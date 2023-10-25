Современные двери производятся с применением разных технологий, которые позволяют получать полотна, устойчивые к механическим воздействиям. Такие двери служат несколько десятков лет, при этом стоят достаточно бюджетно. Одна из новых технологий – HardFlex, благодаря которой на дверях образуют защитное покрытие.

Подробнее о том, что такое ХардФлекс и в чем преимущества полотен с таким покрытием, расскажем в этой статье.

Что такое покрытие ХардФлекс (HardFlex) на двери

При изготовлении большинства межкомнатных дверей на их поверхность наносят специальное покрытие. Оно выполняет множество функций, среди которых есть две главные – защита полотна от царапин, трещин и прочих повреждений и декоративная.

Покрытие может делать дверь матовой или глянцевой, подчеркивать древесную структуру или, наоборот, создавать однотонное покрытие. Одна из новых технологий нанесения покрытий – FoamCoating.

С помощью нее завершают изготовление не только дверных полотен, но и многих предметов мебели. Технология используется даже при внутренней отделке помещений – покрытие можно наносить на архитектурные объекты.

Технология FoamCoating предполагает напыление на мебель и двери специальных покрытий. В результате поверхность изделий получается ровной, а швы, которые возникают при использовании других технологий, отсутствуют. Это современный способ создания межкомнатных дверей и мебели.

У FoamCoating есть два основных вида покрытий:

FlexPlus

Оно мягкое и очень приятное на ощупь. Покрытие практически не загрязняется, его легко очищать от пыли, а на дверях не остаются разводы от воды.

Кроме того, FlexPlus защищает мебель и двери от воздействия ультрафиолетовых лучей, что продлевает срок службы изделий. Покрытие устойчиво к легким механическим воздействиям, однако, если целенаправленно царапать дверь, на ее поверхности могут появиться повреждения.

HardFlex

Отличается от предыдущего покрытия большей прочностью и твердостью. Можно сказать, что HardFlex – усовершенствованная версия FlexPlus. В состав HardFlex входят светопрочные компоненты, такие как смола и целлюлоза.

Их основа практически натуральна, что делает покрытие безопасным для здоровья. Покрытие тяжело повредить, поэтому оно используется для изготовления многих межкомнатных дверей.

Такие полотна можно устанавливать даже в офисах, магазинах и других общественных местах, где большой поток людей – двери будут сохранять первоначальный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

Преимущества покрытия ХардФлекс (HardFlex) для дверей

Выбирая дверь, нужно обращать внимание на множество факторов. Один из главных, это, конечно, ее покрытие. Оно значительно влияет на срок службы изделия.

Даже если дверь изготовлена из дешевого ДСП, качественное покрытие может увеличить срок эксплуатации полотна на несколько лет. Кроме того, если вы устанавливаете дверь в ванную комнату, покрытие защитит древесный материал от проникновения влаги и разбухания.

Покрытие HardFlex стоит выбрать по нескольким причинам:

Покрытие состоит из трех слоев. Другие покрытия могут наноситься всего в один слой, поэтому значительно уступают HardFlex по сроку службы.

Дверь приобретает равномерное покрытие. Материал наносится путем напыления, что предотвращает появление выпуклых частей, швов или мест, где покрытия слишком мало.

HardFlex придает полотну текстуру дерева. Создается высококачественная имитация древесной поверхности. Особенно этот эффект заметен, если покрытие наносится на рельефный материал.

Покрытие устойчиво к перепадам температур. Материал выдерживает условия от -40 до +85 градусов. Благодаря этому межкомнатные двери, покрытые при помощи технологии HardFlex, можно устанавливать не только дома, но и на улице. Например, для дачных построек. Обратите внимание, что мебель тоже защитить покрытием HardFlex. Такие изделия тоже подойдут для дачных участков.

Долгий срок эксплуатации. Если соблюдать все правила эксплуатации, прописанные в рекомендациях от производителя, двери с покрытием HardFlex могут прослужить около 20 лет. Срок может увеличиться, если они установлены в домашних условиях.

Придание поверхности определенной текстуры. Так создается более качественная имитация натуральной древесины.

Возможность нанесения цветного покрытия. Если вы хотите приобрести однотонную дверь без имитации древесины, при изготовлении полотна на заказ можно попросить добавить в покрытие специальные цветные лаки.

Безопасность и экологичность. Конечно, подобные двери не сравнятся с изделиями из настоящей древесины, однако в составе покрытий HardFlex большинство компонентов имеют натуральную основу. Они не выделяют в воздух вредных веществ, поэтому безопасны. Их можно устанавливать даже в детскую комнату.

Устойчивость к механическим повреждениям. Покрытие не трескается и не царапается. Чтобы его испортить, нужно приложить значительные усилия и воспользоваться очень острым предметом.

Устойчивость к влаге. HardFlex переносит влажные условия, а значит, делает многие двери пригодными для установки в ванных комнатах.

Чем ПВХ покрытие дверей хуже ХардФлекс (HardFlex)

Найти дверь с покрытием ПВХ не составит труда. Такие полотна продают практически в каждом магазине дверей, потому что поливинилхлоридная пленка – недорогой, но достаточно долговечный и качественный материал.

Он не горит открытым пламенем, устойчив к плесени, механическим воздействиям и влаге, прост в уходе и имеет большую цветовую палитру.

Однако в сравнении с HardFlex этот популярный материал проигрывает по нескольким критериям:

ПВХ содержит в составе опасные компоненты. Если такая дверь начнет гореть, она будет выделять их в воздух, что может быть опасным для людей.

Нужно тщательно подбирать дверь. Поскольку ПВХ – очень распространенный материал, недобросовестные продавцы используют дешевые пленки для облицовки полотен. Они практически бумажные, поэтому быстро приходят в негодность.

ПВХ покрытие не подходит для влажных условий. Если дверь установлена в ванне, пленка может начать отслаиваться от постоянного воздействия воды.

Пленку легко поцарапать острым ножом или гвоздем. Появившуюся царапину будет сложно скрыть.

Дешевые и некачественные пленки могут быстро выгореть на солнце. Это испортит вид дома или комнаты, особенно если на пленку нанесен рисунок древесной структуры.

Конечно, при выборе нужно учитывать и цену. У каждого покрытия есть свои плюсы и минусы, поэтому обращайте внимание на то, в какую комнату будет устанавливаться дверь, в общественном месте, в домашних условиях или на улице.

Также следите за тем, чтобы цвет полотна и в целом его внешний вид подходил под стиль интерьера помещения.

На какие поверхности дверей можно наносить покрытие ХардФлекс (HardFlex)

Двери с покрытием HardFlex могут быть изготовлены из разных материалов.

Например:

Натуральное дерево

Они считаются самыми прочными и долговечными. Действительно, полотна из массива могут простоять даже 100 лет, доказательство тому – винтажные двери в старых особняках.

А современные технологии производства позволяют еще сильнее увеличить их срок службы. Один из недостатков деревянных дверей – их плохая влагостойкость. Однако покрытие HardFlex защищает материал от проникновения влаги, предотвращает появление трещин на дереве, которые могут возникать из-за перепадов температур.

Такие двери самые дорогие, однако их стоимость очевидно окупается, ведь прослужат они не одно десятилетие. Качественные деревянные полотна можно использовать даже как входные двери.

МДФ

Дешевый аналог натуральному дереву. МДФ производится из очень мелкой древесной стружки, которую склеивают под высоким давлением и при большой температуре клейкими смолами.

В результате получаются прочные плиты, которые вполне выдерживают механические нагрузки. Также материал пропитывается специальным составом, который предотвращает разбухание дверей от влаги.

Дополнительно наносится покрытие HardFlex. С ним двери МДФ отлично выдерживают эксплуатацию даже в общественных местах.

ДСП

Этот материал схож с МДФ, однако изготавливается из более крупной стружки. Чтобы отличить эти два материала, нужно посмотреть на срез. ДСП имеет меньший срок службы, зато стоит дешевле МДФ.

Покрытие HardFlex улучшает эксплуатационные свойства ДСП и придает полотну красивый неброский глянцевый блеск.

Стекловолокно

Достаточно распространенный материал для производства входных дверей. Стекловолокно можно удачно замаскировать под натуральное дерево, потому что его изготавливают в разных цветах и дизайнах. Полотна не ржавеют, устойчивы к жаре, холоду и влаге, царапинам и прочим повреждениям.

Металл

​​​​​​​Еще один материал для входных дверей. Его можно считать самым надежным – современные металлические двери практически невозможно сломать.

Если оснастить их качественным замком, безопасность вам точно обеспечена. Металлические полотна могут иметь дополнительные эксплуатационные характеристики, например, противопожарность. Это особенно важно, если двери устанавливаются в торговых центрах или на производственных предприятиях, где есть высокий риск возгорания.

Если на вашей двери нет покрытия либо же оно требует замены, вы можете обратиться в специальные фирмы, которые нанесут его вам. Это помогает спасти даже старые двери, которые планировалось менять. Обновленное цветное покрытие превращает старое полотно в практически новое и стильное.

Интересные цветовые решения дверей с покрытием ХардФлекс (HardFlex)

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Покрытие HardFlex может быть практически любых цветов. Большинство дверей, которые вы найдете в магазинах, окрашивают в классические оттенки дерева. Но если вы заказываете полотно на заказ, можно выбрать понравившийся вам цвет.

Для этого можно воспользоваться, например, скандинавской таблицей NCS (Natural color system). Она широко используется в промышленности: с помощью нее описывают цвета многие производители красящих веществ.

В ней большое количество цветов, среди которых вы точно найдете подходящий. У каждого оттенка есть свой номер – его нужно будет сообщить вашему изготовителю.

Также можно воспользоваться другой, немецкой таблицей – RAL. В ней цвета также обозначены индивидуальными индексами. При заказе обязательно уточните, из какой таблицы вы взяли оттенок. Обратите внимание, что покрытие HardFlex не может иметь флуоресцентный (светящийся в темноте) или металлизированный цвет.

Выбирая цвет, учитывайте палитру вашей комнаты.

Если же вы только планируете ремонт, рассмотрите несколько стильных цветовых решений:

Бежевый с розовым подтоном (NCS S 0515-Y). Нежный тон, удачно сочетается практически со всеми цветами. Будет особенно удачно смотреться в интерьерах в стиле прованс и классика.

Приглушенный желтый (NCS S 1060-Y). Жизнерадостный цвет, при этом не яркий и не броский. Подойдет в качестве акцентного оттенка в интерьере.

Коралловый (NCS S 0570-Y40R). Интересный цвет, добавляющий живых красок в интерьер. Будет особенно уместен в современном интерьере.

Нежный розовый с фиолетовым подтоном (NCS S 2030-R10B). Если вы хотите обновить дверь в детскую комнату, этот цвет отлично подойдет.

Темно-бордовый (NCS S 7020-R10B). Благородный оттенок. Дополнит темный классический интерьер.

Светлый мятный (NCS S 1040-G10Y). Добавит в обстановку мягких весенних ноток. Идеально подходит для «деревенских» стилей прованс и кантри. Нежный мятный цвет может удачно смотреться в интерьере спальни, так как создает расслабленную атмосферу.

Кирпичный (NCS S 5040-Y50R). Если вам нравится интерьер в стиле лофт, не забудьте, что главный цвет там – кирпичный. Обычно им оформляют стены, но их можно сделать и белыми, а дверь покрасить кирпичным.

Среди множества различных покрытий для дверей HardFlex выделяется долговечностью, безопасностью, равномерностью и высокими эксплуатационными характеристиками.

Кроме того, его весомый плюс – богатая цветовая палитра. Это современное покрытие, которое преобразит любое полотно.