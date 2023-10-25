Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Классы защиты входных дверей

Классы защиты входных дверей

#Входные двери #Ремонт #Советы эксперта

Выбирая входную дверь, все мы ищем в первую очередь надежную защиту от взлома и проникновения в квартиру нежеланных гостей. И далеко не всякая модель способна ее обеспечить. Не ошибиться в выборе легко, если знать критерии надежности и прочности дверного блока. Более того, для удобства покупателей все стальные двери имеют определенный класс защиты. Ориентируясь на него, легко выбрать действительно качественное плотно.

Не стоит забывать, однако, что чем выше класс, тем дороже будет дверь. Давайте поговорим об этом подробней и разберемся, так ли уж необходим высокий класс защиты для дома или квартиры.

Какие бывают входные стальные двери

В соответствии с ГОСТами выделяют 13 классов защиты. Однако нас с вами интересуют только первые 5. Почему? Потому что все остальные уже попросту не используются для установки в жилых домах и квартирах. 

Строго говоря, даже стальные двери 5 класса очень редко используются в этих целях. Они уже относятся к специализированным моделям, рекомендуемым для установки в банках и бункерах. Но, обо всем по порядку. Рассмотрим виды стальных дверей подробней, начиная с того класса, который может гарантировать наименьшую безопасность.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

 

1 класс защиты входной двери

Такие двери выдержат только воздействие грубой физической силы. Наличие простого гвоздодера позволит злоумышленникам легко вскрыть модель первого класса, потратив на это не более 5 минут. 

Толщина полотна в этом случае не превышает 40 мм. Как правило, при его изготовлении устанавливается только наружный стальной лист, толщина которого составляет менее 1,5 мм.

Модели стальных дверей первого класса защиты комплектуются одним замком несложной конструкции и не имеют никаких дополнительных элементов защиты. Такой вариант можно рекомендовать к установке только в том случае, если их отделяет от подъезда надежная дверь тамбура, а сам дом имеет многоуровневую охранную систему.

 

2 класс защиты входной двери

Толщина полотна этих дверей уже начинается от 40 мм, чаще всего она бывает в пределах 50-60 мм. Двери этого класса отличаются также большей прочностью стального наружного листа (его толщина доходит до 2 мм), увеличенной жесткостью конструкции, наличием двух замков и улучшенными показателями тепло- и звукоизоляции. 

Чтобы взломать такие двери, потребуется использовать электроинструмент и, по меньшей мере, 20 минут времени.

В принципе, это весьма неплохой вариант для установки в квартиру. Особенно если вход в нее осуществляется через отдельный тамбур. В отличие от дверей первого класса, такие модели помимо большей безопасности обеспечивают еще и хорошую защиту от шума и холода.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая Оптим "Дуо Слим" Антик Медь
Дверь входная Оптим Дуо Слим Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
24 752
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

3 и 4 класс защиты входной двери

Мы не случайно объединили эти виды стальных дверей. К ним относятся прочные и надежные модели, способные устоять перед взломом и гарантирующие отличную защиту от холода и посторонних звуков. Их вполне можно рекомендовать для установки в частный дом или загородный коттедж.

При этом двери третьего класса защищены снаружи стальным листом толщиной 2-3 мм. Они также отличаются усиленным каркасом, большим количеством ребер жесткости, скрытыми петлями и наличием противосъемных штырей. Для взлома такой двери потребуется использование мощного электроинструмента.

Еще большую защиту гарантируют двери 4 класса. Это самые совершенные в техническом плане, но и самые дорогостоящие модели. Они укомплектованы стальным листом толщиной от 3 до 6 мм, несколькими сложными замками, дополнительными элементами защиты (броненакладками, противовзломными карманами, штырями и т.д.).

Такую дверь вскроет далеко не каждый профессиональный взломщик, а уж для случайных грабителей она и вовсе представляет непреодолимое препятствие.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

5 класс защиты входной двери

Модели этого класса можно купить только в специализированных магазинах. Они способны выдержать направленный взрыв. Стальные двери пятого класса защиты не рекомендуют устанавливать в жилые помещения.

Отдельного внимания заслуживают противопожарные двери. Как и двери 4 класса, они гарантируют надежную защиту от несанкционированного проникновения, холода и шума. Более того, установив такую модель, вы обезопасите себя и своих близких еще и на случай пожара.

Выбирая входные двери, не стоит экономить на своей безопасности. Но и переплачивать за излишнюю надежность особого смысла нет. Чтобы не ошибиться, подбирайте модель в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации.

Противопожарная дверь ДП-1 Bravo Серый
Дверь входная ДП-1 Bravo
 
21 392
Противопожарная дверь ДП-1,5 Bravo Серый
Дверь входная ДП-1,5 Bravo
 
35 952
Противопожарная дверь ДПО-1 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1 Bravo
 
31 192
Противопожарная дверь ДПО-1 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1 Bravo
31 192
Противопожарная дверь ДПО-1,5 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo
 
50 092
Противопожарная дверь ДПО-1,5 Bravo Серый
Дверь входная ДПО-1,5 Bravo
50 092

Вас может заинтересовать
Защита квартиры и дома от взлома и вскрытия
25.10.2023
252
Меняем замок на входной двери
25.10.2023
2202
Защитная фурнитура для двери: что нужно знать о цепочках и напольных ограничителях
25.10.2023
1043
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85