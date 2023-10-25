Хорошо выполненные плиточные работы означают в том числе идеально ровную поверхность и то, что все плитки находятся на одном уровне. Раньше для достижения такого результата использовались пластиковые крестики и спиртовой уровень. Они и сегодня ещё применяются, но им на смену уже идут более эффективные приспособления, позволяющие выполнить работу быстро и на высоком уровне.





Что такое система выравнивания плитки

Система выравнивания плитки позволяет справиться с укладкой кафеля даже новичку. Её устройство предельно просто, она состоит всего из двух элементов: зажимов и клиньев. И хотя называется солидно – «система», никаких сложных технических приспособлений не содержит. Тем не менее она автоматически выравнивает плитку.





Это новшество пришло к нам с Запада, где оно используется уже довольно давно. Отечественные приспособления отличаются от зарубежных по внешнему виду, но выполняют одинаковую функцию. И отечественные, и зарубежные предназначены для выравнивания плитки толщиной от 3 до 20 мм.





Отечественные системы состоят из одноразового зажима и клиньев многоразового использования. Зарубежные системы сложнее – это могут быть те же клинья или лепестки, но для их монтажа требуются специальные щипцы.





О достоинствах и недостатках каждой разновидности мы ещё поговорим, а пока давайте разберёмся, зачем она нужна?

Какие преимущества у использования этого метода:

Автоматически выравнивает смежные элементы, покрытие получается идеально гладким, без перепадов высот. Зазоры между плитками тоже получаются равномерными. Зазоры между швами однородными. Старые добрые крестики могут понадобиться очень нечасто. Плиточный клей при высыхании не поведёт облицовку. СВП снижает риск коробления плитки. Клеевой слой также становится равномерным. СВП поможет вам избежать ошибок, которые могут обойтись очень дорого. Процесс укладки значительно упрощается, увеличивается её скорость.

Подходит система и для кафельной плитки, и для керамогранита. Отделка керамической плиткой с использованием системы выравнивания выглядит более профессионально.





Только помните, что температура воздуха в помещении, где вы осуществляете укладку, должна быть не ниже +10 градусов.













Сравниваем отечественные и импортные СВП

Ну а теперь поговорим о различиях между отечественными и импортными изделиями. Везде есть свои плюсы и минусы.

1. Пропустим вперёд зарубежных изготовителей

Плюсы:



Применяется пластик высокого качества.

Маленькая толщина стяжки позволяет оформлять очень тонкие швы.

Конструкция надёжно фиксирует плитку толщиной от 3 до 20 мм.

Стяжка выполнена так, что она всегда рвётся в нужном месте.

Перед употреблением нейлоновые стяжки надо замачивать в воде на полчаса. Это увеличивает их плотность.





И минусы:



Прижимают недостаточно сильно. Если приложить усилие – стяжки можно порвать.

Если под фиксаторы попадает клей – они перестают держать.

Использование имеет множество нюансов: нельзя делать длительные перерывы (на ночь). Если вставить их в сырой клей, за ночь стяжки высохнут и легко оборвутся. Вставить стяжки в подсохший клей проблематично, придётся применить шпатель или отвёртку.

Неоправданно высокая цена, поскольку многоразовых колпачков хватает ненадолго. Лимит исчерпывается 5-7 разами.

2. Отечественная система выравнивания плитки ближе не только потому, что она своя, но и потому, что она по многим параметрам превосходит импортную.





Судите сами:

Конструкция простая и прочная. Клинья фиксируют надёжнее, чем колпаки.

Стяжки не нужно замачивать перед употреблением, они не рвутся.

Работу можно прервать на длительный срок, без ущерба и дополнительных трудностей.

Клиньев хватает надолго, их можно использовать почти неограниченное количество раз.

Стоят дешевле импортных аналогов.





Недостатки отечественных СВП, которые необходимо учитывать:

Качество изготовления несколько ниже.

Иногда стяжки могут сломаться не в том месте.

Принципиально разницы в использовании импортной или отечественной систем не существует, поэтому дальше разъясняем алгоритм действий.





Что потребуется для работы с системой выравнивания плитки, алгоритм действий

Сначала приготовим все необходимые материалы и инструменты. Их не много.

Вам понадобятся:

Керамическая плитка или керамогранит.

Плиточный клей.

Собственно, система из стяжек и клиньев.

Резиновая киянка.

Строительный уровень.

Зубчатый шпатель.





Ну а теперь приступаем:

Очистите и просушите основание перед нанесением плиточного клея. На основание наносится плиточный клей, приготовленный в строгом соответствии с инструкцией производителя. Консистенция должна быть не очень густой, но и не очень жидкой. Уложить первую плитку. Её надо хорошенько выровнять, потому что по ней будут равняться все остальные. Вам понадобится спиртовой строительный уровень. С каждой стороны плитки установите по два зажима, отступив от краёв по 50 мм. Следующую плитку положите вплотную к ножке зажима. Вставьте клин так, чтобы он плотно прилегал к поверхности соседних плиток. Дождитесь полного высыхания клея. Удалите зажимы боковым ударом резиновой киянкой параллельно шву. Верхняя часть зажима ломается, позволяя удалить клин, нижняя остаётся под плиткой.





Ударять надо по боковой узкой части зажима и строго параллельно шву. Иначе зажим может сломаться неправильно. Система подходит для выравнивания как напольной, так и настенной плитки любого типа, будь то кафель, керамогранит или натуральный камень.





Система существенно облегчает работу с плитками большого размера. С маленькими плитками работать сложнее. Помните, однако, о том, что она не заменит мастерство укладчика не выровняет сама по себе неправильно уложенную плитку.









Как правильно выбрать и рассчитать систему выравнивания плитки

Зажимы могут быть рассчитаны на разную толщину плитки. Некоторые производители обозначают их разными цветами, чтобы проще было сориентироваться.

Например, оранжевые, белые зелёные и жёлтые подходят для стандартной плитки толщиной от 3 до 16 мм. Зажимы серого цвета предназначены для более толстой плитки (например, керамогранита), размером от 12 до 21 мм.





Если все зажимы одинакового цвета, эти параметры должны быть указаны на упаковке. Зажимы отличаются ещё размерами стыков, диапазон здесь – от 1 до 3-х мм. В продаже встречаются зажимы 1, 1,5, 2 и 3 мм.





Для того, чтобы рассчитать нужное количество клипсов, надо знать формат плитки и исходя из этого выяснить, сколько клипсов понадобится для укладки одного квадратного метра площади. Эту величину умножить на количество ваших метров.







Вам в помощь следующие расчёты:

При размере плитки 1200х600 мм на один квадратный метр вам понадобится 7 систем выравнивания плитки.

Параметры плитки 1200х295 миллиметров – понадобится 14 штук.

600х600 – 11 СВП

600х300 – нужны 22 штуки.

300х300 – 44 штуки на квадратный метр.

Всегда покупайте зажимы с запасом. Конечную стоимость можно рассчитать, умножив необходимое количество на цену одного зажима.





Обычно система выравнивания плитки никаких дополнительных приспособлений не требует. Но иногда для удобства пользования могут понадобиться плоскогубцы. С их помощью и зажимы устанавливаются легче, и регулируются они более точно. Так что если их нет в комплекте, купите отдельно.

Как самостоятельно изготовить СВП

На приобретение СВП всё же придётся потратить некоторую сумму. Поэтому в качестве бонуса расскажем, как изготовить систему выравнивания плитки самостоятельно. Вам потребуется алюминиевая проволока и металлические прямоугольники. Проволока будет играть роль зажима, прямоугольники «работать» упором.





С помощью кусачек нарежьте нужное количество проволоки, согните её в прямоугольники. Нарежьте из крепкого металла упоры, также прямоугольные, заготовьте пластиковые клинья.

Дальше действуем следующим образом:

В зажим перпендикулярно вставляем металлическую пластину.

На неё укладываем плитку.

В алюминиевый зажим устанавливаем пластиковый клин.

Для более плотного прилегания и хорошей фиксации между зажимом и клином можно подсунуть обрезки ДВП.

Вот, собственно, и всё. Выглядит это, конечно, не так презентабельно, но после выполнения своей задачи всё равно проволочные зажимы будут удалены, а вы сэкономили средства.

Ведущие производители систем выравнивания плитки

Ну и напоследок – небольшой гид по ведущим производителям СВП.

Зарубежные:

1. Rubi Tili Level

Страна производства – Испания. Зажим – колпачок с гибкими лепестками. Плюсы:

Отменное качество.

Маленькая толщина стяжки позволяет оформлять очень тонкие швы.

Минусы:

Слабая фиксация.

Требует замачивания нейлоновых стяжек, из-за чего процесс выравнивания затягивается.

Высокая стоимость.

Обязательно требует наличия специальных щипцов при монтаже и разборке.

2. Raimondi – итальянская фирма, лидер по производству товаров для плитки.

Достоинства:

Оптимальные размеры облегчают укладку.

Позволяет добиться идеального выравнивания.

Обеспечивает точные настройки и интервалы.

Позволяет выполнить работу в максимально короткое время.

Недостатки:

Высокая цена.

Требует предельной осторожности и аккуратности.

3. PEYGRAN – этот испанский бренд признан лучшим в этом сегменте. Появился на рынке недавно и является инновационным.

Её преимущество:

Высокое качество.

Максимальная надёжность.

Поставляется со всеми деталями.

Обеспечивает исключительную точность и высокую скорость работы.





Принадлежностью системы являются эргономичные плоскогубцы, делающие процесс очень удобным. Про отечественные системы уже было рассказано выше. Они не отстают от импортных почти ни в чём. Качество пластика может быть несколько хуже.



