Как очистить швы между плиткой

Если напольное покрытие – плитка, через некоторое время белоснежные швы неизбежно превратятся в темные. Особенно быстро это произойдет в ванной комнате или бассейне, где на пол часто попадает вода. Чтобы плитка всегда смотрелась эстетично и аккуратно, нужно регулярно очищать швы от загрязнений.





Это можно сделать как специальными чистящими средствами, так и при помощи народных рецептов. О всех действенных способах мы расскажем в этой статье.

Почему швы между плиткой загрязняются



Есть много причин, почему швы между плитками становятся темными. Прежде чем искать чистящее средство и приступать к уборке, нужно выяснить, почему швы потеряли прежний внешний вид.

Среди самых распространенных причин – следующие:

Вы редко очищали швы. Это одна из самых распространенных причин. Швы между плитками в любом случае начнут становиться грязными, но можно сделать так, чтобы потемнение было почти незаметно. Для этого нужно регулярно очищать напольное покрытие, убирать пыль, грязь. В ванной комнате не оставляйте воду на полу и всегда ее вытирайте, а на кухне сразу вытирайте жир с плитки.

Перепады температур и влажные условия. В ванных комнатах и бассейнах постоянная влага может разрушать структуру материала, которым затирают швы. Более того, если условия постоянно влажные, на плитке может начать образовываться грибок, а в комнате появится неприятный запах.





Некачественная затирка . Плохой материал может быстро потемнеть сам по себе, а также начать разрушаться.

Неправильный уход. Даже если вы протирали швы, они все равно могут снова быстро потемнеть. Так случается из-за того, что чистящие средства смываются не до конца.

Долгий срок эксплуатации плитки. Некоторые материалы служат достаточно недолго. Со временем они начинают темнеть, и единственный выход – поменять затирку.





Чтобы воды на полу было как можно меньше, используйте шторку в ванной. Если же у вас душевая, стоит поставить стеклянную перегородку или же снова воспользоваться шторой.

Во многих современных интерьерах вы можете увидеть душ без перегородок, однако это непрактично в действительности. Также проветривайте ванную комнату, не держите дверь закрытой, когда не пользуетесь комнатой.





Еще один полезный совет – не укладывать мелкую плитку. Чем она больше, тем меньше швов придется очищать. Грязные швы между мелкими элементами смотрятся очень неприятно.









Какие средства нельзя использовать для очищения швов между плитками



Нужно внимательно выбирать чистящее средство.

Плитка бывает разной, и каждый вид имеет свои ограничения:

Для глянцевых и глазурованных плиток нельзя использовать кислоты. В их составе есть компоненты, которые могут вызвать потускнение блестящего покрытия.

Матовую плитку стоит покрывать специальной защитной мастикой. Она нужна для того, чтобы упростить процесс уборки, защитить поверхность от механических воздействий и влаги. С мастикой швы будут загрязняться медленнее и меньше. При этом при очистке матовой плитки не используйте средства с абразивами в составе.





Стеклянную плитку также нельзя протирать щелочными и кислотными составами.

Кроме того, какая бы ни была у вас плитка, не используйте для уборки абразивные составы и жесткие щетки. В противном случае вы рискуете получить царапины на напольном покрытии, которые очень трудно замаскировать.





Как можно вернуть швам между плиткой первоначальный вид

Сделать швы белыми можно несколькими способами.

Сначала нужно определиться, в каком состоянии они находятся:

Если швы на напольном покрытии, в первую очередь попробуйте очистить их бытовой химией или народными рецептами.

Если чистка не до конца помогла, можно воспользоваться специальной краской или маркером для возвращения швам белого цвета.

В особо сложных случаях швы рекомендуют затереть и обезжирить. После этого сверху наносят свежую затирку.

Когда затирка трескается и осыпается, ее нужно поменять. Так же стоит поступить, если появился грибок или плесень на плитке.





Что понадобится для очистки швов плитки

Процесс очищения швов не доставит проблем.

Его можно провести при помощи подручных средств, которые наверняка найдутся у вас дома:

Жесткая зубная щетка. Нужна именно она, потому что такая щетка маленькая и ей будет легко очищать швы. Большие жесткие щетки не подойдут – они поцарапают покрытие плитки.

Скребок. Он упростит очистку швов – им можно будет аккуратно удалить грязь. Однако острыми предметами нужно пользоваться аккуратно, чтобы не испортить плитку.

Мягкие тряпки.

Чистая вода.

Защитные средства. При работе с моющими средствами надевайте резиновые перчатки.





Также стоит подготовить комнату к уборке. Вынесите всю мебель, которая может мешать очистке швов. То, что убрать не удалось, накройте защитной пленкой.

Во время работы не закрывайте двери, особенно если пользуетесь чистящими средствами. В отдельных случаях может потребоваться снять унитаз или раковину.

Готовые чистящие средства для швов между плиткой и алгоритм их использования

Бытовая химия – это действенный способ, который часто оказывается эффективнее народных средств.

Составы нацелены на разные типы загрязнений, поэтому их также нужно выбирать, ориентируясь на особенности вашей плитки:

Если швы только начали темнеть , подойдут средства с щадящими составами. Они бережно очищают и не разрушают структуру материала. В их составе главный компонент – это ПАВы, то есть поверхностно-активные вещества. Например, обратите внимание на «Пемолюкс», «Комет», Cif или Fairy.

Для загрязнений, которым уже несколько лет, нужны более сильные средства. Особенно сложно поддается удалению грязь на напольных покрытиях.

Выбирайте составы с высокой концентрацией: HG, Mellerud и подобные. На их этикетках, как правило, указано, что средства предназначены для глубокой очистки. Некоторые из составов предназначены только для кафеля или керамогранита. Они стоят дороже щадящих средств, зато помогают в большинстве случаев.





Например, можете рассмотреть следующие средства:

Отбеливатель с хлором в составе. Самое распространенное средство – это «Белизна». Его нужно развести водой, далее пользоваться по инструкции, указанной на этикетке.

Важное преимущество подобных отбеливателей – то, что они не только эффективно удаляют загрязнения, но еще и обеззараживают поверхность. Это очень полезно для бассейнов, особенно общественных.



Марки бытовой химии, такие как Silit, Cif, Amway, Доместос, Lionet. У каждого средства есть особенности в использовании, поэтому внимательно изучайте инструкцию.

Можете воспользоваться специальным белым маркером для закрашивания швов. Это самый быстрый вариант, который даст иллюзию чистоты. Но от грязи он, конечно, не поможет избавиться. Его эффекта хватит примерно на год. Однако у него есть приятный плюс – маркер предотвращает появление плесени, а его применение абсолютно безопасно.





Пользоваться бытовыми очистителями нужно следующим образом:

Подготовить состав. Например, некоторые средства нужно первоначально развести с водой.

Нанести на швы губкой или щеткой. Обязательно наденьте защитные перчатки, особенно если в составе есть хлор.

Втереть в места загрязнений. Лучше всего делать это зубной щеткой. Следите за тем, чтобы состав не попадал на плитку.

Оставить средство на 15 минут, после чего тщательно смыть.

Плитку нужно протереть в конце мягкой тряпкой с использованием мыльного раствора, а потом промыть чистой водой.





Народные рецепты для очищения швов между плиткой

Небольшие загрязнения можно попробовать удалить составом, приготовленным в домашних условиях.

Для приготовления большинства средств понадобятся ингредиенты, которые есть под рукой практически у каждого:

Состав с лимонной кислотой. В 2 литра горячей воды добавьте 200 г лимонной кислоты, перемешайте. Средство нужно нанести на швы и оставить примерно на час, а затем смыть мокрой тряпкой.

Состав с пищевой содой. Намочите швы чистой водой, после чего тщательно почистите их зубной щеткой с использованием соды. Подождите несколько минут и смойте состав.

Состав с перекисью водорода. Разведите ее в воде в отношении 1 к 2. Средство нужно нанести 3 раза с небольшими промежутками. Смывать состав не потребуется – он отбелит швы, при этом еще и продезинфицирует их.

Также можно приготовить раствор из стирального порошка и нашатырного спирта. Эти компоненты нужно смешать в пасту и нанести ее на швы, подержать пару минут и смыть чистой водой.





Способ быстро удалить затирку, если невозможно очистить швы плитки

Крайняя мера – полная замена затирки. Это нужно сделать, если все вышеперечисленные способы не помогли. Скорее всего, загрязнения проникли настолько глубоко, что уже не поддаются выведению.

Также этот способ – единственный выход, если появилась плесень. Для удаления затирки можно вызвать мастера, но можно попробовать сделать это и самостоятельно. Разведите уксус в воде в отношении 1 к 1 и нанесите раствор на швы – так получится размягчить затирку.

Из инструментов подойдут:

шпатель;

стамеска;

нож;

отвертка.





Облегчить процедуру можно химическими реагентами. Они размягчают затирку до такой степени, что ее будет достаточно аккуратно снять шпателем. Важно правильно выбрать состав растворителя.

Для каждого типа затирки нужен определенный химический реагент. В среднем время действия состава – 5 часов. При использовании реагентов надевайте защитные перчатки и респиратор. Действуйте аккуратно, ведь острые предметы могут легко повредить плитку.





Швы между плитками часто темнеют, но им легко вернуть первоначальный вид. Сначала попробуйте народные рецепты, затем – бытовую химию, а в крайнем случае замените затирку. В любом случае вы вернете плитке первоначальный вид и обновите интерьер.



