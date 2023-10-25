Плинтус устанавливают после окончания отделочных работ. С его помощью скрывают стыки между полом и стеной, а также маскируют имеющиеся в этой части дефекты. Чаще всего встречается галтель, изготовленная из древесины, пластика, меньшей популярностью пользуются изделия из других материалов. При выборе плинтуса рекомендуется обращать внимание на его качество, метод крепления, а также важны габариты изделия.

Какие размеры плинтусов для пола бывают

Перед выбором обрамления важно понять критерии, по которым его подбирают. Дело в том, что габариты плинтуса важны не только для эстетики, они несут и функциональную нагрузку.

Монтаж обрамления решает следующие задачи:

Маскировка стыка между стенами и полом. Под нагрузкой на черновой пол может попадать пыль в комнату или же проникать влага под отделку;

При выборе определенной модели или конфигурации плинтуса, он может выступать акцентным элементом или же напротив объединять составляющие интерьера в единое целое;

Большинство плинтусов имеет кабельный канал во внутренней части. Это позволяет с легкостью скрывать коммуникации.

Таким образом, галтель выполняет множество задач. А размеры изделий определяют как декоративные, так и функциональные возможности.

Размеры напольного плинтуса по длине

Как и все остальные отделочные материалы, галтель выпускают в разных размерах.

Условно их разделяют на стандартный и нестандартный:

Стандарт – это планка, продолжительность которой составляет 2500-2700 мм. Именно такие изделия часто встречаются в каталогах от производителя. Принято считать, что именно эта длина комфортна для перевозки, установки. Помимо этого, она позволяет снизить количество отходов при нарезке;

Нестандарт – планки менее 2500 мм или напротив, больше 2700 мм. Как правило, в эту категорию попадает продукция из импорта или же изделия, выполненные под заказ по размерам клиента.

При выборе обрамления такого типа, важно понимать, какие риски существуют. Прежде всего, это сложности, в случае необходимости заказа дополнительной поставки товара. В случае индивидуального заказа также будет сложно подобрать аналогичный оттенок для окрашенных либо шпонированных изделий.

В случае заказа плинтуса под индивидуальные потребности, необходимо сразу приобрести несколько изделий впрок. Они могут пригодиться при механическом повреждении установленных галтелей. Поскольку нестандартные элементы могут попросту снять с производства по причине пониженного спроса.

В среднем, деревянный плинтус в длину составляет 2000 мм, а изделия из пластика – 2500 мм. Редко можно встретить галтель из массива древесины, длина которой будет 1000-1500 мм.

В габаритах плинтуса длина не является основополагающим параметром, поэтому на нее не обращают большого внимания. Выбранная продолжительность планки важно лишь тогда, когда при расчетах она позволяет уменьшить количество обрезков.

Размеры напольного плинтуса по ширине

Минимальный размер ширины плинтуса – 1,5 см. Это объясняется тем, компенсационные, оставляемые при отделочных работах именно такие. Но на рынке представлены изделия самых разных размеров, их ширина варьируется от 9 до 43 мм.

Иногда укладчики могут оставить большую щель между стеной и полом. В такой ситуации потребуется широкий плинтус. Также иногда плинтус подгоняют под наличники дверей, чтобы обрамление в комнате смотрелось как одно целое.

В такой ситуации решением может быть установка планок из МДФ либо полимера. В дальнейшем их можно покрасить.

Нестандартная ширина плинтуса встречается редко. Обычно они нужны для того, чтобы скрывать инженерные коммуникации. Толщина планки под кабель-канал может достигать 50-70 мм. Такие изделия сложно подобрать в строительных магазинах, поэтому чаще всего их изготавливают под заказ.

Размеры напольного плинтуса по высоте

Зависит о высоты стены и верхнего плинтуса. Придерживаться этого правила важно, поскольку это позволит не перегрузить помещение излишним декором. На рынке можно подобрать изделия, высота которых от 20 до 250 мм.

По этому габариту планки подразделяют на следующие подгруппы:

Высокие, от 80 мм, используются для помещений с высокими потолками или же в комнатах, отделанных стеновыми панелями. В таком случае плинтус выступает их дополнением.

Изделия такой высоты выполняются из полиуретана, МДФ (шпон, ламинация или под окрашивание). Их форма может быть прямой либо фигурной. Чаще всего высоту плинтуса подбирают под потолочную галтель;

Средние , 50-70 мм, подходят для любого помещения с потолком 2500-2700 мм. Изделия такой высоты выполняют из пластика, МДФ, древесины. Внутри планки присутствует конструкция с кабель-каналом, в котором размещают провода;

Низкие (20-40 мм), которые закрывают стык между стеной и полом, подходит для небольших помещений с низким потолком.

Вес напольного плинтуса

Масса галтели зависит от габаритов изделия и материала, из которого оно изготовлено.

В среднем, вес одного плинтуса может варьироваться в следующих диапазонах:

изделие из пластика весит 400-700 г;

плинтус из массива сосны может достигать от 500 до 800 г;

галтель из древесины твердых пород (бук, тик и прочие) весит до 2 кг;

плинтус из МДФ имеет высокую плотность, а его масса составляет 1,2-2 кг.

Разновидности плинтусов для пола по материалам изготовления

Разнообразие материалов, из которого изготавливают плинтус, позволяет подобрать максимально подходящие модели.

Как правильно подобрать размер напольного плинтуса

Для гармоничного интерьера необходимо, чтобы конструкции и базовые габариты плинтуса сочетались с остальной отделкой комнаты. Так для небольшой комнаты с низким потолком лучше выбрать обрамление, высота которого до 45 мм.

Помимо этого, важна толщина изделия. Планку лучше выбирать не широкую, чтобы не перегружать жилое пространство.

При этом необходимо учесть следующие факторы:

обрамление под оттенок пола позволит расширить помещение;

плинтус под цвет стен зрительно сделает их выше.

Большая комната с высокими потолками будет лучше выглядеть с крупными плинтусами.

Рекомендации по выбору размеров и качества напольного плинтуса

Приобретая и монтируя плинтуса, мастера часто допускают серьезные погрешности, которые приводят к негативным последствиям.

Избежать этого помогут рекомендации от специалистов:

Важно учитывать, что плинтус раскраивают под углом 45 о , поэтому в момент приобретения важно не забыть про стусло и специальную ножовку;

Перед покупкой плинтуса стоит предварительно измерить величину демпферного шва между полом и стеной. Обрамление нужно подбирать по максимальной величине замеров;

Если есть кабельная проводка, то лучше выбирать галтель с встроенными каналами для проводов;

Раскраивать элементы стоит только после натурного замера, поскольку не всегда в помещении углы строго прямые;

Материал, из которого изготовлен плинтус, стоит выбирать, ориентируясь на чистовое покрытие пола. В комнате с ламинатом, линолеумом лучше установить плинтус из пластика, подходящий по оттенку и фактуре. Если на полу паркетная доска или же пол изготовлен из натуральной древесины, то лучше подобрать изделия из массива древесины;

До приобретения плинтуса лучше выбрать разновидность крепления. Отдельные изделия фиксируют с помощью адгезионные составы. Пластиковые модели закрепляют на специальной подсистеме с кронштейном. Их закрепляют на стену дюбелями либо саморезами;

Покупая плинтус, стоит обратить внимание на наличие брака. Изделия должны иметь одинаковый размер, быть ровными. Это существенно облегчит процесс установки плинтусов;

При покупке деревянного плинтуса необходимо обратить внимание на наличие сучков и иных дефектов.

Плинтус – важная составляющая при отделке комнаты. Он скрывает стык стены и пола, защищает отделку и выполняет декоративную функцию. Поэтому столь важно правильно подбирать изделия.

В первую очередь важно выбрать подходящий цвет, фактуру и размеры галтели. Помимо этого, если в комнате необходимо проложить инженерные коммуникации, то их также можно спрятать внутрь плинтуса.