покрытие представлено в четырех различных вариантов. Его выпускают в виде рулонов. Именно такой вариант больше всего подходит для гаражных помещений. К недостаткам можно отнести складки и отклеивающиеся стыки, приводящие к быстрому износу покрытия. Ремонт при этом требует внушительных денежных затрат.

Другой вид покрытия – коврики. Они легко моются из шланга, однако неудобны в укладке. Как правило, используются в единичном секторном варианте, например, в качестве ковра у входа в помещение. Они отлично защищают от загрязнений и талой воды. Однако если речь идет о гараже, такого отдельного коврика будет недостаточно.

Модульная резиновая плитка интересна тем, что с ее помощью можно создавать на полу необычные узоры. Она легко ремонтируется, однако о проблемах с износостойкостью следует позаботиться заранее. Приобретая плитку, возьмите немного материала про запас. В противном случае при необходимости будет затруднительно найти аналогичную плитку схожего дизайна и размера.

Жидкая резина, как правило, продается в виде порошка. Отдельные фирмы также предлагают ее в готовом к заливке виде. Готовое покрытие является цельным однородным пластом, который подобно бетону полностью заполняет пространство. Преимущества жидкой резины в том, что она позволяет создать покрытие без стыков. 

Это улучшает внешний вид и увеличивает срок эксплуатации. Однако к недостаткам стоит отнести необходимость обращаться за профессиональной помощью. Резина имеет свои особенности, с которыми простой новичок может не справиться. Если вы хотите получить идеальный пол с первого раза – лучше заплатить за работу специалистов.

В зависимости от типа покрытия резиновый пол прослужит от нескольких сезонов до 50 лет. При этом он отвечает всем требованиям к устойчивости внешним фактором и безопасен. Но обладает повышенной стоимостью.

Выводы

При выборе напольного покрытия в гараж важно отдавать предпочтение устойчивым качественным материалам. Это тот случай, когда экономия может привести к дальнейшим переплатам и продолжительным ремонтным работам. Современные материалы обладают рядом преимуществ. 

Большинство из них отвечают всем необходимым физическим свойствам и имеют длительный срок эксплуатации. Если вы не планируете тратить большие суммы на напольное покрытие, лучше обратить внимание на бетон и его аналоги. Такое напольное покрытие исключает дизайнерские эксперименты при этом идеально справляется с основной задачей.

С учетом того, что в гаражном полу особенно ценится именно устойчивость, а не эстетические качества, в этом вопросе вы можете не опираться на визуальные качества. Если же бюджет позволяет, лучше отдать предпочтение резине, плитке или другим подобным материалам. Они обойдутся дороже, но при этом помогут добавить уюта в многофункциональное пространство.

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