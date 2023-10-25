Входная дверь - место, через которое в дом проникает холодный воздух. Результат - понижение температуры в жилом помещении, сквозняки, холодный пол и как следствие постоянный насморк у жильцов. Для того, чтобы не допустить попадания холода в дом, придется заняться решением вопроса утепления входной двери.



Щели на входной двери и борьба с ними

Щели образуются уже на начальной стадии, при монтаже двери. Это происходит потому, что поверхности дверного полотна и короба не прилегают друг к другу вплотную. Дело тут не в качестве двери или монтажниках, которые выполняли установку. Физически невозможно сделать так, чтобы поверхности прилегали друг к другу на сто процентов. Какой же выход?

Решить проблему помогут уплотнители, выполняющие ряд полезных функций:

Делают конструкцию двери герметичной, сквозняк не пройдет.

Не пускают в квартиру посторонние запахи и пыль.

Способствуют шумоизоляции.

Работают как амортизатор. При закрывании двери гасят силу удара и поглощают звук.

Виды утеплителей для входных дверей

Уплотнители встречаются двух видов:

Резиновые;

Магнитные.

Давайте разберемся и рассмотрим каждый вид отдельно.

Резиновые уплотнители скорее всего вам уже встречались. Они представляют собой резиновую ленту со сложной конфигурацией профиля. Вы видите похожие изделия на пластиковых окнах, дверях холодильников и в автомобилях.

Выбирайте уплотнители, предназначенные именно для входной двери. Вам не подойдет уплотнитель для окон, автомобилей или межкомнатных дверей.

Возможен также вариант, что под конкретную модель входной двери подходит только один вид уплотнителя. Уточняйте этот вопрос при покупке, потому что замена такого уплотнителя, станет проблемой.

Магнитные уплотнители - технологичный вариант, стоимостью выше резиновых. Магнитные уплотнители представляют собой рамку, подогнанную под конструкцию двери, с точностью до миллиметра. Рамка состоит из двух частей - мягкого материала (как вариант термоэластопласт) и магнитной вставки, которая притягивает дверное полотно.

Важно соблюдать технологию установки, потому что, в противном случае, дверь будет притягиваться слишком сильно или наоборот слабо.

Под конкретную модель входной двери подходит только один вид уплотнителя. Уточняйте этот вопрос при покупке.

Какой бы уплотнитель вы не выбрали, при установке, придерживайтесь следующих правил:

Уплотнителем формируется так называемый контур. Для повышения результата, желательно наличие нескольких контуров.

Не располагайте контуры вплотную друг к другу, обеспечьте расстояние между ними. В противном случае даже установка нескольких контуров не даст нужный результат.

При покупке дверей выбирайте модели, где присутствует не менее четырех уплотнительных контуров.

Если вы подбираете дверь в загородный дом, то не забудьте поинтересоваться у продавца, оборудована ли ваша дверь терморазрывом.

Терморазрыв - технология, позволяющая снизить теплообмен между внешней и внутренней поверхностями двери. Суть заключается в установке материала, имеющего низкую теплопроводность внутри двери и дверной коробки.

Терморазрыв предотвратит образование конденсата и наледи на внутренней стороне двери в холодное время года.

Если дверь полая внутри:

Некоторые двери эконом класса полые внутри и пропускают в дом не только холод, но еще и шум. Для утепления таких моделей попробуйте снять металлический лист, добравшись до полости внутри двери и поместить туда утеплитель.

Наихудший вариант модели с неразборной конструкцией. Для утепления, придется мастерить обрешетку снаружи, что сильно усложнит работу.

Внимание! На рынке представлены десятки материалов, которые подойдут для утепления. Категорически не рекомендуется использовать только один вид. Рекомендуется чередовать материалы по принципу слоев, потому что разные материалы эффективнее противостоят холоду.

Придерживайтесь принципа слоев, тогда сможете решить и проблему звукоизоляции. Распределяйте слои равномерно внутри полости, но помните, что сделать это так же, как в заводских условиях вряд ли удастся. Поэтому при покупке двери рекомендуется сразу поинтересоваться о ее конструктивных особенностях и используемых материалах.

Само по себе наличие утеплителя, еще не говорит о его качестве. Встречаются китайские двери, в которых присутствует утеплитель, но с маленьким нюансом - это песок. От приобретения подобных моделей лучше отказаться. Серьезные производители предоставляют покупателю исчерпывающую информации о конструкции изделия, безопасности и экологичности используемых материалов и соответствии нормам ГОСТ.

Один толстый слой теплоизоляции не поможет полностью решить проблему. Малоэффективным будет использование десяти слоев одного и того же материала. Укладка материалов с различными физическими свойствами и формирование из них слоев - вот решение проблемы.

Помните об утеплении дверной коробки

Утеплив дверь, не забывайте про дверную коробку. Принцип такой же - чередование материалов различной толщины и прочности. Если вы не хотите тратить свое время на утепления двери и коробки, можно обратиться в компанию, которая занимается монтажом.

Бригадой работники справятся с поставленной задачей в короткий срок, ведь у них уже наработан опыт, какие материалы использовать лучше.

Подведем итоги: что нужно учесть при самостоятельном утеплении входной двери

Для утепления используйте только качественные и безопасные материалы.

Лучше сразу выбирайте дверь от зарекомендовавшего себя производителя. В конечном счете, вы сэкономите время, деньги и нервы.

Попросите предоставить информацию о конструкции двери и материалах, который использовались при изготовлении.

Монтаж заказывайте в той компании, где приобреталась дверь. Крупные компании предоставляют услуги по монтажу. Специалисты компании знают все особенности продукции и проведут работы максимально эффективно и в сжатые сроки.

Помните, что некачественная дверь принесет множество проблем и неудобств. Помимо утепления, придется заниматься вопросами доработки безопасности и взломозащищенности, поэтому лучше изначально выбрать качественную модель от крупного производителя.

Заниматься утеплением самостоятельно возможно, но при наличии знаний и сноровки. Помните, что процесс займет время. Вариант обращения к профессионалам повлечет дополнительные расходы. В любом случае добиться такого результата как в заводских условиях вряд ли удастся.

Помните, что надежная входная дверь - залог спокойствия и комфорта. Отнеситесь к выбору модели как можно внимательнее и дверь прослужит вам верой и правдой долгие годы, даря уют и тепло.