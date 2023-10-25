Чтобы правильно уложить ламинат, нужно использовать подложку. Она гарантированно продлевает срок службы напольного покрытия, упрощает процесс монтажа. Чаще всего выбирают хвойную подложку. Об ее особенностях расскажем в этой статье.

Зачем нужна подложка под ламинат

Некоторые мастера укладывают ламинат на каменный пол. Однако так делать не стоит: если на полу есть даже маленькие неровности, они могут спровоцировать появление на напольном покрытии трещин.

Они, в свою очередь, станут в будущем больше, и ламинат придется менять. Кроме того, если подложки под ламинатом нет, он может начать скрипеть. Подложка помогает избежать таких проблем – она выравнивает поверхность пола.

Есть еще несколько важных функций, которые выполняет подложка:

Гидроизоляция . Особенно это нужно, если ламинат укладывается на бетонную стяжку. Подложка защищает ламели от влаги.

Звукоизоляция . Если пройтись по ламинату, под которым нет подложки, шаги будут очень громкими.

Теплоизоляция . Подложка делает пол теплее. Если уложить ламинат на бетонный пол без нее, он будет очень холодным. В особенности это заметно в частных домах и на первых этажах.

Амортизация. У ламелей на ламинате есть специальные замки, которые расшатываются при ходьбе, если нет подложки. В таком случае в скором времени напольное покрытие начнет сильно шататься и скрипеть.

Что учитывать при выборе подложки

Покупая хвойную подложку, обращайте внимание на следующие пункты:

Материал поверхности , на которую укладывается напольное покрытие. Так, если пол – это бетонная стяжка, то подложка должна обладать высокой влагостойкостью. Чтобы защитить ламинат от влаги, можно покрыть стяжку гидроизолирующей мастикой.

Расположение комнаты. Если помещение находится над холодным подвалом, предусмотрите, чтобы материал обладал хорошей теплоизоляцией.

Толщина подложки. Не стоит выбирать слишком толстую – она может стать причиной расшатывания напольного покрытия.

Нагрузка , которая оказывается на пол. Чем она выше, тем прочнее должны быть покрытие и подложка под него.

Шум от соседей. Если снизу живут шумные соседи, хорошая подложка может снизить уровень шума в комнате.

Плюсы и минусы хвойной подложки

Подложки из хвои очень распространены благодаря тому, что они в меру толстые и жесткие. Их можно купить в любом магазине, где продаются строительные материалы.

У хвойных изделий есть много достоинств:

Долгий срок эксплуатации. Хвойная подложка сможет прослужить вам примерно 20 лет, не проседая.

Способность удерживать тепло . Именно благодаря этому свойству подложки из хвои делают комнату теплее.

Высокая плотность материала. Таким образом получается выровнять бетонную поверхность пола и ровно уложить ламинат.

Простота укладки. Вы можете ходить по подложке, пока укладываете пол. В случае с другими материалами так делать нельзя.

Способность поглощать звуки и вибрации. Благодаря этому вы не будете слышать шум, исходящий от соседей ниже, а они не будут слышать шум от вас, особенно если в вашей семье есть маленькие бегающие дети.

Среди минусов хвойных подложек можно отметить:

Сильный запах . После того, как вы полностью уложите ламинат, от него будет исходить неприятный запах. Чтобы он выветрился, понадобится примерно неделя. Оставьте на это время открытое окно в комнате и не закрывайте двери.

Способность впитывать влагу. Это можно считать и плюсом, потому что так подложка защищает ламинат. Однако из-за этого материал не подходит для применения в ванной комнате и на кухне, потому что может разбухнуть из-за постоянного попадания влаги. В результате напольное покрытие быстро испортится, станет неровным и потребует замены.

Стоимость . По сравнению с другими видами подложек, хвойная достаточно дорогая. Это объясняется тем, что ее состав почти полностью натуральный;

Сложность нарезания. После укладки пола останется много мусора, потому что хвойный материал сильно крошится, когда его режут.

Обратите внимание, что сразу после укладки подложка некоторое время может прогибаться под весом человека по краям. Однако материал должен быстро уплотниться.

Лучшие производители хвойной подложки

Хвойные подложки – достаточно новый материал. Есть несколько проверенных производителей, изделия которых пользуются популярностью.









Хвойная подложка Isoplaat

Это самый дорогой бренд из списка. Он выпускает качественные долговечные подложки, которые полностью оправдывают свою цену. Такие листы мастера обычно укладывают под дорогостоящий ламинат премиум класса. Качество подложки позволяет использовать ее даже в случае, если основание изношенное. Материал не пропускает шум, не плесневеет и долго сохраняет тепло.

Подложка продается в виде спрессованных упакованных листов. Ее толщины достаточно для того, чтобы полностью выровнять пол без использования специальных выравнивающих средств. Она не деформируется и сохраняет плотность, поэтому напольное покрытие получится ровным и долговечным.

Хвойная подложка под ламинат Steico

Популярный польский бренд, который выпускает недорогие и хорошие еловые подложки. Они также продаются в виде готовых плит, что значительно упрощает процесс укладки напольного покрытия.

Подложки этого бренда подойдут для частных домов и квартир, которые расположены над подвалами, потому что у материала отличные теплоизоляционные свойства. Из существенных минусов изделий выделяют их низкую устойчивость к плесени.

Хвойная подложка Cezar

Еще один хороший бренд родом из Польши. Его особенность в том, что он предлагает хвойные подложки разной толщины: 4, 5 и 7 мм. Изделия бренда Cezar гасят шум шагов, изолируют комнату от шума.

Ламинат ложится на них ровно и не расшатывается со временем. Однако подложки этого производителя сильно крошатся при разрезании.

Хвойная подложка под ламинат из Леруа Мерлен

Доступные по цене и качественные подложки выпускает и Леруа Мерлен. Они стоят дешевле предыдущих вариантов, однако по эксплуатационным характеристикам практически им не уступают. Их значительный плюс – высокая способность поглощать звуки и вибрации от шагов.









Сколько стоит хвойная подложка

Стоимость подложки зависит от ее плотности. Чем она выше, тем дороже получается изделие. Так выходит потому, что для производства плотных изделий требуется больше материала. Также на цену влияет и популярность бренда.

Однако все же не стоит покупать подложки непроверенных производителей: они могут быть некачественными и, например, быстро заплесневеть. Из-за этого придется полностью менять напольное покрытие. Еще один фактор, повышающий или понижающий цену, – наличие добавок. Они делают подложку менее натуральной, однако это никак не отражается на ее безопасности.

При этом добавки повышают эксплуатационные качества материала. Например, воск делает его устойчивее к влаге, поэтому такие подложки подойдут для укладки в помещениях с повышенной сыростью и в частных домах.

Главные производители хвойных подложек на российском рынке – эстонский бренд Isoplaat и польский бренд Steico. Именно их товары дороже всего. Самая дешевая подложка у Steico имеет толщину 0,3 см и стоит примерно 100 рублей за 1 кв. м. Эстонский бренд несколько дороже: самые тонкие изделия у него имеют толщину 0,4 см и обойдутся вам в 160 рублей за 1 кв. м.

Недорогие хвойные подложки российского производства можно приобрести в магазине Леруа Мерлен. Они достаточно тонкие – всего лишь 3 мм. Из-за небольшой толщины их нельзя укладывать под мягкие напольные покрытия, потому что материал может не выдержать давления. Однако для твердого ламината такая подложка отлично подойдет.

Она имеет плотность 250 кг на м3, устраняет скрипы и вибрации при ходьбе по полу. Также подложки от Леруа Мерлен можно укладывать в несколько слоев, если требуется поднять уровень пола. Материал устойчив к появлению грибка и плесени.

Чем хвойная подложка отличается от пробковой

Еще один распространенный вид подложек – пробковые. Они изготавливаются из крошки пробкового дерева. Материал прессуется под высоким давлением, благодаря чему образуется однородная плотная структура. В отличие от хвойных подложек, пробковые чаще всего выпускают в рулонах.

Самая маленькая толщина – 2 мм, самая большая – 12 мм. Пробка – очень эластичный материал. Она не деформируются, потому что сразу восстанавливает форму после давления. Также пробка отлично теплоизолирует помещение, не гниет и не поддается плесени.

Но у пробковых подложек пористая структура. Из-за этого они сильно впитывают воду и не выравнивают пол. В отличие от хвойных подложек, пробковые можно укладывать только на идеально ровную поверхность. Кроме того, изделия из пробки дороже хвойных.

Хвойные подложки менее эластичны, однако благодаря однородной и плотной структуре выдерживают более высокие нагрузки.

Отдельная разновидность пробковых подложек – битумно-пробковые. В их составе помимо пробки есть битум – вещество, получаемое из нефти. Полученную смесь выливают на основание из картона и сворачивают в рулоны.

Подложка получается стойкой к влаге и имеет высокий уровень тепло- и шумоизоляции. Однако в сравнении с хвойной у нее есть значительный минус: наличие в составе битума. Он вреден для здоровья, поэтому, выбирая между битумно-пробковой и хвойной подложкой, лучше отдать предпочтение последней.

Как укладывать хвойную подложку

Подложку уложить легко. Вы справитесь с этим самостоятельно, без привлечения мастера. Для работы понадобится рулетка, карандаш и строительный заточенный нож. Учитывайте, что при нарезке подложки будет образовываться пыль. Лучше надеть защитную маску и приготовить пылесос, чтобы сразу убрать грязь.

При укладке используйте следующую инструкцию:

Сначала необходимо тщательно подготовить пол. Очистите его от загрязнений и пыли. Если пол бетонный или укладка производится в помещении, расположенном над подвалом, перед тем как класть подложку, на пол нужно постелить пленку из полиэтилена. Выбирайте прочный материал толщиной примерно 200 мкм. Это нужно для того, чтобы защитить подложку от воздействия влаги. Пленка должна достигать середины высоты плинтуса. Когда вы откроете упаковку с подложкой, можете почувствовать неприятный запах. Его наличие совершенно нормально: это безвредный запах натуральной древесины. Он быстро исчезнет, если оставить помещение проветриваться.

Подложку нужно нарезать. Для этого можно использовать и обычные ножницы, но лучше всего взять остро заточенный нож – так вы получите минимум пыли при работе. Чтобы не ошибиться с размерами плит, наносите на них метки маркером или карандашом. Плиты укладываются встык, диагонально. Дополнительно при их укладке можно использовать специальный клеевой пистолет или «жидкие гвозди», однако в этом нет необходимости. Чтобы пол лежал ровно, плиты должны находиться под прямым углом относительно расположения ламелей. Если у вашего ламината есть рифленая поверхность, она должна располагаться снизу. Это позволит сделать максимальное выравнивание напольного покрытия.

Укладка подложки занимает немного времени. Главное – не торопиться и соблюдать инструкцию, чтобы пол прослужил вам как можно дольше. Обратите внимание, что многие производители пишут инструкцию по укладке подложки на упаковке. Внимательно прочитайте ее. Возможно, там есть особые рекомендации от производителя.

Без качественной подложки не получится правильно уложить ламинат. Если вы стараетесь приобретать экологичные и долговечные материалы, хвойная подложка отлично подойдет. Она не только выровняет пол, но еще и утеплит его, не будет давать посторонним шумам проникать в комнату.



