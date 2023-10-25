С дверьми в процессе эксплуатации могут случаться разные проблемы. Чаще всего они связаны с трудностями закрывания. Чтобы разобраться с проблемой, для начала стоит установить ее главную причину, а потом – выбрать оптимальный способ решения.

Почему дверь плохо закрывается

Причин этой неприятности может быть много. Иногда ей становится банальная нехватка смазки. Тогда для решения проблемы окажется достаточно смазывания петлей. Если и после этого дверь продолжает скрипеть и с трудом закрываться, нужно постараться найти другую причину.

Бывает, что покупатель просто приобретает в магазине дверь с заводским браком. В таком случае не стоит пытаться решить проблему самостоятельно. Лучше связаться с производителем.

Если поломка, неисправность замечены быстро (до истечения гарантийного срока изделия), то можно потребовать замену товара или его ремонт без дополнительной платы.

Известны случаи, когда даже независимо от времени покупки двери покупателю удавалось добиться замена изделия на новое. Но здесь речь идет об исключениях, когда в продажу поступают целые серии бракованного товара (по вине производителя).

Чтобы защитить себя от возможных неприятных разбирательств в будущем, стоит подстраховаться и выбрать дверь от проверенного производителя с длительной гарантией на товар. Оптимально, чтобы ее срок составлял не менее 5 лет.

А ремонтировать замки на дверях специалисты не рекомендуют. Лучшим решением будет сразу же заменить сломавшуюся конструкцию на новую. Ведь после ремонта (даже самого качественного) любой замочный механизм начинает работать значительно хуже. А вызов мастера, вскрывающего замки, и вовсе может обойтись заказчику в целое состояние.

Если еще в процессе монтажа конструкции были совершены ошибки, то со временем они могут испортить дверь. Например, деформировать коробку или само полотно. В этом случае можно будет воспользоваться гарантийным талоном или же попытаться устранить дефект за свой счет. Лучше всего и во втором случае не проводить ремонт самостоятельно, а обратиться за помощью к специалистам.

Чтобы избежать проблем в будущем, сразу установку двери стоит доверять профессионалом. Оптимальный вариант – доверить этот процесс фирме, в которой приобреталось дверное плотно. Ее сотрудники хорошо знают все особенности реализуемой продукции, смогут осуществить монтаж конструкции быстро, правильно, качественно.

Если новые двери устанавливаются в новостройке, нужно учитывать ее усадку в первые 2-3 года после сдачи. В процессе могут слегка изменяться параметры дверного проема. И как результат – дверь станет хуже закрываться. Не нужно пугаться такого явления, оно совершенно нормальное.

Чтобы в дальнейшем избежать сложного ремонта, следует убедиться, что в конструкции двери есть специальный механизм, регулирующий степень прилегания полотна к коробу. Это эксцентрик. Благодаря нему исправить ситуацию с дверью, произошедшую в результате усадки дома, легко получится самостоятельно. Для этого достаточно будет отвертки.

Самые качественные варианты дверей – с металлическим эксцентриком. Такие конструкции служат гораздо дольше, чем модели с пластиковым дополнением.

Дешевые некачественные детали способны навредить даже самой надежной и крепкой двери. Их срок службы минимальный. А самостоятельная замена – сложный кропотливый процесс.

Например, если испортятся петли, поменять их самому правильно окажется непросто. Придется вызывать профессионалов и выкладывать за их услуги крупную сумму. Гораздо проще сразу покупать конструкции с дорогой качественной фурнитурой. Это позволит сэкономить в дальнейшем.

Нередко перед поломкой сам владелец двери что-то в ней меняет. Например, замок. В процессе самостоятельной его замены есть вероятность неправильно закрепить детали. Тогда в дальнейшем конструкция может сместиться и не давать двери закрыться. К такому же результату часто приводит установка дополнительного слоя уплотнителя или замена старого.

Правильно самостоятельно разобраться с уплотнителем бывает непросто. Самая распространенная ошибка – установка нового его слоя прямо поверх старого или выбор материала неправильной толщины.

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Есть несколько важных правил, которых следует придерживаться при замене и креплении уплотнителя:

Специальный материал, добавленный на дверь, формирует уплотнительный контур. Он дает возможность более плотно закрывать дверь. Особенно важно это для конструкции на входе. Дверь становится максимально герметичной, пропадает сквозняк. При покупке полотна важно проверить, чтобы на нем было сразу несколько уплотнительных контуров. Желательно – не менее 3 шт. Не стоит делать уплотнитель для двери самостоятельно из старых материалов, любых подручных средств. Это обязательно должен быть специальный товар из магазина, предназначенный специально для входных дверей. Не подойдет и автомобильный или оконный уплотнитель. У таких вариантов материалов совсем другая толщина и жесткость. Между уплотнительными контурами требуется оставлять свободное пространство. Тогда они не будут мешать нормальной работе дверной конструкции. Запрещается располагать обсуждаемые изделия вплотную или накладывать друг на друга.

Схема ремонта двери будет зависеть от типа поломки. Самостоятельно справиться можно с самыми часто встречающимися и простыми из них.

Как отремонтировать дверь, если она перестала закрываться

Правильно работающая конструкция не вызывает дискомфорт. Если же она перестает плотно закрываться или, наоборот, с трудом открывается, такие изменения доставляют немало хлопот. Например, каждый раз при открытии дверей приходится прилагать усилия. Заметив проблему, важно как можно скорее приступить к ее устранению. Иначе ситуация со временем лишь ухудшится.

Чаще всего дверь перестает закрываться или с трудом открывается из-за:

перекоса в результате некачественного крепления коробки;

разбухания полотна (натуральный массив дерева);

неграмотной установки петель.

Для устранения проблемы сначала требуется убедится, что дверь стоит максимально ровно. Удобно проверять этот параметр при помощи ватерпаса.

Если обнаружен перекос, далее требуется:

аккуратно снять дверь с петель;

удалить наличники;

вычистить старый уплотнитель, не повреждая основу;

выровнять коробку и распереть ее изнутри брусками подходящего размера;

заполнить пустоты вокруг пеной;

оставить конструкцию высыхать на 24 часа.

После высыхания дверь потребуется повесить обратно. При этом важно проверить, что она закрывается и открывается нормально. Далее на конструкцию возвращаются наличники. Если есть необходимость, можно подрегулировать коробку. В процессе подтягиваются все болты, позволяющие ей держаться в вертикальном положении.

Как починить дверь, которая разбухла и не закрывается

Бывает, что возникают трудности с открыванием или закрыванием двери из-за ее разбухания.

В таком случае необходимо:

внимательно осмотреть всю конструкцию и выделить зоны, препятствующие нормальной ее работе;

снять полотно с петель;

рубанком состругать излишки;

покрыть уже обработанную поверхность краской или лаком выбранного цвета;

дать конструкции высохнуть;

вернуть дверь на место.

Как отремонтировать дверь, если неправильно установлены петли

Проблемы с дверью часто возникают из-за неправильной установки петель. Например, они могут быть слишком глубоко посажены по лицевой стороне. Тогда сами детали способны сильно изгибаться, а шурупы – расшатываться.

Справиться с такими неполадками легко самостоятельно. Нужно переместить петли ближе к лицевой поверхности конструкции. Если же они сильно деформированы, эти детали придется заменять на новые.

Если дверь провисла и не закрывается

Чтобы понять, что дверь провисла ее понадобится внимательно осмотреть. Заметить проблему можно по некачественному прилеганию верхней кромки двери к коробке. Она возникает по следующим причинам:

слабые петли не выдерживают веса двери;

разбалтываются шурупы;

коробка перекашивается.

В первом случае необходимо просто приобрести более надежные толстые петли. При замене дверь снимается с петель. Прежние дырки уплотняются колышками из дерева, промазанными клеем. Если разболтались шурупы, их потребуется подкрутить.

Самая сложная проблема – если коробку перекосило. Для исправления понадобится снимать дверь, ровнять и устанавливать заново.

Если дверь не закрывается по причине деформации коробки после усадки дома

В этом случает потребуется полностью извлекать ее из проема. Важно внимательно осмотреть конструкцию и оценить ее форму. Если последняя не нарушена, достаточно слегка укоротить вертикальные бруски. При заметно поврежденной форме коробки остается только вариант ее замены на новую.

Если подрезались бруски полотна, скорее всего, понадобится изменить и его. Укорачивать конструкцию удобнее всего циркулярной пилой. В крайнем случае может использоваться электро-лобзик. Обрезка проводится по низу.

Если полотно не до конца входит в коробку и дверь не закрывается

Такой момент в некоторых случаях можно отрегулировать.

Понадобится:

Определить место, в котором проявился дефект и с какой деталью фурнитуры понадобится работать. Приподнять дверное полотно постановочными шайбами на стержне петлевого механизма. При необходимости заменить пружину в сердечнике/язычке. Если дверь заметно перекосило, понадобится проверить прямоту посадочного стержня.

Лучше всего сразу покупать сложные подвесы. Их можно регулировать в разных направлениях. А для этого процесса нужна только самая простая отвертка. Подобные конструкции будут всегда держать дверь в нужном правильном положении.

Дверь не закрывается, потому что сломалась ручка

Стоит заранее выбирать качественные недешевые ручки. Оптимально – варианты из латуни или бронзы. Тогда можно быть уверенным в том, что изделия смогут проработать долгие годы, не доставляя никакого дискомфорта своему владельцу.

Мастеру понадобится приготовить следующие инструменты:

столярный клей;

плоская и крестообразная отвертка;

зубочистки.

Самая часто встречающаяся причина проблемы – разбалтывание шурупов, держащих ручку. Со временем они перекашиваются и начинают клинить. Исправить ситуацию очень просто. Для этого нужно только докрутить саморезы. Сделать это можно при помощи оказавшейся под рукой отвертки.

Если саморезы уже сильно разболтались, лучше не пытаться их закручивать, а заменить более толстыми, крепкими. Еще один вариант – уплотнить образовавшиеся широкие отверстия. Сделать это проще всего удастся зубочистками, на которые нанесен столярный клей в достаточном количестве.

Более серьезная проблема – если шурупы сильно разболтались и вокруг них образовалось большое отверстие. Особенно сложно исправить ситуацию, если речь идет о каркасном дверном полотне с сотовым наполнителем. В этом случае придется заменять ручки – приобретать изделия с удлиненными планками. Последние перекроют поврежденные места.

Проблемы с замком чаще всего исправить не получается. Понадобится купить новый. Исключением становится нехватка смазки. Когда самостоятельно отремонтировать дверь не удается, то стоит проверить наличие гарантийного талона на нее.

Если он еще не закончился, можно позвонить по указанному в документе номеру и описать сотрудникам центра сложившуюся ситуацию. В обратном случае лучшим вариантом будет обратиться в платный сервис по ремонту замков.

Чтобы защитить себя от дальнейших проблем с дверями, стоит сразу приобретать качественные изделия от проверенных производителей. Они стоят недешево, но в дальнейшем позволяют отлично сэкономить.