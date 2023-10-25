Напольный плинтус - это декоративный элемент. Он закрывает пустое пространство между стеной и полом. Он необходим для того, чтобы ваш интерьер имел завершенный вид.

Кажется, плинтус нужен только в декоративных целях. Но если копнуть глубже, увидим, что он еще выполняет важные функции.

И потому является практичным и важным элементом в помещении.

Закрывает все зазоры

Не дает воде доступ к краям линолеума, ламината.

Не дает скапливаться пыли в углу.

Шикарный вариант спрятать кабель

Необходимые инструменты для монтажа плинтуса

Инструменты

Стусло (Для плинтусов из МДФ)

Карандаш

Шуруповерт

Насадки для шуруповерта

Шпатель

Перфоратор

Ножовка по дереву (Для плинтусов из МДФ)

Рулетка

Материалы для монтажа плинтуса

Сам плинтус,

Дюбеля,

Саморезы,

Внутренние, наружные, боковые (левые и правые) заглушки,

Соединитель по прямой линии,

Клипсы,

Клей для стыков,

Клей для фиксации к стене.

Определяем количество плинтуса на комнату

Замеряем все стены.

Смотрим, где будут участки без плинтуса. Вычитаем их.

Прибавляем 2 метра в запас.

Делим результат на длину плинтуса - это обычно 2.5 метра.

Округляем результат в большую сторону.

Пример:

Замеряем. Начинаем с левого нижнего угла по часовой стрелке.

Складываем 3+3+0,1+0,4+2,3+2+0,6+0,4+0,95 = 12,75 м

Вычитаем дверной проем и шкаф 12,75 - 0,95 - 2 = 9,8 м

Прибавляем запас 9,8 + 2 = 11,8 м

Делим на 2,5 м 11,8 / 2,5 = 4,72 шт

Округляем и получаем результат: 5 палок плинтуса нам нужно для облицовки этой комнаты.

Определяем количество дополнительных материалов (заглушки, соединители):

Берем план комнаты и схематично рисуем, где будет располагаться плинтус.

Считаем количество углов. Смотрим количество заглушек для торцов.

Учитываем длину плинтуса (2,5 м) и считаем количество скрепляющих элементов по прямой линии.

Прибавляем в запас на ваше усмотрение.

Пример:

На нашем плане смотрим

Угловые внешние - 1 шт

Угловые внутренние - 4 шт

Торцевая правая - 2 шт

Торцевая левая - 2 шт

Линейный соединитель - 2 шт

На одну комнату стоит к этому количеству прибавить по 1 шт каждого элемента (в запас).

Процесс монтажа плинтуса

Перед установкой необходимо выполнить предварительные работы. Очистить стены от бугорков и неровностей.

Монтируем плинтус из пластика

Определяем, где самая длинная стена. Прилегающий к ней угол будет началом работы.

Надеваем угловую заглушку на плинтус

Уложить плинтус вместе с заглушкой вдоль стены

Проверяем, чтобы заглушка входила точно в угол

Отмеряем 5-7 см от угла. Отмечаем на стене и на плинтусе.

Сверлим, немного задевая стену

Отмеряем 40 см до следующего отверстия

Сверлим, немного задевая стену

Продолжаем эти действия по всем стенам

Сверлим отверстия и в них помешаем дюбеля

Приставляем ответную планку

Притягиваем к стене.

Саморез сначала утапливаем, а затем прокручиваем немного назад

Повторяем

Заглушки и соединители ставим на место заранее. Кабель прячем в плинтус до его установки.

Установка плинтуса

Распиливаем на кусочки нужных размеров

Используем стусло для запила углов.

Меряем углы комнаты. Очень редко прямые.

Для каждого угла делаем спил на заготовке (получившийся угол комнаты условно делим на два. Если угол 90, тогда спил составит 45)

Запил под внешний угол и под внутренний отличаются.

Фиксация на клипсы при монтаже плинтуса:

Прикладываем плинтус к стене.

Отмеряем 5-7 см от угла. Отмечаем черточкой.

Повторяем эти действия со всеми стенами.

На отмеченных местах сверлим отверстия.

На дюбеля одеваем клипсы

Закрепляем клипсы саморезами.

Одеваем плинтус

Каким инструментом резать пластиковый плинтус

Для этих целей инструмент с большими зубьями не подходит. Так как плинтус полый внутри. Подойдет ручной лобзик или ножовка по металлу. С их помощью получатся красивые и ровные срезы.

Установка плинтуса на жидкие гвозди

Распилить плинтус на кусочки необходимой длины. Делаем это с помощью ножовки или электролобзика.

Берем стусло и делаем срезы под угол.

Измерить углы комнаты. Как правило они (даже в новостройках) кривые.

Делаем спил на заготовке (получившийся угол комнаты условно делим на два. Если угол прямой, тогда спил составит 45)

Свежий срез шлифуем.

Наносим клей и фиксируем у стены на 10 минут.

Для стыковки плинтуса по прямой линии берем клей для стыков.

Лишние остатки клея убираем шпателем.

Оставшиеся пустоты заполняем монтажным клеем.

Виды плинтусов, их достоинства и недостатки

Виды напольных плинтусов Материал Характерные особенности Применение Пластиковые Поливинилхлорид (ПВХ) Достоинства: гибкая структура

наличие соединительных элементов

прочность

устойчивы к УФ

широкий ассортимент

Стойкость к влаге

Есть пространство, чтобы спрятать кабель Недостатки: Плохая устойчивость к отрицательным температурам Оформление покрытий из ковролина, линолеума, наливных полов. Эко-шпон, Евро-шпон, плинтус под покраску Основа МДФ, покрытие из шпона Достоинства: Широкий ассортимент

Есть место для кабеля

Эксклюзивные покрытия и декоры Отделка покрытий из линолеума, ковролина, паркет, наливной пол, ламинат. Деревянные Массив дерева Достоинства: Натуральный материал

Эксклюзивный дизайн и фактура материала Недостатки: Узкий ассортимент Отделка полов из паркета, ламината, массива дерева.

Советы по монтажу плинтуса

Для того, чтобы качественно выполнить установку плинтуса своими руками, рекомендуем придерживаться простых правил.

Монтаж плинтуса идет только после отделки стен и укладки напольного покрытия.

Прежде чем отправляться за покупкой нужных материалов, рассчитайте необходимое количество. Можете воспользоваться нашей шпаргалкой выше.

Пластиковый плинтус стыкуется с использованием фурнитуры. Которая нужно приобрести отдельно.

Плинтусы из дерева и МДФ монтируют “встык”.

Лайфхак: Сделать сначала полосы из картона, которые будут имитировать плинтус. И из них вырезать форму углов.

По этим шаблонам проще сделать нужные и правильные срезы на плинтусе.

Если крепление предполагается в ГКЛ (гипсокартон) нужно использовать крепление “Бабочка” или “Молли”. Или использовать крепление на жидкие гвозди.

Лайфхак: Сделать сначала полосы из картона, которые будут имитировать плинтус. И из них вырезать форму углов.



По этим шаблонам проще сделать нужные и правильные срезы на плинтусе.