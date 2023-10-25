Несмотря на мнимую простоту, дверь представляет собой сложную систему. Ошибки в конструкции или при монтаже принесут вам много проблем. В этой статье мы будем рассматривать ключевые моменты, которым требуется уделить особое внимание при монтаже дверной коробки.
Дело в том, что ошибки при снятии размеров и подгонке элементов впоследствии будет проблематично исправить. Поэтому к процессу монтажа нужно подойти максимально ответственно, имея четкое понимание, что и в какой последовательности делать.
Каким образом правильно рассчитать размер дверной коробки
Для начала определитесь, как и где будет использоваться короб, какие функции он должен выполнять. К примеру, на границе «дом-улица» необходимо обеспечить герметичность, максимально минимизировать потери тепла и обеспечить высокий уровень шумоизоляции.
Если речь идет про ванную комнату, то необходима циркуляция воздуха, в противном случае, внутри будет скапливаться конденсат, появляться плесень а внешняя отделка постепенно придет в негодность. Наличие газовой плиты в помещении говорит о том, что делать дверь полностью герметичной нельзя, исходя из техники безопасности.
А теперь рассмотрим общие моменты. Дверная коробка должна быть точно подогнана под размер дверного полотна для того, чтобы обеспечить правильное прилегание. Неверный рассчет размеров приведет к тому, что дверь либо не будет закрываться, либо, наоборот, образуются зазоры.
Для того, чтобы дверное полотно могло правильно перемещаться, нужно рассчитать размеры таким образом, чтобы по периметру был зазор 3-5 мм.
Другое дело, если стоит задача обеспечить циркуляцию воздуха. Тогда зазоры по вертикальным стойкам а так же по верхней горизонтальной делают равным 3-5 мм, ну а зазор в месте стыковки с порогом от 10 до 15 миллиметров.
Если вы «промахнетесь» с размерами короба, то придется подпиливать дверное полотно. Сделать это получится лишь в том случае, если материал дверного полотна - дерево. Учтите этот нюанс, потому как дверная коробка в сборе с порогом примерно на 20 миллиметров выше чем без него.
Что касается зазоров между конструкцией коробки и стенами, то его необходимо выдерживать в диапазоне от 10 до 15 миллиметров. Если сделать зазор меньше, то возникнут сложности при монтаже и фиксации конструкции.
Какие инструменты понадобятся для установки дверной коробки
Лучше заранее подготовить все необходимые инструменты, потому что если в процессе монтажа придет понимание, что вам нужен перфоратор, то придется отрываться от рабочего процесса и тратить время на поиски.
Не обязательно покупать весь перечисленный инструмент, возможно что-то у вас уже есть, что-то можно одолжить у соседей, ну а какие то наименования имеет смысл взять в аренду.
Итак, для того, чтобы комфортно осуществить монтаж дверной коробки, нам понадобятся:
• Рулетка
• Карандаш
• Монтажная пена
• Стусло (специальное приспособление, для отрезки деталей под углом) или торцевая пила
• Стамеска
• Шуруповерт и перфоратор.
• Строительный уровень
• Молоток
• Набор отверток
• Транспортир
• Распорные клинья
Демонтаж старой двери перед установкой новой коробки
Вполне возможно, что перед тем, как начать монтаж новой дверной коробки, вам придется осуществить демонтаж уже имеющейся.
Демонтаж осуществляется следующим образом:
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Сначала снимаете наличники и демонтируете элементы короба. Вам придется удалить крепежи и болты анкерного типа.
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Аккуратно проверяете дверной проем на прочность, возможно потребуется его укрепить.
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Проводить демонтаж нужно не торопясь и вдумчиво, чтобы ничего не сломать и не разрушить стену, ведь в дальнейшем придется тратить время на работы по восстановлению.
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Рассчитывайте свое время таким образом, чтобы после демонтажа старого короба у вас осталось время на подготовку проема к установке нового. Потому что провести демонтаж хотя бы частично не повредив проем крайне затруднительно.
Собираем дверную коробку пошагово
Схему сборки, которая прилагается к дверной коробке, используйте, чтобы упростить себе работу. Если схемы по каким-то причинам не оказалось, то действуйте следующим образом:
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На ровной поверхности разложите все элементы
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С помощью линейки и карандаша сделайте отметки для последующей резки.
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Произведите запилы брусков под углом в 45 градусов. Вот здесь то нам и пригодится стусло. Если стусла у вас под рукой не оказалось, воспользуйтесь транспортиром, чтобы отмерить правильный угол.
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Если нет и транспортира, то запил можно производить под углом 90 градусов.
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Определите положение петель, нанесите карандашом соответствующие отметки и с помощью стамески сделайте выемки.
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В том случае, если петли накладные, то выемка не потребуется, просто прикрутите петли в нужном месте.
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Притяните бруски друг к другу с помощью саморезов. Будьте внимательны, ведь если не рассчитать траекторию и усилие, то легко можно повредить один из брусков.
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Прежде чем закрепить короб к стене, приложите к нему дверь и удостоверьтесь в соответствии размеров и в том, что есть необходимые зазоры. Согласитесь, будет досадно после завершения всех монтажных работ, понять что дверь не закрывается.
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Если размеры подобраны правильно, то можно приступать к установке коробки в проем.
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Дверную коробку устанавливайте в проем, контролируя вертикальность стоек при помощи строительного уровня.
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По периметру коробки разместите распорные клинья, их потребуется примерно 20 штук. Клинья нужны для увеличение прочности всей конструкции.
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Закрепите коробку к стене при помощи анкерных болтов, предварительно отметив места их расположения.
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Заполните зазоры между коробкой и стеной монтажной пеной.
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Установите петли и навесьте дверное полотно
Если все шаги выполнены правильно, то дверь будет открываться и закрываться легко и плавно.
Установка дверного короба, процедура, требующая теоретических знаний и практических навыков. Вполне возможно, что выполнить монтаж самостоятельно у вас не получится.
Адекватно рассчитывайте свои силы, если твердой уверенности нет, то имеет смысл обратиться к специалистам, за плечами которых внушительный опыт, а в руках профессиональный инструмент.