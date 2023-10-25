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Особенности ручки-защёлки и тонкости её самостоятельной установки

#Межкомнатные двери #Монтаж #Фурнитура #Своими руками

На межкомнатные двери устанавливается разная фурнитура по назначению и материалу изготовления. Особо стоит выделить такой элемент, как ручка-защёлка, который исключает самопроизвольное открытие полотна под воздействием сквозняков. Такая фурнитура изготавливается из разных материалов и может иметь в конструкции запорный механизм. Отличительная черта ручки-защёлки – это исправная работа весь период эксплуатации, небольшая цена и ремонтопригодность при необходимости.

Виды ручек с защёлками в зависимости от рабочего механизма

Ручка-защёлка имеет подвижный элемент в форме язычка, который и блокирует дверь в коробке при закрывании. Механизм открывания может быть разным – это нажатие, поворот или стационарный элемент, часто фурнитуру дополняют замком, что не позволяет открыть створку. 

Ручка-защёлка может быть установлена на любой межкомнатной двери в доме, также их используют на полотнах между комнатой и балконом, в офисных помещениях и санузлах.


Ручка-защёлка с поворотным механизмом

Устройство выполнено в виде ручки-ноб, которое может иметь округлую, овальную или многогранную форму. С одной стороны, такая модель имеет замочную скважину, с другой – кнопку или поворотный фиксатор, блокирующий дверь в закрытом положении. Такую конструкцию чаще устанавливают внутри помещений или офисов, где нет необходимости в серьёзном запорном механизме.

Ручка-защёлка с нажимным механизмом

Фурнитура имеет рукоять, которая позволяет открывать дверь. Так же, как и в первом варианте, нажимной механизм с одной стороны, оснащается замочной скважиной, с другой – фиксатором для блокировки. Использование таких ручек-защёлок более расширено, они устанавливаются не только на межкомнатные, но и на входные металлические двери, а также на полотна между жилым помещением и балконом.

Стационарный механизм ручек-защёлок

Для монтажа такой фурнитуры не используют врезку элементов в дверное полотно, она устанавливается накладным способом. При этом ручка может быть оснащена запором роликового типа. Такой механизм используется, если по каким-то причинам невозможно установить скрытую врезную систему запирания дверного полотна.

Преимущества установки ручек-защёлок на межкомнатные двери в доме и офисе

Главное, что стоит отметить – это исключение сквозняков и безопасность детей во время самопроизвольного открытия полотна. Например, при открытии входной двери межкомнатные начинают «гулять», особенно если ещё и комнаты проветриваются, такая ситуация может навредить не только ребёнку, но и взрослому человеку.

Также достоинством приобретения является сохранение тепла в комнате. Если помещение полностью изолировано, что обеспечивает ручка-защёлка, то комфортная температура дольше сохраняется. То же самое можно и отнести к жаркому периоду года, когда работает кондиционер: при плотном прилегании полотна к коробке климатической технике нужно меньше времени, чтобы обеспечить выбранный тепловой режим.

Помимо этого, ручка-защёлка производится из разных материалов, что позволит подобрать фурнитуру к любой межкомнатной двери – это может быть металл, пластик, дерево или стекло. Цветовой диапазон изделий также разнообразен, а простота и надёжность конструкции позволит надолго забыть о замене этого элемента.


Как демонтировать старую ручку-защёлку с двери

Обладая небольшим набором инструментов, можно снять этот неотъемлемый элемент любого полотна самостоятельно. Причин для снятия ручки-защёлки с межкомнатной двери может быть несколько – это заедание или поломка механизма, замена старого элемента на новый более красивый и современный вариант, а также желание сохранить ручку при покупке новой межкомнатной двери. 

Для демонтажа понадобиться только пара отвёрток с плоским и крестовым стержнем, в некоторых конструкциях может понадобиться шило.

Этапы самостоятельного снятия ручки-защёлки:

  1. Открутить фиксирующие болты и снять декоративные накладки с двух сторон полотна.

  2. Стержень ручки легко снимается круговым движением.

  3. Открутить болты с торцевой части двери, чтобы демонтировать защёлку.

  4. Внутренний механизм легко выйдет из полотна.

Если ручка снималась с межкомнатной двери из-за неисправности, можно попробовать выяснить причину и устранить её, но это редко делают. Стоимость невелика, поэтому можно легко купить новую фурнитуру в ближайшем хозяйственном или строительном магазине.

Установка новой ручки-защёлки на межкомнатную дверь

К этому процессу нужно подготовиться более основательно и обеспечить себя инструментами. Понадобятся: дрель, набор отвёрток, стамеска, маркер и рулетка. Во избежание ошибок при монтаже производители каждое своё изделие снабжают подробной инструкцией по сборке.

Этапы самостоятельной установки ручки-защёлки на дверь:

  1. Разметка под необходимые отверстия. Рекомендованная высота установки 1 метр от пола, исключением может быть только детская комната, тогда нужно ориентироваться на рост и возраст ребёнка.

  2. Определяется центр установки и язычка. Ставится метка маркером, для удобства можно снять межкомнатную дверь с петель и положить её на пол, но многие мастера этого не делают.

  3. Высверливается круглое центральное отверстие, обычно для этого используется сверло диаметром 23-50 мм. Для установки язычка используется перьевое сверло нужного диаметра.

  4. Стержень ручки вместе с накладками вставляется в отверстие с одной стороны, а с другой вставляется в паз механизма. При этом защёлка должна находиться строго по горизонтали и свободно двигаться в отверстии.

  5. Накладки с двух сторон фиксируются болтами. Если их надо утопить в поверхность двери, то используется стамеска для снятия древесины. Устанавливается торцевая накладка.

  6. В косяке с помощью стамески делается выемка и устанавливается ответная планка.

Если монтаж выполнен правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться одним движением, без заеданий. При замене старой ручки-защёлки на новую, то процесс значительно упрощается: достаточно снять фурнитуру и на это же место поставить другую.

При минимальном опыте работы с инструментами специалисты рекомендуют обращаться к мастерам, которые выполнят монтаж в течение 30-40 минут и гарантируют нормальную работу механизма.

Если ещё остались сомнения в установке ручки-защёлки, то стоит зайти в ближайший магазин и посмотреть на ассортимент, который предлагают производители. Такой количество красивой и надёжной фурнитуры склонит любого на совершение покупки.

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