Напольный плинтус - это декоративный элемент. Он закрывает пустое пространство между стеной и полом. Он необходим для того, чтобы ваш интерьер имел завершенный вид.
Кажется, плинтус нужен только в декоративных целях. Но если копнуть глубже, увидим, что он еще выполняет важные функции.
И потому является практичным и важным элементом в помещении.
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Закрывает все зазоры
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Не дает воде доступ к краям линолеума, ламината.
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Не дает скапливаться пыли в углу.
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Шикарный вариант спрятать кабель
Необходимые инструменты для монтажа плинтуса
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Инструменты
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Стусло (Для плинтусов из МДФ)
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Карандаш
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Шуруповерт
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Насадки для шуруповерта
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Шпатель
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Перфоратор
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Ножовка по дереву (Для плинтусов из МДФ)
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Рулетка
Материалы для монтажа плинтуса
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Сам плинтус,
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Дюбеля,
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Саморезы,
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Внутренние, наружные, боковые (левые и правые) заглушки,
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Соединитель по прямой линии,
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Клипсы,
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Клей для стыков,
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Клей для фиксации к стене.
Определяем количество плинтуса на комнату
- Замеряем все стены.
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Смотрим, где будут участки без плинтуса. Вычитаем их.
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Прибавляем 2 метра в запас.
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Делим результат на длину плинтуса - это обычно 2.5 метра.
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Округляем результат в большую сторону.
Пример:
Замеряем. Начинаем с левого нижнего угла по часовой стрелке.
Складываем 3+3+0,1+0,4+2,3+2+0,6+0,4+0,95 = 12,75 м
Вычитаем дверной проем и шкаф 12,75 - 0,95 - 2 = 9,8 м
Прибавляем запас 9,8 + 2 = 11,8 м
Делим на 2,5 м 11,8 / 2,5 = 4,72 шт
Округляем и получаем результат: 5 палок плинтуса нам нужно для облицовки этой комнаты.
Определяем количество дополнительных материалов (заглушки, соединители):
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Берем план комнаты и схематично рисуем, где будет располагаться плинтус.
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Считаем количество углов. Смотрим количество заглушек для торцов.
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Учитываем длину плинтуса (2,5 м) и считаем количество скрепляющих элементов по прямой линии.
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Прибавляем в запас на ваше усмотрение.
Пример:
На нашем плане смотрим
Угловые внешние - 1 шт
Угловые внутренние - 4 шт
Торцевая правая - 2 шт
Торцевая левая - 2 шт
Линейный соединитель - 2 шт
На одну комнату стоит к этому количеству прибавить по 1 шт каждого элемента (в запас).
Процесс монтажа плинтуса
Перед установкой необходимо выполнить предварительные работы. Очистить стены от бугорков и неровностей.
Монтируем плинтус из пластика
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Определяем, где самая длинная стена. Прилегающий к ней угол будет началом работы.
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Надеваем угловую заглушку на плинтус
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Уложить плинтус вместе с заглушкой вдоль стены
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Проверяем, чтобы заглушка входила точно в угол
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Отмеряем 5-7 см от угла. Отмечаем на стене и на плинтусе.
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Сверлим, немного задевая стену
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Отмеряем 40 см до следующего отверстия
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Сверлим, немного задевая стену
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Продолжаем эти действия по всем стенам
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Сверлим отверстия и в них помешаем дюбеля
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Приставляем ответную планку
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Притягиваем к стене.
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Саморез сначала утапливаем, а затем прокручиваем немного назад
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Повторяем
Установка плинтуса
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Распиливаем на кусочки нужных размеров
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Используем стусло для запила углов.
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Меряем углы комнаты. Очень редко прямые.
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Для каждого угла делаем спил на заготовке (получившийся угол комнаты условно делим на два. Если угол 90, тогда спил составит 45)
Фиксация на клипсы при монтаже плинтуса:
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Прикладываем плинтус к стене.
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Отмеряем 5-7 см от угла. Отмечаем черточкой.
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Повторяем эти действия со всеми стенами.
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На отмеченных местах сверлим отверстия.
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На дюбеля одеваем клипсы
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Закрепляем клипсы саморезами.
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Одеваем плинтус
Каким инструментом резать пластиковый плинтус
Для этих целей инструмент с большими зубьями не подходит. Так как плинтус полый внутри. Подойдет ручной лобзик или ножовка по металлу. С их помощью получатся красивые и ровные срезы.
Установка плинтуса на жидкие гвозди
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Распилить плинтус на кусочки необходимой длины. Делаем это с помощью ножовки или электролобзика.
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Берем стусло и делаем срезы под угол.
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Измерить углы комнаты. Как правило они (даже в новостройках) кривые.
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Делаем спил на заготовке (получившийся угол комнаты условно делим на два. Если угол прямой, тогда спил составит 45)
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Свежий срез шлифуем.
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Наносим клей и фиксируем у стены на 10 минут.
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Для стыковки плинтуса по прямой линии берем клей для стыков.
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Лишние остатки клея убираем шпателем.
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Оставшиеся пустоты заполняем монтажным клеем.
Виды плинтусов, их достоинства и недостатки
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Виды напольных плинтусов
|
Материал
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Характерные особенности
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Применение
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Поливинилхлорид (ПВХ)
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Достоинства:
Недостатки:
|
Оформление покрытий из ковролина, линолеума, наливных полов.
|
Основа МДФ, покрытие из шпона
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Достоинства:
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Отделка покрытий из линолеума, ковролина, паркет, наливной пол, ламинат.
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Деревянные
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Массив дерева
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Достоинства:
Недостатки:
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Отделка полов из паркета, ламината, массива дерева.
Советы по монтажу плинтуса
Для того, чтобы качественно выполнить установку плинтуса своими руками, рекомендуем придерживаться простых правил.
- Монтаж плинтуса идет только после отделки стен и укладки напольного покрытия.
- Прежде чем отправляться за покупкой нужных материалов, рассчитайте необходимое количество. Можете воспользоваться нашей шпаргалкой выше.
- Пластиковый плинтус стыкуется с использованием фурнитуры. Которая нужно приобрести отдельно.
- Плинтусы из дерева и МДФ монтируют “встык”.
- Лайфхак: Сделать сначала полосы из картона, которые будут имитировать плинтус. И из них вырезать форму углов.
- По этим шаблонам проще сделать нужные и правильные срезы на плинтусе.
- Если крепление предполагается в ГКЛ (гипсокартон) нужно использовать крепление “Бабочка” или “Молли”. Или использовать крепление на жидкие гвозди.
|Лайфхак: Сделать сначала полосы из картона, которые будут имитировать плинтус. И из них вырезать форму углов.
По этим шаблонам проще сделать нужные и правильные срезы на плинтусе.