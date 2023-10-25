Как снять плитку в ванной, не повредив её

Отделка стен и пола керамической плиткой встречается почти в каждом доме, и чаще всего это ванная. Когда перед вами во весь рост встанет необходимость капитального ремонта, то эту отделку придётся снимать. Также вы можете столкнуться с этим, если понадобится заменить какой-либо фрагмент.





Нюансы этой кропотливой, но всё же не такой уж сложной работы мы постараемся осветить в данной статье.

Как оценить качество старой плитки перед её снятием



Перед тем, как приступить к демонтажу плитки, оцените качество старого покрытия.

Это значит, вам необходимо учесть:

На что была посажена плитка – на клей или на цементный состав. В последнем случае при удалении вам придётся приложить гораздо больше усилий.

На какую поверхность укладывалась плитка. Бетонное или кирпичное основание не создаёт больших проблем при снятии плитки. Больше всего сложностей возникнет, если плитка крепилась на перегородки из гипсокартона.

Как крепко держится плитка на основании. Для этого надо постучать по ней резиновым молоточком или деревянной рукояткой. Звонкий звук означает, что плитка в этом месте прилегает не слишком плотно, под ней - пустота. Чтобы избежать обвала и повреждений, демонтаж лучше начинать с этого места.





Всё это нужно для того, чтобы взвесить свои шансы удалить старую плитку со стены с минимальными повреждениями.

Какие требуются инструменты для демонтажа старой плитки

Теперь надо подготовить инструменты.



Вам для работы понадобятся:

Шпатели, и не один, а несколько. Отдавайте предпочтение с узким, но прочным лезвием.

Зубило и долото.

Молоток, и тоже лучше не один, а парочку, со средним и более тяжёлым весом.

Стамеска, скребок для работы с затиркой.

Строительный нож и несколько сменных лезвий.

Отвёртка, но не любая, а с рукояткой, по которой можно наносить удары.

Перфоратор с насадкой-долотом.

Дрель со сверлом 6 миллиметров.

Болгарка.

Ёмкость с тёплой водой.

Калёная проволока для крючков в случае необходимости.





Конечно, не все инструменты вам понадобятся сразу, а некоторые из списка могут и вовсе не пригодиться. Это зависит от того, как пойдёт работа. Однако лучше всё приготовить заранее.

Как надо подготовиться к демонтажу старой плитки в ванной комнате

Удаление плитки – работа, связанная с большим количеством пыли и грязи. Поэтому позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты: у вас должны быть защитный костюм, очки, перчатки и, главное – респиратор.



Если придётся работать с дрелью или перфоратором, то защитите уши от шума наушниками. Прочую обстановку тоже надо защитить от грязи. Освободите помещение от лишней мебели, снимите зеркала со стен. То, что вынести невозможно, оберните ветошью и накройте полиэтиленовой плёнкой.





Если вы не собираетесь менять напольное покрытие, значит пол надо тоже надёжно укрыть. Сантехнику в санузле обмотайте мягкой тканью. Постелите полиэтиленовую плёнку в ванну.

Обязательно защитите полиэтиленом счётчики и трубы. Учтите, что плитка имеет острые края, и если вы не защитите поверхности, она может оставить на них сколы и царапины.









Техника безопасности при удалении старой плитки в ванной

Демонтаж плитки – не только шумная и пыльная работа, но порой и не безопасная. Поэтому соблюдаем правила техники безопасности. Первое из них – наличие средств индивидуальной защиты – мы уже выполнили.







Кроме того:

Необходимо обесточить помещение.

Прикрыть коммуникации фанерой.

Там, где проходит проводка, нельзя пользоваться электроинструментами.

Сами электроинструменты должны быть абсолютно исправны, корпус исключает возможность поражения вас электрическим током.

Если вы работаете с помощником, то у него тоже должны быть средства индивидуальной защиты.

Дверь ванной можно не закрывать, особенно если она маленькая, но обязательно завесьте проём влажной тканью. Так вы сможете защитить от летящей пыли остальное помещение.

Не пренебрегайте этими требованиями, так вы убережёте своё здоровье, а возможно даже и жизнь.

Как бережно снять плитку в ванной комнате, не повредив её: пошаговая инструкция

Ну а теперь можно приступить к работе. Зачем нужно демонтировать старую плитку?

Можно ли положить свежую на старый слой? Этого не следует делать, потому что качество нового покрытия резко снизится: плитка будет плохо держаться, ломаться и трескаться. К тому же новая отделка в этом случае уменьшит размеры и без того небольшого санузла.





Итак, удаление старой плитки при новой отделке – безальтернативный вариант. А раз так, то аккуратно приступаем к демонтажу.

Керамическая плитка – материал достаточно дорогостоящий, поэтому при удалении хочется максимально сохранить её целостность, чтобы снова пустить в дело. Поэтому работа потребуется ручная и почти ювелирная.

И сразу хотим предупредить: 100%-ной гарантии, что вам удастся снять всю плитку без повреждений, дать невозможно. Потери обязательно будут. Задача – сократить эти потери до минимума.





Больше вероятности снять плитку без повреждений, если её сажали на плиточный клей. С бетонной смесью придётся попотеть.

Основные этапы работы:

Начинайте с обработки швов. Для этого смочите их тёплым мыльным раствором.

Когда швы размякнут, удалите старую затирку стамеской, шпателем или столярным ножом.

Тем же мыльным раствором смочите края плитки, дайте клею немного размокнуть.

Дальше вооружаемся шпателем и молотком и аккуратно поддевая плитку, стараемся отделить её от стены. Это кропотливо и медленно, но, если вы хотите сохранить плитку в целости, другого способа нет.





Шпатель, зубило или стамеску с тонким лезвием загоните между плиткой и клеем и постучите по рукоятке молотком. Удары должны быть аккуратными, но сильными.

Поддевайте так плитку с нескольких сторон. Когда плитка отстанет от стены на 2/3, особое внимание уделите углам, чтобы сохранить их целыми.





Бывает, что верхний, нижний или боковой ряд закрыты. Чтобы получить доступ, одной плиткой придётся пожертвовать: разбейте её, отделите от стены, с образовавшегося отверстия можно начать демонтаж.

Можно начать демонтаж со слабого места в отделке. Вы простукивали кафель молоточком и отметили плитки, которые издают звонкий звук. Простукивание лучше начинать с правого верхнего угла, или с левого, если вы левша.

Если слабого места в отделке нет, то начинайте демонтаж с верхнего ряда. Двигаться следует по горизонтали сверху вниз, чтобы избежать обвала. Первую плитку разрежьте по диагонали и удалите её с помощью молотка и зубила.

После того, как вы удалили первую плитку, обильно смочите швы тёплой водой. Используйте для этого ветошь. Клей размокнет, а вот если плитка сажалась на цементный раствор, то в размачивании нет никакого смысла.





Теперь надо удалить затирку. Можно воспользоваться тонкой отвёрткой или шпателем.

Зубило надо вставить между рядами плитки под углом 45 градусов и постараться молотком загнать его как можно глубже.

Работайте аккуратно и внимательно. Спешка здесь недопустима. И вам придётся обойтись без электроинструментов.





Таким же образом действуйте, если требуется заменить только отдельные участки. Здесь особенно важно не повредить соседние плитки. Такая ситуация может возникнуть, если треснула одна или несколько плиток, или если вам необходимо получить доступ к коммуникациям.

В последнем случае сохранить целостность плитки особенно важно, чтобы её можно было после окончания работ поместить на место, ведь нет гарантии, что вы найдёте точно такую же новую.

Эта ювелирная операция состоит из следующих этапов:

Около плиток, которые надо будет снять, а также между ними смочите швы.

Подождите, пока швы размокнут, зачистите их.

Аккуратно отделите плитку, поддев шпателем или зубилом.

Если это не помогает, воспользуйтесь проволокой. Из неё с обеих сторон надо сделать крючки. Зацепите крючками верхний и нижний края плитки и потяните на себя. Ваши усилия должны быть направлены строго перпендикулярно стене. Если вы будете тянуть плитку под углом, вы можете её сломать. Поволоку можно заменить спицей.

Если подступиться нельзя, возможно, и здесь вам придётся пожертвовать одной плиткой, разбив её молотком или просверлив отверстие.

Если у вас нет в запасе плитки такого же цвета на место повреждённой, можно заменить её плиткой с рисунком. Повторите этот элемент в других местах, сняв ещё несколько старых плиток и получится, что так и было задумано.





При частичном демонтаже действовать надо особенно аккуратно, чтобы не повредить соседние плитки.





Снятие старой плитки в ванной с помощью электроинструментов

Если целостность старой плитки для вас не важна, то демонтаж существенно убыстряется и упрощается, поскольку вам на помощь приходят электроинструменты. Электроинструментом придётся воспользоваться и в том случае, если площадь покрытия плиткой достаточно большая. Для удаления плитки вам понадобится перфоратор с плоской насадкой.





Однако, имейте ввиду, что в труднодоступных местах, за батареями перфоратор вам не поможет. Там, где проложена электропроводка, перфоратором пользоваться нельзя!





При работе перфоратором образуется гораздо больше пыли, чем при ручном удалении. Также этот процесс достаточно шумный. Воспользуйтесь насадкой – долотом, загоняйте её под углом к плитке. Удаляя плитку, двигайтесь сверху вниз.





Работа пойдёт быстрее и легче, но испорченных плиток будет больше. Сразу дарим идею: осколки плитки пригодятся для мозаики. Только будьте осторожны, её края достаточно острые, можно пораниться.

Удаление старой плитки на полу ванной

Демонтаж напольной плитки происходит по тому же сценарию. Напольная плитка толще, поэтому усилий потребуется больше. Если вы хотите удалить плитку с пола с минимальными потерями, то вместо перфоратора возьмите в руки болгарку с диском по камню.





Дисковой пилой прорежьте швы, очистите их и промойте водой. Затем стамеской и молотком аккуратно удаляем каждую плитку. Если требуется заменить только участок напольного покрытия, то соседние плитки от сколов и повреждений защитите малярным скотчем в несколько слоёв.

Снятие плитки в ванной с гипсокартона

Гипсокартонное основание замечательно схватывается с плиткой и великолепно на ней держится. Причём настолько хорошо, что удалить плитку, не повредив стену – задача почти не выполнимая.

Действовать следует точно так же, как и было описано выше, только будьте готовы к тому, что в некоторых местах плитка будет отслаиваться «с мясом».





После работы оцените ущерб. Если повреждения не значительны, то их можно просто зашпаклевать. Там же, где плитка снималась вместе с фрагментами стены, перегородку придётся полностью заменить.

Как подготовить поверхности стен и пола ванной комнаты к укладке новой плитки

Чтобы поставить точку в работе – несколько слов о том, как подготовить пол и стены для новой укладки.

Удалите остатки плиточного клея.

С помощью шпаклёвки и маяков выровняйте стену.

Загрунтуйте её.

Обработайте антисептиком.

Приступайте к укладке плитки.





Пол следует подготовить следующим образом:

Бугры, выступы сбейте перфоратором.

Загрунтуйте щели и углубления с помощью строительных смесей.

Положите на пол гидроизоляцию.

Проверьте кривизну пола. Если она значительная, то может понадобиться цементно-песчаная стяжка.

Загрунтуйте пол, чтобы он лучше сцепился с плиткой.





Класть напольную плитку лучше на бетонное основание, на деревянном полу она держится значительно хуже.





