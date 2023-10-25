Хозяевам квартир и частных домов нередко приходится сталкиваться с необходимостью заменить стеклянный блок межкомнатной двери. Причин для этого может быть несколько. Среди самых распространенных выделяют: микротрещины; повреждения от удара; естественный износ стекла со временем; загрязнение, не поддающееся выведению или же потребность освежить дизайн помещения, например, заменив обычное стекло на витражное или декорированное рисунком.

Каким бы ни был повод реставрировать межкомнатную дверь, без навыков правильного демонтажа старого стекла и установки нового не обойтись. В этой статье мы предлагаем вам освоить технику замены стеклянных вставок в случае их повреждения.

Итак, если ввиду небрежной эксплуатации хрупкое декоративное стекло потрескалось или разбилось, первое, что нужно сделать, это оценить степень повреждения. Микротрещины не являются поводом для экстренной замены стекла. На некоторое время их можно заклеить с помощью декоративной пленки. При этом важно, чтобы по своим размерам она полностью покрывала стеклянную поверхность, так как точечная реставрация смотрится грубо и неуместно.

Если же площадь повреждения значительна, и есть заметные трещины или вообще торчащие осколки, такую вставку лучше заменить целиком.

Как безопасно снять потрескавшееся стекло с межкомнатной двери

Для начала вам понадобиться демонтировать дверное полотно и разместить его на ровной горизонтальной плоскости. Для пущего комфорта во время выполнения работ, надежно зафиксируйте его, чтобы дверь оставалась неподвижной. Когда вы не можете снять дверь с петель по тем или иным причинам, зафиксируйте ее в открытом вертикальном положении.

Покройте всю поверхность стекла (а не только место повреждения!) плотным скотчем с обеих сторон. Это поможет вам предотвратить выпадение осколков, которые могут значительно усложнить процесс замены стекла.

Дальнейшие действия можно описать при помощи нижеприведенного алгоритма.

По окончании демонтажа можно приступать к установке нового стеклянного элемента.

Тщательно осмотрите, как стеклянная вставка была зафиксирована в дверном полотне. Здесь возможны два варианта крепления: либо ее завели внутрь через торец, либо же зафиксировали специальными штапиками. От этого будут зависеть ваши следующие шаги. Первый вариант крепления предполагает обязательный демонтаж дверного полотна с петель. Когда же для фиксации стекла были использованы вышеупомянутые крепежные элементы, открепление двери не понадобится. Достаточно будет отодвинуть штапики удобным для вас способом. После осмотра следует изъять стеклянную вставку. Делать это лучше вдвоем. Тогда вы, например, будете придерживать стекло в месте повреждения, а ваш напарник аккуратно освободит плоскость из пазов. Следовательно, вы оба обезопасите себя от нежелательных порезов. К тому же с компаньоном процедура будет более комфортной. На данном этапе необходимо очистить пазы от опилок, замазки и герметизирующего средства, чтобы они не воспрепятствовали ровной установке нового декоративного элемента. Внимательно осмотрите резиновый уплотнитель между штапиками и стеклом на предмет целостности. Если он подвергся деформации или вообще разорвался, стоит заменить его на новый. Заверните битую вставку в бумагу и утилизируйте, тщательно собрав осколки при помощи щетки.

Как вставить новое стекло в межкомнатную дверь

Прежде чем приступить к монтажу новой декоративной вставки, определите параметры, которыми обладает новое стекло.

Когда будете делать замеры, не забывайте о дополнительном пространстве для зазоров, которые должны остаться после фиксации стекла в пазах. Если вмонтировать вставку слишком плотно и впритык, возрастает риск скорых повреждений нового стекла из-за постоянного давления.

О том, как заменить поврежденные стеклянные элементы в дверях, пошагово описано в схеме ниже.

В первую очередь нужно нанести немного герметизирующего средства в специально отведенные бороздки на тыльной стороне дверного полотна. Выполняя это действие, вы усиливаете степень фиксации стекла, а также шумоподавляющие свойства двери. Проденьте новую вставку в резиновый уплотнитель и вставьте ее в пазы, которые вы предварительно смазали герметиком. Нанесите немного клея или средства для герметизации на тыльные стороны пазов. Дайте составу подсохнуть в течение пяти минут, после чего вставьте ранее вынутые штапики и в случае потребности дополнительно зафиксируйте их с помощью гвоздей. Оставьте дверное полотно в покое, заблаговременно убедившись, что оно не сдвигается в ту или иную сторону, и дайте герметизирующему и клеевому средствам высохнуть. За это время стеклянная вставка успеет как следует закрепиться.

После выполнения работ аккуратно протрите стекло от остатков герметика, клея и отпечатков пальцев. После этого верните полотно в проем двери, если оно было предварительно снято с петель.

Как заменить стеклянные вставки в межкомнатных дверях из царги

Замена стекол в царговой двери осложняется спецификой дизайна изделия. Для изготовления такого полотна используются брусья, выполняющие дополнительную усиливающую функцию для установки дверей в проеме.

Тем не менее, поврежденные стеклянные вставки достаточно несложно заменить на целые, выполняя реставрацию в приведенной ниже последовательности.

Теперь наступает самый ответственный момент – отсоединение царги. Будьте максимально собраны, чтобы не пораниться и выполнить разбор правильно. В большинстве случаев царга фиксируется как по длине, так и по ширине дверного полотна. Поэтому снимать ее рекомендуется в направлении сверху-донизу. Начинать демонтаж следует от места, где расположены крепежные элементы.

После удаления царги демонтируйте битое стекло. Чтобы не пораниться, нанесите на поверхность элемента плотный скотч с обеих сторон. Если резиновый уплотнитель тоже пострадал, не следует его оставлять, чтобы предотвратить возможность выпадения нового стекла. Лучше замените его целиком.

Заверните осколки в бумагу и надлежащим образом утилизируйте. Позаботьтесь о том, чтобы на рабочей поверхности не осталось осколков.

Затем можно приступать к вставке нового декоративного элемента. Сделайте необходимые замеры, не забывая оставить немного места для зазоров, чтобы снизить давление. Затем проденьте стекло в уплотнитель и установите материал в пазы, предварительно смазанные герметиком.

Поместите царговые элементы на прежде занимаемые места и приступайте к монтажным работам.

Осуществите проклейку тыльной стороны пазов. Для этой цели также подойдет герметизирующий состав.

Дайте клеящей основе подсохнуть в течение нескольких минут. Затем вставьте в пазы вынутые шурупы, дополнительно зафиксировав их шуруповертом.

Теперь дверное полотно необходимо оставить в горизонтальном положении до полного высыхания клеящих средств и надежной фиксации нового стекла.

По завершении рабочих процессов очистите стекло и поверхность двери от следов монтажа и вставьте полотно обратно в проем.

Как предотвратить появление трещин на стеклах межкомнатных дверей

Возникновение повреждений часто связывают с небрежной эксплуатацией изделия, однако мало кто знает о настоящих предпосылках к растрескиванию стекла. На самом деле склонность к образованию трещин зачастую связана с ошибками, допущенными при выполнении монтажа.

Первая оплошность, которую допускают неопытные домохозяева при собственноручной установке стеклянных элементов – это отсутствие зазоров между стеклом и пазом. Если слишком зажать декоративный элемент, он будет подвержен постоянному давлению, следовательно, даже незначительный удар может спровоцировать масштабное растрескивание.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, оставляйте по несколько миллиметров свободного пространства между стеклом и пазом еще на этапе замера параметров.

Вторая скрытая причина, по которой стекло бьется чаще диаметрально противоположная первой. Она состоит в расшатывании стеклянного элемента, спровоцированного слишком большими просветами между стеклом и пазом.

Чтобы устранить проблему до образования трещин, заполните образовавшиеся щели герметиком, спичками или кусочками пробки. Всегда помните о том, что правильный монтаж, уход и бережное обращение с межкомнатными дверями способны существенно продлить период их эксплуатации.