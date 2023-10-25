В помещениях напольное покрытие подвергается разным испытаниям. На кухне – это влага и падение предметов, в санузлах и прихожей – вода, которая часто скапливается на поверхности, в других комнатах – постоянное передвижение домочадцев. Кварц-виниловая плитка способна выдержать любые негативные влияния с достоинством, но при условии, что материал качественный и выбран правильно.

Толщина и другие характеристики кварцвиниловой плитки

Материал безопасен и не имеет в своём составе аллергенов, которые могут навредить здоровью. Основу плитки составляет кварцевый песок в размере 60-80% – этот природный наполнитель обеспечивает стойкость к механическим воздействиям, перепадам температур и влаге.

Винил даёт пластичность и гибкость покрытию, что позволяет легко укладывать его на основание.

Замковое соединение – это дополнительный элемент удобства в монтаже. Благодаря системе «шип-паз» во время укладки напольного покрытия не потребуется клей для крепления кварц-виниловых плиток к основанию.

Если приобретается качественный материал, то при необходимости замок можно разъединить и соединить, но специалисты этого делать не рекомендуют, велика вероятность нарушения целостности материала.

Напольное покрытие на основе кварца и винила изготавливается в разных формах, размерах и дизайнах. В магазинах можно встретить материал, имитирующий паркетную доску или ламинат из разных пород дерева, также каменную фактуру или керамическую плитку. Учитывая такое разнообразие, подобрать материал под стиль в комнате не составит труда.

Кварц-виниловые плитки с замковым соединением можно укладывать в любой жилой комнате и офисных помещениях.

Прочность напольного покрытия определяет его толщина, поэтому это считается основным показателем материала. От него зависит не только возможность монтажа в комнатах с высокой проходимостью и влажностью, но и использования в офисных зданиях, где постоянная весовая нагрузка и истирание верхнего слоя неизбежны.

Как подобрать толщину кварцвиниловой плитки: рекомендации специалистов

Напольное покрытие с замковым соединением значительно отличается от материала, который укладывается на клей. Толщина виниловой плитки может зависеть от нескольких параметров, что стоит учитывать при покупке.

Если укладка материала будет производиться на бетонное основание, то необходима специальная подложка для обеспечения нормальной теплоизоляции пола. Допустимо использовать покрытие с системой «тёплый пол» с любым теплоносителем, исключением является только инфракрасная плёнка, лучи от которой плитка не проводит.

Параметры, определяющие толщину напольного покрытия:

Основной слой из кварцевого песка, который может быть 2-4 мм. От этого параметра зависит прочность и пластичность материала. Чем толще кварц-виниловая плитка, тем она долговечнее, но менее гибкая. Наличие интегрированной подложки. Такое дополнение в виде нижнего слоя в напольном покрытии обеспечивает лучшую шумоизоляцию. А также снимает необходимость укладки дополнительного слоя утеплителя на основание. Толщина внешней защиты. Материал производится по поэтапной технологии: основа, которая может иметь интегрированную подложку, декоративное и защитное покрытие. Обычно верхние слои увеличивают толщину плиток на 1 мм. Замковое соединение. Предоставляет удобство укладки плиток между собой, лёгкость монтажа и возможность отказаться от клеевых составов, некоторые из которых могут быть токсичными. Наличие замка сразу увеличивает толщину плитки.

Оптимальная толщина кварцвиниловой плитки с замковым соединением

Если напольное покрытие этого типа рассчитано на серьёзные весовые нагрузки и произведено по технологии, то параметр может составлять 3-6 мм.

Для жилых помещений с нормальной проходимостью достаточно будет минимального значения 3,0-3,5 мм, при условии, что на внутреннем слое не используется интегрированная подложка.

Если кварц-виниловая плитка имеет дополнительный утепляющий слой , то толщина покрытия должна начинаться от значения 4 мм.

Если планируется укладка пола на бетонное основание, то рекомендуется не экономить на наличии подложки или укладывать её дополнительно. Такой элемент монтажа не только будет сохранять тепло и понижать шумоизоляцию комнаты, но и сгладит все неровности, которые остались после выравнивания основания, что непосредственно скажется на качестве кладки и долговечности замковых соединений.

Для коммерческих зданий и офисных помещений необходимо выбирать максимальную толщину кварц-виниловой плитки в 6 мм, которая обеспечит сохранность поверхности и внешнего вида на длительный период.

В комнатах с малой проходимостью и санузлах можно использовать напольное покрытие со значением 4,5-5,0 мм, но не меньше. Производители гарантируют срок эксплуатации плитки в жилых помещениях и коммерческих зданиях 25-30 лет. При условии, что монтаж напольного покрытия произведён по технологии и толщина материала соответствует нагрузки на него.

Если вы выбираете кварц-виниловую плитку для дома, то можно с уверенностью сказать, что она прослужит долго и не потеряет своих декоративных качеств весь период эксплуатации. При этом приобретать отделочный материал рекомендуется у проверенных продавцов, которые готовы предоставить сертификаты качества и безопасности.