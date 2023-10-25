Классы защиты входных дверей

Выбирая входную дверь, все мы ищем в первую очередь надежную защиту от взлома и проникновения в квартиру нежеланных гостей. И далеко не всякая модель способна ее обеспечить. Не ошибиться в выборе легко, если знать критерии надежности и прочности дверного блока. Более того, для удобства покупателей все стальные двери имеют определенный класс защиты. Ориентируясь на него, легко выбрать действительно качественное плотно.

Не стоит забывать, однако, что чем выше класс, тем дороже будет дверь. Давайте поговорим об этом подробней и разберемся, так ли уж необходим высокий класс защиты для дома или квартиры.

Какие бывают входные стальные двери

В соответствии с ГОСТами выделяют 13 классов защиты. Однако нас с вами интересуют только первые 5. Почему? Потому что все остальные уже попросту не используются для установки в жилых домах и квартирах.

Строго говоря, даже стальные двери 5 класса очень редко используются в этих целях. Они уже относятся к специализированным моделям, рекомендуемым для установки в банках и бункерах. Но, обо всем по порядку. Рассмотрим виды стальных дверей подробней, начиная с того класса, который может гарантировать наименьшую безопасность.

1 класс защиты входной двери

Такие двери выдержат только воздействие грубой физической силы. Наличие простого гвоздодера позволит злоумышленникам легко вскрыть модель первого класса, потратив на это не более 5 минут.

Толщина полотна в этом случае не превышает 40 мм. Как правило, при его изготовлении устанавливается только наружный стальной лист, толщина которого составляет менее 1,5 мм.

Модели стальных дверей первого класса защиты комплектуются одним замком несложной конструкции и не имеют никаких дополнительных элементов защиты. Такой вариант можно рекомендовать к установке только в том случае, если их отделяет от подъезда надежная дверь тамбура, а сам дом имеет многоуровневую охранную систему.

2 класс защиты входной двери

Толщина полотна этих дверей уже начинается от 40 мм, чаще всего она бывает в пределах 50-60 мм. Двери этого класса отличаются также большей прочностью стального наружного листа (его толщина доходит до 2 мм), увеличенной жесткостью конструкции, наличием двух замков и улучшенными показателями тепло- и звукоизоляции.

Чтобы взломать такие двери, потребуется использовать электроинструмент и, по меньшей мере, 20 минут времени.

В принципе, это весьма неплохой вариант для установки в квартиру. Особенно если вход в нее осуществляется через отдельный тамбур. В отличие от дверей первого класса, такие модели помимо большей безопасности обеспечивают еще и хорошую защиту от шума и холода.

3 и 4 класс защиты входной двери

Мы не случайно объединили эти виды стальных дверей. К ним относятся прочные и надежные модели, способные устоять перед взломом и гарантирующие отличную защиту от холода и посторонних звуков. Их вполне можно рекомендовать для установки в частный дом или загородный коттедж.

При этом двери третьего класса защищены снаружи стальным листом толщиной 2-3 мм. Они также отличаются усиленным каркасом, большим количеством ребер жесткости, скрытыми петлями и наличием противосъемных штырей. Для взлома такой двери потребуется использование мощного электроинструмента.

Еще большую защиту гарантируют двери 4 класса. Это самые совершенные в техническом плане, но и самые дорогостоящие модели. Они укомплектованы стальным листом толщиной от 3 до 6 мм, несколькими сложными замками, дополнительными элементами защиты (броненакладками, противовзломными карманами, штырями и т.д.).

Такую дверь вскроет далеко не каждый профессиональный взломщик, а уж для случайных грабителей она и вовсе представляет непреодолимое препятствие.

5 класс защиты входной двери

Модели этого класса можно купить только в специализированных магазинах. Они способны выдержать направленный взрыв. Стальные двери пятого класса защиты не рекомендуют устанавливать в жилые помещения.

Отдельного внимания заслуживают противопожарные двери. Как и двери 4 класса, они гарантируют надежную защиту от несанкционированного проникновения, холода и шума. Более того, установив такую модель, вы обезопасите себя и своих близких еще и на случай пожара.

Выбирая входные двери, не стоит экономить на своей безопасности. Но и переплачивать за излишнюю надежность особого смысла нет. Чтобы не ошибиться, подбирайте модель в соответствии с предполагаемыми условиями эксплуатации.