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Разбитые стекла в межкомнатной двери: процесс ремонта, как правильно подобрать замену

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Застекленные межкомнатные двери – это изумительное, стильное дополнение к интерьеру. Но, как и у любой другой конструкции, у межкомнатных дверей со стеклами есть недостаток: при неосторожном обращении прозрачные вставки идут трещинами или разбиваются. 

Что делать в этом случае? Покупать другую дверь? Специалисты рекомендуют не торопиться. В большинстве случаев, поврежденный элемент можно заменить, дав двери новую жизнь. В зависимости от сложности задачи, ремонт производят своими руками или приглашают на дом квалифицированного мастера.

Ремонт межкомнатных дверей с заменой разбитых стекол

Чтобы качественно отремонтировать поврежденную дверную конструкцию, необходимо обратить внимание на форму разбитого или треснувшего стекла, способ его крепления.

Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Венеция АК Тип-S Матовый кремовый
14 258
Дверь межкомнатная "Concept-583" Шелл грей, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Concept-583 Шелл грей
14 168
Дверь межкомнатная "Future-704" Дуб винчестер трюфель, стекло Лакобель черное, кромка-черная матовая
Future-704 Дуб Винчестер трюфель
34 671
Дверь межкомнатная "Concept-502" Шелл грей стекло Лакобель чёрное
Доставим завтра
Concept-502 высота 230 Шелл грей
2 110 10 552 ₽ -80%

 

Замена прямоугольного стекла межкомнатной двери

Со стеклянными вставками ровной квадратной или прямоугольной формы проще всего. Достаточно вынуть все осколки из рамы, и измерить высоту и ширину оставшегося проема вместе с пазами, а также толщину стеклянного полотна. Чтобы новый элемент был плотно прижат к каркасу, по периметру перед врезкой наносят силиконовый гель – он играет роль уплотнителя.

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
S-26 Серый матовый
13 408
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 Stormy Wood
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Доставим завтра
Браво-1.55 Original Oak
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Неоклассик-35 White Wood
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Браво-0 Stormy Wood
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Граффити-1.Д Snow Art
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
К-2 TOPPAN ALU Дуб серый
16 852

 

Замена стекол нестандартных форм в межкомнатной двери

В красивых межкомнатных дверях, созданных по авторским проектам, стеклянные полотна имеют сложные формы: волны, ромбы, овалы, круги, тонкие разноразмерные полосы и т. д. С такими вставками недостаточно знать ширину и высоту, нужен полноценный рисунок с периметром фигуры.

Как это сделать?

  • Осколки аккуратно собирают на большой лист бумаги.

  • Укладывают в первоначальном порядке, плотно прижимая друг к другу.

  • Обводят получившуюся фигуру карандашом.

С полученным чертежом делают заказ на стеклянный элемент дверной конструкции. Если часть осколков пропала, и форму восстановить не удается, стоит обратиться к специалистам.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
М5 Т-05 (Светлый Лак)
12 712
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Concept-642 Медиум грей
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Concept-633 Белоснежно матовый
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Concept-605 Шелл грей
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Concept-506 Белоснежно матовый
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Future-591 Дуб винчестер серый
14 280
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Future-589 Дуб Серена керамика
13 890

 

Ремонт стекол в межкомнатных дверях бизнес-класса

Высококачественные дверные полотна из массива дерева, со стеклянными вставками имеют сложную сборно-разборную конструкцию, с фигурными элементами и филенками.

Замена разбитого стекла становится в этом случае непростой задачей:

  • необходимо полностью разобрать все детали;

  • вынуть поврежденные участки;

  • заказать или приобрести стекло, идеально подходящее по габаритам и дизайну;

  • заново собрать всю конструкцию, позаботившись о прочности и эстетичном внешнем виде дверного полотна.

Непрофессионалу справиться с такой работой практически невозможно. Даже опытный мастер в домашних условиях вряд ли достигнет успеха. Поэтому, ремонтируют изделия бизнес- и премиум-классов в специальных мастерских, с современными станками и оборудованием.

Существует также категория межкомнатных дверей с каркасом из алюминия.

В случае повреждения стеклянных вставок, есть два выхода из положения:

  • Изделия эконом-класса можно попытаться восстановить дома, сняв алюминиевую планку-штапик, а затем снова ее закрепив. При этом необходимо помнить, что между стеклом и металлом обязательно прокладываются специальные резиновые прокладки;

  • Высококлассные, дорогостоящие конструкции, в которых стекло вмонтировано в металлическую раму, ремонтируют только сервисные фирмы.

  • Принимая решение, необходимо тщательно осмотреть конструкцию дверного полотна, способ крепления. Если имеются хотя бы малейшие сомнения, лучше вызвать мастера на дом, чтобы не испортить дверь окончательно.

 

Как правильно выбрать дверные стекла взамен разбитых для межкомнатной двери

Чтобы отремонтированная межкомнатная дверь выглядела и функционировала безупречно, необходимо правильно подобрать стекло на замену. 

При этом учитывают множество нюансов:

  • ширину, высоту и форму;

  • толщину и тип стекла;

  • дизайн поврежденного участка, всей двери и окружающего интерьера;

  • особенности дверного полотна.

Если разбилась одна секция из нескольких, то новый элемент должен быть полностью идентичен по внешнему виду, чтобы не нарушать задумку дизайнера. А при замене дверного стекла полностью, можно вволю поэкспериментировать.

Если надоел или не устраивает предыдущий стиль, стоит подобрать другой вариант из возможных. Благо, современные технологии производства дверных стекол открывают потрясающие возможности.

  • Закаленные однослойные и многослойные (триплекс, полиплекс, пентаплекс) стекла, с высокой степенью устойчивости к ударам.

  • Матирование поверхности с помощью гравировки, пескоструйной обработки, гранения, шлифовки. Такие изделия пропускают свет, при этом обеспечивая приватность помещения. А тонкие прозрачные узоры или линии на поверхности выглядят изумительно.

  • Бронзовые изделия с эффектом затенения, зеркальные.

  • Разноцветная палитра лакобель, когда прозрачную основу окрашивают с одной стороны безопасным, экологичным лаком или краской. Варианты расцветок самые разные.

  • Витражные модели с узорами потрясающей красоты.

  • Стекло-сатинат (мателюкс), со слегка шероховатой матовой поверхностью, полученной с помощью химического травления. Может быть сплошным или узорчатым.

  • Рифленая текстура, расположенная с одной стороны стекла, и напоминающая стекающие по поверхности водяные струйки.

  • Фацет – ровные декоративные грани или скосы, объемные ромбы и квадраты с четкими линиями, расположенные по кромкам или на всей площади изделия.

  • Фьюзинг – украшение поверхности объемными элементами, узорами из однотонного или цветного стекла.

  • Легкое и ударопрочное акриловое стекло – акрилат.

Ценовые категории разных видов дверных стекол сильно различаются. Если простые прозрачные листы можно приобрести за 1000 руб/м2, то изделия с декоративными узорами или сложным рельефом стартуют от 2500 руб/м2. Если имеются сомнения, какой именно вариант выбрать, лучше довериться специалисту.

Ведь двери постоянно испытывают различные нагрузки: их открывают и закрывают, ими хлопают об косяк или упор, стенку, задевают случайно твердыми предметами. Неправильно подобранное, слишком хрупкое стекло долго в таких условиях не прослужит. Кроме того, оно может стать источником опасности для маленьких детей и других членов семьи.

Разбитое стекло – это не приговор для качественной межкомнатной двери. Современная промышленность выпускает множество вариантов дверных стекол, включая самые экзотические. В несложных случаях, при наличии инструментов и небольшого опыта, вставить новое стекло можно самостоятельно. 

Для фигурных, филенчатых конструкций, дверей бизнес-класса или премиум-класса лучше вызвать специалиста. Мастер сделает замеры, определит тип и качество стекла, порекомендует лучшие варианты для замены. И, конечно же, произведет монтаж на профессиональном уровне, не повредив дорогостоящую дверь.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Купе Лайт Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Лайт Бронза сатинато
 
11 886

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