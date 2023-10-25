Ламинат – это прочный и надежный материал, который используют для отделки пола. Однако в современных интерьерах его применяют и для декора стен. Это выглядит не только стильно и модно, но еще и очень практично. Он станет отличной заменой дорогим отделочным материалам, таким как дерево или мрамор.

Современные интерьерные решения зачастую предполагают закрепление ламината на стене либо потолке. Такие смелые детали раньше могли показаться сумасбродными, но сейчас такие идеи на пике моды.







Это материал с повышенными декоративными качествами. Он практичен и ценится как владельцами жилья, так и специалистами по отделке.

Плюсы отделки стен ламинатом

Если вы хотите добавить в интерьер оригинальности, то ламинат на стенах – то, что вам нужно. Такая отделка будет уместно смотреться практически в любом интерьере, главное – соблюдать некоторые дизайнерские правила, о которых мы расскажем ниже.

Основной целью декоративной отделки стен ламинатом является стремление сделать интерьер стильным и изысканным, но при этом по-домашнему теплым и уютным. Этот материал поможет преображению комнаты или же позволит выделить одну стену, сделав ее акцентной деталью. Лучше выбрать для этого отдельную зону, это поможет сохранить стиль дизайна.





У ламината как материала для отделки стен есть много плюсов:

Стойкость к механическим воздействиям. Поскольку изначально ламинат предназначается для укладки на пол, его производят очень прочным.

Большой выбор оттенков. Ламинат производят из древесноволокнистых плит, которые сверху покрывают специальной облицовочной пленкой. Такие пленки имитируют структуру натурального дерева и выпускаются в различных оттенках, поэтому вы легко сможете подобрать цвет отделки под интерьер вашей комнаты.

Устойчивость к плесени. Качественный ламинат выдерживает влагу и не поддается развитию плесени и грибков. Однако все же не рекомендуется отделывать стены в ванной комнаты обычным ламинатом: от постоянного попадания воды он может разбухнуть. Для такого интерьера нужно приобретать специальный влагостойкий ламинат.

Экологичность. Если при производстве ламината были соблюдены все правила, он получается безопасным для здоровья. Его можно использовать даже для отделки детской комнаты. Чтобы убедиться в качестве ламината, при покупке можете попросить у продавца сертификат соответствия качеству.

Долговечность . Такая отделка стен будет намного практичнее и долговечнее обычных обоев или даже краски. Конечно, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Простота в уходе. Чтобы поддерживать первоначальный внешний вид ламината, будет достаточно периодически протирать его влажной тряпкой с мыльным раствором. При уборке нужно пользоваться мягкой тряпкой, чтобы не поцарапать покрытие. Для придания блеска ламинату и удаления с него разводов и грязи можно использовать специальные моющие средства, например Pronto или Emsal.

Повышение звукоизоляции помещения. Особенно это будет полезно в современных квартирах, где довольно тонкие стены.

Утепление комнаты. Когда ламинат укладывается на каркас, между стеной и отделкой образуется воздушное пространство. Это помогает сохранять тепло в квартире.

Ламинат не пропитывается запахом, хорошо защищает от шума. При монтаже каркаса между ним и поверхностью стены формируется подушка из воздуха, что помогает сохранить тепло в помещении. Этот фактор для проживающих в холодных квартир становится решающим.







В отделке стен ламинатом зачастую предпочитают обычные доски, предназначенные для укладки на пол. Однако специалисты рекомендуют отдавать предпочтение тонкому материалу, со сниженной износостойкостью. В качестве напольного покрытия выбирают ламинат класса 31 либо 32. Для декора стен будет достаточно 21 класса.







И он, безусловно, будет дешевле. Есть отдельная разновидность ламината для отделки стен. Существуют также материалы элитного класса с нестандартной фактурой, необычного оттенка и формата. Однако у них выше стоимость, однако с их помощью можно придать интерьеру изысканности и привлекательности.





Какой ламинат для отделки стен выбрать

Для отделки стен используют специальный ламинат. Тот, который укладывают на пол, лучше не использовать – он обойдется дороже. Обращайте внимание на класс износостойкости: для стен подойдет ламинат класса 21, 22 или 23

Он не такой прочный, как привычный напольный ламинат, однако стоит намного дешевле. Кроме того, даже такой ламинат иногда укладывают на пол, и он служит несколько лет. Для укладки на стену же степень износостойкости не имеет серьезного значения.

Для отделки ванной комнаты выбирайте влагостойкий ламинат. То же касается и кухни, если вы планируете укладывать ламинат в месте, где расположена раковина. Обычный ламинат может быстро разбухнуть из-за повышенной влажности.

Также старайтесь держать дверь в ванной открытой, чтобы после принятия душа в помещении понижалась влажность. Также при выборе ламината учитывайте способ крепления. Если вы планируете крепить ламели на клей, можно выбрать обычные, без пазов. А вот для каркаса нужны ламели с замком. Не забывайте и про внешний вид отделки.

Оттенок ламината должен соответствовать цветовой палитре интерьера. Старайтесь подбирать цвет ламелей в тон уже стоящей в комнате мебели или же грамотно сочетайте оттенки. Например, с цветом венге очень стильно смотрится светлый дуб.













Как использовать ламинат на стенах в интерьере

При выборе ламината на стену важно учитывать общий стиль комнаты. Дизайн материала должен гармонировать с оформлением пола и мебели. Не стоит полностью отделывать все стены комнаты. Это будет выглядеть чрезмерно, перегрузит комнату.



Такое оформление актуально лишь для дачи или гостиницы. Более изысканным решением будет оформить одну стену либо ее часть. Если отделка изначально в темном оттенке, то акцентную часть лучше оформлять однотонным ламинатом светлого цвета. Для темной стены подойдет контрастный белый цвет. Если одну из стен помещения оформить материалом идентичным с отделкой пола, то комната будет визуально просторнее.







Стены, отделанные полностью ламинатом, становятся акцентной деталью комнаты, если панели разместить в декоративном порядке. Это может быть шахматная выкладка или любой подходящий узор. Решение должно гармонировать с остальным интерьером.

Наиболее частым методом оформления стены ламинатом становится выкладка панелей до середины стены. Это становится гармоничным решением, которое дополняет остальные отделочные материалы в помещении.

Также важно учитывать, что стена, отделанная ламинатом, делает комнату визуально меньше. Если помещение маленькое, от этого способа декора лучше отказаться. В просторной комнате же можно сделать одну стену деревянной, а остальные оформить в светлых оттенках, например, покрасить белой краской. Это создаст контраст и зрительно расширит комнату.

Чтобы стена с ламинатом смотрелась интересно, ламели можно укладывать необычным образом. Например, крепить их друг на друга или сделать определенный рисунок, подсветив ламели. Есть много способов уложить ламинат, главное – сделать это правильно и аккуратно.

Если вы хотите получить оригинальный результат, лучше обратиться к мастеру, потому что укладка ламелей может показаться для вас сложной.

Важную роль играет стиль интерьера.

Для скандинавской обстановки выбирайте светлый ламинат. Отлично подойдут оттенки европейский и канадский клен, ясень, натуральный бамбук, беленый дуб, патина.

Для лофта лучше выбрать темные тона с грубой обработкой, сочетая ламинат с бетонной или каменной поверхностью.

В хай-тек ламели на стене будут стильно смотреться с металлическими вставками. Отдельно стоит уделить внимание классическому стилю. В традиционной классике ламинат на стене будет смотреться не совсем уместно, потому что такой способ отделки – современный тренд.

Если же вы любите шарм классики, при этом хотите добавить в интерьер новые способы отделки стен, обратите внимание на неоклассику. Она сочетает в себе изящность и аристократичность классики, при этом в таком интерьере будет гармонично смотреться и ламинат на стене.





Ламинат на стенах интересно смотрится в сочетании с подсветкой. Ее роль могут играть как обычные светильники и бра, так и необычные виды освещения, например, светодиодные ленты и точечные светильники.

С их помощью можно подчеркнуть оригинальность отделки и сделать на ней акцент. Кроме того, иногда ламинатом на стене выделяют одну из зон в комнате, поэтому освещение в этой части помещения поможет усилить эффект зонирования.





Ламинат на стене в спальне

Дизайнеры утверждают, что ламинат на стене в спальне придает комнате уюта и атмосферы спокойствия. При этом такой акцент в интерьере гармонично комбинируется с домашним теплом. Добавить изысканности в такой интерьер помогут картины на стенах, светильники, красивый текстиль.





Лучшее место для ламината в спальне – это стена у изголовья кровати. На ней всегда делают акцент, размещают полки, вешают светильники. Кроме того, эта стена не бросается в глаза, когда вы отдыхаете в комнате, поэтому ее необычное оформление не сможет быстро надоесть.

Интересный дизайнерский прием – плавный переход ламината со стены на пол. Для этого понадобится ламинат одного оттенка, чтобы переход был незаметным.





Отделка ламинатом стен в детской комнате

Для комнаты ребенка лучше выбирать материал светлого цвета, который декорирован под древесину. Это поможет создать светлый, теплый интерьер. Разбавить спокойные оттенки помогут яркие детали (постеры, картины, декор).

Можно также выбрать цветной ламинат с рисунками. В детскую комнату лучше выбирать прочный отделочный материал. С помощью панелей можно зонировать помещение.





Важно посоветоваться с ребенком, чтобы он самостоятельно выбрал понравившийся ему рисунок. Можете воспользоваться услугами профессиональных художников, если хотите получить качественное оформление, а можете украсить стену с ребенком самостоятельно.

Ламинат на стене в детской – это практичное решение, так как с него легко отмыть детские рисунки фломастером. Будет достаточно протереть поверхность жидкостью для снятия лака или ацетоном.





Интерьер гостиной с отделкой стен ламинатом

Ламинат на стену в гостиной размещают для создания красивого, гармоничного интерьера. Он помогает добавить декоративности и отлично комбинируется с дорогими материалами. Даже отдельный элемент, к примеру, колонна, оформленный таким образом, способен преобразить комнату.

Чаще всего ламинатом отделывают стену, на которой висит телевизор. Это своеобразный центр комнаты, поэтому такие акценты здесь смотрятся наиболее уместно. Также за ламинатом можно спрятать провода.

Если гостиная просторная, можно выделить отдельную зону отдыха и использовать ламинат для отделки стен в этом месте. Он придаст пространству уюта и теплоты, особенно если выбран светлый оттенок.

Отделка ламинатом стен на кухне

Для кухни, которая оформлена в стиле кантри или эко, допускается полностью отделать стены ламинатом. Однако чаще всего так оформляют отдельную стену рабочей зоны и делают фартук для рабочей поверхности. Оттенок ламината должен сочетаться с кухонным гарнитуром, быть прочным, покрытым специальным защитным составом.





В дачном или деревенском доме кухню можно полностью отделать ламинатом. Это будет смотреться очень тепло и уютно, главное – чтобы стены не были слишком темными. Подбирайте оттенок так, чтобы кухонный гарнитур не сливался со стенами.





В квартире ламинат можно использовать для отделки фартука на кухне. В таком случае ламинат должен быть влагостойким и с защитным покрытием, чтобы его можно было легко очистить от жира и прочих загрязнений.





Ламинат на стенах в интерьере прихожей

Для этой комнаты необходимо выбирать материал, который отличается прочностью и износостойкостью. Отлично будет смотреться оформленная ламинатом стена сразу напротив двери. Как правило, панелями ее отделывают до середины, а дальше клеят обои.





Если прихожая маленькая, ламинатом можно отделать только нижнюю часть стен, а верх оклеить обоями или покрасить. Это визуально поднимет потолки, при этом прихожая не будет смотреться слишком темной.

Для прихожей важна практичность выбранного материала. Ламинат должен быть износостойким и прочным. Дополнительно его можно покрыть защитным средством, чтобы он не царапался. В зимнее время года не ставьте грязную обувь рядом со стенами, отделанными ламинатом, чтобы не испачкать отделку.





Базовые методы закрепления ламината на стене До момента приобретения материала важно принять решение, каким методом он будет установлен. Способы закрепления определяют типом материала.

Производители предлагают несколько видов настенных ламинатов: клеевой;

с замком «клик»;

шпунтованный с замками категории «lock».

Безусловно, каждая из разновидностей предполагает разные методы закрепления материала на стену. Панель с замком «клик» либо шпунтовым были разработаны для использования в оформлении стен. Они разработаны для создания идеальной отделки с ровной поверхностью. При этом их крепление отличается повышенной прочностью. Для этого на стенах комнаты монтируют каркас из древесины, который позволит прочно закрепить материал. В маленьких помещениях стены тщательно очищают и хорошо выравнивают.

Крепление ламината на стену с помощью клея

Самый быстрый, простой и недорогой способ монтажа ламината. Учитывайте, что в таком случае стены должны быть идеально ровными, в противном случае отделка может отпасть от стен. Перед монтажом проверьте ровность стен с помощью уровня и если есть неровности, царапины и шероховатости, замажьте их шпаклевкой. Старую краску или обои нужно убрать.

Чтобы ламели легли ровно, заранее сделайте на стене эскиз. Нанесите разметку и обозначьте, сколько рядов ламината хотите уложить. На полу разложите ламели и подрежьте те, которые будут находиться по краям рисунка. Делайте это аккуратно при помощи лобзика, чтобы не повредить ламинат.

Далее на ламели нужно нанести монтажный клей. Сначала нанесите его по периметру, а затем промажьте середину ламели. Плотно прижмите ламинат к стене, постучите по нему и уберите лишний клей тряпкой.

Аккуратно уложите остальные плашки, максимально близко прижимая ламели друг к другу. Для удобства укладки начинайте крепить ламели снизу, двигаясь вверх, если выбрали горизонтальный способ укладки. При вертикальном монтаже будет проще начинать с левого верхнего угла.





Крепим ламинат на стену с обрешеткой

Такой способ монтажа подойдет, если вы хотите сделать в комнате звукоизоляцию или спрятать провода от телевизора. Кроме того, каркас легко собрать самостоятельно. Для него понадобится несколько деревянных брусков.

Их ширина должна быть примерно 4 см, однако можно сделать и больше. Количество брусков зависит от длины стены, а также от размеров ламелей. Крепите рейки так, чтобы между ними было расстояние, равное половине длины ламелей.

Перед тем, как устанавливать рейки, определитесь со способом монтажа ламината. Если хотите крепить ламели горизонтально, бруски должны располагаться перпендикулярно к полу. В случае вертикального монтажа, наоборот, крепите рейки параллельно полу. Рейки закрепите на стене с помощью дюбелей. Следите за тем, чтобы бруски располагались ровно. Для этого используйте строительный уровень.

Ламели укладываются на обрешетку при помощи саморезов по дереву и маленьких финишных гвоздей. Процесс укладки прост: первую ламель закрепите на распорные клинья пазом вверх. Крепеж закрутите по углам и в центре.

Также вбейте гвоздики в кромку, по краям и по середине. Вторую ламель тоже нужно закрепить саморезами и гвоздями. Плашки, расположенные сверху, застыкуйте в замок с нижними. В конце замаскируйте стыки при помощи пластиковых молдингов.

Монтаж ламината на стену кляймерами

Ламинат можно закрепить на обрешетку при помощи кляймеров – специальных металлических скоб. Они прочно фиксируются на кромке замка панелей. Важно, чтобы они не болтались. Если крепление ненадежное, немного сточите замок при помощи ножа, либо попробуйте разогнуть скобку плоскогубцами.

Первую ламель прикрепите к обрешетке саморезами, а на кромку наденьте кляймеры. Прикрутите кляймеры к брускам. Далее монтируйте таким образом остальные ламели. Нижние края плашек соединяйте в замки, а верхние крепите на кляймеры. Постоянно проверяйте, насколько ровным получается ряд.

Готовая система для монтажа ламината на стену

Если вы боитесь, что не сможете правильно закрепить ламинат, можете приобрести готовую систему. В ней уже есть готовый металлический каркас. Единственное, что вам нужно будет сделать – установить конструкцию.





Это делается в несколько шагов:

Установка направляющих. Нанесите разметку на стены, оставляя между направляющими расстояние примерно в 50 см. Далее закрепите направляющие дюбелями. Самую нижнюю ламель зафиксируйте на стене, удалив гребень. Так же установите и другие панели. Далее переверните отрезанные части и наденьте зажимы там, где ламели соприкасаются с направляющими. Установите ламинат на каркас. Для этого зажимы вставьте в пазы до щелчка. Специальными клипсами зафиксируйте доски в верхней части. Соедините верхнюю и нижнюю ламель под углом 45 градусов при помощи кляймеров. Укладку второго ряда начинайте с обрезка. Это нужно для того, чтобы швы двух рядов не совпадали. В противном случае укладка будет плохо держаться. При укладке последних ламелей замок можно обрезать. Зажимы же нужно оставить, чтобы прикрепить ламели на направляющие. На последнем этапе закройте кромки накладками. Они нужны со всех сторон, прилегающих к стенам, и у потолка.

Установка такой системы намного проще самостоятельного монтажа обрешетки. Однако стоит учитывать, что готовая система обойдется дороже. Помните, что вы можете воспользоваться услугами мастера.

Ламинат на стенах – очень стильный современный тренд в интерьере. Такая отделка смотрится дорого и модно, при этом она практичная и долговечная.

Ламинат будет уместно смотреться практически в любом стиле интерьера и в любой комнате.





Закрепить ламинат на стену – смелое и необычное решение, которое способно придать интерьеру стиля и оригинальности. Кроме того, такое оформление делает помещение практичнее и привлекательнее внешне. Важно лишь правильно выбрать отделочный материал.





