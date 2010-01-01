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Реквизиты

Основные реквизиты

Наименование Общество с ограниченной ответственностью ООО «169»
Юридический адрес 121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
Почтовый адрес 121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
Адрес склада 143005, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Баковская, д.5
№ ОГРН 1125027016840
ИНН 5027193824
КПП 773101001
Код по ОКПО 18152940
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 65
ОКВЭД 47.59
ОКАТО 46231501000
ОКТМО 46631101
Расчетный счет 40702810802370003901 АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счёт 30101810200000000593
БИК 044525593
Телефон +7(495) 984-16-99
e-mail info@169.ru
skype dveri169
Генеральный директор Гуркин Павел Александрович
Главный бухгалтер Перова Ольга Владимировна

Реквизиты для покупателей — юридических лиц

Наименование Общество с ограниченной ответственностью ООО «169»
Юридический адрес 121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
Почтовый адрес 121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
Адрес склада 143005, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Баковская, д.5
№ ОГРН 1125027016840
ИНН 5027193824
КПП 773101001
Код по ОКПО 18152940
ОКОГУ 4210014
ОКФС 16
ОКОПФ 65
ОКВЭД 51.53.24
ОКАТО 46231501000
ОКТМО 46631101
Расчетный счет 40702810802370003901 АО "АЛЬФА-БАНК"
Корреспондентский счёт 30101810200000000593
БИК 044525593
Телефон +7(495) 984-16-99
e-mail info@169.ru
skype dveri169
Генеральный директор Гуркин Павел Александрович
Главный бухгалтер Перова Ольга Владимировна