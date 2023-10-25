На межкомнатные двери устанавливается разная фурнитура по назначению и материалу изготовления. Особо стоит выделить такой элемент, как ручка-защёлка, который исключает самопроизвольное открытие полотна под воздействием сквозняков. Такая фурнитура изготавливается из разных материалов и может иметь в конструкции запорный механизм. Отличительная черта ручки-защёлки – это исправная работа весь период эксплуатации, небольшая цена и ремонтопригодность при необходимости.
Виды ручек с защёлками в зависимости от рабочего механизма
Ручка-защёлка имеет подвижный элемент в форме язычка, который и блокирует дверь в коробке при закрывании. Механизм открывания может быть разным – это нажатие, поворот или стационарный элемент, часто фурнитуру дополняют замком, что не позволяет открыть створку.
Ручка-защёлка может быть установлена на любой межкомнатной двери в доме, также их используют на полотнах между комнатой и балконом, в офисных помещениях и санузлах.
Ручка-защёлка с поворотным механизмом
Устройство выполнено в виде ручки-ноб, которое может иметь округлую, овальную или многогранную форму. С одной стороны, такая модель имеет замочную скважину, с другой – кнопку или поворотный фиксатор, блокирующий дверь в закрытом положении. Такую конструкцию чаще устанавливают внутри помещений или офисов, где нет необходимости в серьёзном запорном механизме.
Ручка-защёлка с нажимным механизмом
Фурнитура имеет рукоять, которая позволяет открывать дверь. Так же, как и в первом варианте, нажимной механизм с одной стороны, оснащается замочной скважиной, с другой – фиксатором для блокировки. Использование таких ручек-защёлок более расширено, они устанавливаются не только на межкомнатные, но и на входные металлические двери, а также на полотна между жилым помещением и балконом.
Стационарный механизм ручек-защёлок
Для монтажа такой фурнитуры не используют врезку элементов в дверное полотно, она устанавливается накладным способом. При этом ручка может быть оснащена запором роликового типа. Такой механизм используется, если по каким-то причинам невозможно установить скрытую врезную систему запирания дверного полотна.
Преимущества установки ручек-защёлок на межкомнатные двери в доме и офисе
Главное, что стоит отметить – это исключение сквозняков и безопасность детей во время самопроизвольного открытия полотна. Например, при открытии входной двери межкомнатные начинают «гулять», особенно если ещё и комнаты проветриваются, такая ситуация может навредить не только ребёнку, но и взрослому человеку.
Также достоинством приобретения является сохранение тепла в комнате. Если помещение полностью изолировано, что обеспечивает ручка-защёлка, то комфортная температура дольше сохраняется. То же самое можно и отнести к жаркому периоду года, когда работает кондиционер: при плотном прилегании полотна к коробке климатической технике нужно меньше времени, чтобы обеспечить выбранный тепловой режим.
Помимо этого, ручка-защёлка производится из разных материалов, что позволит подобрать фурнитуру к любой межкомнатной двери – это может быть металл, пластик, дерево или стекло. Цветовой диапазон изделий также разнообразен, а простота и надёжность конструкции позволит надолго забыть о замене этого элемента.
Как демонтировать старую ручку-защёлку с двери
Обладая небольшим набором инструментов, можно снять этот неотъемлемый элемент любого полотна самостоятельно. Причин для снятия ручки-защёлки с межкомнатной двери может быть несколько – это заедание или поломка механизма, замена старого элемента на новый более красивый и современный вариант, а также желание сохранить ручку при покупке новой межкомнатной двери.
Для демонтажа понадобиться только пара отвёрток с плоским и крестовым стержнем, в некоторых конструкциях может понадобиться шило.
Этапы самостоятельного снятия ручки-защёлки:
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Открутить фиксирующие болты и снять декоративные накладки с двух сторон полотна.
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Стержень ручки легко снимается круговым движением.
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Открутить болты с торцевой части двери, чтобы демонтировать защёлку.
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Внутренний механизм легко выйдет из полотна.
Если ручка снималась с межкомнатной двери из-за неисправности, можно попробовать выяснить причину и устранить её, но это редко делают. Стоимость невелика, поэтому можно легко купить новую фурнитуру в ближайшем хозяйственном или строительном магазине.
Установка новой ручки-защёлки на межкомнатную дверь
К этому процессу нужно подготовиться более основательно и обеспечить себя инструментами. Понадобятся: дрель, набор отвёрток, стамеска, маркер и рулетка. Во избежание ошибок при монтаже производители каждое своё изделие снабжают подробной инструкцией по сборке.
Этапы самостоятельной установки ручки-защёлки на дверь:
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Разметка под необходимые отверстия. Рекомендованная высота установки 1 метр от пола, исключением может быть только детская комната, тогда нужно ориентироваться на рост и возраст ребёнка.
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Определяется центр установки и язычка. Ставится метка маркером, для удобства можно снять межкомнатную дверь с петель и положить её на пол, но многие мастера этого не делают.
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Высверливается круглое центральное отверстие, обычно для этого используется сверло диаметром 23-50 мм. Для установки язычка используется перьевое сверло нужного диаметра.
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Стержень ручки вместе с накладками вставляется в отверстие с одной стороны, а с другой вставляется в паз механизма. При этом защёлка должна находиться строго по горизонтали и свободно двигаться в отверстии.
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Накладки с двух сторон фиксируются болтами. Если их надо утопить в поверхность двери, то используется стамеска для снятия древесины. Устанавливается торцевая накладка.
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В косяке с помощью стамески делается выемка и устанавливается ответная планка.
Если монтаж выполнен правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться одним движением, без заеданий. При замене старой ручки-защёлки на новую, то процесс значительно упрощается: достаточно снять фурнитуру и на это же место поставить другую.
При минимальном опыте работы с инструментами специалисты рекомендуют обращаться к мастерам, которые выполнят монтаж в течение 30-40 минут и гарантируют нормальную работу механизма.
Если ещё остались сомнения в установке ручки-защёлки, то стоит зайти в ближайший магазин и посмотреть на ассортимент, который предлагают производители. Такой количество красивой и надёжной фурнитуры склонит любого на совершение покупки.