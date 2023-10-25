Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Чем и как правильно резать ламинат при укладке

Чем и как правильно резать ламинат при укладке

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия

Когда заходит речь о выборе напольного покрытия, довольно часто покупатели останавливаются на ламинате. Это современное напольное покрытие, которое пользуется заслуженной популярностью. Давайте разберёмся, почему.

Достоинства и недостатки ламината

Ламинат для напольного покрытия хорош потому, что:

  • Имеет привлекательный внешний вид. Он может имитировать любое покрытие, от паркета до камня.

  • Импонирует его долговечность, устойчивость к истиранию. Даже самый дешёвый ламинат прослужит не менее 7 лет. Что же касается ламината высокого класса, то он может прослужить и 20-25 лет, не теряя своих потребительских качеств.

  • Ламинат не выгорает. Это обеспечивается защитным слоем, которым его покрывают при производстве.

  • Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами за счёт подложки из джута, войлока или полиуретана.

  • За ламинатом просто ухаживать. Достаточно просто протереть его влажной тряпкой. Он обладает антистатическими свойствами и не притягивает пыль. Можно даже сказать, что это покрытие для ленивых.

  • Ламинат легко монтировать, с этой задачей может справиться даже человек, не имеющий опыта.
  • Сразу после монтажа ламинат готов к употреблению и не требует дополнительных покрытий в виде лака, воска, масел и так далее.
  • Он универсален – его можно использовать в помещениях разного назначения – жилых и офисных. Надо только правильно угадать его классность.

  • Он не вызывает аллергии, безопасен для здоровья.

  • Он доступен по цене.

Наконец, безусловно, важным достоинством является то, что в случае повреждения нет необходимости менять всё напольное покрытие. Достаточно заменить повреждённый участок, а это ещё больше продлевает срок его службы.

Мы были бы несправедливы, если бы при таком букете достоинств умолчали о недостатках:

  • Прочность ламината не безупречна. Хорошими прочностными характеристиками обладает только высококлассный ламинат от 33 класса и выше.

  • Укладка ламината требует идеально ровного пола. В этом смысле линолеум удобнее, он не требует такого тщательного выравнивания. Также пол перед укладкой ламината должен быть хорошо высушен.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб Солт Лэйк AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Солт Лэйк
4 919
Ламинат Vitality Deluxe Aqua Protect Дуб Тасмания AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Deluxe Aqua Protect толщина 8 мм Дуб Тасмания
4 203
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

 

  • Ламинат боится влажности, поэтому протирать его следует не мокрой, а влажной тряпкой. Его не следует укладывать в сырых помещениях. Исключение составляет водостойкий ламинат, который производится по особой технологии.
  • Повреждённый участок пола можно заменить, не меняя всего покрытия, но часто для того, чтобы подобраться к нему, приходится разбирать половину поверхности, а потом собирать снова, так что процесс этот достаточно трудоёмкий и может занять целый день.

  • Ламинат обладает высокой теплопроводностью, то есть плохо держит тепло. Этот недостаток легко устраним с помощью подложки.

  • Поверхность ламината достаточно скользкая, кроме того, он хорошо отражает звук, так что ваши каблучки будут довольно сильно шуметь.

  • Ламинат горюч, поскольку в его основе либо спрессованная древесная стружка, либо пластик и винил. Все эти материалы горючи.

Достоинств и недостатков, как видите, примерно поровну. И всё же достоинства весьма привлекательны, а недостатки не критичны. Поэтому ламинат остаётся одним из самых популярных напольных покрытий.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

 

Особенности укладки ламината

  • Первое, и об этом уже упоминалось, ламинат требует идеально ровного и сухого основания. При этом основания может быть любым. Вы можете уложить его на бетонный пол, на деревянный пол из фанеры или ДВП, на старый паркет.
  • Второе. Ламинат любит тёплые и сухие помещения. Оптимальная температура для него +15 - +35 градусов, а влажность – 30-60%. Оцените, подходит ли ваше жилище под эти условия.
  • Третье. Для помещений с повышенной влажностью, а также для системы «тёплый пол» необходимо использовать специальный ламинат.
  • Четвёртое. Ламинат при укладке требует подложку.

 

Инструменты для резки ламината

Технологически укладка ламината не сложна, но начинать следует с того, чтобы правильно его раскроить. И здесь не обойтись без знания некоторых особенностей ламината.

  • Это многослойная структура и все слои режутся одновременно.

  • Сверху ламинат покрыт прочной полиуретановой или меламиновой плёнкой. Если попытаться резать ламинат тупым лезвием, она будет отслаиваться и крошиться.

  • Бумажный слой при распиле может оставлять бахрому.

  • Нижний слой из прессованных древесных волокон образует большое количество пыли.

В процессе работы пыль надо сразу убирать, иначе она будет забиваться в пазы и осложнять сборку. Для резки ламината существуют самые разные инструменты.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

 

Ножовка для резки ламината

Наиболее доступный инструмент и наверняка есть в каждом доме. Она вполне справится с прямыми распилами, но необходимо соблюдать некоторые нюансы. Вы можете взять ножовку по дереву или по металлу, но она обязательно должна быть хорошо наточенной, с мелкими зубьями и правильным разводом.

В противном случае вам не удастся получить ровный срез. Для ножовки по металлу есть ограничения по ширине панели. Она не должна превышать 330 миллиметров. Вообще же ножовка – это безнадёжный вчерашний день. Ей на смену пришли электрические помощники.

Режем ламинат электрическим лобзиком

Идеальный вариант для этой цели. И в самом деле, чего он только не умеет. Ему доступны любые разрезы, не только поперечные и продольные, но и криволинейные. Этим инструментом можно резать не только ламинат, но также дерево, металл, пластик и так далее.

Поэтому электрический лобзик, наряду с дрелью и шуроповёртом – атрибут любой домашней мастерской. Питание электрические лобзики получают либо от аккумуляторной батареи, либо от сети.

Аккумуляторные лобзики имеют ограниченный период работы и требуют перерыва на зарядку аккумулятора, зато не зависят от электрической сети. Сетевые лобзики требуют наличия розеток и удлинителей. Зато они легче аккумуляторных и не требуют перерыва в работе.

И аккумуляторные, и сетевые лобзики делятся на бытовые и профессиональные. Мощность и время непрерывной работы бытовых лобзиков ограничена. Зато они представлены в большом ассортименте, имеют малый вес и не высокую цену. Бытовой лобзик, возможно, не справится с толстой доской, но с ламинатом – вполне.

Профессиональные лобзики имеют большой ресурс, высокую производительность, а также набор дополнительных функций. Зато они имеют большой вес и габариты, и высокую цену.

Осталось правильно выбрать электролобзик, подобрать для него нужную пилку и познакомиться с нюансами работы с ним. В основе ламината находится древесина или её производные, соответственно, пилка для лобзика нужна «по дереву».

Если вы покупаете пилку для лобзика отдельно, то проверьте, соответствует ли она зажимному устройству. Придётся учитывать целый ряд факторов: материал, из которого пилка изготовлена, её форма, развод и направление зубьев, шаг и так далее. Есть специальные пилки с двумя рядами зубьев, они позволяют разрезать ламинат очень аккуратно, без сколов.

Чем так полюбился электролобзик:

  • Он универсален: можно работать с любым материалом.

  • Экономит время и силы: им работать куда быстрее и легче, чем с ручной ножовкой.

  • Широкий ассортимент позволяет выбрать ту модель, которая подходит вам лучше всего.

  • Надёжен – пилки для отличаются большой прочностью.

Осталось только правильно воспользоваться этим замечательным инструментом.

Возьмите на вооружение следующие требования:

  • Разрезайте ламинат на максимальных оборотах.

  • Надёжно зафиксируйте материал вдоль всей линии среза.

  • Не прерывайтесь и не замедляйте процесс во время распиливания: это может привести к сколам и неровностям ламината.

  • Отключите маятниковый механизм.

  • Используйте пилки, которые предназначены для ламината. В крайнем случае выбирайте пилки с мелкими зубьями.

Электролобзик хоть и самый популярный, но не единственный инструмент, которым можно резать линолеум.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

 

Дисковая (циркулярная) пила для резки ламината

Ей можно резать только прямые линии, зато получаются идеально ровные срезы.

Выбираем для работы диск с мелкими зубьями и действуем следующим образом:

  • Зафиксируем режущий диск по ламинату.

  • Поставьте его перпендикулярно ламели, воспользуйтесь для этого угломером.

  • Разрезайте по разметке на лицевой стороне, при этом следите за тем, чтобы ничего не мешало ходу пилы.

Работайте плавно, без остановок и рывков, сильно не нажимайте на пилу. Имейте ввиду, что это очень мощный и не безопасный инструмент, имеет смысл пользоваться им, когда надо разрезать большое количество ламината. При работе циркулярка образует большое количество пыли. Защитите глаза и рот.

Угловая шлифовальная машина, или болгарка для резки ламината

Довольно частый выбор для раскройки ламината. Ею можно резать практически всё, и ламинат не исключение. И использовать можно любые диски – по металлу, по бетону, по керамике. Но лучше всего использовать диск для циркулярной пилы.

Она привлекательна не только своей универсальностью, но и эргономичностью, скоростью работы и качеством среза. Так же, как и электролобзик, болгарки могут быть бытовыми и профессиональными. И точно так же бытовые имеют ограниченный ресурс, не более получаса непрерывной работы и не более 2-х часов в сутки.

Профессиональный инструмент этих недостатков лишён, но стоит существенно дороже. Чтобы раскроить ламинат болгаркой, надо положить ламель лицевой стороной вверх и резать аккуратно, не прерываясь и не сильно нажимая.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
286 336 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
588

 

Резак для ламината

Ещё один инструмент для резки ламината. Это алюминиевая рама и острый нож, который работает по принципу гильотины, собственно, не режет, а рубит ламинат.

Его сильные стороны:

  • Получается ровный срез.

  • Не требуется применения большой силы.

  • Особые навыки тоже не нужны.

  • Работает без шума и пыли.

Однако он предназначен только для резки ламината, и только поперёк. Разрезать длинную панель невозможно. Не забывайте следить за остротой лезвия – оно довольно быстро садится.

Режем ламинат строительным ножом

Наконец, обычный строительный нож тоже подойдёт для резки ламината. Особенно, если под рукой нет других инструментов. Сделайте на ламинате отметку карандашом, приложите линейку и с сильным нажимом проведите несколько раз по ламинату ножом по линейке.

Так вы разрезаете защитный слой ламината (а чем выше его класс, тем труднее это сделать). Теперь достаточно просто переломить заготовку по линии среза.

Однако, так можно сделать только поперечный разрез, и только в том случае, если отрезаемый фрагмент превышает 10 сантиметров.

Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 163 матовый
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 163 матовый
588
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 145 PL 2500х22х59
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 145 PL 2500х22х59
352
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 109 PL 2500х22х59
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 109 PL 2500х22х59
352
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 154 PL 2500х22х59
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 154 PL 2500х22х59
352
Плинтус напольный Тип-0 М Grey Pro
Плинтус напольный Тип-0 М Grey Pro
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 327 матовый
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 327 матовый
588
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 078 PL 2500х22х59
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 078 PL 2500х22х59
352
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 332 матовый
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 332 матовый
588

 

Важные практические рекомендации для разрезания ламината

  1. Сразу убирайте пыль и мусор, которые образуются при работе, об этом уже говорилось. Лучше вообще заниматься раскроем ламината в соседнем помещении.

  2. Используйте строительный пылесос при работе. Так вы защитите глаза и органы дыхания от пыли и лучше будете видеть разметку, нанесённую на заготовку.

  3. Пользуйтесь линейкой и простым карандашом для разметки.

  4. Кроить ламинат можно, конечно, прямо на полу, но, когда работы много, лучше использовать стол или верстак, меньше будете уставать.

  1. Укладывать ламели надо так, чтобы поперечный шов следующего ряда смещался на 1/3 или ½ длины соседней ламели.

  2. Работа с электроинструментом должна быть не торопливой и плавной. Обязательно придерживайте свободный край заготовки, чтобы она не отломилась под собственной тяжестью и не образовала скола.

  3. Иногда имеет смысл приклеить на ламинат по линии разметки малярный скотч и резать прямо по нему.

  4. Тщательно выбирайте диски и пилки, от работы с ламинатом режущие кромки довольно быстро тупятся.

Делая выбор инструмента для раскроя ламината, ориентируйтесь на его классность, объём работ, ну и, конечно, на личные предпочтения. И не забывайте о технике безопасности при работе с любыми режущими инструментами, электрическими или механическими. А мы желаем вам успехов в этом хлопотном деле.

Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 5506 Дуб Эриус
3 182 2 013 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 56M3 Ноэль
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 57M4 Лаверон
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV02 Дуб Артас
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MC07 Дуб Корвус
 
5 447

Вас может заинтересовать
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие
25.10.2023
1504
Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками
25.10.2023
17477
Отделка стен ламинатом: способы крепления, стильные идеи в интерьере с фото
25.10.2023
6355
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85