Мозаика в ванной комнате – это не просто элемент декора – это особый стиль, подчеркивающий утонченность вкуса. Как элемент декора или полное покрытие стен, мозаика в любом своем исполнении смотрится эффектно и дорого.

Материалы для мозаики в ванной комнате

Дизайн ванны с мозаикой – это модное и современное решение. Такой элемент внутренней отделки прекрасно подходит как для небольших или совмещенных санузлов, так и для шикарных апартаментов. Мозаика бывает нескольких видов, каждый из которых имеет свой неповторимый характер.

1. Мрамор

Завораживающий и благородный мрамор вряд ли оставит кого-то равнодушным. Это один из самых дорогих видов мозаики, соответственно, и выложенный дизайн будет смотреться роскошно.

Разнообразие палитры оттенков мозаики из мрамора позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские идеи. Мрамор – природный материал, который отличается особой прочностью.

Мозаика из мрамора имеет ряд неоспоримых преимуществ:

долговечность;

неповторимый, природный рисунок;

влагостойкость;

невосприимчивость к температурным перепадам;

высокая огнеустойчивость;

эксклюзивный дизайн;

неприхотливость в уходе.

Ухаживать и содержать в чистоте такую мозаику очень просто. Для этого достаточно по мере загрязнения проходиться по ней влажной тряпкой. В качестве шлифовки подойдет замша или сухая хлопчатобумажная ткань.

2. Стекло

Самые оригинальные и смелые идеи декора ванной комнаты легко воплотить с помощью стеклянной мозаики. Материал изготавливается по особой технологии из мелкофракционного песка.

Мозаика может быть прозрачной, матовой или с элементами декора. Благодаря своим светоотражающим качествам, она позволят визуально увеличить пространство небольшой ванной комнаты и сделать его светлее.

Преимущества мозаики из стекла:

продолжительный эксплуатационный период;

не прихотлива в уборке;

не пропускает влагу;

экологически чистый материал;

устойчивость к агрессивным средам.

Дизайн ванны мозаикой, фото примеров оформления стеклом огромное множество и каждое, подтверждает, что этот материал безупречно вписывается в любой интерьер.

3. Керамика

Доступный материал, при этом имеющий огромное разнообразие фактур и форм – это керамика. Дизайн ванной комнаты, плитка мозаика из керамики – это универсальное решение, которое не сильно бьет по карману и выглядит впечатляюще.

Преимущества мозаики из керамики:

разнообразие видов (рельефная, глазурованная, матовая);

разнообразие цветов, размеров и форм;

легкость в уходе;

неограниченные возможности в создании дизайна;

высокая степень влагоустойчивости.

Практичный и универсальный материал, не выглядит тривиально. Декор или отделка мозаикой из керамики придает помещению свой неповторимый стиль.









4. Зеркало

Мозаика в ванной комнате, дизайн с использованием зеркальных частиц – это прекрасное решение для небольших помещений.

Зеркальные фрагменты отражают солнечные лучи и искусственный свет, поэтому ванная будет казаться светлее и больше.

Преимущества мозаики из стекла:

сочетаемость с другими стилями;

цветовая нейтральность;

долговечность;

высокая прочность;

эффектность.

Такой элемент декора необходимо использовать аккуратно. Чтобы стеклянная мозаика не воспринималась слишком тяжело, необходимо гармонично вписать ее в дизайн, не усложняя пространство.

5. Металл

Сфера применения металлической мозаики практически не ограничена. Детали производят из нержавеющей стали, меди, алюминия. Ванна, в которой выполнен дизайн комнаты мозаикой-плиткой с такими элементами, притягивает взгляды.

Преимущества металлической мозаики:

высокая степень прочности и ударостойкости;

легко моется;

не пропускает влагу.

При выборе такой мозаики нужно внимательно подходить к репутации продавца, чтобы не приобрести под видом нержавеющего материала с покрытием, более дешевый, который, соответственно, меньше прослужит.

6. Галька

Природные материалы всегда на пике популярности, потому что с ними можно создать такой декор или отделку, который невозможно будет повторить.

Преимущества мозаики из гальки:

водостойкость;

гипоаллергенность;

обладает антистатическим эффектом;

не притягивает пыль и грязь;

устойчивость к истиранию;

выдерживает большие механические нагрузки.

К минусам можно отнести только если в дизайне ванной комнаты плитка-мозаика используется на полу, то они будут всегда холодные, без системы подогрева. Рельефную поверхность сложнее убирать.

7. Перламутр

Красивый, глянцевый блеск изысканно вписывается в интерьер ванной комнаты. Переливаясь разными оттенками и отражая свет, он превращает дизайн ванны с мозаикой в произведение искусства.

Преимущества мозаики из перламутра:

уместность во многих стилистических направлениях;

глянцевая поверхность визуально увеличивает пространство и отражает свет;

не выцветает со временем;

не впитывает влагу;

не боится высоких температур.

К минусам относится уход за таким элементом декора. На перламутре заметны любые загрязнения, а ухаживать за ним нужно с использованием щадящих средств, так как материал боится кислоты.

Кроме того, не рекомендовано использовать перламутр для декора или выкладки пола, он довольно хрупкий.

Варианты использования мозаики для облицовки стен в ванной комнате

Мозаика, из какого бы материала она не была выбрана, это не только элемент декора. Ее можно использовать в качестве отделки для всей поверхности стен в ванной.

В этом случае необходимо отдать предпочтение нейтральным оттенкам, чтобы не утяжелить пространство. В качестве акцента мозаику можно использовать по периметру комнаты, как зоноразделяющий элемент или как небольшое панно с рисунком.

Особенно выгодно небольшие мозаичные декоры смотрятся на фоне контрастных по размеру и цвету материалах отделки.

Для более активной отделки мозаика используется на больших участках. Можно сочетать разные варианты выкладки, цвета и виды мозаики для разделения зон или иных расстановок акцентов.

Из мозаики можно создать рисунок в любом стиле или выложить ее в однотонном полотне, все зависит от предпочтений.









Дизайн ванной комнаты мозаикой

Фото, представленные ниже - прекрасный пример того, как можно создать красивый интерьер в любом стиле.

Типы подложек под мозаику для ванной

Существует несколько типов подложек для мозаики, каждый из которых имеет ряд преимуществ и недостатков.

Бумажная Отдельные элементы приклеены к бумажному листу лицевой стороной. Такой пласт легко крепить на стену. Но убедиться в целостности пазлов можно только после снятия бумажной подложки, когда мозаика уже зафиксирована на стене. Из сетки Чипы крепятся тыльной стороной на специальную сетчатую поверхность. Удобно, так как можно проверить целостность каждого элемента еще до покупки. К минусам относится уменьшение площади соприкосновения отдельных пазлов с клеем. Сцепка В этом случае отдельные элементы склеиваются между собой. Нужно выбирать качественного производителя, чтобы иметь гарантию, что пласт не поломается во время транспортировки из-за использования дешевого клея. В остальном данный вид соединения отдельных деталей в полотно, является самым выигрышным. Без подложки – россыпью Очень редкий вариант выкладки мозаики в современное время. Отдельные элементы по одному сразу крепят к стене. Во-первых, это трудозатратный процесс, требующий много времени и повышенного внимания. Во-вторых, понадобятся специальные инструменты и материалы. Но к плюсам можно отнести эксклюзивный дизайн.

Размерный ряд мозаики, используемой для ванной комнаты

Размер отдельных модулей может быть от 1*1 до 6*6. На одной подложке, в зависимости от дизайна, могут быть элементы разного размера и формы. Самый распространенный и удобный в применении размер готовой матрицы – это 30*30.

Панно могут быть и большего размера, но работать с ними сложнее.

Особенности укладки мозаики в ванной

Основа мозаики – это небольшой чип, и независимо от подложки, мозаика повторяет все неровности поверхности. Перед декорированием ванной комнаты таким способом, необходимо выровнять стены.

Проверить на ровность можно с использованием специального инструмента иди строительного уровня.

Укладка мозаики проходи в несколько этапов:

Поверхность необходимо загрунтовать и выровнять. Грунтовка обеспечивает высокое сцепление. На подготовленную поверхность наносится специальный клей, который нужно равномерно распределить широким мелкозубчатым шпателем. Мозаичный пласт приклеивается к поверхности. Чтобы обеспечить наилучшею адгезию, на мозаичную поверхность можно тоже нанести немного клея широким валиком. Приклеенные пласты нужно выровнять. Удобнее всего это делать теркой для зачистки шпатлевки или штукатурки. Завершающий этап – это затирка швов. Делать это нужно сразу после приклеивания и после того, когда клей подсохнет.

Процесс укладки мозаики требует внимания и особых навыков, поэтому лучше его доверить профессионалам. Мозаика в ванной комнате – это красиво и стильно. Такой декор освежает помещение, придавая ему новый образ.

Можно создать нестандартный дизайн или придерживаться классики. В любом своем исполнении мозаика в ванной комнате будет смотреться современно.



