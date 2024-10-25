Квартирные кражи – это достаточно частое явление в современном мире. Стоит отметить, что, чем выше становятся дома, тем больше становится краж через вскрытие входной двери. Но и проникновение в квартиры/ частные дома через окна еще не стали редкостью.





Причины квартирной кражи могут быть самими различными: от хранения в доме большой суммы денег до владения антикварных вещей большой стоимости.

Приемы защиты квартиры от взломщиков

Если у вас в доме отсутствуют дорогие вещи, большая сумма денег, дорогая техника и так далее, то ошибочно считать, что защита жилища не потребуется. Кража может произойти в любом доме и в любом месте. Поэтому любой человек имеет законные права на защиту собственного жилища в меру своих скромных сил и возможностей (главное, чтобы эти методы не мешали окружающим людям!)

Давайте рассмотрим несколько приемов защиты квартиры/ дачи/ коттеджа от «незваных гостей».

Не стоит прятать ключ под ковриком/ цветочным горшком и другими предметами

Привычка прятать ключи под ковриком или другими предметами есть у людей любых стран. Основная причина такого поведения: твердая уверенность, что никто не будет искать ключи в таком месте. Или не будет открывать квартиру без разрешения владельцев.





Но в уголовной практике существует очень большой перечень дел, когда воры не использовали отмычки или какое-то другое оборудование. А просто брали ключ из-под коврика (или другого предмета), открывали дверь и забирали все ценное.

И такие дела чаще всего остаются нераскрытыми. Поэтому не стоит «вводит в искушение» окружающих людей таким способом хранения ключей. Даже если вы твердо уверены, что у вас ничего ценного нет.

Не оставляйте ключи на видном месте

Такая простая мера предосторожности связана не только с риском воровства ключей, но и с возможностью снятия копии ключа. И не только при помощи мыла, воска или пластилина.





Все намного проще: преступник может просто сфотографировать ключи или запомнить (в таком случае, вор может по памяти точно нарисовать эскиз ключа). А потом с рисунком или фотографией обратиться в специальную мастерскую, чтобы изготовить дубликат «потерянных ключей». И это подозрений не вызовет.

Защита оконных проемов

Если вы владелец квартиры на первом или втором этаже, или у вас одноэтажный частный дом/ коттедж, то стоит позаботиться о защите через данные пути. Ведь привычные многим пластиковые окна вор – «домушник» вскроет за 5-10 минут.





1. Классический способ защиты оконных проемов – это решетки. Но учитывайте, что они должны быть распашными.

Зачем это нужно? Все просто: при возникновении пожара (тоже не стоит отмахиваться от возникновения такого вида экстремальной ситуации) счет пойдет на секунды.





Поэтому, чтобы обеспечить быстрый выход из «опасной зоны и облегчить работу пожарным, лучше всего устанавливать именно такие модели решеток. Ключ от них необходимо хранить подальше от окна.





Как альтернативу можно использовать прозрачные решетки на окна. Их выполняют из поликарбоната. По своей сути это ламели толщиной 50 миллиметров и шириной 6 миллиметров. Какие «плюсы» можно выделить у такого типа решеток?



Это надежная фиксация, не привлекающий внимания вид, длительный срок эксплуатации, конструкция прочная и легкая, стойко переносят негативные факторы окружающей среды и так далее.

2. Есть еще один способ защиты – это установка рольставен.

Это изделие представляет собой металлическое полотно, которое устанавливается поверх оконного проема. Стоит отметить, что рольставни имеют разный класс защиты. Для обеспечения безопасности следует выбирать или Р3-Р5 (универсальная защита от воров для окон первых двух этажей квартиры или частного дома), или Р6-Р8 (более высокий класс защиты, который обеспечивает пуленепробиваемость оконного проема).





3. Следующий способ защиты окон, который отлично подойдет для дач и коттеджей – это металлические или деревянные ставни.

Обратите особое внимание, что деревянные ставни выполняются из прочных пород древесины, а не из тонких досок, которые периодически можно встретить на дачных или сельских домах. Варианты из металла могут быть накладными или встроенными.





Особое их достоинство: скрытые петли и оснащение закрывающимися механизмами с внутренней стороны. Это позволяет «обеспечить» ворам долгий поиск крепежной фурнитуры. А слишком много времени ни один преступный элемент тратить не будет, так как это повышает риск провала дела.

Пугачи/ ложная сигнализация

Могут устанавливаться и на дверь, и на окно. По своей сути, пугачи – это более дешевый и доступный аналог сигнализации. С единственной разницей: отсутствует подключение к охранному агентству.

А все остальные атрибуты: датчики движения, внезапное включение света и звукового сигнала большой громкости присутствуют в полном объеме. И нередко помогают защитить жилище не хуже дорогой сигнализации.

Установка сложного и надежного замка

От профессионального взломщика это не защитит, но вот от любителей «легкой и быстрой наживы» - вполне. Обратите внимание, чтобы замок был выполнен качественно (не разваливался на части при использовании) и с малым количеством места для орудования отмычкой, имел систему, которая распознает ключ, жесткие пружины, подвижные сувальды (по системе «антиотмычка»), магнитные и кодовые накладки, которые скрывают скважину для ключа.

Да, такой замок может стоить очень дорого. Но лучше вложить деньги в безопасность собственного жилища, чем потом судорожно восстанавливать украденное.





Если нет возможности установить дорогой и надежный замок, то можно установить два разных. Например, сувальдный и штифтовый/ цилиндровый. Такая система «обеспечит» вору массу работы: к первому необходимо подбирать отмычки, а ко второму осторожно подбирать механическое воздействие, чтобы он не развалился на части (при этом дверь, оставив закрытой).

Небольшое дополнение: чтобы обеспечить замки дополнительной защитой от грубого воздействия, необходимо установить сверху специальную бронебойную накладку (толстую литую металлическую пластину). Она не позволит высверлить или выбить замок.

Установка качественной двери

Очень важный параметр, который стоит учитывать даже при наличии очень дорогого замка с большим количеством секретов для воров. Почему это так важно?

Все просто: тонкая деревянная дверь открывается при помощи обычного ломика или стамески, а дешевая металлическая (сделанная китайскими производителями) «вскрывается» наподобие консервной банки. То есть, обычным ножом с крепким полотном.







Поэтому стоит «проинвестировать» покупку и крепкой двери с высоким классом защиты. Особенно это касается наличия противосъемных штырей, которые не позволят ворам спилить дверь. Да, такие двери недешевы.

Да, они требуют более тщательной и профессиональной установки. Но они прослужат намного дольше, и защитят своих хозяев от непрошенных гостей. Стоит отметить один небольшой нюанс. Иногда покупатели отказываются от таких надежных дверей из-за их внешнего вида.





Если вам так важен внешний вид двери, то можно обратиться к специалистам, которые задекорируют дверь любым материалом по вашему желанию: от пластиковых панелей до мозаики из натурального камня. На защитные свойства двери это не влияет.

Стоит сразу отметить, что дверной короб тоже лучше сделать металлическим. Это затруднит работу криминального элемента при проникновении в квартиру/ дом. Обратите внимание, что время – это самый драгоценный ресурс вора.

Поэтому можно установить не одну, а сразу две металлические двери (как делают некоторые владельцы квартир). Это заставит вора крепко задуматься: «А точно ли мне надо сюда идти?»

Установка дистанционного видеонаблюдения

Эту систему можно установить как снаружи, так и внутри жилого помещения. Здесь есть два варианта: приобретение устройства у операторов связи (в аренду или в собственность) или наблюдение через скайп (к сожалению, такой вариант возможен только для внутреннего наблюдения).





При выборе устройства у мобильных операторов нужно помнить: жалеть денег на данное устройство не нужно! Так как оно поможет не только обеспечить защиту от воров, но и от пожаров, потопов и других неприятных ситуаций, которые могут обернуться большими убытками.

При наблюдении через скайп нужно обязательно отключить колонки, чтобы не было лишнего звука, который может спугнуть воров. При установки скайпа обратите внимание, что компьютер/ ноутбук должен быть переведен в «Спящий режим», и в настройках отметьте автоматический ответ на входящие звонки.

Установка сигнализации

Установка сигнализации остается самым надежным способом защиты жилища от непрошенных гостей.

Но стоит обратить внимание на некоторые нюансы при выборе охранного агентства:

Это очень важно, так как если вор пошел по «наводке», то прекрасно осведомлен не только о способах защиты дома, но и о том, где спрятана его «цель». В итоге на все дело ему может потребоваться до 15 минут. И если точка базирования охранного агентства располагается далеко, то они не успеют среагировать.

Качество оказываемых услуг.

Для этого очень важно тщательно изучить отзывы в социальных сетях и на сторонних форумах. Отзывы на официальном сайте брать в расчет не нужно, так как они могут оказаться оплаченными и не отражающими правдивую информацию.

Стоимость.

Тоже важный нюанс. Если отзывы средние, а цена слишком высокая по сравнению с другими агентствами, то стоит поискать еще варианты. В идеале должна быть реализована формула: «цена – качество».