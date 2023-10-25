Напольные планки в дизайне комнаты выполняют такую же функцию, как рама для картины. Грамотно подобранный вариант сможет визуально откорректировать дефекты помещения. Малейший просчет способен кардинально испортить самое дорогое оформление. Чтобы не совершить ошибку, разберемся, как выбрать цвет плинтуса.

Напольные планки сочетают с элементами дизайна. При этом учитывают, какой эффект хотят в итоге получить. Оформители обращают внимание на размеры помещения и высоту перегородок. Обязательно отталкиваются от цвета мебели, текстиля и стен в комнате.

Правила выбора напольного плинтуса в зависимости от материала напольного покрытия

При выборе оттенка для плинтуса ориентируются на оформление напольного покрытия. У планки должна быть такая же фактура, что и у облицовки пола. Любое несоответствие притягивает внимание, из-за чего интерьер воспринимается негармоничным.

Плинтус из древесины (шпона) можно комбинировать с любым покрытием из натуральных или имитирующих материалов.

Например, с:

паркетом;

напольной доской;

пробкой.

Декоративные элементы сочетают с фактурой пола. Если покрытие выполнили в преобладающем светлом (сосна, клен, береза), то деревянный плинтус лучше брать бежевого цвета. В этом случае оформление приобретает домашний уют и расслабленность.

Если в комнате плиточная облицовка (кафель, керамогранит), то лучше остановить выбор на планке из керамики. Деревянный аксессуар привнесет в оформление дисгармонию, поэтому дизайнеры не рекомендуют такое сочетание. В современных стилях (хай-тек) органично смотрятся модели из металла.

Плинтусы из ПВХ подходят для обрамления линолеума. Пластиковые планки часто комбинируют с ковролином или ламинатом. При выборе цвета ориентируются на фактуру материала напольного покрытия.

Если поверхность имитирует дерево, то лучше брать варианты из бежевой или коричневой гаммы.

Для каменных видов отдают предпочтение серым и черным тонам.

Для линолеума с нестандартным рисунком сложно подобрать плинтус под текстуру и цвет. В этом случае дизайнеры рекомендуют остановить выбор на коннелюрной планке. В специальный паз детали вставляют полоску напольного материала. В итоге оформление становится гармоничным.

Правила выбора плинтуса для пола в зависимости от параметров комнаты

В невысоком помещении лучше отказаться от установки плинтусов темных оттенков. Негативный эффект «тесной коробки» наблюдается в небольших комнатах, высота потолков в которых ниже 2,7 м.

Чтобы не допустить проблему, дизайнеры рекомендуют использовать декоративные элементы из светлой гаммы:

бежевый;

песочный;

серый.

Цвет плинтуса и пола должен перекликаться с оформлением помещения. Детали гармонично сочетают с дизайном стен и окон, дверей и текстиля. При выборе оттенка важно не переусердствовать с интенсивностью гаммы и количестве тонов.

На цвет плинтуса могут повлиять потолочные элементы (балки, молдинги) и предметы интерьера.

При оформлении часто ориентируются на покрытие перегородок.

Важны не только обои (штукатурка, краска), но и декоративные рейки под кабели (баффели).

Обязательно обращают внимание на откосы и наличники окон, дверей.

Варианты цветовых сочетаний плинтуса для пола и интерьера

Жестких требований сочетания цветов плинтуса нет. При выборе оттенков дизайнеры часто ориентируются на эффект, который хотят получить в комнате, и концепцию пространства. Разберем популярные техники комбинирования.

Выбор плинтуса под цвет дверей

Если в интерьере нужны контрастные детали, то цвет плинтуса подбирают под оттенки дверей. Створки и напольные планки выделяются на общем фоне. При этом помещение смотрится гармоничным и завершенным.

Если покрытие на пол и двери уже купили, то плинтусы стоит сочетать с наличниками. Детали можно заменить или выкрасить в подходящий оттенок. Например, створка будет яркой, а напольные и дверные элементы – нейтральными.

Дизайнеры в оформлении часто используют белые плинтусы с наличниками и дверцами в тон с ними. Решение отлично смотрится в темном интерьере со светлым потолком и молдингами. В итоге получают яркий, элегантный дизайн без эффекта «тесной коробки».

Цвет плинтуса на пол в тон с окнами

Если оконная рама оригинального цвета (не белая), то рекомендуем стильно обыграть оформление.

Плинтус в тон с окнами создают красивый, гармоничный дуэт. Чтобы композиция была завершенной, можно выкрасить в один оттенок и наличники двери.

Подбираем плинтус под цвет пола

Беспроигрышный вариант – подобрать планку в цвет с напольным покрытием. Не всегда удается найти плинтус, который бы полностью совпадал в тон с полом. Небольшие отклонения в темную или светлую сторону уже нарушают гармонию оформления.

Дизайнеры рекомендуют брать напольные планки из одной коллекции с покрытием. В этом случае элементы максимально приближены к оттенку и фактуре отделочного материала. Производители выпускают изделия, которые подходят именно под конкретную модель.

Трудности в комбинировании могут возникать в случаях, когда плинтус приближается к двери. Если цвет створки не сочетается с оформлением напольных планок, то придется менять (окрашивать) наличники. В этом случае получают гармоничный и завершенный дизайн.

В каких случаях стоит подбирать плинтус для пола под цвет стен

В комнате с низким потолком подойдет плинтус в тон с перегородками. В помещении создается оптический эффект увеличения высоты. Декоративные элементы сливаются со стенами, из-за чего уничтожаются границы пространства. Технику используют при оформлении хрущевок и жилья в панельных домах.

Чтобы дизайн не стал безликим, акценты переносят на потолочные карнизы и дверные наличники. Прием идеально подойдет для комнат в минималистичном стиле. Плинтусы в цвет стен не видны, поэтому пространство не станут визуально дробить.

Чтобы не нарушить общей концепции, в один тон можно выкрасить не только перегородки, но и:

мебель;

двери;

наличники;

окна.

Для стен, оформленных в разные оттенки, подбирают такие же плинтусы, подчеркивая колор-блок. Чтобы обои в комнате смотрелись ярче, декоративная напольная планка должна совпадать с каким-либо элементом узора. Дизайн становится завершенным и элегантным.

Цвет плинтуса темнее стен

Универсальный вариант, который подойдет даже для самых консервативных стилей. Если плинтус темнее перегородок, то визуально размываются границы пространства. Метод акцентирует внимание на красоте оформления стен и создает оптическую иллюзию высоких потолков.

Дизайнеры используют технику для облегчения интерьеров, перегруженных деталями и оттеночными сочетаниями. В тон с напольной планкой можно оформить потолочные карнизы. Композиция становится элегантной, красивой и логически завершенной.

Плинтус под цвет лепнины

Если в дизайне много декоративных реек или лепных деталей, то их стоит согласовать с цветом плинтуса. Элементы оптически выделяются на фоне стен и потолка, придавая интерьеру графичность.

Технику часто используют в случаях, когда нужно избавиться от эффекта пустых перегородок. Метод подходит для упорядочивания неодинаковых оконных и дверных проемов.

Готовые идеи цветового сочетания плинтуса и интерьера

Сложные сочетания, состоящие из нескольких компонентов, не всегда понятны людям, далеким от дизайна. Начинающие оформители при выборе плинтуса чаще всего отталкиваются от цвета пола. Разберем универсальные решения.

Серое покрытие

Нейтральный, сдержанный оттенок гармонично впишется в любой стиль. Если используют сочетания серого с серым, то на пол рекомендуем положить яркий коврик (оранжевый, желтый).

Любителям монохрома можно остановиться на белом или черном цвете плинтуса. Оригинально и ярко смотрится красный или розовый. Если нужен элегантный вариант, то лучше взять напольный элемент бирюзового или сиреневого оттенка.

Натуральные цвета под дерево

Традиционные тона (беж, коричневый, золотистый) гармонично сочетаются с любой древесной текстурой. Напольное покрытие из дерева или его имитации можно сочетать с похожими оттенками. При выборе цвета для плинтуса разрешены небольшие отклонения в темную или светлую сторону.

Белый пол

Подобное напольное покрытие оптически увеличивает пространство пола. Комната воспринимается огромной, парящей и чистой. Интерьер кажется прохладным, что актуально для солнечных помещений. Белый пол является самостоятельным элементом, поэтому не обязательно привязывать к определенному тону. Чтобы выбрать цвет плинтуса для такого покрытия, нужно ориентироваться на дополнительные компоненты.

Например, на светильники, оконные рамы или дверные конструкции (створки, наличники). Декоративные планки можно сделать белыми, но они потеряются на фоне пола.

Темные варианты

Для покрытия черного (венге, мореный дуб) и темно-коричневого цвета нужны плинтусы, полностью повторяющие оттенок пола. Деталь выполняет функции четкой границы между стеной и напольной зоной.

Красное (оранжевое) оформление

Огненные, горячие палитры очень требовательны к дополнительным компонентам.

Если в пространстве нужны графичные детали, то напольную полосу делают темной: черной для красного, коричневой – для оранжевого. Чтобы интерьер смотрелся завершенным, лучше отдавать предпочтение плинтусам на тон светлее или темнее основного оформления покрытия. Комбинируя холодные или теплые варианты одного цвета получают неплохую композицию.

Правильно подобранный плинтус станет красивой рамкой для пола. Чтобы не испортить оформление, напольные планки лучше сочетать с элементами дизайна. При выборе оттенка ориентируются как на цвет пола, стен, так и на тона дверей, окон или лепнины.

Строгих правил нет, поэтому можно экспериментировать, комбинируя несколько техник и дизайнерских приемов.