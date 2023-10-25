Многие хозяева малогабаритных жилых помещений сталкиваются с ситуацией, когда в небольшом месте, отведённом под прихожую, очень трудно расположить все необходимые предметы мебели и элементы декора. Когда предварительно уже составлен дизайн-проект оформления входной зоны квартиры, оказывается, что негде разместить такой важный предмет интерьера как зеркало.

Принимая во внимание такое положение вещей, производители предлагают потребителям металлические входные двери с зеркальными вставками.

Основные характеристики металлических дверей с зеркалом

При всей некоторой визуальной незащищённости и хрупкости таких моделей дверей к их характеристикам относятся:

высокая износостойкость;

способность надёжно обезопасить жилое помещение от чужого вторжения;

устойчивость к механическим повреждениям;

присутствие в конструкции вставки из многослойного, обработанного по специальной технологии зеркального полотна, которое достаточно сложно повредить.

возможность различного рода декорирования: кожа, дерево, железная ковка.

Преимущества входных металлических дверей с зеркалами

То, что металлические входные двери пользуются у владельцев квартир повышенным спросом, оспариванию не подлежит. Главным достоинством таких дверей является организация безопасности и неприкосновенности жилища. На рынке строительных материалов в настоящее время присутствует большое количество моделей различных по конструкции и дизайну металлических дверей.

Их отличают друг от друга:

внутренне наполнение полотна;

запорные системы безопасности;

декоративная отделка;

цветовое решение.

Одним из трендов последних лет стало оформление входной металлической двери зеркальным полотном.

Эта оригинальная конструкция сразу стала популярной и востребованной у покупателей. И у этого явления несколько причин, которые можно отнести к преимуществам модели перед другими видами.

Зеркала в прихожих являются не только предметом интерьера, но и несут существенную функциональную нагрузку:

Зрительно увеличивают площадь небольшого пространства прихожей. Причём этот эффект зависит от величины зеркальной вставки в дверное полотно. Зеркало в полный рост будет идеальным вариантом. Повышают уровень освещённости помещения без увеличения количества осветительных приборов. Позволяют экономить полезное пространство. Обычное зеркало может занять поверхность стены, необходимую под организацию мест хранения в прихожей. Предоставляют возможность заказать или приобрести шкафы без зеркальных створок, что тоже позволит сэкономить бюджет владельца квартиры. Могут стать самостоятельным элементом декора, делая место входа в жилое помещение уникальным и обозначая индивидуальность и вкус хозяина. Визуально облегчает интерьер прихожей, делая входную тяжёлую металлическую дверь практически незаметной.

С помощью установки такой двери, дизайнеры в своих проектах успешно решают эти многие специфические проблемы. Основные требования и правила организации пространства входной группы в квартиру такой приём не нарушает. Звукоизоляция и защита от потери тепла при этом не страдает.

Недостатки входной металлической двери с зеркалом

Все перечисленные выше преимущества, несомненно, важны, но без анализа возможных недостатков нельзя составить полную картину характеристик этой модели. Итак, на первом месте из функций входной двери стоит главная: организация безопасности и недоступности помещения. С этой точки зрения, стоит рассмотреть практичность включения в конструкцию зеркальной поверхности.

Нужно сразу отметить, что эти две функции не страдают от такого вида декора. А вот о цене изделия этого сказать нельзя. Стоимость металлических дверей с зеркалами значительно выше за счёт усложнения конструкции, трудоёмкости процесса изготовления, фактуры используемого зеркального полотна: матового, венецианского, с гравировкой или травлением, полуматового.

Размер зеркала тоже оказывает своё влияние на цену. Усложнение конструкции объясняется необходимостью использовать специальную фурнитуру, способную выдержать дополнительную нагрузку, создаваемую зеркальным элементом. Стоимость этих комплектующих высокая из-за их нестандартности.

Могут понадобиться:

замки-невидимки без замочной скважины;

специальные глазки, требующие аккуратную и осторожную установку, что может ухудшить или ограничить обзор пространства перед входной дверью в подъезде.

Сложность ухода за зеркальной поверхностью тоже можно отнести к недостаткам. Отпечатки и пятна создают ощущение неопрятности, что может повлиять на имидж хозяина. Содержать в постоянной чистоте зеркало на металлической двери непросто. Требуется применение эффективных химических средств.

Вызывает опасение и хрупкость зеркальной поверхности. При его повреждении потребуется полностью демонтировать дверь, доставить её в специализированную мастерскую, заново осуществить монтаж отремонтированной двери. Всё это приводит к существенным финансовым затратам.

Все это требует правильной оценки необходимости выбрать для использования металлическую дверь с зеркалом и возможности её безопасной эксплуатации.

Присутствует ещё один минус. Не рекомендуется устанавливать входные двери с зеркалами в квартирах, где проживают люди с ранимой психикой, способные впадать в депрессивное состояние. Здоровье человека всегда более ценно, чем декор в помещении прихожей.

Как правильно выбрать входную металлическую дверь с зеркалом

Присутствие некоторых недостатков при эксплуатации такой модели, анализ отзывов покупателей указывает, что они не пугают желающих её приобрести. Многие приобретатели указывают на удобство конструкции, отличную защиту от шума, хорошую теплоизоляцию, качество используемой фурнитуры, практически не издающей шума при открытии или закрытии двери.

Выбор модели целиком зависит от вкуса и желания владельца жилплощади. Именно он выбирает цвет, фактуру, конструкцию, цену. Этот предмет интерьера квартиры призван служить владельцам достаточно долго, поэтому его замена из-за допущенной при покупке ошибке будет непростительной тратой финансовых средств семьи.

Поэтому, покупая металлическую дверь с зеркалом и желая в дальнейшем эксплуатировать её без особых проблем, следует придерживаться определённых правил:

Постарайтесь выбрать модель, не опираясь на дизайн, а оценивая толщину дверного полотна, присутствие рёбер жёсткости, сложность и принцип монтажа рамы, качество и способность к увеличенным нагрузкам петель, их тип – скрытые или внутренние. Решите, нужен ли будет вам дверной глазок или его заменит видеонаблюдение. Определитесь с количеством замков, задвижек, степенью их надёжности и механизмом действия. Отдавайте предпочтение надёжным комплектующим, так как из-за присутствия в конструкции двери зеркала доступ к ним будет весьма затруднителен. При желании можно приобрести двери, оснащённые замком с электронным ключом или специальной магнитной картой. Не отказывайтесь от приобретения доводчиков для металлической двери с зеркалом. Они исключат вибрацию при открытии или закрытии, сохранят в целостности зеркальное полотно и увеличат срок эксплуатации. Уделите особое внимание дверной ручки. Дизайн этого элемента конструкции важен, но на первом месте должно быть качество. Выбирайте изделия от известных производителей. Пластиковые и облегчённые модели вообще не стоит рассматривать. Не поддавайтесь желанию иметь зеркальное полотно максимального размера. Технология монтажа, условия комфортного пользования требуют отступа от края не менее 20 сантиметров. Если, опасаясь за безопасность, желаете наклеить на зеркало специальную защитную плёнку, то качество самого зеркального полотна должно быть очень высоким, чтобы избежать искажения отражений.

Особенности монтажа входной двери с зеркалом

Перед покупкой новой двери необходимо внимательно осмотреть имеющуюся входную дверь и ещё раз подумать, стоит ли её менять на модель с зеркалом. Обязательно требуется оценить, будет ли соответствовать дизайн новой двери с зеркалом внутреннему стилевому оформлению всей квартиры.

Затем выполнить замеры дверного проёма с максимальной точностью, чтобы при монтаже не возникло непредвиденных осложнений. Если эти предварительны операции выполнены, то можно смело идти в магазин и совершить покупку.





Входные двери с зеркалом на видео