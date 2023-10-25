Как состыковать напольную плитку и порог входной двери

Керамическая плитка или керамогранит, кварцвиниловое покрытие – популярные виды отделки прихожих, холлов в частных домах. Они устойчивы к влаге, легко отмываются от загрязнений, выдерживают солидные нагрузки без потери внешнего вида. Возникает лишь одна проблема: как красиво и правильно оформить стык между краем плитки и коробкой входной двери.

Качественно закрытые зазоры защищают от внешнего сора, бетонной пыли, сквозняков. Благодаря облицовке, повышается срок службы напольного покрытия и порога. Кроме того, дверной проем выглядит эстетичнее. Можно подобрать отделку тон-в-тон или выделить плинтус, порожек в качестве оригинального акцента.

Существует множество вариантов маскировки зазоров между керамической напольной плиткой и входной дверью. Каждый владелец недвижимости решает сам, какой из них подходит лучше.

При выборе учитывают:

тип напольного покрытия;

форму и высоту порога;

ширину зазора;

материал дверного блока (металл или древесина);

общий стиль прихожей.

Также значение имеют личные предпочтения и финансовые возможности.

Укладка напольной плитки под дверной блок

Если установка входных дверей осуществляется на стадии капитального ремонта или завершающего этапа строительства, можно использовать самый простой и долговечный вариант – уложить плитку так, чтобы стык находился под дверным блоком. Такой прием позволяет обходиться без дополнительных элементов. А долговечность такого покрытия измеряется десятилетиями, так как здесь нечему разбалтываться или изнашиваться.

Чтобы угадать с расположением стыка, используют простой прием. Край плиток должен на 2 см заходить внутрь дверного проема. При необходимости их подрезают, чтобы уложить точно по линии. Также, нужно следить, чтобы не было перепадов по горизонтали, иначе «волна» будет заметна при установке дверей.

Минимальный зазор между поверхностью плитки и дверным блоком заделывают стандартной затиркой. Если его величина превышает 0,5-1 мм, используют герметики, разнообразные шпаклевочные смеси. Более широкие зазоры придется закрывать дополнительными элементами.

Но далеко не всегда двери устанавливают после укладки плитки. Бывает, владельцы меняют изношенный линолеум или ламинат на керамику. Или качественная плитка уже уложена стык-в-стык. Такая укладка оставляет видимую щель после установки входных дверей.

В этих случаях владельцы выбирают подходящий вариант маскировки.

Обработка стыка напольной плитки и дверного порога герметиком

Чтобы скрыть небольшой зазор между керамогранитом и нижней частью дверного порога, можно использовать обычный герметик. Они продаются в разной упаковке, от миниатюрных тюбиков до объемных строительных шприцев.

В последнем случае потребуется специальный пистолет, так как руками выдавливать плотную массу трудно. Это недорогой и практичный способ, доступный даже новичкам.

Современная промышленность выпускает разные виды герметиков:

акриловые, силиконовые;

смешанные акрил-силиконовые;

полиуретановые, каучуковые;

битумные, полисульфидные.

Чтобы качественно заделать щель, необходимо тщательно выбрать состав.

Для этого обращают внимание на ряд параметров, учитывают материал покрытия и дверного блока:

силиконовые и акриловые герметики обладают прекрасными адгезионными свойствами. Они хорошо держатся на кафельной плитке, металле, керамограните. Не теряют своих свойств при нагреве до +2000 и охлаждении до -500, что для входных дверей особенно актуально;

полиуретановые герметики снаружи можно покрыть лаком или краской, они выдерживают большие перепады температур;

оттенок состава должен идеально совпадать с тоном плитки или отделки дверей.

Также важно покупать продукцию от проверенных производителей и у надежных продавцов.

Чтобы шов выглядел аккуратно, следует использовать инструменты, предназначенные для работы с герметиками – пистолет для больших шприцев. Носик тубуса срезают так, чтобы его диаметр был на 1-2 мм больше высоты шва. Стык обрабатывают наждачной бумагой, обезжиривают и просушивают.

Для защиты прилегающих поверхностей наклеивают малярный скотч. Шов заполняют выбранным составом сплошной линией, с равномерной скоростью. Излишки удаляют пластиковым шпателем или влажной салфеткой, шпателем же выравнивают неаккуратные бугры. Оставляют на сутки для просушки.

Закрываем стык плитки и порога двери пробковым компенсатором

Вместо порожков и плинтусов можно использовать сравнительно новый материал – пробковые компенсаторы. Они подходят и для стальных входных дверей, и для деревянных. Сегодня можно найти компенсаторы в любых оттенках – от чисто-черного до красновато-коричневого и белого. Поэтому не составляет труда подобрать изделие под оттенок дверной панели, плинтуса или напольной плитки.

Пробковые выравниватели отличаются гибкостью. Они экологичны и долговечны, не боятся перепадов температур и влаги. Защищают металл от коррозии, а древесину – от гниения. Изготавливают их из дробленой пробковой массы методом прессования. Снаружи они могут иметь естественный коричневато-бурый цвет. Также их окрашивают в различные оттенки, покрывают защитным лаком.

Установка пробковых лент предельно проста – их просто вкладывают в зазор между плиткой и нижней поверхностью порога. Правильно подобранный элемент совершенно не выделяется на форме дверного блока или плитки.

Использование порожков для стыка двери и плитки

Специальные порожки – еще один популярный вариант маскировки щелей между полом и нижней частью дверного блока.

По форме и назначению они делятся на:

разноуровневые, угловые;

завершающие, пандусные;

в виде «Т»-образного профиля.

Изготавливают порожки из разных материалов. Это может быть окрашенная или хромированная сталь, алюминий, прочный пластик. По способу крепления они бывают открытыми и закрытыми. Конструкции могут располагаться горизонтально, под уклоном, в виде «лесенки».

Они хорошо закрывают стыки, но требуют определенного мастерства при установке. В противном случае массивная конструкция может быстро расшататься.

При выборе особое внимание уделяют износостойкости, оттенку отделки. Самые прочные изделия производят из металла. Они долговечны, долго сохраняют презентабельный вид и отлично сочетаются со стальными входными дверями.

Для полотен из дерева или с внутренней отделкой из МДФ, древесины, оптимально использовать порожки из, прочных полимеров, МДФ, массива с ламинацией или лакокрасочным покрытием.

Порожки усиливают звуко- и теплоизоляцию, предотвращают появление сквозняков. Такую отделку рекомендуется использовать при наличии широких зазоров – более 1,5 см. Они уместны при значительном перепаде высот между дверным блоком и напольным покрытием, так как замечательно сглаживают разницу высот.

Установка на стык дверного порога и плитки плинтуса

Один из самых популярных и доступных вариантов маскировки щели под дверью – это плинтус. Благодаря огромному ассортименту расцветок, нетрудно подобрать подходящий вариант для прихожей и полотна в любом стиле. Кроме того, выбор облегчает широкая линейка размеров, разные материалы – от натуральной древесины до гибкого, прочного пластика.

Специалисты рекомендуют использовать плинтус только для зазоров не более 1,5 см высотой. Слишком высокие, массивные изделия выглядят тяжеловесно, привлекают ненужное внимание. Также, не стоит выбирать для порога изделия из пробки, натуральной древесины.

Плинтуса устанавливают только после окончания монтажа дверного блока и укладки плитки. Необходимо точно отмерить нужную длину.

При наличии углов – позаботиться об угловых и стыковочных элементах. Гибкие плинтуса из поливинилхлорида, ПВХ, акрила – наиболее практичный выбор. С ними легко работать, они подстраиваются под неровности поверхности.

А самые интересные плинтуса-порожки получаются из керамики. Они крепятся на плиточный клей, долговечны и нечувствительны к влаге, царапинам, грязи.

Использование пластиковых уголков

Место примыкания напольной плитки к порогу часто маскируют пластмассовыми уголками (профилем для укладки плитки). Они бывают разной формы – внутренним углом, выпуклые радиусные. Такие элементы легко подобрать по цвету, подрезать до нужной длины. Часто ими отделывают весь проем по периметру, включая откосы.

С керамической плиткой пластиковые цветные уголки смотрятся гармонично, их можно выделить или, напротив, замаскировать. Они защищают место стыка, не позволяя влаге проникать внутрь, а наружной пыли, сквознякам блокируют доступ внутрь квартиры или дома. Наклеить уголки можно самостоятельно.

Необходимо тщательно очистить и обезжирить место стыка. Нанести небольшое количество жидких гвоздей или силиконового герметика. Прижать элементы к стыку – красивая и недорогая облицовка готова.