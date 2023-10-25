Когда заходит речь о выборе напольного покрытия, довольно часто покупатели останавливаются на ламинате. Это современное напольное покрытие, которое пользуется заслуженной популярностью. Давайте разберёмся, почему.

Достоинства и недостатки ламината

Ламинат для напольного покрытия хорош потому, что:

Имеет привлекательный внешний вид. Он может имитировать любое покрытие, от паркета до камня.

Импонирует его долговечность, устойчивость к истиранию. Даже самый дешёвый ламинат прослужит не менее 7 лет. Что же касается ламината высокого класса, то он может прослужить и 20-25 лет, не теряя своих потребительских качеств.

Ламинат не выгорает. Это обеспечивается защитным слоем, которым его покрывают при производстве.

Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами за счёт подложки из джута, войлока или полиуретана.

За ламинатом просто ухаживать. Достаточно просто протереть его влажной тряпкой. Он обладает антистатическими свойствами и не притягивает пыль. Можно даже сказать, что это покрытие для ленивых.

Ламинат легко монтировать, с этой задачей может справиться даже человек, не имеющий опыта.

Сразу после монтажа ламинат готов к употреблению и не требует дополнительных покрытий в виде лака, воска, масел и так далее.

Он универсален – его можно использовать в помещениях разного назначения – жилых и офисных. Надо только правильно угадать его классность.

Он не вызывает аллергии, безопасен для здоровья.

Он доступен по цене.

Наконец, безусловно, важным достоинством является то, что в случае повреждения нет необходимости менять всё напольное покрытие. Достаточно заменить повреждённый участок, а это ещё больше продлевает срок его службы.

Мы были бы несправедливы, если бы при таком букете достоинств умолчали о недостатках:

Прочность ламината не безупречна. Хорошими прочностными характеристиками обладает только высококлассный ламинат от 33 класса и выше.

Укладка ламината требует идеально ровного пола. В этом смысле линолеум удобнее, он не требует такого тщательного выравнивания. Также пол перед укладкой ламината должен быть хорошо высушен.

Ламинат боится влажности, поэтому протирать его следует не мокрой, а влажной тряпкой. Его не следует укладывать в сырых помещениях. Исключение составляет водостойкий ламинат, который производится по особой технологии.

Повреждённый участок пола можно заменить, не меняя всего покрытия, но часто для того, чтобы подобраться к нему, приходится разбирать половину поверхности, а потом собирать снова, так что процесс этот достаточно трудоёмкий и может занять целый день.

Ламинат обладает высокой теплопроводностью, то есть плохо держит тепло. Этот недостаток легко устраним с помощью подложки.

Поверхность ламината достаточно скользкая, кроме того, он хорошо отражает звук, так что ваши каблучки будут довольно сильно шуметь.

Ламинат горюч, поскольку в его основе либо спрессованная древесная стружка, либо пластик и винил. Все эти материалы горючи.

Достоинств и недостатков, как видите, примерно поровну. И всё же достоинства весьма привлекательны, а недостатки не критичны. Поэтому ламинат остаётся одним из самых популярных напольных покрытий.

Особенности укладки ламината

Первое, и об этом уже упоминалось, ламинат требует идеально ровного и сухого основания. При этом основания может быть любым. Вы можете уложить его на бетонный пол, на деревянный пол из фанеры или ДВП, на старый паркет.

Второе. Ламинат любит тёплые и сухие помещения. Оптимальная температура для него +15 - +35 градусов, а влажность – 30-60%. Оцените, подходит ли ваше жилище под эти условия.

Третье. Для помещений с повышенной влажностью, а также для системы «тёплый пол» необходимо использовать специальный ламинат.

Четвёртое. Ламинат при укладке требует подложку.

Инструменты для резки ламината

Технологически укладка ламината не сложна, но начинать следует с того, чтобы правильно его раскроить. И здесь не обойтись без знания некоторых особенностей ламината.

Это многослойная структура и все слои режутся одновременно.

Сверху ламинат покрыт прочной полиуретановой или меламиновой плёнкой. Если попытаться резать ламинат тупым лезвием, она будет отслаиваться и крошиться.

Бумажный слой при распиле может оставлять бахрому.

Нижний слой из прессованных древесных волокон образует большое количество пыли.

В процессе работы пыль надо сразу убирать, иначе она будет забиваться в пазы и осложнять сборку. Для резки ламината существуют самые разные инструменты.

Ножовка для резки ламината

Наиболее доступный инструмент и наверняка есть в каждом доме. Она вполне справится с прямыми распилами, но необходимо соблюдать некоторые нюансы. Вы можете взять ножовку по дереву или по металлу, но она обязательно должна быть хорошо наточенной, с мелкими зубьями и правильным разводом.

В противном случае вам не удастся получить ровный срез. Для ножовки по металлу есть ограничения по ширине панели. Она не должна превышать 330 миллиметров. Вообще же ножовка – это безнадёжный вчерашний день. Ей на смену пришли электрические помощники.

Режем ламинат электрическим лобзиком

Идеальный вариант для этой цели. И в самом деле, чего он только не умеет. Ему доступны любые разрезы, не только поперечные и продольные, но и криволинейные. Этим инструментом можно резать не только ламинат, но также дерево, металл, пластик и так далее.

Поэтому электрический лобзик, наряду с дрелью и шуроповёртом – атрибут любой домашней мастерской. Питание электрические лобзики получают либо от аккумуляторной батареи, либо от сети.

Аккумуляторные лобзики имеют ограниченный период работы и требуют перерыва на зарядку аккумулятора, зато не зависят от электрической сети. Сетевые лобзики требуют наличия розеток и удлинителей. Зато они легче аккумуляторных и не требуют перерыва в работе.

И аккумуляторные, и сетевые лобзики делятся на бытовые и профессиональные. Мощность и время непрерывной работы бытовых лобзиков ограничена. Зато они представлены в большом ассортименте, имеют малый вес и не высокую цену. Бытовой лобзик, возможно, не справится с толстой доской, но с ламинатом – вполне.

Профессиональные лобзики имеют большой ресурс, высокую производительность, а также набор дополнительных функций. Зато они имеют большой вес и габариты, и высокую цену.

Осталось правильно выбрать электролобзик, подобрать для него нужную пилку и познакомиться с нюансами работы с ним. В основе ламината находится древесина или её производные, соответственно, пилка для лобзика нужна «по дереву».

Если вы покупаете пилку для лобзика отдельно, то проверьте, соответствует ли она зажимному устройству. Придётся учитывать целый ряд факторов: материал, из которого пилка изготовлена, её форма, развод и направление зубьев, шаг и так далее. Есть специальные пилки с двумя рядами зубьев, они позволяют разрезать ламинат очень аккуратно, без сколов.

Чем так полюбился электролобзик:

Он универсален: можно работать с любым материалом.

Экономит время и силы: им работать куда быстрее и легче, чем с ручной ножовкой.

Широкий ассортимент позволяет выбрать ту модель, которая подходит вам лучше всего.

Надёжен – пилки для отличаются большой прочностью.

Осталось только правильно воспользоваться этим замечательным инструментом.

Возьмите на вооружение следующие требования:

Разрезайте ламинат на максимальных оборотах.

Надёжно зафиксируйте материал вдоль всей линии среза.

Не прерывайтесь и не замедляйте процесс во время распиливания: это может привести к сколам и неровностям ламината.

Отключите маятниковый механизм.

Используйте пилки, которые предназначены для ламината. В крайнем случае выбирайте пилки с мелкими зубьями.

Электролобзик хоть и самый популярный, но не единственный инструмент, которым можно резать линолеум.

Дисковая (циркулярная) пила для резки ламината

Ей можно резать только прямые линии, зато получаются идеально ровные срезы.

Выбираем для работы диск с мелкими зубьями и действуем следующим образом:

Зафиксируем режущий диск по ламинату.

Поставьте его перпендикулярно ламели, воспользуйтесь для этого угломером.

Разрезайте по разметке на лицевой стороне, при этом следите за тем, чтобы ничего не мешало ходу пилы.

Работайте плавно, без остановок и рывков, сильно не нажимайте на пилу. Имейте ввиду, что это очень мощный и не безопасный инструмент, имеет смысл пользоваться им, когда надо разрезать большое количество ламината. При работе циркулярка образует большое количество пыли. Защитите глаза и рот.

Угловая шлифовальная машина, или болгарка для резки ламината

Довольно частый выбор для раскройки ламината. Ею можно резать практически всё, и ламинат не исключение. И использовать можно любые диски – по металлу, по бетону, по керамике. Но лучше всего использовать диск для циркулярной пилы.

Она привлекательна не только своей универсальностью, но и эргономичностью, скоростью работы и качеством среза. Так же, как и электролобзик, болгарки могут быть бытовыми и профессиональными. И точно так же бытовые имеют ограниченный ресурс, не более получаса непрерывной работы и не более 2-х часов в сутки.

Профессиональный инструмент этих недостатков лишён, но стоит существенно дороже. Чтобы раскроить ламинат болгаркой, надо положить ламель лицевой стороной вверх и резать аккуратно, не прерываясь и не сильно нажимая.

Резак для ламината

Ещё один инструмент для резки ламината. Это алюминиевая рама и острый нож, который работает по принципу гильотины, собственно, не режет, а рубит ламинат.

Его сильные стороны:

Получается ровный срез.

Не требуется применения большой силы.

Особые навыки тоже не нужны.

Работает без шума и пыли.

Однако он предназначен только для резки ламината, и только поперёк. Разрезать длинную панель невозможно. Не забывайте следить за остротой лезвия – оно довольно быстро садится.

Режем ламинат строительным ножом

Наконец, обычный строительный нож тоже подойдёт для резки ламината. Особенно, если под рукой нет других инструментов. Сделайте на ламинате отметку карандашом, приложите линейку и с сильным нажимом проведите несколько раз по ламинату ножом по линейке.

Так вы разрезаете защитный слой ламината (а чем выше его класс, тем труднее это сделать). Теперь достаточно просто переломить заготовку по линии среза.

Однако, так можно сделать только поперечный разрез, и только в том случае, если отрезаемый фрагмент превышает 10 сантиметров.

Важные практические рекомендации для разрезания ламината

Сразу убирайте пыль и мусор, которые образуются при работе, об этом уже говорилось. Лучше вообще заниматься раскроем ламината в соседнем помещении. Используйте строительный пылесос при работе. Так вы защитите глаза и органы дыхания от пыли и лучше будете видеть разметку, нанесённую на заготовку. Пользуйтесь линейкой и простым карандашом для разметки. Кроить ламинат можно, конечно, прямо на полу, но, когда работы много, лучше использовать стол или верстак, меньше будете уставать.

Укладывать ламели надо так, чтобы поперечный шов следующего ряда смещался на 1/3 или ½ длины соседней ламели. Работа с электроинструментом должна быть не торопливой и плавной. Обязательно придерживайте свободный край заготовки, чтобы она не отломилась под собственной тяжестью и не образовала скола. Иногда имеет смысл приклеить на ламинат по линии разметки малярный скотч и резать прямо по нему. Тщательно выбирайте диски и пилки, от работы с ламинатом режущие кромки довольно быстро тупятся.

Делая выбор инструмента для раскроя ламината, ориентируйтесь на его классность, объём работ, ну и, конечно, на личные предпочтения. И не забывайте о технике безопасности при работе с любыми режущими инструментами, электрическими или механическими. А мы желаем вам успехов в этом хлопотном деле.