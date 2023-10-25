Ремонт всегда отнимает много сил, терпения и финансов. Большую часть времени занимает демонтаж старой отделки. Особенно тяжело проходит удаление кафеля. Приходится не только снимать облицовку с поверхности, но и решать проблемы с пылью и строительным мусором, образовавшихся при процедуре.

Кафель – практичное керамическое покрытие, которое отлично защищает от влаги. Облицовка долговечная, поэтому через несколько лет внешний вид материала надоедает и витает мысль об обновлении. Попробуем разобраться, можно ли класть плитку на плитку.





Почему вопрос об укладке плитки на плитку так актуален

Кафель сложно укладывать и еще труднее снимать. Демонтаж керамики – хлопотная процедура, во время которой образуется много строительного мусора. В воздух поднимается пыль, опасная для людей, животных и техники.

Перед работами освобождают не только саму комнату, но и соседние помещения. Мебель придется прикрывать пленкой. После демонтажа плитки строительный мусор надо вынести из жилья и вывезти.

Из-за сильного запыления пыль распространится по всему жилью. Предстоит кропотливая и долгая уборка, во время которой надо удалить мелкий и крупный сор.





Демонтаж занимает много времени. Отходит не только плитка, но и куски стяжки или стен. Пол придется заново перезаливать и ждать, пока поверхность высохнет. В перегородках из гипсокартона разрушается покрытие, поэтому придется снова обшивать.

Демонтаж занимает много времени. В зависимости от сложности работ, ремонт растягивается на месяц. Мастера-исполнители берут за удаление кафеля столько же, как и за свежую облицовку.





Конечно, можно сэкономить и убрать плитку самостоятельно, но не у всех хватит сил и терпения выполнить кропотливую, грязную процедуру.









Когда можно оставлять старую плитку и укладывать на нее новую

Перед тем, как класть плитку на плитку, стоит изучить имеющуюся керамическую поверхность.

Если старая отделка надежно зафиксирована на основании, то ее можно не снимать. Между материалом и полом (стеной) не должно быть пустот.

Чтобы проверить, достаточно слегка постучать по кафелю киянкой. Во время процедуры надежно зафиксированная плитка звучит глухо. У ненадежного покрытия дребезжащее (звонкое) звучание.

Не стоит снимать облицовку, приклеенную к тонкой перегородке. Стены из гипсокартона и гипсолита при демонтаже могут разрушиться. В этом случае придется заново переобшивать комнату.





Если поверхность старой плитки идеально ровная, то отделку не нужно снимать. Разрешаются небольшие колебания в пределах 5 мм. Облицовка без трещин, мелких сколов и царапин отлично подойдет в качестве основания под свежий кафель.

Если под старой плиткой расположили ревизионные люки, коммуникации, то не стоит снимать отделку. При демонтаже существует риск повредить оборудование. В этом случае придется менять или переносить элементы сантехники. За десятилетия плиточный клей давно потерял фиксирующие свойства. При попытке приклеить свежую облицовку отойдет как новый, так и старый кафель.





Профессионалы не рекомендуют удалять плитку с тонких перегородок. Например, стен из гипсолита или гипсокартона. При удалении старой облицовки конструкция теряет целостность, поэтому заново придется обшивать помещение.

Можно использовать в качестве основы облицовочный материал без:

видимых царапин;

крупных сколов, трещин;

заметных перекосов (в пределах 5 мм).

Все выше перечисленные требования не касаются очень старой облицовки, установленной в советскую эпоху.

Противопоказания для монтажа плитки на старую плитку

Если кафель плохо держится на основании, то его надо снять. Чем подвижней база, тем хуже закрепиться новая отделка. Отстающие плитки, расколотые поверхности – не лучший вариант для установки свежей облицовки.

Проблема нестабильности базового покрытия останется. В трещинах, швах скапливается грязь, которая ухудшает адгезию.





Пустоты под кафелем – еще одна причина для удаления облицовки. Новая отделка быстро придется в негодность. Материал лопнет под весом двигающегося человека или провалится от массы чугунной ванны.

Очень старый кафель надо демонтировать. Если плитку укладывали еще в советские времена, то его обязательно снимают. За десятки лет фиксирующий состав потерял целостность. Слой свежей отделки увеличивает воздействие на материал, из-за чего станут отслаиваться и старая, и новая облицовка.





Если при укладке плитки была нарушена технология, то не стоит поверх нее приклеивать кафель. Например, использовали некачественный клей. Фиксирующая масса быстро разрушается, из-за чего отойдут оба слоя облицовки.

В санузле пол должен быть ниже порожка, иначе при затоплении вода распространится по всему жилью. При монтаже второго слоя основание приподнимается на 3-4 см. Если покрытие становится вровень с порогом или превышает его, то это запрещено.

Мастера не рекомендуют устанавливать плитку на неровную поверхность. Крупные перекосы (более 5 мм) с каждым новым ярусом еще больше увеличиваются. Разумнее демонтировать старую, выровнять стяжкой, после чего приступить к укладке.





Монтаж плитки в два ряда противопоказано для маленьких комнат. Облицовка «заберет» минимум 3 см с каждой стены. Крохотный санузел станет еще меньше. У помещения ухудшается функциональность.









Особенности проведения работ по укладке плитки на старую плитку

Кафель – материал, который требователен к соблюдению техники монтажа. Чтобы новое покрытие поверх старой плитки было долговечным, нужно правильно провести процедуру. Для удобства процесс разбили на несколько этапов.

1. Подготовка поверхности

Подготовительные работы обеспечивают качественную сцепку между нижним кафелем и слоем клея. Фиксирующая масса будет соскальзывать с глазуровки материала, из-за чего свежее покрытие сползет. Чтобы улучшить адгезию, надо убрать верхний декоративный ярус.

Глазурь с плитки можно удалить 3 способами:

Механическим. При помощи шлифовальной машины снимают 60% верхнего слоя. Обработанная зона равномерно распределена по кафелю. Работа пыльная и кропотливая.

Насечками. На поверхности глазури болгаркой или молотком с долотом делают небольшие насечки, длиной до 2 см.

Грунтовкой. Профессиональное бетон-контактное средство с кварцем игольчатым усилит сцепку старой плитки.

Мастера часто комбинируют способы, совмещая грунтовочный с механическими или с насечками. У глянцевой поверхности очень низкая адгезия, поэтому рекомендуем обрабатывать всеми тремя методами. Бетон-контактное средство наносят в 2-3 слоя, выдерживая 5 часов между нанесениями.





Во время подготовительной процедуры нужно тщательно очистить основание от мусора, краски и жира. Кафель обязательно обезжиривают, помыв водой с добавлением соды каустической. Пыль, мелкий сор легко убрать пылесосом. Если между стыками раскрошилась затирка, то ее надо удалить.

Рекомендуем использовать инструмент, который мастера называют «расшиватель швов». Лезвие прижимают к проблемной линии, слегка надавливают на рукоять и аккуратно проводят. Старый раствор выпадает. Силиконовый герметик снимают скребком или растворяют химическим составом.





Если во время процедуры отойдет плитка, то лучше отказаться от идеи повторного нанесения облицовки. Небольшие дефекты и участки между кафелем заделывают свежим раствором. Поверхность обильно покрывают грунтовкой.

2. Фиксирующий состав



Правильно подобранный клей – залог успешной укладки свежей плитки поверх старой. Не каждый состав подойдет для процедуры. Мастера-плиточники советуют брать фиксирующую смесь для керамогранита.





Масса предназначена для работы с проблемной поверхностью, поэтому надежно приклеит кафель.

Правила монтажа плитки на плитку

Керамическую отделку важно грамотно установить. Перед тем, как класть плитку на плитку, надо улучшить сцепку (адгезию) двух поверхностей.

Чтобы плиточный клей не соскальзывал с кафеля, нужно удалить декоративный слой на старой облицовке.

Глазурь снимают шлифовальной машиной, потом молотком делают небольшие засечки.

Старую затирку между швов аккуратно удаляют при помощи специального инструмента.

Появившиеся дефекты закладывают свежим раствором.

С поверхности тщательно убирают пыль, мусор, промывают раствором воды с каустической содой. Подготовленное основание 2-3 раза обрабатывают грунтовкой с кварцевым песком.

Если кладут плитку на плитку, то используют свежий раствор плиточного клея с сильной фиксацией, например, для керамогранита.

Техника укладки плитки на плитку на пол



Проще всего работать с напольным покрытием. У зоны минимальное воздействие силы притяжения, поэтому легче провести монтаж.

Фиксирующую массу шпателем-гребенкой поквадратно распределяют по старой облицовке.

Толщина вещества не должна превышать 5 мм.

Инструментом-гребенкой массу равномерно распределяют по небольшому участку (не более 1 квадрата).

Аккуратно кладут плитку на слой фиксирующего состава.

Руками немного придавливают или слегка стучат резиновым молотком (киянкой).

Ровность укладки проверяют уровнем.

Между лежащим кафелем устанавливают разделители-крестики. Элементы помогут сделать равномерные, красивые стыки между керамикой.

После завершения процедуры материал оставляют сохнуть.





Техника укладки плитки на плитку на стену

Монтаж кафеля на стену чуть сложнее.

Укладку плитки на стены начинают от пола, иначе керамика сползет под своим весом. Исполнителю важно определить, целая это будет плитка или подрезка.

Основание второго яруса подпирают профилем или доской.

Фиксирующую массу шпателем-гребенкой поквадратно распределяют по старой облицовке. Плитки прижимают ладонями. Не стоит сильно придавливать, иначе отделка поплывет.

Толщина нанесения – до 5 мм.



Между швами ставят крестики.

Прилегание плиток к стене корректируют легким прижиманием ладоней. Важно не сильно давить, иначе поверхность поплывет.

Последующие ряды монтируют так же, как и первые.

Обязательно проверяют правильность действий уровнем.

После монтажа оставляют сохнуть.

Свежую облицовку оставляют сохнуть пару дней.

Вынимают кресты, удаляют остатки клея и пыли из канавок.

При помощи специальной пасты затирают швы между квадратами.

После полимеризации с кафеля смывают цементные пятна.





Затирка швов после укладки плитки

Завершающим этапом укладки нового кафеля на старый является обработка стыков. Процедуру можно проводить после полной полимеризации клея. В зависимости от уровня влажности и температуры в комнате, максимально потребуется 48 часов.

Информацию о времени можно найти в инструкции к фиксирующему составу. Первым делом убирают крестики. Из швов удаляют остатки клея.





Процедуру удобнее проводить отверткой или лезвием строительного ножа. Чтобы не повредить стыки, важно аккуратно действовать. Пыль, мусор тщательно выметают из щелей.

Раствор затирки готовят по инструкции. Рекомендуемая консистенция – густая паста.

При помощи резинового шпателя массу вдавливают в швы. Во время процедуры следят за равномерностью заполнения канавок.

Остатки вещества удаляют, формирую полукруглый след, оставляют сохнуть.

После полимеризации с поверхности удаляют пятна цемента. Вначале обрабатывают сухой жесткой губкой, потом – влажной тряпкой.

Сильно въевшиеся следы убирают раствором лимонной или уксусной кислоты.

Новую плитку можно класть поверх старой, но с небольшими оговорками. Надоевший кафель должен быть надежно приклеен к основанию. Малейшие трещинки, неровности и пустоты приведут к отслоению свежей облицовки.





Перед монтажом у керамической поверхности усиливают адгезию грунтовкой, насечками или удалением верхнего слоя. Обязательно используют прочный фиксирующий состав для керамогранита.

Свежую плитку на старую плитку класть можно, но при определенных условиях. Для обновления подойдет идеально ровная отделка, которая надежно приклеена к полу или к стенам. Советский кафель надо обязательно демонтировать. Перед установкой с облицовки улучшают адгезию верхнего слоя и тщательно очищают. При монтаже обязательно используют клеевой состав с сильной фиксацией.





