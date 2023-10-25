Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Монтаж плинтуса: инструкция по установке

Монтаж плинтуса: инструкция по установке

#Монтаж #Ремонт #Напольные покрытия #Своими руками

Напольный плинтус - это декоративный элемент. Он закрывает пустое пространство между стеной и полом. Он необходим для того, чтобы ваш интерьер имел завершенный вид.

Кажется, плинтус нужен только в декоративных целях. Но если копнуть глубже, увидим, что он еще выполняет важные функции.

И потому является практичным и важным элементом в помещении.

  • Закрывает все зазоры

  • Не дает воде доступ к краям линолеума, ламината.

  • Не дает скапливаться пыли в углу.

  • Шикарный вариант спрятать кабель

Необходимые инструменты для монтажа плинтуса

  1. Инструменты

  • Стусло (Для плинтусов из МДФ)

  • Карандаш

  • Шуруповерт

  • Насадки для шуруповерта

  • Шпатель

  • Перфоратор

  • Ножовка по дереву (Для плинтусов из МДФ)

  • Рулетка

 

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0
378
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
336
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0
588

 

Материалы для монтажа плинтуса

  • Сам плинтус,

  • Дюбеля,

  • Саморезы,

  • Внутренние, наружные, боковые (левые и правые) заглушки,

  • Соединитель по прямой линии,

  • Клипсы,

  • Клей для стыков,

  • Клей для фиксации к стене.

Определяем количество плинтуса на комнату

  • Замеряем все стены.

  • Смотрим, где будут участки без плинтуса. Вычитаем их.

  • Прибавляем 2 метра в запас.

  • Делим результат на длину плинтуса - это обычно 2.5 метра.

  • Округляем результат в большую сторону.

 Пример:

Замеряем. Начинаем с левого нижнего угла по часовой стрелке.

Складываем  3+3+0,1+0,4+2,3+2+0,6+0,4+0,95 = 12,75 м

Вычитаем дверной проем и шкаф  12,75 - 0,95 - 2 = 9,8 м

Прибавляем запас 9,8 + 2 = 11,8 м

Делим на 2,5 м  11,8  /  2,5  = 4,72 шт

Округляем и получаем результат: 5 палок плинтуса нам нужно для облицовки этой комнаты.

Определяем количество дополнительных материалов (заглушки, соединители):

  • Берем план комнаты и схематично рисуем, где будет располагаться плинтус.

  • Считаем количество  углов. Смотрим количество заглушек для торцов.

  • Учитываем длину плинтуса (2,5 м) и считаем количество скрепляющих элементов по прямой линии.

  • Прибавляем в запас на ваше усмотрение.

Пример:

На нашем плане смотрим

Угловые внешние - 1 шт

Угловые внутренние - 4 шт

Торцевая правая - 2 шт

Торцевая левая - 2 шт

Линейный соединитель - 2 шт

На одну комнату стоит к этому количеству прибавить по 1 шт каждого элемента (в запас).

Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 163 матовый
Плинтус напольный Cezar
588
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 145 PL 2500х22х59
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar матовый
352
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 109 PL 2500х22х59
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar матовый
352
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 154 PL 2500х22х59
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar матовый
352
Плинтус напольный Тип-0 М Grey Pro
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М
378
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 327 матовый
Плинтус напольный Cezar
588
Плинтус напольный Cezar матовый ПВХ 078 PL 2200х22х59
Доставим завтра
Плинтус напольный Cezar матовый
352
Плинтус напольный Cezar Hi-Line Prestige 332 матовый
Плинтус напольный Cezar
588

 

Процесс монтажа плинтуса

Перед установкой необходимо выполнить предварительные работы. Очистить стены от бугорков и неровностей.

Монтируем плинтус из пластика

  • Определяем, где самая длинная стена. Прилегающий к ней угол будет началом работы.

  • Надеваем угловую заглушку на плинтус

  • Уложить плинтус вместе с заглушкой вдоль стены

  • Проверяем, чтобы заглушка входила точно в угол

  • Отмеряем  5-7 см от угла. Отмечаем на стене и на плинтусе.

  • Сверлим, немного задевая стену

  • Отмеряем 40 см до следующего отверстия

  • Сверлим, немного задевая стену

  • Продолжаем эти действия по всем стенам

  • Сверлим отверстия и в них помешаем дюбеля

  • Приставляем ответную планку

  • Притягиваем к стене.

  • Саморез сначала утапливаем, а затем прокручиваем немного назад

  • Повторяем

Заглушки и соединители ставим на место заранее. Кабель прячем в плинтус до его установки.

 

Установка плинтуса

  • Распиливаем на кусочки нужных размеров

  • Используем стусло для запила углов.

  • Меряем углы комнаты. Очень редко прямые.

  • Для каждого угла делаем спил на заготовке (получившийся угол комнаты условно делим на два. Если угол 90, тогда спил составит 45)

Запил под внешний угол и под внутренний отличаются.

Фиксация на клипсы при монтаже плинтуса:

  • Прикладываем плинтус к стене.

  • Отмеряем  5-7 см от угла. Отмечаем  черточкой.

  • Повторяем эти действия со всеми стенами.

  • На отмеченных местах сверлим отверстия.

  • На дюбеля одеваем клипсы

  • Закрепляем клипсы саморезами.

  • Одеваем плинтус

Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 70х18 70*18*3000
Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 70х18 70*18*3000
1 980
Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 40х18 40*18*2700
Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 40х18 40*18*2700
2 520
Плинтус Л-образный алюминиевый сатин анод.серебро APL 60 60*10*3000
Плинтус Л-образный алюминиевый сатин анод.серебро APL 60 60*10*3000
2 241
Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 80 80*10*3000
Доставим завтра
Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 80 80*10*3000
1 818
Плинтус Л-образный алюминиевый бронза (без фурнитуры) анод.серебро APL 60 60*10*3000
Плинтус Л-образный алюминиевый бронза (без фурнитуры) анод.серебро APL 60 60*10*3000
1 692
Плинтус Л-образный алюминиевый шампань (без фурнитуры) анод.серебро APL 80 80*10*3000
Плинтус Л-образный алюминиевый шампань (без фурнитуры) анод.серебро APL 80 80*10*3000
2 160
Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 60 60*10*3000
Плинтус Л-образный алюминиевый анод.серебро APL 60 60*10*3000
1 440

 

Каким инструментом резать пластиковый плинтус

Для этих целей инструмент с большими зубьями не подходит. Так как плинтус полый внутри. Подойдет ручной лобзик или ножовка по металлу. С их помощью получатся красивые и ровные срезы.

Установка плинтуса на жидкие гвозди

  • Распилить плинтус на кусочки необходимой длины. Делаем  это с помощью ножовки или электролобзика.

  • Берем стусло и делаем срезы под угол.

  • Измерить углы комнаты. Как правило они (даже в новостройках) кривые.

  • Делаем спил на заготовке (получившийся угол комнаты условно делим на два. Если угол прямой, тогда спил составит 45)

  • Свежий срез шлифуем.

  • Наносим клей и фиксируем у стены на 10 минут.

  • Для стыковки плинтуса по прямой линии берем клей для стыков.

  • Лишние остатки клея убираем шпателем.

  • Оставшиеся пустоты заполняем монтажным клеем.

Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м орех золотой
Порог прямой Cezar ПВХ 40мм*2,7м
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб глина
Порог прямой Cezar ПВХ 40мм*2,7м
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м орех тёмный
Порог прямой Cezar ПВХ 40мм*2,7м
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб верден
Порог прямой Cezar ПВХ 40мм*2,7м
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 40мм*2,7м дуб аверо
Порог прямой Cezar ПВХ 40мм*2,7м
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м дуб золотой
Порог прямой Cezar ПВХ 30мм*2,7м
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м дуб белёный
Порог прямой Cezar ПВХ 30мм*2,7м
720
Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м орех
Порог прямой Cezar ПВХ 30мм*2,7м
720

 

Виды плинтусов, их достоинства и недостатки

Виды напольных плинтусов

Материал

Характерные особенности

Применение

Пластиковые

Поливинилхлорид (ПВХ)

Достоинства:

  • гибкая структура

  • наличие соединительных элементов

  • прочность

  • устойчивы к УФ

  • широкий ассортимент

  • Стойкость к влаге

  • Есть пространство, чтобы спрятать кабель

Недостатки:

  • Плохая устойчивость к отрицательным температурам

Оформление покрытий из ковролина, линолеума, наливных полов.

Эко-шпон, Евро-шпон, плинтус под покраску

Основа МДФ, покрытие из шпона

Достоинства:

  • Широкий ассортимент

  • Есть место для кабеля

  • Эксклюзивные покрытия и декоры

Отделка покрытий из линолеума, ковролина, паркет, наливной пол, ламинат.

Деревянные

Массив дерева

Достоинства:

  • Натуральный материал

  • Эксклюзивный дизайн и фактура материала

Недостатки:

  • Узкий ассортимент

Отделка полов из паркета, ламината, массива дерева.

Советы по монтажу плинтуса

Для того, чтобы качественно выполнить установку плинтуса своими руками, рекомендуем придерживаться простых правил. 

  • Монтаж плинтуса идет только после отделки стен и укладки напольного покрытия.
  • Прежде чем отправляться за покупкой нужных материалов, рассчитайте необходимое количество. Можете воспользоваться нашей шпаргалкой выше.
  • Пластиковый плинтус стыкуется с использованием  фурнитуры. Которая нужно приобрести отдельно. 
  • Плинтусы из дерева и МДФ монтируют “встык”.
  • Лайфхак: Сделать сначала полосы из картона, которые будут имитировать плинтус. И из них вырезать форму углов.
  • По этим шаблонам проще сделать нужные и правильные срезы на плинтусе.
  • Если крепление предполагается в ГКЛ (гипсокартон) нужно использовать крепление “Бабочка” или “Молли”. Или использовать крепление на жидкие гвозди.  
Лайфхак: Сделать сначала полосы из картона, которые будут имитировать плинтус. И из них вырезать форму углов.

По этим шаблонам проще сделать нужные и правильные срезы на плинтусе.

Порог прямой под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*2,7м дуб светлый
Порог прямой Cezar ПВХ 30мм*2,7м
552
Порог- угол под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*30мм*1.8м дуб натуральный
Порог-угол Cezar ПВХ 30мм*30мм*1,8м
608
Порог- угол под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 45мм*22мм*1,8м дуб светлый
Порог-угол Cezar ПВХ 45мм*22мм*1,8м
608
Порог- угол под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*30мм*1,8м тик
Порог-угол Cezar ПВХ 30мм*30мм*1,8м
608
Порог- угол под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*30мм*1,8м орех
Порог-угол Cezar ПВХ 30мм*30мм*1,8м
608
Порог- угол под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 45мм*22мм*1,8м дуб белый
Порог-угол Cezar ПВХ 45мм*22мм*1,8м
608
Порог- угол под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 30мм*30мм*1,8м орех темный
Порог-угол Cezar ПВХ 30мм*30мм*1,8м
608
Порог- угол под дюбель Cezar ПВХ ламинированный 45мм*22мм*1,8м дуб рустикальный
Порог-угол Cezar ПВХ 45мм*22мм*1,8м
608
 

Напольные покрытия
Вас может заинтересовать
Всё про напольные плинтуса: виды и размеры, как рассчитать погонный метр плинтуса самостоятельно
25.10.2023
1563
Как выбрать цвет плинтуса для пола правильно, фото-идеи цветовых сочетаний
25.10.2023
10148
Размеры напольного плинтуса по длине, ширине и высоте с фото-примерами
25.10.2023
11181
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
56 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 51
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85