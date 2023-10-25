Парадные двери – особая деталь дома. Это не только надежность и защита жилища, а еще и одно из главных его украшений. Именно парадные двери вместе с внешним видом дома производят первое впечатление на гостей, поэтому к их выбору нужно подойти внимательно. Разберемся, на какие особенности стоит обратить внимание, отметим лучшие материалы и рассмотрим возможные типы парадных дверей.
На что обратить внимание при выборе парадных дверей
Выбирайте парадные двери, которые будут отвечать всем нижеперечисленным требованиям:
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Долгий срок службы. Материал, из которого изготовлены двери, должен быть качественным и долговечным.
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Прочность и надежность. Конечно, самая главная функция дверей – защита жилья. На этот параметр влияет не только материал, но и каждая мелочь вплоть до петель и ручек.
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Простота использования. Хорошие двери не доставят неудобств: они легко открываются и не будут заедать. К этому критерию также можно отнести удобство в уходе за дверным полотном – желательно выбирать такое покрытие, на котором не будут появляться царапины и разводы.
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Отличная шумо- и теплоизоляция. Помимо защитной функции, двери должны сохранять тепло и не пропускать посторонние шумы с улицы. Для этого они должны быть наполнены качественными термоизоляционными материалами и уплотнены по всему периметру.
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Конечно, на первом месте должно стоять качество, но не стоит забывать и про внешний вид дверей. Более того, подобрать красивые и одновременно надежные двери не составит труда. Они должны подходить по стилю здания и смотреться гармонично на его фоне. Если хотите, чтобы парадные двери выглядели стильно и дорого, выбирайте ясень или дуб. Дополнительно древесина покрывается специальным лаком, который обеспечивает морозоустойчивость и долгий срок службы изделия.
Идеальные двери сочетают в себе и эстетичный внешний вид, и надежность конструкции. Обращайте внимание на оба этих параметра.
Виды парадных дверей
Выбор входных дверей огромен. Они изготавливаются из совершенно разных материалов: металл, дерево, стекло или даже пластик. Некоторые из них могут быть антивандальными и противопожарными, иметь дополнительные декоративные вставки и кованые элементы. Радует и большой выбор моделей.
Распашные парадные двери
Самый простой и вместе с тем самый распространенный вариант. Такие двери устанавливают на петли, которые могут быть скрытые или наружные. Первый вариант предпочтительнее – они находятся внутри конструкции, поэтому злоумышленник не сможет их срезать. Для больших дверных проемов используют двустворчатые двери.
К плюсам относятся:
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простота конструкции;
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возможность установить самостоятельно;
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широкий выбор материалов изготовления.
Минусом можно отметить то, что для распашных дверей требуется пространство. Чтобы они беспрепятственно открывались, придется убрать всю мебель в месте их установки.
Раздвижные парадные двери
По-другому их называют двери-купе. Дверное полотно двигается по специальным направляющим с помощью колесиков. Могут иметь как одну, так и две створки.
Достоинства:
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По сравнению с распашными требуют меньше пространства. Если стена полая или толстая, двери могут двигаться прямо внутри нее.
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Простой монтаж. Конечно, он сложнее, чем у тех же распашных, однако его можно выполнить и своими руками.
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Могут быть изготовлены из любого материала.
К недостаткам таких дверей относится низкий уровень теплоизоляции конструкции.
Маятниковые парадные двери
Внешне они почти не отличаются от распашных дверей, но открываются в обе стороны – отсюда и пошло название. Чтобы их открыть, достаточно толкнуть полотно вперед, и неважно, с какой стороны заходит человек.
Конструкция хороша тем, что:
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Она проста в использовании. Такие двери легко открыть, даже если руки заняты.
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Производится из любого материала.
Но за такую интересную дверь придется хорошо заплатить – это главный минус.
Округлые парадные двери
По-другому – арочные. Еще одни двери, напоминающие распашные. Однако здесь полотна передвигаются по округлым трекам.
Плюсы округлых дверей:
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Оригинальный внешний вид. Их можно вписать в экстерьер практически любого дома.
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Простота использования.
Минусы:
-
Установка возможна только в просторных дверных проемах.
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Монтаж довольно сложный и дорогой.
Складные парадные двери
Состоят из двух полотен, которые при открывании складываются гармошкой. Из-за этого конструкция напоминает троллейбусные двери.
Достоинства:
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Экономят пространство.
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Бесшумность и легкость. Такие двери не будут открываться от сквозняка или ветра.
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Разнообразие форм и размеров, благодаря чему их можно установить в любой дверной проем.
К недостаткам можно отнести:
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сложность установки;
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низкий уровень теплоизоляции;
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высокая цена на модели из дерева.
Телескопическая парадная дверь
Конструкция состоит из нескольких механизмов, участвующих в открывании двери. Из-за этого увеличивается ширина дверного проема.
Плюсов у этого вида дверей очень много:
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Эстетичный внешний вид;
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Прочность и надежность дверей. Они гарантированно прослужат долгий срок;
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Простота установки, с которой справится любой.
Из минусов можно отметить довольно высокую стоимость.
Парадные двери из стали
Стальные двери – синоним прочности и долговечности. Их производят из стальных листов, ширина которых варьируется от 1.6 до 2.4 м. Благодаря наличию в конструкции жесткой рамы обеспечивается надежность изделия.
Может показаться, что такие двери устойчивы к механическим повреждениям, однако это не так. На них возможно появление вмятин, которые не подлежат исправлению. Также материал может поржаветь со временем, если правильно за ним не ухаживать.
Еще один минус – тяжесть конструкции. Такие двери будет тяжело открывать детям и пожилым людям, иногда они могут стать причиной появления травм и ушибов.
Парадные двери из алюминия
Алюминиевые двери – это цельнодеревянные полотна, обшитые бронзовыми, медными или алюминиевыми листами. Такой вариант исполнения входной двери один из самых дорогих, но зато очень качественный и надежный.
Алюминиевые двери могут прослужить не один десяток лет, и единственное, что способно испортить изделие – очень низкая температура. Из-за этого их не рекомендуется устанавливать в частный дом, если в вашей местности зимой сильные морозы.
Парадные двери из дерева
Деревянные двери – это нестареющая классика. Стильных вариантов их оформления настолько много, что можно подобрать парадные деревянные двери к любому стилю дома.
Но если вы решили установить деревянные двери, будьте готовы к тщательному уходу за ними. Дерево – материал прихотливый и реагирует на окружающую среду: при повышенной влажности дверь может разбухнуть, а жарким летом потрескаться.
Парадные двери из стекловолокна
Очень интересный материал. Двери, изготовленные из него, по стоимости находятся между деревянными и стальными, однако превосходят их по многим характеристикам. Они легки и безопасны, неприхотливы в уходе, морозоустойчивы и прекрасно переносят повышенную влажность воздуха.
Вероятнее всего, вам никогда не придется производить косметический ремонт изделия. Кроме того, они даже надежнее металла – такие двери точно защитят ваше жилье от незваных гостей.
Стеклянные парадные двери
Стеклянные парадные двери выглядят оригинально и необычно, чаще всего в частные дома устанавливаются раздвижные конструкции. При их производстве используется особое стекло, имеющее высокие показатели прочности и надежности.
Они могут быть как прозрачными, так и матовыми, а также иметь различную окраску. Особенно интересно смотрятся двери с витражными вставками.
Конечно, эти двери не стоит устанавливать в доме без хорошей охраны и высокого забора – стекло не обеспечит хорошую приватность. Также их нужно часто чистить специальными средствами. Дверь не обязательно должна быть полностью стеклянная. К примеру, деревянные модели часто украшаются вставками из стекла разной степени прозрачности.
Парадные двери с отделкой из МДФ
Двери из МДФ сейчас пользуются особой популярностью. Они изготавливаются путем прессования древесной стружки и склеиванием ее лингином. Это обеспечивает устойчивость дверей к перепадам температур и сырости. Панели МДФ покрывают ПВХ-пленкой, с помощью которой полотну можно придать древесную фактуру.
Двери не отличаются от настоящего дерева, зато стоят значительно дешевле. Кроме низкой цены, они еще и долговечны, прочны и стойки к механическим повреждениям. Но есть и несколько минусов. Во-первых, ПВХ-пленка легко воспламеняется и не переносит воздействие ультрафиолета.
Выбор парадных дверей – дело непростое, но если знать все тонкости этого дела, проблем не возникнет. Обращайте внимание на конструкцию, внешний вид и материал изготовления и старайтесь не экономить на дверях, ведь их качество – залог вашей безопасности!