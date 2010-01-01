Реквизиты
Основные реквизиты
|Наименование
|Общество с ограниченной ответственностью ООО «169»
|Юридический адрес
|121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
|Почтовый адрес
|121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
|Адрес склада
|143005, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Баковская, д.5
|№ ОГРН
|1125027016840
|ИНН
|5027193824
|КПП
|773101001
|Код по ОКПО
|18152940
|ОКОГУ
|4210014
|ОКФС
|16
|ОКОПФ
|65
|ОКВЭД
|47.59
|ОКАТО
|46231501000
|ОКТМО
|46631101
|Расчетный счет
|40702810802370003901 АО "АЛЬФА-БАНК"
|Корреспондентский счёт
|30101810200000000593
|БИК
|044525593
|Телефон
|+7(495) 984-16-99
|info@169.ru
|skype
|dveri169
|Генеральный директор
|Гуркин Павел Александрович
|Главный бухгалтер
|Перова Ольга Владимировна
Реквизиты для покупателей — юридических лиц
|Наименование
|Общество с ограниченной ответственностью ООО «169»
|Юридический адрес
|121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
|Почтовый адрес
|121374, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Фили-Давыдково, пр-кт Кутузовский, д. 88, помещ. 242
|Адрес склада
|143005, Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, ул. Баковская, д.5
|№ ОГРН
|1125027016840
|ИНН
|5027193824
|КПП
|773101001
|Код по ОКПО
|18152940
|ОКОГУ
|4210014
|ОКФС
|16
|ОКОПФ
|65
|ОКВЭД
|51.53.24
|ОКАТО
|46231501000
|ОКТМО
|46631101
|Расчетный счет
|40702810802370003901 АО "АЛЬФА-БАНК"
|Корреспондентский счёт
|30101810200000000593
|БИК
|044525593
|Телефон
|+7(495) 984-16-99
|info@169.ru
|skype
|dveri169
|Генеральный директор
|Гуркин Павел Александрович
|Главный бухгалтер
|Перова Ольга Владимировна