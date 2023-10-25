Керамическая плитка – это гигиеничный и функциональный отделочный материал для ванной комнаты. Она обладает неоспоримыми преимуществами перед другими видами отделки в «мокрых» зонах. Но, к сожалению, один и тот же дизайн с течением лет надоедает. Хочется обновить интерьер, но без длительных и трудоемких ремонтных работ.

В этом случае поможет простая технология – покраска плитки. Демонтаж керамической плитки в ванной комнате, покупка новой облицовки и ее укладка, надолго лишают семью спокойствия и домашнего уюта.

Не стоит забывать и о стоимости такого ремонта. Окрашивание напольной и настенной плитки позволяет быстро, без особых хлопот преобразить ванную. Если сделать все правильно, соблюсти технологию, то новое покрытие будет стойко держаться в течение 5-7 лет.

Зачем красить плитку в ванной: плюсы и минусы решения

Плитку в ванной комнате необходимо время от времени обновлять. Несмотря на устойчивость к истиранию, различным негативным воздействиям, поверхность кафеля постепенно теряет красивый внешний вид.

Краска помогает освежить ванную в короткие сроки, без привлечения мастеров-плиточников.

Положительные стороны покраски плитки в ванной

Элементарный, недорогой способ обновления интерьера. Помогает изменить наскучивший стиль, провести реставрацию поверхностей: в процессе покраски замазываются трещины, сколы.

Покраска напольной или настенной плитки в ванной в один или несколько тонов доступна любому человеку, даже не имеющему художественных наклонностей. Если использовать трафареты или собственные таланты, то можно создавать рисунки и узоры удивительной красоты.

Можно разработать собственный дизайн-проект, полностью отвечающий вкусам владельцев квартиры или дома. Подобрать оттенки, декор, создать необычные сочетания.

Процесс не требует больших трудозатрат. Не нужно проводить дорогостоящие демонтажные работы, менять сантехнику. Достаточно воспользоваться пленкой для ее защиты.

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Отрицательные факторы окраски плитки в ванной

В ванной комнате регулярно повышается влажность воздуха, на пол и стены попадают брызги воды. Кроме того, поверхности часто отмывают чистящими средствами с содержанием кислот, щелочей, абразивных веществ.

Поэтому краска должна быть стойкой, выдерживать негативные воздействия и перепады температур. Если пигмент выбран неправильно, покрытие быстро начнет отшелушиваться, потеряет внешний вид.

Особое внимание уделяют плитке на полу: ее красят только эпоксидными или латексными составами.

На кафеле любая краска держится хуже, чем на дереве или металле. Максимальный срок службы составляет 7 лет, после чего покрытие необходимо будет обновить.

Если плитка подготовлена с нарушениями технологии, то краска начнет отшелушиваться уже через 2-6 месяцев.

Есть еще один «подводный камень», который может свести на нет все усилия по улучшению внешнего вида ванной комнаты: неверный выбор оттенков или сочетаний цветов, декора.

То, что выглядит симпатично на картинке или в мечтах, в реальном воплощении может полностью испортить интерьер.

Чем можно покрасить плитку в ванной

Красить кафель в ванной комнате можно полностью или выборочно, выделив определенные участки. Часто владельцы подбирают несколько цветов, оттенков, наносят узоры или полноценную роспись.

При выборе краски необходимо обращать внимание на ее водостойкость, требования к уходу. Растворимые в воде эмульсии, алкидные эмали для «мокрой» зоны абсолютно не подходят.

1. Эпоксидная эмаль

Двухкомпонентные составы на основе эпоксидной смолы образуют прочное, устойчивое к истиранию и растрескиванию, покрытие.

Они хорошо переносят повышенную влажность, перепады температур.

Препятствуют размножению микроорганизмов, грибков.

Пожаробезопасны, не выгорают под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Сохнут быстро, за 10-12 часов. Для полного высыхания требуется 24 часа.

Напольную плитку или керамогранит рекомендуется красить именно эпоксидными эмалями. Есть только три минуса: более высокая цена, по сравнению с другими типами красок, ограниченный выбор колеров и сложная покраска.

Начинающим малярам стоит сначала освоиться с нанесением эпоксидки. Для этого используют остатки плитки, отколотые куски или малозаметные участки в ванной. Не стоит пользоваться краскопультом, так как состав сохнет быстро, и может забить выходное отверстие.

2. Масляная краска

Состав таких красок известен людям с древних времен. Они отличаются стойкостью, водонепроницаемостью и недорогой ценой. Один слой масляной краски полностью закрывает поверхность, не требуя повторного нанесения.

Покрытие, сделанное такой краской, служит много лет, даже в условиях постоянной влажности и повышенных температур.

Есть несколько минусов:

для просушки требуется несколько дней;

раска отличается сильным, токсичным запахом;

светлые пигменты со временем желтеют.

Масляные краски просты в применении, не требуют особого мастерства. К услугам потребителей – широкий выбор оттенков, возможность смешивать собственные колера.

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3. Полиуретановая краска

Обладает превосходными свойствами:

образует при покраске эластичное, плотное покрытие;

устойчива к ударам, механическим воздействиям;

позволяет производить уборку с применением привычных бытовых средств;

ложится на кафель, керамогранит однородным слоем;

может применяться и на полу, и на стенах;

экологична, не выделяет токсичных веществ при нагреве.

Полиуретановая краска очень экономична. Рекомендуется наносить распылителем, в два слоя.

4. Латексная или резиновая эмульсия

При изготовлении данного типа красящих веществ, используется натуральный латекс. При нанесении, латексная краска способна закрывать, маскировать трещины шириной до 1 мм.

Высыхая, состав образует эластичную, водонепроницаемую пленку. Она надежно защищает поверхность от попадания воды, ее можно мыть, аккуратно чистить. Латексные краски выцветают со временем, теряя сочность оттенков. Кроме того, их цена выше, чем у эмалей или масляных красок.

Есть еще один тип красящих веществ – витражные краски. Их применяют для нанесения отдельных рисунков, орнамента, расписных узоров. Такие пигменты устойчивы к УФ-лучам, образуют плотную пленку, невосприимчивую к влаге и температурным перепадам.

Но их нельзя чистить средствами с абразивными частицами. На рынке можно найти витражные составы на разной основе – акриловой, алкидной, лаковой. Каждый из них обладает собственными особенностями, поэтому необходимо внимательно читать инструкцию по применению.

Какие инструменты нужны для покраски плитки

Чтобы покрасить стены по всем правилам малярного искусства, необходимы подходящие инструменты.

Кроме краски нужного типа, оттенка, потребуются:

Кисти широкие или валики для больших площадей. Кисти тонкие, узкие, с разной жесткостью, для окрашивания стыков, углов, участков за раковиной и ванной, других труднодоступных мест. Данные инструменты можно заменить краскопультом, аэрографом;

Ванночка для грунтовки и красок, палитра для получения нужных оттенков при росписи стен, полов;

Малярный скотч, который защитит прилегающие к плитке поверхности;

Наждачная бумага или шлифовальная машина;

Трафареты с нужными рисунками, если планируется нанесение картинок;

«Уайт-спирит» или другой растворитель;

Лак для нанесения защитного слоя на краску;

Затирка для швов, замазка для сколов и трещин.

Также потребуются средства личной защиты – резиновые перчатки, респиратор, очки. Чтобы сберечь одежду от брызг краски, можно использовать комбинезон из нетканого материала.

Подготовка плитки в ванной к покраске

Плитка – сложная поверхность для окрашивания. Особенно плохо краска держится на глянцевых видах. Именно поэтому стены и пол необходимо подготовить к косметическому ремонту. Если все сделано правильно, то проблем в дальнейшем не возникнет.

Всю плитку тщательно отмывают от грязи, жиров, известкового налета. Сначала используют бытовые моющие средства, затем – абразивы. Места с грибком очищают до полного исчезновения следов микрофлоры, обрабатывают противогрибковым и антисептическим средствами.

Счищают глянец, если плитка гладкая. Для этого применяют наждачную бумагу с мелкой зернистостью, или специальную шлифовальную электромашину. При частичной покраске обрабатывают выборочные места.

Стены, пол осматривают, простукивают. Удаляют откалывающиеся элементы, выкрошившуюся затирку. При необходимости, полностью заменяют пришедшие в негодность плитки. Пострадавшие места зачищают, обезжиривают, грунтуют. В швы снова закладывают затирку, а места сколов и трещины замазывают шпаклевкой.

Если для рисунка нужна идеально ровная поверхность, то швы между плитками зашпаклевывают.

Поверхность, подготовленную к покраске, обезжиривают «Уайт-спиритом», скипидаром.

Все сантехническое оборудование и смесители закрывают пленкой, листами плотной бумаги. Места, прилегающие к стенам и полу, проклеивают малярным скотчем.

Наносят грунтовку, повышающую уровень адгезии (сцепления). Она сделает поверхность шероховатой.

После высыхания грунта приступают к малярным работам.

Этапы окрашивания плитки в ванной комнате

Чтобы краска ложилась ровно, на большие участки ее наносят валиками. Кисти для этого не слишком удобны, так как оставляют хорошо заметные разводы. Валик обеспечивает равномерный слой покрытия, снижает расход красящего состава, и ускоряет ход работ.

Специалисты рекомендуют придерживаться определенного плана:

Сначала кистями прокрашивают батареи, трубы, стыки и углы, места у дверных и оконных блоков, плинтусов. То есть все труднодоступные места;

Окрашивание стен начинают с верхнего угла, продвигаясь по диагонали к противоположному нижнему. Для правшей удобнее начинать в левом верхнем, заканчивая в правом нижнем, а для левшей – наоборот;

Краску наносят в несколько слоев, давая каждому просохнуть;

Полы из керамогранита или керамической плитки красят износо- и влагостойкими пигментами, ориентируясь на рекомендации производителей;

Наносить декоративные рисунки, узоры, можно быстросохнущими акриловыми красками. После окончания работ, их покрывают 2-3 слоями водостойкого лака.

Окрашивание плитки в однотонный цвет или в 2-3 разных цвета – это самое простое, незамысловатое решение. Оно не требует особых умений или полета фантазии.

Немного сложнее выбрать и воплотить действительно потрясающий дизайн с узорами, рисунками. Если у владельцев есть художественный талант, можно разнообразить ванную авторскими работами, красивейшей росписью, целыми картинами. Во всех остальных случаях дизайнеры советуют использовать трафареты.

Сегодня к услугам потребителей – огромный выбор самых разных шаблонов, от роскошных цветов до лаконичных геометрических фигур. Популярны решения с повторяющимся принтом – кружками, точками, полосками или звездочками. Их можно делать и от руки, создавая эксклюзивный интерьер.