Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как починить дверь, если она не закрывается

Как починить дверь, если она не закрывается

#Входные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

С дверьми в процессе эксплуатации могут случаться разные проблемы. Чаще всего они связаны с трудностями закрывания. Чтобы разобраться с проблемой, для начала стоит установить ее главную причину, а потом – выбрать оптимальный способ решения.

Почему дверь плохо закрывается

Причин этой неприятности может быть много. Иногда ей становится банальная нехватка смазки. Тогда для решения проблемы окажется достаточно смазывания петлей. Если и после этого дверь продолжает скрипеть и с трудом закрываться, нужно постараться найти другую причину.

Бывает, что покупатель просто приобретает в магазине дверь с заводским браком. В таком случае не стоит пытаться решить проблему самостоятельно. Лучше связаться с производителем.

Если поломка, неисправность замечены быстро (до истечения гарантийного срока изделия), то можно потребовать замену товара или его ремонт без дополнительной платы.

Известны случаи, когда даже независимо от времени покупки двери покупателю удавалось добиться замена изделия на новое. Но здесь речь идет об исключениях, когда в продажу поступают целые серии бракованного товара (по вине производителя).

Чтобы защитить себя от возможных неприятных разбирательств в будущем, стоит подстраховаться и выбрать дверь от проверенного производителя с длительной гарантией на товар. Оптимально, чтобы ее срок составлял не менее 5 лет.

А ремонтировать замки на дверях специалисты не рекомендуют. Лучшим решением будет сразу же заменить сломавшуюся конструкцию на новую. Ведь после ремонта (даже самого качественного) любой замочный механизм начинает работать значительно хуже. А вызов мастера, вскрывающего замки, и вовсе может обойтись заказчику в целое состояние.

Если еще в процессе монтажа конструкции были совершены ошибки, то со временем они могут испортить дверь. Например, деформировать коробку или само полотно. В этом случае можно будет воспользоваться гарантийным талоном или же попытаться устранить дефект за свой счет. Лучше всего и во втором случае не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью к специалистам.

Чтобы избежать проблем в будущем, сразу установку двери стоит доверять профессионалом. Оптимальный вариант – доверить этот процесс фирме, в которой приобреталось дверное плотно. Ее сотрудники хорошо знают все особенности реализуемой продукции, смогут осуществить монтаж конструкции быстро, правильно, качественно.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Если новые двери устанавливаются в новостройке, нужно учитывать ее усадку в первые 2-3 года после сдачи. В процессе могут слегка изменяться параметры дверного проема. И как результат – дверь станет хуже закрываться. Не нужно пугаться такого явления, оно совершенно нормальное.

Чтобы в дальнейшем избежать сложного ремонта, следует убедиться, что в конструкции двери есть специальный механизм, регулирующий степень прилегания полотна к коробу. Это эксцентрик. Благодаря нему исправить ситуацию с дверью, произошедшую в результате усадки дома, легко получится самостоятельно. Для этого достаточно будет отвертки.

Самые качественные варианты дверей – с металлическим эксцентриком. Такие конструкции служат гораздо дольше, чем модели с пластиковым дополнением.

Дешевые некачественные детали способны навредить даже самой надежной и крепкой двери. Их срок службы минимальный. А самостоятельная замена – сложный кропотливый процесс.

Например, если испортятся петли, поменять их самому правильно окажется непросто. Придется вызывать профессионалов и выкладывать за их услуги крупную сумму. Гораздо проще сразу покупать конструкции с дорогой качественной фурнитурой. Это позволит сэкономить в дальнейшем.

Нередко перед поломкой сам владелец двери что-то в ней меняет. Например, замок. В процессе самостоятельной его замены есть вероятность неправильно закрепить детали. Тогда в дальнейшем конструкция может сместиться и не давать двери закрыться. К такому же результату часто приводит установка дополнительного слоя уплотнителя или замена старого.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная металлическая «Porta S-3P 55.55» Almon 28/Nordic Oak
Дверь входная Porta S-3P 55.55 Almon 28/Nordic Oak, 2 замка, с ночной задвижкой
 
31 783
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8/Л28» White Stark/Virgin
Дверь входная Porta M-3 8/Л28 White Stark/Virgin, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
32 398 43 197 ₽ -25%
Дверь входная металлическая Оптим "Дуо Слим" Антик Медь
Дверь входная Оптим Дуо Слим Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
24 752
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Правильно самостоятельно разобраться с уплотнителем бывает непросто. Самая распространенная ошибка – установка нового его слоя прямо поверх старого или выбор материала неправильной толщины.

  1. Заводской брак
  2. Ошибки при установке двери
  3. Усадка новостройки
  4. Дешевая фурнитура
  5. Изменения в общей конструкции двери

Есть несколько важных правил, которых следует придерживаться при замене и креплении уплотнителя:

  1. Специальный материал, добавленный на дверь, формирует уплотнительный контур. Он дает возможность более плотно закрывать дверь. Особенно важно это для конструкции на входе. Дверь становится максимально герметичной, пропадает сквозняк. При покупке полотна важно проверить, чтобы на нем было сразу несколько уплотнительных контуров. Желательно – не менее 3 шт.

  2. Не стоит делать уплотнитель для двери самостоятельно из старых материалов, любых подручных средств. Это обязательно должен быть специальный товар из магазина, предназначенный специально для входных дверей. Не подойдет и автомобильный или оконный уплотнитель. У таких вариантов материалов совсем другая толщина и жесткость.

  3. Между уплотнительными контурами требуется оставлять свободное пространство. Тогда они не будут мешать нормальной работе дверной конструкции. Запрещается располагать обсуждаемые изделия вплотную или накладывать друг на друга.

Схема ремонта двери будет зависеть от типа поломки. Самостоятельно справиться можно с самыми часто встречающимися и простыми из них.

 

Как отремонтировать дверь, если она перестала закрываться

Правильно работающая конструкция не вызывает дискомфорт. Если же она перестает плотно закрываться или, наоборот, с трудом открывается, такие изменения доставляют немало хлопот. Например, каждый раз при открытии дверей приходится прилагать усилия. Заметив проблему, важно как можно скорее приступить к ее устранению. Иначе ситуация со временем лишь ухудшится.

Чаще всего дверь перестает закрываться или с трудом открывается из-за:

  • перекоса в результате некачественного крепления коробки;

  • разбухания полотна (натуральный массив дерева);

  • неграмотной установки петель.

Для устранения проблемы сначала требуется убедится, что дверь стоит максимально ровно. Удобно проверять этот параметр при помощи ватерпаса.

Если обнаружен перекос, далее требуется:

  • аккуратно снять дверь с петель;

  • удалить наличники;

  • вычистить старый уплотнитель, не повреждая основу;

  • выровнять коробку и распереть ее изнутри брусками подходящего размера;

  • заполнить пустоты вокруг пеной;

  • оставить конструкцию высыхать на 24 часа.

После высыхания дверь потребуется повесить обратно. При этом важно проверить, что она закрывается и открывается нормально. Далее на конструкцию возвращаются наличники. Если есть необходимость, можно подрегулировать коробку. В процессе подтягиваются все болты, позволяющие ей держаться в вертикальном положении.

Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
47 500
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
7 200
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
54 288
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
29 481
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
12 000
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
47 816
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
13 662
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
74 780

 

Как починить дверь, которая разбухла и не закрывается

Бывает, что возникают трудности с открыванием или закрыванием двери из-за ее разбухания.

В таком случае необходимо:

  • внимательно осмотреть всю конструкцию и выделить зоны, препятствующие нормальной ее работе;

  • снять полотно с петель;

  • рубанком состругать излишки;

  • покрыть уже обработанную поверхность краской или лаком выбранного цвета;

  • дать конструкции высохнуть;

  • вернуть дверь на место.

Как отремонтировать дверь, если неправильно установлены петли

Проблемы с дверью часто возникают из-за неправильной установки петель. Например, они могут быть слишком глубоко посажены по лицевой стороне. Тогда сами детали способны сильно изгибаться, а шурупы – расшатываться.

Справиться с такими неполадками легко самостоятельно. Нужно переместить петли ближе к лицевой поверхности конструкции. Если же они сильно деформированы, эти детали придется заменять на новые.

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
25 194
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
27 543
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
18 044
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
21 372
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
21 500
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
19 780
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
1 387

 

Если дверь провисла и не закрывается

Чтобы понять, что дверь провисла ее понадобится внимательно осмотреть. Заметить проблему можно по некачественному прилеганию верхней кромки двери к коробке. Она возникает по следующим причинам:

  • слабые петли не выдерживают веса двери;

  • разбалтываются шурупы;

  • коробка перекашивается.

В первом случае необходимо просто приобрести более надежные толстые петли. При замене дверь снимается с петель. Прежние дырки уплотняются колышками из дерева, промазанными клеем. Если разболтались шурупы, их потребуется подкрутить.

Самая сложная проблема – если коробку перекосило. Для исправления понадобится снимать дверь, ровнять и устанавливать заново.

Если дверь не закрывается по причине деформации коробки после усадки дома

В этом случает потребуется полностью извлекать ее из проема. Важно внимательно осмотреть конструкцию и оценить ее форму. Если последняя не нарушена, достаточно слегка укоротить вертикальные бруски. При заметно поврежденной форме коробки остается только вариант ее замены на новую.

Если подрезались бруски полотна, скорее всего, понадобится изменить и его. Укорачивать конструкцию удобнее всего циркулярной пилой. В крайнем случае может использоваться электро-лобзик. Обрезка проводится по низу.

Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
30 161
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
11 492
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
39 105
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
20 358
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
22 379
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
14 226
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
10 080

 

Если полотно не до конца входит в коробку и дверь не закрывается

Такой момент в некоторых случаях можно отрегулировать.

Понадобится:

  1. Определить место, в котором проявился дефект и с какой деталью фурнитуры понадобится работать.

  2. Приподнять дверное полотно постановочными шайбами на стержне петлевого механизма.

  3. При необходимости заменить пружину в сердечнике/язычке.

  4. Если дверь заметно перекосило, понадобится проверить прямоту посадочного стержня.

Лучше всего сразу покупать сложные подвесы. Их можно регулировать в разных направлениях. А для этого процесса нужна только самая простая отвертка. Подобные конструкции будут всегда держать дверь в нужном правильном положении.

Дверь не закрывается, потому что сломалась ручка

Стоит заранее выбирать качественные недешевые ручки. Оптимально – варианты из латуни или бронзы. Тогда можно быть уверенным в том, что изделия смогут проработать долгие годы, не доставляя никакого дискомфорта своему владельцу.

Мастеру понадобится приготовить следующие инструменты:

  • столярный клей;

  • плоская и крестообразная отвертка;

  • зубочистки.

Самая часто встречающаяся причина проблемы – разбалтывание шурупов, держащих ручку. Со временем они перекашиваются и начинают клинить. Исправить ситуацию очень просто. Для этого нужно только докрутить саморезы. Сделать это можно при помощи оказавшейся под рукой отвертки.

Если саморезы уже сильно разболтались, лучше не пытаться их закручивать, а заменить более толстыми, крепкими. Еще один вариант – уплотнить образовавшиеся широкие отверстия. Сделать это проще всего удастся зубочистками, на которые нанесен столярный клей в достаточном количестве.

Более серьезная проблема – если шурупы сильно разболтались и вокруг них образовалось большое отверстие. Особенно сложно исправить ситуацию, если речь идет о каркасном дверном полотне с сотовым наполнителем. В этом случае придется заменять ручки – приобретать изделия с удлиненными планками. Последние перекроют поврежденные места.

Проблемы с замком чаще всего исправить не получается. Понадобится купить новый. Исключением становится нехватка смазки. Когда самостоятельно отремонтировать дверь не удается, то стоит проверить наличие гарантийного талона на нее.

Если он еще не закончился, можно позвонить по указанному в документе номеру и описать сотрудникам центра сложившуюся ситуацию. В обратном случае лучшим вариантом будет обратиться в платный сервис по ремонту замков.

Чтобы защитить себя от дальнейших проблем с дверями, стоит сразу приобретать качественные изделия от проверенных производителей. Они стоят недешево, но в дальнейшем позволяют отлично сэкономить.

Ручка-скоба PULL.SM250.PALAZZO AB-7 (PALAZZO PULL SM) матовая бронза
Ручка-скоба PULL.SM250.PALAZZO AB-7 (PALAZZO PULL SM) матовая бронза
 
2 665
Ручка-скоба PULL.PH25/300.25 INOX 304 (PH-25-25/300-INOX)
Ручка-скоба PULL.PH25/300.25 INOX 304 (PH-25-25/300-INOX)
 
3 722
Ручка-скоба PH-27-25/300 INOX 304
Ручка-скоба PH-27-25/300 INOX 304
 
2 418
Ручка-скоба «РС100.01» Белый
Ручка-скоба «РС100.01» Белый
 
138
Ручка-скоба «РС80.02» Серебро
Ручка-скоба «РС80.02» Серебро
 
99
Ручка-скоба «РС80.01» Черный
Ручка-скоба «РС80.01» Черный
 
111
Ручка-скоба «РС100.02» Бронза
Ручка-скоба «РС100.02» Бронза
 
138
Ручка-скоба PULL.CL250.Matador ( Matador PULL CL) AS-9 античное серебро
Ручка-скоба PULL.CL250.Matador ( Matador PULL CL) AS-9 античное серебро
 
5 259

Вас может заинтересовать
Как отремонтировать ручку входной двери
25.10.2023
4075
Разбитые стекла в межкомнатной двери: процесс ремонта, как правильно подобрать замену
25.10.2023
2161
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85