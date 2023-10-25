Облицовочный материал из керамики или камня выглядит эффектно, он долговечен и может прослужить десятилетия, не потеряет внешний вид и интенсивность цвета. Единственное, что может разочаровать в такой отделке – это потемнение и растрескивание затирки между швами, где в ванной комнате часто заводится плесень.

Такой процесс неизбежен в мокрой зоне санузлов, но его можно предотвратить и остановить. Сделать ремонт или полностью заменить состав, тогда облицовка будет смотреться как новая.

Как минимизировать процесс разрушения межплиточных швов

Делая облицовку в ванной, необходимо заранее позаботиться о выборе подходящего состава для зазоров между отделочным материалом. В магазинах продаётся затирка, которая специально предназначена для мокрых зон.

Такие смеси стоят немного дороже, потому что имеют в составе компоненты против образования плесени и разрушения от постоянного контакта с водой. Правильный выбор затирки может избавить от необходимости ремонта на более длительный период, также нужно знать тонкости укладки плитки в ванной комнате.

Как минимизировать процесс изменения цвета и разрушения составов в швах:

Использовать в мокрых зонах монолитную укладку

Такой вид отделки часто используется при облицовке мозаикой, керамогранитом и широкоформатной плиткой, что делает зазор между элементами минимальным. Ширина шва – это прямой показатель того, как быстро затирка начнёт накапливать влагу и разрушаться и чем она меньше, тем дольше сохранит свой первоначальный внешний вид.

Выбрать составы для заполнения зазоров в цвет плитки

Затирка в контрасте с облицовочным материалом выглядит эффектно, но притягивает к себе внимание. При малейших изменениях цвета – это будет сразу видно, особенно на белых составах. Выбирая сливающуюся со стенами затирку, можно обойтись без ремонта гораздо дольше.

Приобретать максимально прочный состав

Который относится к кладочным и эластичным смесям. Если выполнить затирку цементным раствором, то можно надолго забыть о потемнении и необходимости ремонта. Работать с таким составом сложнее, чем с классическим материалом, но прослужит шов более длительный период. Также в магазинах продаётся эпоксидная затирка, которая абсолютно инертна к воде, и не даёт распространяться плесени.

Меры минимизации процессов разрушения и размножения грибка эффективны, но возможны к реализации только на стадии укладки керамической плитки или керамогранита на поверхностях. Когда швы между отделочным материалом уже выполнены и заполнены затиркой, в которой начала распространяться плесень и образовываться трещины, то можно попробовать решить проблему.

Существует масса вариантов борьбы с разрушающими факторами, и обновления состава в стыках.

Чистка швов между плитками в ванной

Самый простой способ, который позволит вернуть составу в зазорах первоначальный внешний вид. Но такой метод применим, если швы сохранили целостность и не имеют трещин и сколов.

Затирка в ванной склонна накапливать жир, грязь и остатки мыла, что можно легко убрать химическими или народными средствами, поэтому стоит начинать именно с самых простых методов очистки.

Чистка парогенератором

Бытовой прибор прекрасно справляется с большинством отложений в швах между керамической плиткой или керамогранитом. Высокая температура обработки нестрашна затирке, при этом убивает споры грибков и растворяет жировые отложения.

Для очистки достаточно пройтись насадкой парогенератора по всем поверхностям и смыть остатки моющим средством. А когда плитка полностью высохнет, можно провести защитные мероприятия – обработать швы грунтом с противогрибковыми и влагоотталкивающими свойствами.

Чистка народными средствами

Существует масса составов, которые отлично справятся с потемнением и помогут избавиться от плесени в швах. Эти средства есть в каждом доме и просты в приготовлении.

Народные средства для чистки швов:

100 г пищевой соды разводится в 5-7 стаканах воды, куда добавляется 100 мл уксуса. Состав сразу наносят на поверхности и оставляют на 10-20 минут для воздействия. Смесь горчичного порошка, пищевой соды, уксуса и лимонного сока в равных пропорциях. Такой состав обладает отличными очищающими и дезинфицирующими свойствами, отбеливает швы между плиткой и убивает грибок. Смесь аммиака, уксуса и воды в равных пропорциях способна надолго избавить от плесени. Достаточно нанести состав на швы и оставить на 20-30 минут, после чего промыть поверхность любыми моющими средствами.

Такие смеси эффективны, но при незначительных изменениях цвета затирки между керамической плиткой или керамогранитом. Они помогут сохранить чистоту поверхности и на время избавят от плесени.

Чистка химическими средствами

В борьбе с грибком отлично подойдут средства с хлором в составе, они также способны отбелить затирку. При выборе химического средства для чистки стоит обратить внимание и на составы с дезинфицирующими свойствами.

При этом нужно помнить, что поверхность керамогранита или керамической плитки легко поцарапать, поэтому абразивы в составе нужно исключить. Отлично подойдут средства с гелиевой основой, которая обладает достаточной концентрацией, но не разрушает внешний слой отделочного материала.

Механическая чистка

Загрязнения и плесень в швах между плиткой можно буквально выскоблить. Механическая чистка – это достаточно трудоёмкий процесс, который применяется в крайних случаях, когда реставрация затирки недоступна.

Для удаления загрязнений и плесени можно использовать наждачную бумагу или металлическую щётку, но при выполнении работы необходимо соблюдать максимальную аккуратность. Абразивные частицы и механическое воздействие могут негативно проявиться на поверхности керамической плитки и керамогранита в виде царапин и потёртостей.

Реставрация межплиточных швов в ванной

Обновить состав в зазорах и придать отделке красивый внешний вид поможет окрашивающий состав. Реставрацию швов между керамогранитом или керамической плиткой легко сделать самостоятельно, но при работе стоит следовать определённому алгоритму действий и соблюдать аккуратность. Выполнить подготовительные этапы, приобрести грунт и краску.

Алгоритм действий при реставрации швов между плиткой:

Зачистить зазоры наждачной бумагой с минимальной зернистостью. Если швы были уже ранее окрашены, то необходимо снять старый слой. При проявлении плесени на затирке рекомендуется промазать все зазоры противогрибковыми препаратами. Убрать пыль и обработать швы обезжиривающим средством. Подойдёт ацетон или любой растворитель. Грунтовать зазоры между плиткой составом глубокого проникновения с противогрибковыми присадками. Заклеить керамическую или каменную плитку малярным скотчем по периметру. Это избавит от необходимости удалять краску с поверхности. Провести окрашивание швов. Для получения аккуратного результата нужно взять тонкую кисточку с ворсом средней длины.

Когда краска высохнет, можно смело использовать ванную по назначению. Чтобы швы сохранили свой первоначальный внешний вид на долгое время, можно нанести дополнительный слой бесцветного акрилового лака.

Если состояние затирки удовлетворительное, то после чистки и грунта можно пройтись по ней специальным маркером. Он придаст швам чистый белый или серый цвет и защитит швы от влаги.

Замена затирки между плиткой

Кардинальный метод позволит полностью обновить внешний вид облицовки и надолго избавит от плесени. Полная замена затирки достаточно трудоёмкий процесс, но и результат получается более красивым. Особенно он будет актуален в применении для швов между керамогранитом или керамической плиткой с большим распространением грибка, с которым народные или химические средства уже не справятся.

Этапы работ по замене затирки в облицовочном материале:

Удаление старого состава. Для работы лучше использовать заострённый шабер. Инструментом с нажимом проводят посередине шва, а потом с краёв, так будет легче полностью удалить затирку без повреждения плитки. Обеспыливание и нанесение грунта. Удаление мелких остатков затирки лучше проводить обычным пылесосом. Далее необходимо тщательно промазать швы грунтом с противогрибковым эффектом и дождаться высыхания. Нанесение нового слоя затирки. Для работы используется резиновый шпатель или пистолет с составом. Излишки затирки сразу удаляются с поверхности мокрой губкой или тряпкой.

Состав наберёт прочность в швах через 24-48 часов, в зависимости от основы, на которой он изготовлен. Разводы затирки на поверхности плитки легко смываются мыльным раствором.

Ремонт или реставрация швов не вызовет трудностей даже у начинающего мастера. Для получения долгосрочного результата достаточно соблюдать технологию работы и соблюдать аккуратность. Внешний вид затирки не изменится долгое время, если регулярно ухаживать за поверхностями и не допускать малейшего проявления плесени.